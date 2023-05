Wizards of the Coast

Les cartes scéniques sont des cartes qui, placées les unes à côté des autres dans un certain ordre, forment une scène plus large. Ces superbes cartes, qui combinent art et jeu, sont à mi-chemin entre extension et conception artistique. Pendant le processus de création des cartes scéniques Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™, une carte a été retirée d'une scène par erreur après validation de l'illustration.

Plus précisément, la scène de la bataille épique des Champs du Pelennor, présentée ci-dessous, devait initialement représenter Théoden, roi du Rohan, au cœur de la bataille, et la scène avait été commandée en tant que telle. Tyler Jacobson a réalisé une scène magistrale qui captait l'essence même de tous les personnages et créatures que nous avions demandés. Un peu plus tard, décision a été prise de changer la carte dans cette partie de la scène en remplaçant Théoden, roi du Rohan par Éomer, maréchal du Rohan. En raison d'une mauvaise communication interne, le titre, le coût de mana et le texte de règles de la carte ont été modifiés après validation de l'illustration, et la scène qui a été imprimée représentait Théoden, roi du Rohan, comme initialement commandé.

Les versions non-scéniques de ces deux cartes représentent les bons personnages.

Nous pensons que cela n'enlève rien au formidable travail de Tyler Jacobson, et nous espérons que cela n'entachera pas la joie que vous éprouverez en assemblant cette immense scène.

