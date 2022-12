Préparez-vous à une sortie plus forte que les apparences avec l'arrivée de cartes Transformers Univers infinis de Magic: The Gathering (avec deux looks éblouissants) quand la prochaine extension de Magic, La Guerre Fratricide, paraîtra le 18 novembre 2022.

Retourner Normal Retourner Shattered Glass

Les cartes Transformers utilisent le code d'extension « BOT » et présentent leur propre symbole d'extension. Ces cartes ne sont pas légales en Standard, mais peuvent être jouées en Commander, en Legacy et en Vintage.

Transformers

Ces superbes cartes recto-verso sont disponibles en deux versions. La première présente une illustration évoquant leur première apparition télé dans Generation 1 dans les années 80, et la deuxième leur relecture dans Shattered Glass, un univers alternatif où les héros que nous connaissons sont les méchants, et inversement.

Retourner Normal Retourner Shattered Glass

À l'instar des Transformers que vous connaissez et adorez, ces représentations peuvent aussi se convertir... ou plutôt se transformer, comme les cartes recto-verso existantes. Elles peuvent ainsi passer de leur forme de robot à leur forme alternative (véhicule par exemple), et inversement. Et avec la capacité « Plus fort que les apparences », vous pouvez les lancer sur le champ de bataille directement sous leur forme non-robotique alternative !

Retourner Normal Retourner Shattered Glass

Retourner

Toutes les cartes Transformers sont disponibles en version Premium traditionnelle et non-Premium et peuvent apparaître dans les boosters d'extension et collector La Guerre Fratricide. Cependant, les traitements de cartes Transformers Shattered Glass n'apparaîtront que dans les boosters collector La Guerre Fratricide. De plus, Arcee, franc-tireuse // Arcee, coupé acrobatique n'existe pas en version Shattered Glass.

Boîte de boosters d'extension Boîte de boosters collector

Consultez dès maintenant les cartes Transformers dans les Visuels des variantes La Guerre Fratricide.

La Guerre Fratricide sort le 18 novembre 2022. Vous pouvez précommander les boosters d'extension et collector, et plus encore, dès aujourd'hui en ligne sur Amazon, dans votre magasin de jeux local, et partout où les produits Magic sont vendus.