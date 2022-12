Nous avons le plaisir de vous annoncer que la bêta ouverte de Magic: Legends arrivera très bientôt sur PC ! Jetez un œil à ce que nos partenaires Cryptic Studios et Perfect World Entertainment vous réservent dans cette aventure à travers le Multivers.

Magic: Legends est un jeu free-to-play, disponible en téléchargement dès le 23 mars sur Arc Games et l'Epic Games Store.

Votre attente touche à sa fin ! La bêta ouverte de Magic: Legends sur PC commencera le 23 mars. Nous avons hâte de tous vous retrouver dans le Multivers, et nous voulions vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans notre A-RPG en ligne basé sur la célèbre franchise Magic: The Gathering.

Pour notre équipe, chez Cryptic Studios, la bêta ouverte est l'occasion de collaborer avec les fans de Magic, d'A-RPG et tous les autres gamers afin de parfaire notre approche novatrice de la franchise et du genre. Cette brève période nous permettra de travailler directement avec vous tout en peaufinant le jeu à mesure que nous approchons de la date de sortie officielle, prévue pour le courant de l'année. En nous rejoignant dans cette aventure, vous incarnerez un puissant planeswalker aux prises avec un mal ancestral qui menace à nouveau le Multivers. Découvrez plus de 170 sorts, jouez cinq classes distinctes et explorez cinq régions emblématiques de la franchise dotées d'intrigues et de campagnes uniques à travers trois plans du Multivers.

Au cours de vos voyages, vous devrez apprendre à maîtriser l'art du lancement de sorts pour surmonter les périls qui vous attendent. Magic: Legends bouscule les conventions des A-RPG en adoptant le système de « main » qui, comme dans le jeu d'origine sur table, contient des cartes piochées en continu dans un deck de 12 sorts préparé par vos soins. Dès que vous dépensez du mana pour lancer l'un des quatre sorts de votre main, un nouveau sort aléatoire est pioché dans votre deck et vient prendre sa place.

Essayez divers styles de jeu et thèmes basés sur les cinq couleurs du mana de Magic en débloquant, combinant et améliorant toutes sortes d'invocations de créatures, de puissants rituels ou d'enchantements aux effets persistants. Maîtrisez le pouvoir de l'ordre et de la lumière associés au mana blanc, prenez le contrôle du champ de bataille avec des sorts bleus, sacrifiez et ranimez les morts grâce au mana noir, maniez la puissance déchaînée du mana rouge ou domptez de gigantesques bêtes riches en mana vert... ou bien même associez ces thèmes en un deck bicolore, doublant ainsi vos possibilités !

En plus de vos sorts, votre progression dans Magic: Legends reposera sur votre collection d'artefacts et d'équipement. Il y aura plus de 50 artefacts disponibles pendant la bêta ouverte, créant de redoutables synergies via des augmentations de dégâts et des effets à déclenchement, ainsi que 160 pièces d'équipement uniques qui vous permettront de spécialiser vos statistiques et d'atteindre des sommets d'efficacité.

Avec toutes les classes, sorts, artefacts et pièces d'équipement que vous pourrez débloquer, la configuration de votre personnage offrira des possibilités de combinaison et d'expérimentation presque infinies, ainsi que d'innombrables styles de jeu !

Tout au long de votre aventure, vous rencontrerez des personnages légendaires tout droit sortis de l'histoire de Magic. Gagnez la confiance de Nissa Revane en lui offrant votre aide lorsque la tempête gronde à Zendikar. Mettez vos aptitudes à l'épreuve aux côtés de Ral Zarek, le ghildmage d'Izzet qui vous aidera à maîtriser vos pouvoirs après l'embrasement de votre étincelle. Défiez le terrible Josu Vess et contrecarrez ses plans machiavéliques dans le marais de Caligo à Bénalia.

L'action de Magic: Legends se déroule pendant une période de tensions : après la Restauration de Dominaria, et avant l'Âge de la Destruction d'Amonkhet. Vous voyagerez à travers le Multivers, des jungles luxuriantes de Zendikar aux inquiétants bourgs d'Innistrad en passant par les régions riches en histoire de Dominaria. Il nous tarde de vous voir vous transplaner dans le Multivers pour la première fois, et ce n'est que le début ! Avec plus de 25 années d'histoire et de contenu, dont un arsenal de classes, sorts et autres fonctionnalités potentielles, la franchise nous offre d'innombrables opportunités pour étendre le jeu à chaque mise à jour après sa sortie.

N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Facebook pour ne rien manquer de l'actualité de Magic: Legends. Vous pouvez également rejoindre notre serveur Discord officiel pour nous donner votre avis et discuter avec d'autres planeswalkers tels que vous !