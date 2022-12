Wizards of the Coast

Rejoignez la bande de Stranger Things dans notre superdrop le plus effrayant à ce jour ! Dans cet effroyable produit, vous tremblerez face à des cartes étranges qui retournent tellement le cerveau que s'en est terrifiant. Alors attention à la tête quand vous pénétrerez dans notre tanière de Secret Lair. Enfin... si vous l'osez.

Allez-y, osez ! Vous en mourez d'envie ! Comme dans une scène au suspense intense, quand on sait que le monstre va surgir, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder, gardez les yeux rivés sur ces produits et rendez-vous sur secretlair.wizards.com entre le 18 octobre à 9 h (heure du Pacifique) et le 15 novembre à 9 h (heure du Pacifique) pour en précommander avant qu'ils ne disparaissent dans l'ombre (ou qu'ils ne vous dévorent quand vous avez le dos tourné).

SECRET LAIR X STRANGER THINGS

L'illustration pour la carte Will the Wise du Secret Lair x Stranger Things a été modifiée par rapport à ce qui était montré à l'origine. La carte montrée dans cet article est représentative de ce qui sera mis en vente durant la précommande du Superdrop d'Octobre.

Secret Lair x Stranger Things est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Chief Jim Hopper

1x Dustin, Gadget Genius

1x Eleven, the Mage

1x Lucas, the Sharpshooter

1x Max, the Daredevil

1x Mike, the Dungeon Master

1x Mind Flayer, the Shadow

1x Will the Wise

1x Clue Token

Prix :

Non-Foil : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

Foil traditionnelle : 49,99 USD/54,99 EUR*/49,99 GBP*/398 CNY/77,88 SGD

*TVA locale incluse

Les mystères d'Hawkins et du Monde à l'envers s'invitent dans Magic: The Gathering ! Ce drop inclut huit nouvelles cartes ainsi qu'un jeton Indice unique. Faites appel à certains de vos personnages préférés de la série et exploitez leurs talents uniques au cours de parties inoubliables. Que vous les utilisiez comme commandants ou comme pièces de collection, les cartes de ce drop sont idéales pour les plus grands fans de Stranger Things et/ou de Magic autour de vous... surtout s'il s'agit de vous !

MIRRODINSANITY

Mirrodinsanity est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Ancient Den

1x Borderless Seat of the Synod

1x Borderless Vault of Whispers

1x Borderless Great Furnace

1x Borderless Tree of Tales

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

On était genre : « Hé DXTR, on a adoré la carte que tu as faite pour nous la dernière fois. Ça te dirait de faire un cycle de terrains artefacts ? » Et DXTR a répondu genre : « Carrément. » On s'attendait à des illustrations super cool peintes à la main et inspirées du pixel art, mais en fait il a MIS LE PAQUET et a créé ces œuvres dégoulinant de détails et de références. On peut voir Krark sur l'une d'elles ! ET son pouce ! Il se passe tellement de trucs, ça transpire la coolitude à chaque millimètre ! (Les cartes ne dégoulinent pas et ne transpirent pas en réalité.)

MONSTER ANATOMY 101

Monster Anatomy 101 est disponible en version Foil etched et non-Foil.

Contenu :

1x Borderless Fleet Swallower

1x Borderless Goblin Trashmaster

1x Borderless Ilharg, the Raze-Boar

1x Borderless Protean Hulk

1x Borderless Gishath, Sun's Avatar

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil etched : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

Vous vous êtes déjà demandés à quoi certaines des créatures les plus bizarres de Magic ressemblaient à l'intérieur ? Nous non plus, mais Timba Smits nous as révélé la vérité : elles sont plutôt classes ! Voyez ces cartes comme une leçon d'initiation au fonctionnement interne de certaines bêtes voraces. L'alternative serait de laisser un dinosaure géant vous avaler, ce qui présente plus d'erreurs logistiques que nous ne pouvons gérer dans une simple description de produit. Que vous greffiez chirurgicalement ces cartes à votre deck ou que vous les affichiez fièrement pour éduquer les passants, vous pourrez dormir la conscience tranquille, en sachant que vous aurez partagé votre savoir avec le monde. Et ça, c'est merveilleux.

MONSTER MOVIE MARATHON

Monster Movie Marathon est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Hand-drawn Beast Within

1x Hand-drawn Blasphemous Act

1x Hand-drawn Dismember

1x Hand-drawn Grafdigger's Cage

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

Pour ce superdrop uniquement, nous avons droit à un quadruple programme cauchemardesque par Martin Ansin, le maestro du macabre. ASSISTEZ à l'épouvantable transformation de l'homme en monstre dans Beast Within ! FRISSONNEZ de peur face à l'indicible terreur de Blasphemous Act ! RECULEZ d'effroi face à la folie du docteur dans Dismember ! FUYEZ les terreurs d'Amonkhet dans Grafdigger's Cage ! Dépêchez-vous de prendre vos places. Ces spectacles ne seront pas à l'affiche deux fois.

READ THE FINE PRINT

Read the Fine Print est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Demonlord Belzenlok

1x Griselbrand

1x Kothophed, Soul Hoarder

1x Liliana's Contract

1x Razaketh, the Foulblooded

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

Foil etched : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

De la même manière que nous lisons tous toujours l'intégralité des Conditions générales, il est important de lire attentivement les petits caractères de n'importe quel contrat. Si Liliana l'avait fait, elle aurait su qu'à la mort de ses bailleurs démoniaques, le contrôle du contrat passerait à un être bien plus... Bolas-ien. Pour célébrer la saison de l'effroi et cet élément de l'histoire de Magic, nous avons demandé à ZIUK de nous offrir toute l'étendue de son talent en réalisant un portrait de Liliana et de ses démons au sommet de leur gloire. Si vous voulez jouer ces cartes ou seulement les admirer pendant des heures, elles peuvent être à vous... Et même pas besoin de passer un pacte avec des démons.

SHOWCASE: MIDNIGHT HUNT

Showcase Midnight Hunt est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Showcase Moorland Haunt

1x Showcase Vault of the Archangel

1x Showcase Nephalia Drownyard

1x Showcase Desolate Lighthouse

1x Showcase Stensia Bloodhall

1x Showcase Grim Backwoods

1x Showcase Kessig Wolf Run

1x Showcase Slayer's Stronghold

1x Showcase Gavony Township

1x Showcase Alchemist's Refuge

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

Profitez de dix terrains utilitaires classiques d'Innistrad dans un NOIR ET BLANC À VOUS GLACER LE SANG ! Dix des artistes d'Innistrad : chasse de minuit reprennent leur style inquiétant dans l'esprit de la Nuit éternelle. Alayna Danner, DZO, Nico Delort, Daria Khlebnikova, Rio Krisma, Dan Mumford, Kerby Rosanes, Jessica Seamans, Robbie Trevino et N.C. L'hiver vous rappelle que la seule chose à craindre, c'est la peur elle-même... et ces terrains !

THRILLING TALES OF THE UNDEAD

Thrilling Tales of the Undead est disponible en version Foil traditionnelle et non-Foil.

Contenu :

1x Hand-Drawn Gravecrawler

1x Hand-Drawn Liliana, Death's Majesty

1x Hand-Drawn Rise of the Dark Realms

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/45,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/61,88 SGD

*TVA locale incluse

Découvrez les premières publications de THRILLING TALES OF THE UNDEAD ! Cet assortiment de cartes Magic inspiré par les romans à sensation vous réserve ACTION, AVENTURE, FRISSONS et PLUS ENCORE ! Fay Dalton a conçu avec soin ces couvertures spectre-aculaires, promettant chacune un récit mouvementé à l'intérieur de leurs pages qui ne verront jamais le jour. Que vous choisissiez de les intégrer à votre deck ou de les disposer sur votre étagère, ces couvertures de romans à sensation sauront vous faire froid dans le dos !

NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE

Contenu :

1x Mirrodinsanity

1x Monster Anatomy 101

1x Monster Movie Marathon

1x Read the Fine Print

1x Secret Lair x Stranger Things

1x Showcase: Midnight Hunt

1x Thrilling Tales of the Undead

Prix :

189,99 USD/219,99 EUR*/189,99 GBP*/1 518 CNY/292,88 SGD

*TVA locale incluse

Alors comme ça, vous convoitez tous les drops non-Foil ? Dans ce cas, ce NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE devrait vous intéresser. Un homme perdit sa main lors d'un mystérieux accident. Pour se changer les idées, il se rendit à un événement Friday Night Magic. Et qui affronta-t-il à sa première ronde ? SA PROPRE MAIN TRANCHÉE ! Ils livrèrent un bon match, et sont toujours en contact à ce jour. TERRIFIANT !

FEROCIOUS FOIL BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1x Mirrodinsanity Foil Edition

1x Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1x Monster Movie Marathon Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Etched Edition

1x Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1x Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Prix :

279,99 USD/309,99 EUR*/279,99 GBP*/2 258 CNY/431,88 SGD

*TVA locale incluse

Dans la vie, vous aimez ce qui brille, hein ? L'avarice ne serait pas votre péché ? Un bundle contenant tous les drops, en versions Foil traditionnelle et Foil etched ? Voici l'histoire glaçante d'un homme qui lui aussi aimait les choses qui brillaient sous la lumière : il est mort ! De vieillesse ! Après avoir vécu une belle et longue vie ! Vous n'avez pas encore la frousse ? Vous devriez.

BOO-TACULAR BUNDLE BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Stranger Things

1x Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1x Mirrodinsanity

1x Mirrodinsanity Foil Edition

1x Monster Anatomy 101

1x Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1x Monster Movie Marathon

1x Monster Movie Marathon Foil Edition

1x Read the Fine Print

1x Read the Fine Print Foil Edition

1x Read the Fine Print Foil Etched Edition

1x Showcase: Midnight Hunt

1x Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1x Thrilling Tales of the Undead

1x Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Prix :

449,99 USD/499,99 EUR*/449,99 GBP*/3 618 CNY/693,88 SGD

*TVA locale incluse

Notre premier bundle terrifiant se destine à celles et ceux qui aiment les bundles... À EN MOURIR ! Ce bundle contient chaque drop, en versions Foil et non-Foil. Vous savez qui d'autre aime les bundles ? Attention, la réponse risque de vous épouvanter profondément. Enveloppée de bundle-ettes et escortée d'une armée de scarabées, c'est la terrible momie ! Quoi, vous avez trop peur ? Vous avez appelé votre mamie ? (« Momie » et « mamie » sont des homophones si on les lit avec une VOIX EXTRÊMEMENT EFFRAYANTE.)

Ce qui est étrange ne fait plus peur une fois qu'on s'y habitue, mais si vous avez peur de passer à côté de ces drops, foncez. Rendez-vous sur secretlair.wizards.com entre le 18 octobre à 9 h (heure du Pacifique) et le 15 novembre à 9 h (heure du Pacifique) pour précommander une bonne dose de frissons avant qu'ils ne disparaissent pour de bon !