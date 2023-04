Repoussez l'invasion phyrexiane et sauvez le Multivers avec les 62 jetons pleine illustration, les 4 emblèmes, les 3 jetons recto-verso Incubateur // Phyrexian et les 2 cartes de marqueur de statut disponibles parmi les produits L'invasion des machines.

Vous pourrez trouver 20 jetons, 3 jetons recto-verso Incubateur // Phyrexian et 3 emblèmes dans les boosters de draft et d'extension, avec des jetons Trésor différents pour les Phyrexians et les défenseurs. Dans les boosters collector, vous trouverez tous ces jetons en recto-verso avec un traitement Premium traditionnel.

Les cinq decks Commander L'invasion des machines renferment les 42 jetons restants, 2 cartes de marqueur de statut (Le Monarque et Agrément de la cité), et un emblème. Ces derniers apparaîtront sous forme de jetons recto-verso dans chaque deck, avec différents jetons et combinaisons pour chacun en fonction du thème du deck, et avec la plupart du temps des jetons des boosters de draft au verso ou au recto (ou des des côtés pour les jetons Incubateur // Phyrexian).

Préparez-vous à combattre et à étoffer votre collection ! Précommandez les boîtes de boosters, les Bundles, les decks Commander et les autres produits L'invasion des machines auprès de votre magasins de jeux local et de détaillants en ligne comme Amazon.

Consultez les visuels des cartes L'invasion des machines pour voir les cartes de l'extension, y compris celles qui créent ces jetons. Vous pouvez aussi faire un arrêt du côté des visuels des variantes L'invasion des machines pour un aperçu des versions Booster Fun et promo des cartes L'invasion des machines, puis regardez les visuels des cartes Commander L'invasion des machines et les visuels des cartes Planechase pour voir les cartes des cinq decks Commander !

L'invasion des machines

Moine Soldat Vampire

Kraken Zombie Officier en second Ragavan

Dinosaure Phyrexian et Saprobionte Élémental (bleu-rouge)

Chevalier (blanc-bleu) Phyrexian et Hydre (portée) Phyrexian et Hydre (lien de vie)

Esprit (rouge-blanc) Esprit (blanc-noir) Guerrier (rouge-noir)

Retourner Incubateur // Phyrexian Retourner Incubateur // Phyrexian Retourner Incubateur // Phyrexian

Mécanoptère Trésor (défenseur) Trésor (phyrexian)

Emblème (Téfeiri Akosa de Zhalfir) Emblème (Wrenn et le Briseroyaume) Emblème (Talent de Téfeiri)

Phyrexian et Myr Élémental (rouge)

Commander L'invasion des machines

Menace grandissante

1 jeton Phyrexian et Golem // Phyrexian et Horreur

1 jeton Phyrexian et Golem // Construction (6/12)

3 jetons Incubateur // Phyrexian (chacun avec une illustration différente)

2 jetons Phyrexian et Germe // Myr

3 jetons Ange (3/3) // Démon

Retourner Phyrexian et Golem // Phyrexian et Horreur Retourner Phyrexian et Golem // Construction (6/12) Retourner Incubateur // Phyrexian

Retourner Incubateur // Phyrexian Retourner Incubateur // Phyrexian

Retourner Phyrexian et Germe // Myr Retourner Ange (3/3) // Démon

Charge des cavaliers

2 jetons Chevalier // Esprit (blanc-noir)

2 jetons Vampire et Chevalier // Soldat

1 jeton Sang // Changeforme

2 jetons Zombie et Chevalier // Humain

2 jetons Chevalier (blanc-bleu) // Assassin

1 jeton Le Monarque // Changeforme

Retourner Chevalier // Esprit (blanc-noir) Retourner Vampire et Chevalier // Soldat Retourner Sang // Changeforme

Retourner Zombie et Chevalier // Humain Retourner Chevalier (blanc-bleu) // Assassin Retourner Le Monarque // Changeforme

Main-forte

2 jetons Esprit (blanc) // Trésor (défenseur)

4 jetons Gobelin // Slivoïde

1 jeton Éléphant // Agrément de la cité

3 jetons Papillon // Agrément de la cité

Retourner Esprit (blanc) // Trésor (défenseur) Retourner Gobelin // Slivoïde

Retourner Éléphant // Agrément de la cité Retourner Papillon // Agrément de la cité

Convocation divine

1 jeton Oiseau // Kobolds de Castel Kher

1 jeton Esprit (blanc) // Esprit (bleu)

1 jeton Guerrier // Emblème (Elspeth, championne du Soleil)

1 jeton Soldat // Insecte

1 jeton Eldrazi // Ange (4/4)

1 jeton Calamar // Humain (rouge)

1 jeton Tentacule // Humain (rouge)

1 jeton Gobelin // Eldrazi

1 jeton Élémental // Élémental (bleu-rouge)

1 jeton Élémental // Peuple fée

Retourner Oiseau // Kobolds de Castel Kher Retourner Esprit (blanc) // Esprit (bleu) Retourner Guerrier // Emblème (Elspeth, championne du Soleil)

Retourner Soldat // Insecte Retourner Eldrazi // Ange (4/4) Retourner Calamar // Humain (rouge)

Retourner Tentacule // Humain (rouge) Retourner Gobelin // Eldrazi

Retourner Élémental // Élémental (bleu-rouge) Retourner Élémental // Peuple fée

Bricoleur dans l'âme

2 jetons Mécanoptère // Bête (4/4)

2 jetons Trésor (défenseur) // Gremlin

1 jeton Golem // Sang

1 jeton Golem // Indice

2 jetons Mécanoptère (1/1 bleu) // Or

1 jeton Plume // Servo

1 jeton Nourriture // Anneau répliqué

Retourner Mécanoptère // Bête (4/4) Retourner Trésor (défenseur) // Gremlin Retourner Golem // Sang

Retourner Golem // Indice Retourner Mécanoptère (1/1 bleu) // Or

Retourner Plume // Servo Retourner Nourriture // Anneau répliqué

