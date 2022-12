Mis à jour quotidiennement: WPN's Response to COVID-19

En réponse au COVID-19, Wizards a dévoilé un certain nombre d’annonces et de changements de politique afin de permettre aux membres WPN de servir au mieux leurs communautés, surmonter la crise, et, avant tout, de rester en sécurité.

Aujourd’hui, nous annonçons que les sessions de jeu en magasin sont suspendues en Amérique du Nord, Europe et Amérique latine au moins jusqu’au 10 Mai.

Si vous représentez un magasin WPN, veuillez prendre connaissance de ce que cela signifie pour vous.

Cela inclut tous les évènements Ikoria, à l’exception de la Pré-release A-la-maison. Les évènements existants et prévus dans ces régions sont annulés, et la planification d’évènement a été retirée du Wizards Event Reporter.

Nous recommandons expressément aux magasins et aux joueurs de prendre les mesures nécessaires afin de rester en contact et trouver des opportunités de jeu à distance. Nous nous sommes associés à Discord afin de créer un modèle que les magasins peuvent utiliser pour créer leur propre hub communautaire en un clic. Plus d’information sur cette initiative ici.

Cette politique prend effet Mardi 24 Mars. Nous gardons un oeil sur la situation et nous ferons les ajustements nécessaires au fur et à mesure, incluant potentiellement une reprogrammation du lancement d’Ikoria, ce que certains membres WPN ont demandé. Attendez-vous à une décision définitive dans les jours prochains.

Les Packs Promo peuvent être utilisés comme accessoire de vente

En des circonstances habituelles, les packs promo ont pour but de soutenir les sessions de jeu en magasin. Cependant, cela est impossible à l’heure actuelle dans diverses régions. A partir de maintenant et durant la saison Ikoria, les packs promo peuvent être utilisés comme accessoires de vente.

Les Promos Buy-a-Box peuvent être envoyées avec les commandes en livraison

Dans la même lignée, les cartes promotionnelles Buy-a-Box sont normalement réservées aux achats en magasin. Ceci est également devenu impossible dans certaines régions du monde. A partir du lancement d’Ikoria et durant la saison Ikoria, les membres WPN pourront envoyer les cartes Buy-a-Box avec les commandes de full displays. (Notez que ces envois peuvent inclure des packs promo en combinaison)