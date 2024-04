Emparez-vous du pactole de jetons qui arrivent dans Les hors-la-loi de Croisetonnerre, avec 57 jetons, 12 primes et 3 cartes d'aide parmi tous les produits Les hors-la-loi de Croisetonnerre affichant une pleine illustration sublime.

Dans les boosters de jeu, vous pourrez trouver 30 jetons et 1 carte d'aide du complot issus de trois extensions de cartes, avec 18 jetons et la carte d'aide du complot de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre, 7 jetons Le casse du siècle (BIG) et 5 jetons Dernières nouvelles (OTP). Dans les boosters collector, vous trouverez les mêmes 30 jetons pleine illustration ainsi que des jetons recto-verso Premium traditionnels. (La carte d'aide du complot n'est pas disponible dans les boosters collector.)

Les decks Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTC) incluent aussi des jetons sur lesquels vous pouvez mettre le grappin. Il y a 27 jetons, 12 primes et 2 cartes d'aide avec le code d'extension OTC répartis parmi les quatre decks Commander, avec 10 jetons recto-verso dans chaque deck. (Les primes incluent les règles de prime au verso.)

Montez en selle pour votre propre périple au far west lors de la sortie mondiale de l'extension Les hors-la-loi de Croisetonnerre le 19 avril 2024. Vous pouvez précommander maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Jetons des boosters Les hors-la-loi de Croisetonnerre (OTJ)

Copie Ange Bovidé

Mouton Esprit Beau

Oiseau Vampire et Gredin Dinosaure

Mercenaire Scorpion et Dragon Élémental

Élan Vermine Zombie et Gredin

Indice Météorite

Trésor Complot (aide)

Jetons des boosters Le casse du siècle (BIG)

Chauve-souris Sang Construction

Nourriture Gnome

Golem Carte

Jetons des boosters Dernières nouvelles (OTP)

Humain et Clerc Humain et Gredin Humain et Guerrier

Parasite Nourriture

Jetons des decks Commander Les hors-la-loi de Croisetonnerre

Jetons du deck Rapide de la gâchette

1 jeton Oiseau et Illusion // Élémental

1 jeton Grand singe // Requin

1 jeton Drakôn // Soldat (d'Urza)

1 jeton Sanglier // Drakôn

1 jeton Élémental // Soldat (d'Urza)

1 jeton Dragon et Élémental // Oiseau et Illusion

1 jeton Dragon et Élémental // Trésor

1 Prime : Rissa « Lames » Lee // Règles de prime

1 Prime : Sovka la somnolente // Règles de prime

1 Prime : Miron Tillas Jr // Règles de prime

Retourner Oiseau et Illusion // Élémental Retourner Grand singe // Requin Retourner Drakôn // Soldat (d'Urza)

Retourner Sanglier // Drakôn Retourner Élémental // Soldat (d'Urza) Retourner Dragon et Élémental // Oiseau et Illusion

Retourner Dragon et Élémental // Trésor Retourner Prime : Rissa « Lames » Lee // Règles de prime

Retourner Prime : Sovka la somnolente // Règles de prime Retourner Prime : Miron Tillas Jr // Règles de prime

Jetons du deck Fleur du désert

1 jeton Insecte // Élémental (vert)

1 jeton Élémental (rouge et vert) // Ange

1 jeton Plante // Sable et Guerrier

1 jeton Zombie // Bovidé

1 jeton Plante et Guerrier // Trésor

1 jeton Œuf de dragon // Dragon

1 jeton Plante et Guerrier // Plante

1 Prime : Seigneur Fajjal // Règles de prime

1 Prime : Paq, barboteur fugitif // Règles de prime

1 Prime : Vara Beth Hannifer // Règles de prime

Retourner Insecte // Élémental (vert) Retourner Élémental (rouge et vert) // Ange Retourner Plante // Sable et Guerrier

Retourner Zombie // Bovidé Retourner Plante et Guerrier // Trésor Retourner Œuf de dragon // Dragon

Retourner Plante et Guerrier // Plante Retourner Prime : Seigneur Fajjal // Règles de prime

Retourner Prime : Paq, barboteur fugitif //

Règles de prime Retourner Prime : Vara Beth Hannifer // Règles de prime

Jetons du deck Vol qualifié

1 jeton Mécanoptère // Manifester (aide)

1 jeton Mécanoptère // Trésor

1 jeton Sanglier // Manifester (aide)

2 jetons Sanglier // Trésor

1 jeton Eldrazi et Scion // Manifester (aide)

1 jeton Eldrazi et Scion // Trésor

1 Prime : L’Étranger // Règles de prime

1 Prime : Gorra Tash et Silas // Règles de prime

Prime : Frankie la Quenotte // Règles de prime

Retourner Mécanoptère // Manifester (aide) Retourner Mécanoptère // Trésor Retourner Sanglier // Manifester (aide)

Retourner Sanglier // Trésor Retourner Eldrazi et Scion // Manifester (aide) Retourner Eldrazi et Scion // Trésor

Retourner Prime : L’Étranger // Règles de prime Retourner Prime : Gorra Tash et Silas //

Règles de prime Retourner Prime : Frankie la Quenotte //

Règles de prime

Jetons du deck Ennemie publique numéro un

1 jeton Mercenaire // Trésor

1 jeton Encrelin // Trésor

1 jeton Mercenaire // Trésor

1 jeton Gredin // Le monarque (aide)

1 jeton Rat // Sang

1 jeton Eldrazi // Indice

1 jeton Assassin // Nourriture

1 Prime : Couine le Sournois // Règles de prime

1 Prime : Eriana, démolisseuse // Règles de prime

1 Prime : Lyssa, collectrice d’Argenfin // Règles de prime

Retourner Mercenaire // Trésor Retourner Encrelin // Trésor Retourner Mercenaire // Trésor

Retourner Gredin // Le monarque (aide) Retourner Rat // Sang Retourner Eldrazi // Indice

Retourner Assassin // Nourriture Retourner Prime : Couine le Sournois //

Règles de prime

Retourner Prime : Eriana, démolisseuse // Règles de prime Retourner Prime : Lyssa, collectrice d’Argenfin //

Règles de prime

