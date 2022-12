C’est notre deuxième Secretversary ! En y réfléchissant bien, chaque Superdrop est vraiment une fête... et vous êtes toujours invités. Cette année, nous avons toute une collection de cadeaux pour vous ! Jetez-y un coup d’œil !

Puis poursuivez la fête sur secretlair.wizards.com entre le 29 novembre à 9 h (heure du Pacifique) et le 23 décembre à 9 h (heure du Pacifique) pour placer votre précommande avant que la musique ne s’arrête, que le soleil se lève, et que les parents reviennent de vacances !

SECRET LAIR X ARCANE

Les illustrations des cartes Duress, Seize the Day en tant que « Round Two » et Krosan Grip en tant que « Denting Blows » seront révélées le 28 novembre !

Secret Lair X Arcane est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Path to Exile

1x Rhystic Study en tant que « Unstable Harmonics »

1x Duress

1x Seize the Day en tant que « Round Two »

1x Krosan Grip en tant que « Denting Blows »

1x Counterflux

1x Thran Dynamo en tant que « The Hexcore »

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Secret Lair est ravi d’annoncer une collaboration en deux parties avec Arcane, la nouvelle série télé basée sur League of Legends.

Ce premier drop insère des scènes de la série télé directement sur des cartes Magic emblématiques. Il contient des sorts classiques comme Rhystic Study (Étude rhystique) et Path to Exile (Chemin vers l’exil) avec des personnages populaires tels que Vi, Jinx et Jayce (non, pas celui-là). Ces cartes sont indispensables pour les fans de League of Legends ou de Magic de votre entourage. Achetez-les tant qu’elles sont disponibles !

SECRET LAIR X ARCANE: LANDS

Secret Lair X Arcane: Lands est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Plains

1x Island

1x Swamp

1x Mountain

1x Forest

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Secret Lair est ravi d’annoncer une collaboration en deux parties avec Arcane, la nouvelle série télé basée sur League of Legends.

Ce deuxième drop inclut un exemplaire de chaque terrain de base, représentant chacun un lieu emblématique de Piltover et Zaun. Les cartes proposent des scènes magnifiques tirées directement de la série, et chaque lieu de League apporte quelque chose à votre deck ou votre collection. Procurez-vous un exemplaire pour vous ou les fans de League of Legends ou de Magic de votre entourage, tant que vous le pouvez !

WELCOME TO CASTLE DRACULA

Welcome to Castle Dracula est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Exquisite Blood en tant que « Hunger of the Ancient One »

1x Night's Whisper en tant que « Nightfeeder's Visitation »

1x Phyrexian Tower en tant que « Dracula's Tomb »

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour un (1) protège-carte ayant pour thème Welcome to Castle Dracula (qui sera peut-être disponible à l'achat ultérieurement dans MTG Arena).

**L'échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

[NOTE DE L’AUTEUR : Écrire un accent de Dracula rend le texte particulièrement illisible, alors, quand vous lirez ce qui suit, prenez ce que vous pensez être l’accent des Carpates. Ac-croc-hez-vous !]

Ah , ah , ah ! Bienvenue dans mon château, voyageur. Je vous en prie, faites comme chez vous ! Nous nous apprêtons à passer à table. Joignez-vous donc à nous. Au menu : un steak bien saignant... mais il va falloir faire une croix sur l'ail. Fantastique ! Nous sommes tellement ravis de vous recevoir. Pour le diner. Mais peut-être aimeriez-vous d’abord admirer quelques œuvres d’art ? J’ai fait faire quelques portraits récemment, par les artistes Tomas Duchek, Nicholas Gregory et Nils Hamm, qui ne sont absolument pas des vampires. Je les ai commandés sur le web, et vous pouvez le faire aussi !

THE DRACULA LANDS

The Dracula Lands est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Plains pleine illustration

1x Island pleine illustration

1x Swamp pleine illustration

1x Mountain pleine illustration

1x Forest pleine illustration

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Vampirisez votre deck ou votre collection avec cet incroyable lot de terrains de base sur le thème de Dracula. Chaque carte dispose de sublimes illustrations par Jonas De Ro, Donato Giancola, Yeong-Hao Han, Andreas Rocha et Grzegorz Rutkowski, chacune représentant leur version du vampire le plus célèbre de la littérature de fiction.

FBLTHP: COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY LOST

Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Path to Exile sans bordure

1x Well of Lost Dreams sans bordure

1x Frantic Search sans bordure

1x Intruder Alarm sans ordure

1x Shelldock Isle sans bordure

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Avez-vous vu notre petit ? Il fait à peu près 60 centimètres de haut (voire 90 selon les illustrateurs), il a un grand œil humide, et son nom rappelle le bruit qu'on fait en tirant la langue ? Nous ne supportons pas l’idée qu’il puisse errer seul dans les rues de Ravnica. Pourriez-vous le chercher ? Nous pensons qu’il est caché quelque part dans ce drop Secret Lair…

Oui, c’est exact. C’est un panorama sans bordure de cinq cartes signé Marija Tiurina, et il est rempli de références cachées à Magic et à Ravnica. Pourrez-vous trouver Fblthp sur toutes les cartes ?

CROCODILE JACKSON'S MONSTROUS MENAGERIE

Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie est disponible en versions non-Foil et Foil etched.

Contenu :

1x Ravenous Chupacabra sans bordure

1x Managorger Hydra sans bordure

1x Pathbreaker Ibex sans bordure

1x Temur Sabertooth sans bordure

1x Winding Constrictor sans bordure

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil etched : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Venez, venez tous au spectacle le plus étonnant de tout Muraganda. Le légendaire Cowboy Crocodile Jackson a illustré toutes sortes de bestioles folles et délirantes rien que pour vous. Écarquillez les yeux ! À la vue du rictus doré du Chupacabra vorace ! Sentez ! La douce étreinte du Boa sinueux ! Courez ! Le plus vite possible pour échapper aux cornes du Bouquetin défricheur ! Récupérez ces créatures et d’autres pour constituer votre propre ménagerie en vous procurant ce drop dès aujourd’hui !

FAR OUT, MAN

Far Out, Man est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Aether Gust sans bordure

1x Counterspell sans bordure

1x Fabricate sans bordure

1x Fact or Fiction sans bordure

1x Mystical Tutor sans bordure

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour trois (3) protège-cartes ayant pour thème Far Out, Man (qui sera peut-être disponible à l'achat ultérieurement dans MTG Arena).

**L'échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Est-ce qu’il vous arrive de juste admirer vos sorts ? On parle vraiment de les admirer. Par exemple, admirez longuement ces beautés bleues par Mateus Manhanini. Il y a tellement de détails ! Ces cartes sont la pièce maîtresse parfaite pour toute collection, et un ajout incroyable dans votre deck. Vos adversaires seront tellement médusés qu’ils pourraient même vous pardonner d’avoir contrecarré leur sort.

PIXELSNOWLANDS.JPG

PixelSnowLands.jpg est disponible en versions non-Foil et Foil traditionnelle.

Contenu :

1x Snow-Covered Plains

1x Snow-Covered Island

1x Snow-Covered Swamp

1x Snow-Covered Mountain

1x Snow-Covered Forest

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY/43,88 SGD

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

Foil etched : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY/58,88 SGD

*TVA locale incluse

Nous offrons une seconde vie à certaines de nos feuilles de test Secret Lair en les intégrant aux plateformes que vous trouverez dans vos boîtes PixelSnowLands.jpg ! Un nombre limité de ces feuilles est créé pour calibrer les couleurs et la qualité de l'image en prévision de la vraie étape d'impression. Nous explorons cette solution comme moyen de réduire nos déchets industriels en reconditionnant ces feuilles de test pour les intégrer dans nos emballages Secret Lair.

Il neige ! Il neige, les amis ! Qui n’aime pas sortir et tirer la langue pour recevoir son premier flocon de neige ? MAIS POURQUOI ELLE PIQUE, CETTE NEIGE ? ELLE EST CONSTITUÉE DE PIXELS ! ET VRAIMENT AIGUISÉE ! NOUS REGRETTONS TOUT CE QUE NOUS AVONS DIT !

À bien y réfléchir, nous pensons qu’il vaut mieux admirer ce paysage neigeux pixellisé de l’artiste Jubilee de loin, par exemple sur une carte Magic. Ces terrains figurent parmi les terrains neigeux les plus cool qu’on ait jamais imprimés, et ils sont exactement ce qu’il vous faut pour mettre en valeur votre deck ou votre collection. Évitez les boules de neige, par contre. Faites-nous confiance.

HEADS I WIN, TAILS YOU LOSE

Retourner

Retourner

Retourner

Retourner Retourner

Contenu :

1x Zndrsplt, Eye of Wisdom sans bordure réversible Foil

1x Okaun, Eye of Chaos sans bordure réversible Foil

1x Propaganda sans bordure réversible Foil

1x Stitch in Time sans bordure réversible Foil

1x Krark's Thumb sans bordure réversible Foil

45x réimpressions Foil supplémentaires (voir la liste de deck complète)

50x réimpressions non-Foil

1x pièce super spéciale

2x commandants de présentation

10x jetons recto-verso

1x boîte de deck

1x roue de points de vie

1x feuillet de stratégie de deck

1x fiche de référence

Prix :

99,99 USD/115,99 EUR*/99,99 GBP*/788 CNY/145,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour deux (2) protège-cartes ayant pour thème Heads I Win, Tails You Lose (qui sera peut-être disponible à l'achat ultérieurement dans MTG Arena).

**L'échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

QUE DIANTRE SE PASSE-T-IL ICI ?

Nous sommes super excités de vous présenter le tout premier deck Commander de Secret Lair. Vous avez bien lu, pendant un temps limité, vous pouvez vous procurer un deck de 100 cartes unique rempli de tonnes de cartes Foil, dix toutes nouvelles illustrations (sur 5 cartes ; nous allons tout vous expliquer) et plein d’autres articles comme une pièce pour jouer à pile ou face unique et une roue de points de vie.

DES CARTES RÉVERSIBLES ? MAIS QUE DIABLE EST-CE DONC ?

Les cartes réversibles sont une super nouveauté de Magic que nous sommes fiers de vous présenter ici pour la première fois. Le concept est assez simple, mais permet de profiter de cartes splendides. Ce sont des cartes recto-verso, mais elles ont la même carte fonctionnelle sur chaque face. Cependant, chaque face a une illustration différente. Vous pouvez choisir votre face pour lancer le sort, ou vous contenter de votre face préférée. Vous pouvez même choisir en jouant à pile ou face ! C'est une autre manière de vous exprimer quand vous jouez.

SUPER ! QUE FAIT LE DECK ?

Ce deck provient directement du caveau secret de Gavin Verhey, et c’est un bonheur de le jouer. Voyons ce que lui-même en dit :

« J’ai adoré Zndrsplt et Okaun depuis que je les ai créés pour Battlebond, et ce deck Commander tout droit sorti de ma collection privée leur donne la vedette ! Ce deck a l’air adorable, innocent... Et dès que vous avez commencé à attaquer les gens pour faire des blessures mortelles, il est trop tard pour mettre fin à votre règne de terreur à pile ou face.

Vous passerez les premiers tours à empiler vos rocs de mana et votre équipement en jouant des cartes pile ou face rigolotes. Puis vous pourrez déployer vos commandants ! D’ordinaire, je conseillerais de commencer avec Zndrsplt pour jouer à pile ou face et piocher des cartes. Vos adversaires trouveront ça adorable et ricaneront. "Regarde ce petit deck pile ou face rigolo ! Haha."

Et c’est là que vous saurez qu’ils sont perdus. Déployez Okaun : c’est l'arme secrète de ce deck. Si vous avez des équipements, équipez-le ! Il vous faudra juste gagner trois pile ou face pour tuer avec Okaun grâce aux blessures de commandant... voire moins si vous avez l’équipement adéquat. J’ai déjà attaqué pour plus de 10 000 blessures avec un seul Okaun ! Ils essaieront de s’en débarrasser, mais c’est à ça que servent vos contresorts. Si des créatures vous barrent la route, vous pouvez les contourner avec des cartes qui vous rendent imblocable. Ou si vous voulez vraiment faire craquer vos adversaires, utilisez l’Embrasement de Chandra pour que votre Okaun de force 10 000 (ou similaire) tue tout le monde d’un seul coup ! »

« Si vous avez des questions sur la manière dont le deck se joue, contactez-moi sur Twitter @gavinverhey. Éclatez-vous ! »

NON-FOIL SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Arcane

1x Secret Lair x Arcane: Lands

1x Welcome to Castle Dracula

1x The Dracula Lands

1x Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost

1x Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie

1x Far Out, Man

1x PixelSnowLands.jpg

Prix :

199,99 USD/234,99 EUR*/199,99 GBP*/1 588 CNY/291,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour un (1) protège-carte ayant pour thème Welcome to Castle Dracula

Un (1) code à usage unique pour trois (3) protège-cartes ayant pour thème Far Out, Man

(Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L'échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Profitez de toutes ces cartes non-Foil emballées dans un joli petit bundle. Pour reprendre l’analogie de la fête, c’est un peu comme lorsque vous ne savez pas qui sera présent. Votre hôte est l’ami d’un ami et vous vous entendez bien, mais vous ignorez quels amis vous avez en commun, ou si ses amis sont des gens bizarres qui s'adonnent à la luge sur lave ou à des compétitions de lancer d’épis de maïs. Et en fin de compte, ses amis sont tous des gens que vous appréciez ou des gens cool qui aiment faire de la vraie luge normalement et manger leurs épis de maïs. En gros, c’est vraiment chouette !

FOIL SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Contenu :

1x Secret Lair x Arcane Foil Edition

1x Secret Lair x Arcane: Lands Foil Edition

1x Welcome to Castle Dracula Foil Edition

1x The Dracula Lands Foil Edition

1x Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost Foil Edition

1x Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie Foil Etched Edition

1x Far Out, Man Foil Edition

1x PixelSnowLands.jpg Foil Edition

1x PixelSnowLands.jpg Foil Etched Edition

Prix :

299,99 USD/334,99 EUR*/299,99 GBP*/2 388 CNY/436,88 SGD

*TVA locale incluse

Échange MTG Arena** :

Un (1) code à usage unique pour un (1) protège-carte ayant pour thème Welcome to Castle Dracula

Un (1) code à usage unique pour trois (3) protège-cartes ayant pour thème Far Out, Man

(Les protège-cartes seront peut-être disponibles à l'achat ultérieurement dans MTG Arena.)

**L'échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

Célébrez avec un gros paquet de cartes Foil fantastiques ! Ce bundle contient tous les drops qui sont disponibles en Foil (Foil traditionnelle ou Foil etched selon les cas). C’est un peu comme si vous alliez à une fête, en sachant qu’il y aura de quoi manger, mais que vous vous attendez à des encas légers. Des canapés, des chips, peut-être un bol de cacahuètes si votre hôte se sent d’humeur généreuse. Mais dans ce cas, le buffet provient direct du super traiteur de la ville, genre des crostinis avec du foie gras, et des mini-tacos végans. On veut simplement dire que c’est un super buffet.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenu :

1x Foil Second Secretversary Bundle

1x Non-Foil Second Secretversary Bundle

Prix :

479,99 USD/544,99 EUR*/479,99 GBP*/3 688 CNY/698,88 SGD

*TVA locale incluse

Pour le fan de Secret Lair qui veut tout. Ce bundle contient chaque drop, en versions Foil et non-Foil. C’est un peu comme si vous repartiez de la fête avec dix-sept cadeaux.

Notez cependant que ce bundle n’inclut PAS le deck Commander Heads I Win, Tails You Lose. Si vous voulez un bundle qui le contient, jetez un œil à The Bundled Bundle Bundle ci-dessous !

THE BUNDLED BUNDLE BUNDLE

Contenu :

1x Foil Second Secretversary Bundle

1x Non-Foil Second Secretversary Bundle

1x deck Commander Heads I Win, Tails You Lose

Prix :

549,99 USD/599,99 EUR*/549,99 GBP*/4 288 CNY/800,88 SGD

*TVA locale incluse

Pour le fan de Secret Lair qui veut tout, et plus encore Ce bundle contient chaque drop, en versions Foil et non-Foil, et AUSSI un exemplaire du deck Commander Heads I Win, Tails You Lose ! C’est un peu comme si vous repartiez de la fête avec dix-sept cadeaux ET un gros gâteau qui n’allait pas être coupé avant au moins une heure.

Le Secretversary s’accompagne d’une profusion de nouveautés pour Secret Lair, mais vous allez vous en sortir. À présent, obtenez ces produits en vous rendant sur secretlair.wizards.com entre le 29 novembre à 9 h (heure du Pacifique) et le 23 décembre à 9 h (heure du Pacifique) avant que la police ne mette fin à la fête, et que tout ceci ne soit plus qu’un vague souvenir !