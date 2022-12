Il y a plusieurs mois de cela, lorsque Ikoria: La Terre des béhémoths a été finalisé, le monde était dans une situation différente. Alors que nous nous adaptons à un monde altéré par la propagation du COVID-19, le mot “corona” a pris un sens nouveau.

Dans le contexte de sa création, la carte que nous nous apprêtons à vous montrer était parfaitement justifiée – “le rayon Corona” est une attaque traditionelle de Spacegodzilla. Nous n’avons pas eu la possibilité de changer notre impression à temps pour réagir au nouveau sens de corona. L’édition initiale d’Ikoria arrivera bientôt dans les rayons et cette carte fera partie du set, mais nous nous sommes déjà engagés à retirer ou changer la carte là où cela était possible.

Premièrement, toutes les rééditions d’Ikoria ne disposeront plus de cette carte. Deuxièmement, nous la renommerons dans Magic: The Gathering Arena en Spacegodzilla, Void Invader. Enfin, Magic Online, qui offrira une version spéciale de cartes Godzilla Series Monster dans les Treasure Chests uniquement, ne disposera pas de cette carte.

Notez qu’il s’agit d’une version spéciale de la carte Void Beckoner, et que ces changements ne l’affecteront pas.

La santé et la sécurité de tous sont importantes à nos yeux en cette période. Pour en savoir plus sur ce que Wizards of the Coast entreprend en réponse à COVID-19, cliquez ici. Prenez soin de vous, et merci de votre patience et de votre comprehension.