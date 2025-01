Wizards of the Coast

Le 14 février 2025, Aetherdrift arrivera sur la ligne de départ comme première sortie légale en Standard de l’année. Avec des mécaniques inédites, de super decks Commander et des illustrations représentant trois plans du Multivers, c’est une extension pleine d’action à ne manquer sous aucun prétexte.

Pendant que vous préparez votre bolide de course chromé à moteur à éther (ou plus simplement votre deck Standard), nous allons vous donner des infos exclusives sur les meilleurs endroits où tester l’extension.

Aetherdrift sort le 14 février 2025, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.

Feu vert pour la course avec l’Avant-première Aetherdrift

(du 7 au 13 février)

Vous pouvez tester Aetherdrift avant sa sortie sur table aux événements Avant-première de votre magasin de jeu local à partir du 7 février. Ceux-ci sont souvent organisés comme des événements en Paquet scellé et sont un excellent moyen de rencontrer d’autres joueurs de Magic.

Pack d'Avant-première Aetherdrift

Quand vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevrez un Pack d'Avant-première contenant ce qui suit :

6 boosters de jeu Aetherdrift

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte d'aide

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Vous n'aurez besoin de rien d'autre pour vous amuser à votre Avant-première, hormis des terrains de base que vous remettra le magasin de jeux. De plus, les joueurs qui précommandent les produits Aetherdrift à leur magasin de jeu local peuvent les réceptionner pendant les événements Avant-première.

0423_MTGDFT_BaBPromo: Machine forge-vie

Lorsque vous récupérerez vos précommandes, vous pourrez également obtenir un ajout spécial pour votre collection. Les joueurs qui achètent une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector Aetherdrift dans leur magasin de jeux local recevront une carte promo Buy-a-Box Machine forge-vie, dans la limite des stocks disponibles.

Enfin, les joueurs qui participent au moins à deux événements d'Avant-première Aetherdrift recevront un pin’s à réalité augmentée Pinfinity de l’Étincelle Éthérique, le trophée du Grand Prix de Ghirapur, dans la limite des stocks disponibles. C’est un super souvenir pour commémorer votre temps sur la piste.

Contactez votre magasin de jeux local pour plus de détails sur ces super promotions et son calendrier d’Avant-première !

Magic Academy revient avec Learn to Play et Deck Building

(du 14 février au 3 avril)

Avec Fondations, nous avons introduit Magic Academy, une nouvelle série d’événements dans les magasins WPN qui vous aide à apprendre à jouer à Magic. Avec Aetherdrift, nous sommes ravis d’annoncer que ces événements vont devenir permanents et que vous devrez vous attendre à un round de Magic Academy pour chaque extension standard.

Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer. Vous recevrez une brochure « Apprenez à jouer » qui passe en revue les bases du jeu, ainsi qu'une fiche de référence avec toutes les infos essentielles. Durant l'événement, vous apprendrez grâce à des parties amicales de Magic avec des cartes accessibles aux débutants, et tout ceci avec des experts de Magic prêts à vous aider.

Les événements Deck Building sont la prochaine étape de votre périple dans Magic. Au début de l'événement, vous regarderez une vidéo de Gavin Verhey, concepteur de Magic, abordant les bases de la construction d'un deck de 40 cartes. Puis, à partir du contenu de vos boosters de jeu, vous construirez votre propre deck !

Vous pourrez trouver des événements Magic Academy dans votre magasin de jeux local. Les joueurs achetant un produit d'initiation pendant les événements de ce type que vous recevront une carte promo Colosse de sombracier Premium traditionnelle sans bordure, dans la limite des stocks disponibles ! Vous pourrez également recevoir une feuille d’autocollants Aetherdrift spéciale, dans la limite des stocks disponibles, en participant à l’un de ces événements, ce qui vous permettra de décorer votre boîte de deck avec Chandra, Frimas et d’autres pilotes vedettes !

Les produits d'initiation incluent les kits de démarrage, la boîte d'apprentissage Fondations ou la collection de démarrage, ainsi qu'au moins six boosters de jeu d'une extension Ce dernier inclut des bundles et des bundles Finish Line Aetherdrift.

Frappez fort au Standard Showdown

: du 14 février au 3 avril

Standard Showdown revient avec Aetherdrift et vous permet de montrer votre talent dans ce format flamboyant. Vous affronterez les autres joueurs en format Standard Construit avec des cartes allant de Dominaria uni à Aetherdrift. Ces tournois sont un peu plus compétitifs qu’une Avant-première, alors préparez-vous à donner tout ce que vous pouvez afin d’avoir une chance de remporter de super promos comme celles-ci :

Pendant la saison de Standard Showdown Aetherdrift, le vainqueur de l’événement hebdomadaire de votre magasin recevra une carte promo Frappe foudroyante Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles, dans le cadre de la promotion Cowboy Bebop.

Prenez la route, direction MagicCon : Chicago et le Pro Tour Aetherdrift

(du 21 au 23 février)

La première MagicCon de 2025 arrive à grands pas ! MagicCon: Chicago s’annonce comme une super fête de tout Magic: The Gathering. Avec Aetherdrift encore en tête et nos moteurs encore chauds, nous apportons tout le fun de cette aventure multiverselle à Chicago. Les badges sont déjà disponibles sur le site MagicCon : Chicago et, bien que les badges Black Lotus et les badges journée du samedi sont épuisés, il vous reste encore le temps de prendre le siège du passager pour cet événement.

MagicCon : Chicago, c’est là qu’aura lieu le Pro Tour Aetherdrift. Vous pourrez y voir les meilleurs joueurs s’affronter en Draft et en Standard Construit Aetherdrift, avec une dotation totale de 500 000 USD. Nous couvrirons l’événement sur Magic.gg, alors suivez-nous pour voir qui gagnera le titre de champion du Pro Tour.

Même si Chicago en février, ce n’est pas l’idéal pour une sieste au soleil, on dirait bien que Karn a trouvé une solution. Les participants au Pro Tour Aetherdrift recevront une carte promo Karn libéré sans bordure non-Premium, et les 32 meilleurs joueurs recevront en plus des exemplaires Premium traditionnels. Karn libéré est la carte de dotation Secret Lair de 2025 pour le Pro Tour et le Championnat du monde, alors attendez-vous à retrouver notre golem d’argent préféré pendant toute l’année lors du Pro Tour Magic .

Les MagicCons disposent d’une grande sélection de marchands, de créateurs de contenu, d’illustrateurs et d’événement, ce qui vous permet de profiter au maximum de Magic avec les autres fans. Vous pouvez consulter la liste complète des événements ici, y compris des favoris comme l’événement Inconnu avec Gavin Verhey et un petit jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler : Dungeons & Dragons.

Vous avez bien entendu : Dungeons & Dragons débarque à MagicCon ! Nous proposerons des événements de jeu de D&D spéciaux que vous pourrez jouer à MagicCon. Que vous vouliez braver les cieux zébrés d’éclairs de Tarkir ou vous aventurer dans les terres brumeuses de Greyhawk, vous pourrez plonger dans une aventure auprès des autres participants à MagicCon.

Enfin, si vous ne pouvez pas vous rendre à MagicCon: Chicago, pourquoi ne pas faire venir la convention chez vous ? Festival in a Box: Chicago 2025 vous permet de vivre l’expérience de la MagicCon dans votre salon. Vous pouvez commander votre propre pack de divertissement de convention peu conventionnel à partir du 3 février 2025 sur MagicSecretLair.com. Chaque Festival in a Box: Chicago 2025 inclut les produits suivants :

Festival in a Box: Chicago 2025

1 boîte de boosters Mystery Booster 2

1 drop Secret Lair Animar & Friends édition Premium : Animar, Âme des éléments Hydre bienveillante Ancien immémoré Tous Phyrexians Vagabond des pensées

: 1 booster promo Premium traditionnel : 1 Serra la bienveillante cadré rétro Premium traditionnelle 1 Contemplation cadre Vision de l’avenir Premium traditionnelle 1 Le Premier slivoïde cadre Vision de l’avenir Premium traditionnelle 1 carte de test de jeu Second City Les cartes de test de jeu ne sont pas légales dans les formats Eternal.



Quelle que soit la manière dont vous déciderez de passer la saison des conventions, MagicCon : Chicago a beaucoup à offrir aux joueurs de Magic. Achetez votre badge aujourd'hui et préparez-vous pour l’assemblée !

Commander PartyAetherdrift : du 21 au 27 février et du 14 au 20 mars



Que vous ayez joué avec un des decks CommanderAetherdrift, ou que vous ayez perfectionné un deck de votre propre conception, vous pouvez les tester lors des événements Commander Party ! Ils proposent une série de règles spéciales qui apporte un peu de peps à Commander.

Après avoir survécu à cette course à la mort (ou du moins une bonne partie de Commander), les participants recevront cette carte promo Expertise de Rishkar à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Les magasins WPN Premium recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo, tandis que les autres magasins recevront sa version non-Premium. Contactez votre magasin de jeux local pour plus de détails et savoir comment récupérer cette promo épique.

Promos exclusives aux championnats en magasin

(du 8 au 30 mars)

Vous avez appris à atteindre la vitesse maximale à l’Avant-première, vous avez survécu aux tournants brusques du Construit au Standard Showdown, et maintenant, vous arrivez sur le circuit du Championnat en magasin dans votre magasin de jeux local. De plus, il y a des super cartes promos des classiques du Standard à récupérer. Toutes ces promos sont disponibles dans la limite des stocks disponibles, alors contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails.

Vous pouvez récolter des récompenses pour cet événement rien qu’en vous inscrivant et en venant ! Les participants recevront cette version non-Premium terrifiante de la Chauve-souris des profondeurs avec une illustration de Maxime Minard.

Et ce n’est pas tout pour ceux qui avancent un peu plus loin dans l’événement. Ceux qui atteignent le Top 8 recevront une promo Prêcheur du schisme Premium traditionnelle illustrée par Zara Alfonso.

Remporter l’un de ces événements nécessite de la persistance (et un deck bien construit) Les vainqueurs de ces événements de Championnat en magasin recevront une carte promo Vertu de persistance Premium traditionnelle avec une illustration de Lorenzo Lanfranconi.

En bonus, les magasins WPN Premium recevront également des exemplaires non-Premium des cartes promos Prêcheur du schisme et Vertu de persistance, chacune avec le nom du magasin sur la carte ! On nous avait dit qu’il fallait parfois prendre des noms, mais là, on passe au niveau supérieur.

Les Championnats en magasin Aetherdrift auront lieu du 8 au 30 mars dans les magasins de jeux participants, alors contactez le vôtre pour voir s’il organise son propre Grand Prix de Ghirapur.

Testez votre puissance à Magic Spotlight : Modern

(du 14 au 16 mars)

Avec Magic Spotlight: Fondations encore chaud dans les esprits, notre prochain événement de cette nouvelle série nous conduit directement à Utrecht aux Pays-Bas ! Magic Spotlight: Modern est votre chance de prouver votre talent dans l’un des formats de compétition de Magic les plus populaires : le Modern ! Avec 50 000 USD à la clé, c’est un rêve pour les joueurs de Magic. Et le vainqueur, ce sera peut-être vous.

Tous les participants à l’événement principal Magic Spotlight: Modern, qui a lieu les 15 et 16 mars, recevront une carte promo Kaldra parachevée non-Premium, parachevée avec une illustration de Monztre. Les joueurs qui atteindront le Top 32 recevront un exemplaire Premium traditionnel. Les joueurs du Top 8 recevront des invitations au Pro Tour Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™, qui aura lieu à MagicCon : Las Vegas, et le vainqueur emportera également deux cartons de boosters de draft Horizons du Modern 2 et deux cartons de boosters de jeu Horizons du Modern 3 ! Soit un total de 24 boîtes de cartes !

Fanfinity, l'organisateur de l’événement, proposera des événements parallèles le vendredi précédent et en même temps que l’événement principal. Si vous pensez avoir le talent nécessaire, prenez votre meilleur deck Modern et inscrivez-vous maintenant ! Assurez-vous quand même de garder suffisamment de place de votre valise pour toutes ces boîtes de boosters.

Gagnez une place au Pro Tour aux championnats régionaux

(du 4 janvier au 23 mars)

Nous sommes au dernier tour de ce round de championnats régionaux, chacun d’eux doté d’une intéressante dotation, de qualifications pour le Pro Tour et d’une poignées de places pour le Championnat du monde 31, qui aura lieu plus tard cette année. De plus, les États-Unis ont désormais deux championnats régionaux, alors il y a encore plus de chances de parvenir au Pro Tour !

Les participants aux championnats régionaux recevront cette carte promo Nexus du destin non-Premium, et les meilleurs joueurs recevront un exemplaire en version Premium traditionnelle. Les promos Premium traditionnelles pour les meilleurs joueurs varieront d’un marché à l’autre, alors contactez l’organisateur de votre région pour avoir plus de détails sur ces événements et leurs dotations !

Brésil : City Class Games Du 24 au 26 janvier à Sao Paulo

Canada : Face to Face Games Du 24 au 26 janvier à Ottawa, Ontario

Japon et Corée du Sud : Big Magic Du 7 au 9 février à Chiba

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : Fanfinity Du 24 au 26 janvier à Prague, République tchèque

Chine : Kadou Du 28 février au 2 mars à Wuhan

Taipei chinois : Game Square Les 15 et 16 février à Taipei

Australie et Nouvelle-Zélande : Good Games Du 7 au 9 mars à Sydney, Australie

États-Unis : StarCityGames.com Du 7 au 9 février à Portland, Oregon Du 7 au 9 mars à Charlotte, Caroline du Nord

Asie du Sud-Est : Oracle Events Du 14 au 16 mars à Bangkok, Thaïlande

Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes : Necrotower Du 14 au 16 mars à Mexico, Mexique

Amérique du Sud : Magicsur Du 14 au 16 mars à Santiago, Chili



Le round 2 des Regional Championship Qualifiers continue

(jusqu’au 22 mars)

Les Regional Championship Qualifiers sont pour bon nombre de joueurs la première étape vers la gloire. La round actuel des RCQ continue jusqu’au 22 ars, alors si vous voulez être sur la ligne de départ de votre voyage vers le Pro Tour, consultez les détails ici et contactez l’organisateur de votre région.

Ce round de RCQ offre ces magnifiques promos Secret Lair comme dotation, leur disponibilité et les stocks dépendant de votre région. Tous les participants aux RCQ recevront une promo Diable du carnage non-Premium, dans la limite des stocks disponibles. Les meilleurs joueurs recevront une promo Force de désespoir non-Premium, et les joueurs qui se qualifient pour les RC de leur région gagnent un exemplaire Premium traditionnel. Contactez votre organisateur de tournoi local et le magasin de jeux accueillant l'événement pour en savoir plus.

Mettez les gaz avec Aetherdrift

Que vous soyez un jeune pilote ou un champion endurci de Grand Prix, il y a un événement Aetherdrift pour vous. Prenez le contrôle de la piste de course quand l’extension sortira le 14 février 2025. Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'es produits Aetherdrift auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.