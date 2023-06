Wizards of the Coast

Avec le kit de démarrage Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™, vous et vos amis pouvez traverser la Terre du Milieu et vivre l'histoire du Seigneur des Anneaux. Chaque kit de démarrage contient tout ce dont deux joueurs ont besoin pour se lancer dans des duels épiques entre amis.

TOUT CE DONT DEUX PERSONNES ONT BESOIN POUR COMMENCER À JOUER

Apprenez à jouer en face à face et en ligne avec deux decks prêts-à-jouer (incluant chacun une carte rare mythique Premium traditionnelle et quatre rares, toutes nouvelles dans Magic !) et des codes pour jouer avec un ami en ligne dans MTG Arena. Grâce au tutoriel interactif en ligne et au guide de jeu inclus, vous apprendrez les bases avant de vous plonger dans un jeu fascinant, stratégique et unique.

Voici le contenu complet de chaque kit de démarrage Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu :

2 decks de 60 cartes prêts-à-jouer 1 deck Gondor : vert-blanc 1 deck Mordor : noir-rouge

1 guide de jeu Magic

2 boîtes de deck

Des codes pour déverrouiller les deux decks afin de jouer en ligne dans MTG Arena (le cas échéant)

1 carte rare mythique Premium traditionnelle rare

4 cartes rares non-Premium

Kit de démarrage Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

CHOISISSEZ VOTRE DECK

Dans Magic, chaque couleur ou combinaison de couleur reflète un style de jeu particulier. Chaque style possède ses propres caractéristiques, objectifs et stratégies.

Choisissez le deck noir-rouge pour vous battre aux côtés de Sauron et des hordes du Mordor ou battez-vous pour les peuples libres de la Terre du Milieu avec le deck vert-blanc.

TRAVERSEZ LA TERRE DU MILIEU

Découvrez le monde riche et varié du Seigneur des Anneaux, et battez-vous aux côtés de personnages familiers avec des cartes aux superbes illustrations et dotées de mécaniques de jeu thématiques.

De plus, les nouvelles cartes Magic du kit de démarrage sont légales en Modern. Vous pourrez vous embarquer pour de nouvelles aventures avec des héros et des méchants populaires dans vos propres decks.

Gondor : vert-blanc

Aragorn et Arwen, époux Premium traditionnel Frodo, héros déterminé Gandalf, cavalier blanc

Galadriel, donneuse de cadeaux Anneau de Bilbo

1 Aragorn and Arwen, Wed 1 Frodo, Determined Hero 1 Gandalf, White Rider 1 Galadriel, Gift-Giver 1 Bilbo's Ring 3 Knight of the Keep 1 Westfold Rider 1 East-Mark Cavalier 1 Eastfarthing Farmer 2 Protector of Gondor 1 Dúnedain Blade 1 Second Breakfast 1 Rosie Cotton of South Lane 2 Banishing Light 1 Landroval, Horizon Witness 1 You Cannot Pass! 2 Mushroom Watchdogs 2 Wose Pathfinder 2 Bag End Porter 1 Generous Ent 2 Many Partings 1 Galadhrim Bow 1 Meriadoc Brandybuck 1 Peregrin Took 1 Stew the Coneys 1 Butterbur, Bree Innkeeper 2 Shire Terrace 2 Graypelt Refuge 11 Forest 11 Plains

Mordor : noir-rouge

Sauron, l’Œil sans paupière Premium traditionnel Gollum, guide rusé Roi-sorcier, porteur de ruine

Feux de la Montagne du Destin Le Balrog, flamme d’Udûn

1 Sauron, the Lidless Eye 1 Gollum, Scheming Guide 1 Witch-king, Bringer of Ruin 1 Fires of Mount Doom 1 The Balrog, Flame of Udûn 3 Goblin Assailant 2 Easterling Vanguard 2 Feed the Swarm 2 Dunland Crebain 2 Mordor Trebuchet 1 Snarling Warg 1 Shelob's Ambush 1 Nasty End 1 Gothmog, Morgul Lieutenant 1 Voracious Fell Beast 1 Swarming of Moria 2 Olog-hai Crusher 1 Oliphaunt 1 Cast into the Fire 1 Fire of Orthanc 1 Goblin Fireleaper 1 Grishnákh, Brash Instigator 2 Foray of Orcs 1 Mauhúr, Uruk-hai Captain 1 Uglúk of the White Hand 1 Mind Stone 4 Evolving Wilds 11 Swamp 11 Mountain

Vous trouverez les kits de démarrage Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic: The Gathering.