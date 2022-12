Vous voulez tout savoir sur les cartes les plus cool de Kamigawa ?

Kamigawa : la dynastie Néon est à la pointe des traitements améliorés pour les cartes Magic. Toutes les cartes rares et rares mythiques de Kamigawa : la dynastie Néon disposent d'une version alternative. Vous trouverez des terrains spéciaux, des ninjas et des samouraïs démontrant leurs techniques, un nouveau cadre luminescent, et une nouvelle technologie de traitement.

Vous n'avez jamais vu Kamigawa sous cet angle.

Terrains Ukiyo-e

Découvrez un nouveau style de terrain pleine illustration dans Kamigawa : la dynastie Néon, les terrains de base Ukiyo-e. Les illustrations des terrains Ukiyo-e s'inspirent des estampes japonaises. Il y a dix terrains Ukiyo-e, deux de chaque type de terrain de base.

Les cartes de terrain Ukiyo-e sont en japonais, mais vous pouvez tomber dessus en ouvrant des boosters de n'importe quelle langue.. Retrouvez les terrains de base Ukiyo-e pleine illustration dans les boosters d'extension, de draft et collector. Un tiers des boosters de draft et d'extension renferment un terrain Ukiyo-e non-Premium dans l'emplacement du terrain. Dans les boosters d'extension, l'emplacement du terrain contient une carte Premium traditionnelle dans 20 % des boosters, et un tiers de ces terrains Premium sont des terrains Ukiyo-e. Vous pouvez également trouver des terrains Ukiyo-e Premium dans les boosters de draft. Chaque booster collector contient un terrain Ukiyo-e Premium.

Traitement luminescent

Toutes les cartes rares et rares mythiques de Kamigawa : la dynastie Néon disposent d'une version alternative. Vous pourrez retrouver la plupart de ces cartes avec le traitement luminescent inspiré par une esthétique néon futuriste :

Il y a 37 cartes rares et six cartes rares mythiques avec le traitement luminescent.

Les six sagas rares et les trois sagas rares mythiques de Kamigawa : la dynastie Néon possèdent également une version alternative avec un traitement luminescent, mais avec un plus. Sur ces sagas alternatives, les deux côtés présentent une illustration alternative, mais seule la face arrière est ornée du cadre luminescent. La face avant conserve le cadre de saga.

Retourner

Retrouvez toutes les cartes luminescentes, sagas incluses, dans les boosters d'extension, de draft et collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Traitement ninja

Il y a 22 créatures ninja dans Kamigawa : la dynastie Néon, en plus du planeswalker ninja Kaito Shizuki. Retrouvez les versions alternatives de toutes ces cartes, chacune avec une nouvelle illustration dans un cadre ninja :

Sept cartes courantes, huit inhabituelles, six rares et deux rares mythiques bénéficient du traitement ninja. Les ninjas sont furtifs, mais ils peuvent tous être trouvés dans les boosters d'extension, de draft et collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Traitement samouraï

Il y a également 21 créatures Samouraï dans Kamigawa : la dynastie Néon, ainsi que la planeswalker L’Impératrice Vagabonde. Chaque samouraï dispose d'une version alternative avec une nouvelle illustration dans un cadre samouraï :

Dix cartes courantes, sept inhabituelles, quatre rares et une rare mythique bénéficient du traitement samouraï. Toutes ces cartes sont trouvables dans les boosters d'extension, de draft et collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Cartes sans bordure

Vous pouvez trouver des cartes sans bordure à illustration alternative dans chaque extension Magic, et Kamigawa en renferme davantage que la moyenne. Dans Kamigawa : la dynastie Néon, vous trouverez des versions sans bordure des quatre planeswalkers rares mythiques de l'extension illustrées par Lack, Hara Tetsuo, et Terada Katsuya...

Ainsi que le dragon rare et les cinq dragons rares mythiques de l'extension...

Et les cinq terrains rares légendaires :

Vous retrouverez les planeswalkers sans bordure dans les boosters d'extension, de draft et collector en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Si vous achetez une boîte de boosters Kamigawa : la dynastie Néon auprès de votre magasin WPN local, vous pourriez également recevoir une version Premium sans bordure de Satoru Umezawa avec une illustration de Yoji Shinkawa. Demandez plus de détails à votre magasin local !

Cartes de phyrexian

Kamigawa : la dynastie Néon contient deux cartes de phyrexian. Ces cartes peuvent apparaître en phyrexian avec le cadre phyrexian, quelle que soit la langue du booster dont elles proviennent. Si c'est le cas, elles conserveront leur illustration classique. Vous pouvez trouver ces cartes dans les boosters d'extension, de draft et collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle.

Super Premium

Le traitement super Premium est de retour dans Magic avec Kamigawa : la dynastie Néon. Le traitement super Premium est une technique d'impression qui peut être appliquée aux cartes Magic par différents moyens, et nous l'avons utilisé de différentes façons d'une extension à l'autre. Parfois, nous construisons tout un cadre autour, comme dans Commander Légendes, et parfois, nous l'utilisons pour mettre en lumière le cadre, comme dans Strixhaven : l'Académie des Mages.

Dans Kamigawa : la dynastie Néon, nous utilisons le traitement super Premium pour mettre en avant les autres cadres Showcase de l'extension. Douze cartes ont été soigneusement sélectionnées pour bénéficier du traitement super Premium. Il s'agit d'une carte rare et de quatre rares mythiques à cadre luminescent, d'une rare et de deux rares mythiques super Premium à cadre ninja, d'une rare et d'une rare mythique super Premium à cadre samouraï et de deux rares mythiques super Premium à cadre phyrexian. Vous pourrez les retrouver uniquement dans les boosters collector.

Illustrations étendues

Chaque carte rare et rare mythique est la carte préférée de quelqu'un, c'est pourquoi nous avons créé des versions spéciales de ces cartes. Dans la plupart des extensions Magic, les cartes rares et rares mythiques qui ne bénéficient pas d'autres traitements alternatifs apparaissent avec un traitement standard à illustration étendue. Dans Kamigawa : la dynastie Néon, toutes les cartes rares et rares mythiques ont un traitement alternatif, c'est pourquoi nous avons envisagé de ne proposer aucune carte à illustration étendue... Mais certaines personnes sont fans des illustrations étendues. Voir une extension sans ces dernières les rendrait très tristes. C'est pourquoi nous avons créé une version à illustration étendue de chaque carte rare et rare mythique de l'extension !

(Sauf pour les planeswalkers. Il y a un emplacement du booster collector qui contient principalement des cartes à illustration étendue, mais cet emplacement peut également contenir les planeswalkers sans bordure en plus des cartes à illustration étendue.)

Les illustrations étendues se trouvent exclusivement dans les boosters collector. Il existe 53 cartes rares et onze cartes rares mythiques à illustration étendue, plus six sagas rares et trois sagas rares mythiques à illustration étendue. L'illustration de saga est uniquement étendue sur la face arrière. Vous pouvez ouvrir ces 73 cartes dans l'extension principale Kamigawa : la dynastie Néon en versions non-Premium et Premium traditionnelle. Il y a également 32 cartes rares à illustration étendue et six rares mythiques à illustration étendue provenant des deck Commander Kamigawa : la dynastie Néon. Ces 38 cartes à illustration étendue n'existent qu'en version non-Premium.

Premium Néon

Vous pourrez également retrouver un nouveau type de carte Premium dans Kamigawa : un traitement Néon sérigraphié par-dessus une carte Premium traditionnelle, créant un effet vif et magnifique. Hidetsugu, chaos dévorant s'est réservé toute l'encre Néon de Kamigawa : la dynastie Néon. Hidetsugu est la seule carte qui apparaît avec un traitement Néon.

Il existe quatre couleurs Néon dans lesquelles Hidetsugu peut apparaître : bleu, vert, rouge et jaune. Vous pouvez trouver des cartes Hidetsugu Néon bleues, vertes et rouges exclusivement dans les boosters collector Kamigawa : la dynastie Néon. Il y a environ moitié moins de cartes Néon vertes que de cartes Néon bleues, et environ trois quarts de cartes Néon rouge en moins que de cartes Néon vertes. Peu importe la couleur, Hidetsugu Néon n'apparaît qu'en anglais. Les boosters collector des autres langues contiennent bien des cartes Néon Hidetsugu, mais celles-ci sont en anglais, pas dans la langue des boosters.

La version Néon jaune d'Hidetsugu est une carte promo distribuée par les magasins WPN Premium. Elle apparaît également en anglais uniquement.

Aucune carte de Kamigawa : la dynastie Néon n'est exclusive aux produits en japonais. Mis à part la carte Hidetsugu Néon, uniquement disponible en anglais, vous pourrez retrouver toutes les cartes de Kamigawa : la dynastie Néon dans les boosters de toutes les langues.

Retrouvez toutes les cartes à traitement luminescent, ninja, samouraï, phyrexian et sans bordure dans les boosters d'extension, de draft et collector, en versions non-Premium et Premium traditionnelle. De nombreuses cartes apparaissent avec plusieurs traitements. Pour ces cartes, chaque traitement apparaît proportionnellement moins souvent que le nombre de traitements. Les terrains Ukiyo-e sont également trouvables dans les boosters d'extension et de draft en versions non-Premium et Premium traditionnelle. Chaque booster collector contient un terrain Ukiyo-e Premium.

Les boosters d'extension sont les plus amusants à ouvrir dans Kamigawa : la dynastie Néon. Les cartes courantes et inhabituelles racontent de petites histoires, il y a une carte Premium et une carte d'illustration garanties dans chaque booster, et 30 % des boosters d'extension contiennent au moins deux cartes rares ou rares mythiques. Environ 13 % des boosters d'extension contiennent une carte rare ou rare mythique non-Premium à traitement alternatif.

Si vous draftez, il vous faudra des boosters de draft. Environ 10 % des boosters de draft Kamigawa : la dynastie Néon contiennent une carte rare ou rare mythique à traitement alternatif.

Les boosters collector sont le meilleur moyen de collectionner des variantes des cartes rares et rares mythiques ainsi que des cartes Premium, et ce sont les seuls à contenir des cartes super Premium, à illustration étendue et à traitement Néon.

Pour un résumé complet du contenu de chaque type de booster de Kamigawa : la dynastie Néon, consultez la vue d'ensemble des produits de Kamigawa : la dynastie Néon. Quel que soit le booster Kamigawa : la dynastie Néon que vous choisirez, son contenu vous ravira. L'avenir de Kamigawa se joue maintenant.