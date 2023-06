« C’est une affaire dangereuse de passer ta porte, Frodo. Tu vas sur la route et, si tu ne retiens pas tes pieds, nul ne sait jusqu’où tu pourrais être emporté. » —Bilbo Sacquet

Avec Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ (LTR), Magic a saisi la chance qui lui était offerte d’adapter son fabuleux mélange de gameplay, d’esthétique et de collection à l’œuvre fondatrice de la fantasy. L’équipe Magic a consacré les dernières années à mettre en chantier et à jouer avec les personnages emblématiques de la Terre du Milieu afin de vous présenter les meilleures représentations possibles des héros et des temps forts de la saga Le Seigneur des Anneaux. En tant qu’architecte produit pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, investi depuis les tout premiers tests et groupes de discussion, j’ai le privilège de vous présenter aujourd’hui mon avis en coulisses sur les cartes et traitements de cartes. Je vais aussi vous indiquer dans quels produits Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu vous pouvez les trouver.

Détails de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Code de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : LTR

Code de l’extension Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : LTC

Légalité sur table (nouvelles cartes Magic) :

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTR) : Modern, Legacy, Vintage et Commander

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTC) : Legacy, Vintage et Commander

Légalité dans MTG Arena :

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTR) : Alchemy et Historique

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTC) : Seules les Bottes de pionnier seront disponibles sur MTG Arena

Site Web : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Dates importantes de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Présentation et début des aperçus de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : 30 mai

: 30 mai Aperçus des cartes : 30 mai - 9 juin

: 30 mai - 9 juin Aperçus de Commander et listes de deck : 8 juin

: 8 juin Visuels des cartes complets : 9 juin

: 9 juin Pré-Avant-première avec LoadingReadyRun : 10 juin

: 10 juin Événements d'Avant-première en magasin : 16-22 juin

: 16-22 juin Événements CommandFest : 16 juin - 23 juillet 2023

: 16 juin - 23 juillet 2023 Sortie numérique sur MTG Arena : 20 juin

: 20 juin Gameplay Game Knights dans le podcast de Command Zone : 21 juin

: 21 juin Sortie sur table mondiale : 23 juin

: 23 juin Événements de Launch Party 23-25 juin

23-25 juin Sortie du Bundle Gift Edition 7 juillet

7 juillet Événements Magic Celebration Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu en magasin : 7-9 juillet

en magasin : 7-9 juillet Commander Parties : 21-23 juillet

: 21-23 juillet MagicCon: Barcelone mettant à l'honneur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : 28-30 juillet

: 28-30 juillet Championnats en magasin : 5-13 août

: 5-13 août Sortie de fin d'année : 3 novembre

L'Anneau Unique (sérialisé 1 sur 1)

« L’Anneau disparut de toute connaissance et de toute légende ; et même ce pan de son histoire n’est plus connu que de quelques-uns. » —Gandalf (L’ombre du passé)

Le Seigneur des Anneaux retraçant le périple de Frodo vers la Montagne du Destin en tant que porteur de l’Anneau de Sauron, nous tenions à rendre hommage à cet anneau en créant une carte Magic unique en un seul exemplaire. L’élément phare du Seigneur des Anneaux est l’Anneau Unique lui-même : le trésor ô combien tentant du pouvoir de Sauron. Si d’autres Anneaux de Pouvoir ont été forgés pour les rois Elfes, les seigneurs Nains et les Hommes mortels de la Terre du Milieu, un seul les surpasse : l’Anneau Unique conçu pour les gouverner tous.

L’Anneau Unique

Ainsi, dans le cadre d'une promotion palpitante d'une rareté exceptionnelle exclusive à l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, nous avons conçu une telle carte.

L’Anneau Unique (sérialisé 001/001)

*Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Sérialisé comme carte unique (1 sur 1), ce « Trésor » est une carte Premium traditionnelle imprimée dans le noir parler de Sauron à l'aide de caractères tengwar et ne se trouvera que dans un seul booster collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu en anglais.

Et quid de ces anneaux de pouvoir ?

Anneaux solaires

Anneau solaire (elfe) Anneau solaire (nain) Anneau solaire (humain)

Outre l’Anneau solaire illustré par L J Koh pour Le Seigneur des Anneaux et présent dans chacun des quatre decks Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu (LTC), il existe des variantes de l’Anneau solaire sur le thème des Anneaux de Pouvoir conçus pour les Elfes, les Nains et les Hommes de la Terre du Milieu, disponibles dans les boosters collector de toutes les langues de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

« Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel,

Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,

Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas... »

Vous pourrez y lire du quenya, la langue des Hauts-elfes, en caractères tengwar. Vous pourrez trouver un nombre limité de versions Premium et non-Premium double arc-en-ciel, et les versions Premium double-arc-en-ciel seront sérialisées avec des totaux différents :

300 Anneaux solaires (elfes) sérialisés Premium double arc-en-ciel

700 Anneaux solaires (nains) sérialisés Premium double arc-en-ciel

900 Anneaux solaires (humains) sérialisés Premium double arc-en-ciel

3 000 Anneaux solaires (elfes) non-Premium

7 000 Anneaux solaires (nains) non-Premium

9 000 Anneaux solaires (humains) non-Premium

La carte promotionnelle (sérialisée 1 sur 1) de L'Anneau Unique sera uniquement disponible dans un booster collector en anglais, tandis que les Anneaux solaires autour du thème des Anneaux de Pouvoir seront disponibles dans des boosters collector de toutes les langues.

Cartes de présentation Royaumes et reliques

Très tôt dans le processus de conception, l’équipe a passé au peigne fin Le Seigneur des Anneaux afin d’identifier les personnages, créatures, lieux et objets de la Terre du Milieu pour planifier comment et où chaque élément doit apparaître et à quelle fréquence. L’équipe s’est attachée à ce que tout ce qui fait le sel de la saga soit restitué de la plus belle des manières. Dans le cadre de cette exploration, l’équipe de conception a identifié plusieurs réimpressions Magic susceptibles de donner leur pleine mesure dans l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Les 30 réimpressions les plus prometteuses et enthousiasmantes furent une sélection de terrains et d’artefacts.

Le Grand Cromlech Royaumes et reliques Caverne des âmes Royaumes et reliques

Ces cartes Premium traditionnelles, toutes rares mythiques, seront livrées dans le booster de présentation d'une carte fourni avec chaque boîte de boosters d’extension, de draft ou de boosters collector. Les joueurs ont une chance égale de découvrir l’une de ces 30 cartes dans chaque booster de présentation. Ces boosters de présentation sont le seul endroit où vous pourrez trouver les versions Premium traditionnelles de ces cartes Royaumes et reliques.

En outre, les cartes Royaumes et reliques seront présentes dans les boosters collector dans des versions non-Premium et Surge Foil. Une carte non-Premium Royaumes et reliques apparaîtra dans environ 31 % des boosters collector, tandis qu'une version Surge Foil d'une carte Royaumes et reliques figurera dans un peu moins de 1 % des boosters collector.

Cartes scéniques sans bordure et terrains sans bordure

Compte tenu de la pléthore de scènes d’anthologie présentes dans Le Seigneur des Anneaux, l’équipe de Booster Fun a tenu à trouver le moyen d’honorer la saga en mettant au point un tout nouveau traitement. Les cartes scéniques sans bordure permettent aux joueurs de reconstituer ces épisodes emblématiques en réunissant les cartes individuelles qui forment une scène complète. Les cartes scéniques sans bordure sont trouvables dans les boosters d’extension, de draft et collector, avec des scènes complètes allant de deux cartes par deux à six cartes par trois, une scène typique couvrant trois cartes par deux.

De plus, chaque Pack d’avant-première contient l’une des six cartes scéniques sans bordure qui composent la scène de la fête d’anniversaire de Bilbo, incluse sous la forme d’une carte promo Premium estampillée Premium traditionnelle. Cette scène a été choisie afin qu’elle coïncide avec la célébration de la sortie de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu de la même manière que le voyage de Frodo (et du lecteur) débute dans La Communauté de l’Anneau.

Lobelia Sacquet de Besace scénique sans bordure Feux d’artifice du Magicien scénique sans bordure Gandalf, ami de la Comté scénique sans bordure

Halfeline ravie scénique sans bordure Bilbo, cambrioleur à la retraite scénique sans bordure Frodo Sacquet scénique sans bordure

Si ces cartes scéniques sans bordure promotionnelles ne sont pas destinées à être jouées lors des événements d’Avant-première, vous pourrez jouer la version promo estampillée Premium rare ou rare mythique incluse dans chaque Pack d’avant-première.

La scène Montagne du Destin se trouve dans les Bundles et le Bundle Gift Edition, qui sera disponible trois semaines après le lancement initial de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Ces deux produits renferment les quatre cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles et permettent d’assembler la scène Montagne du Destin, qui mesure deux cartes par deux. (Remarque : toutes les cartes scéniques sans bordure des Packs d’avant-première et Bundles sont aussi disponibles en non-Premium dans les boosters collector, et les cartes scéniques sans bordure de rareté courante et inhabituelle des Packs d’avant-première et Bundles sont disponibles en Premium traditionnel dans ces mêmes boosters collector.)

Barad-dûr sans bordure Minas Tirith sans bordure

Montagne du Destin sans bordure La Comté sans bordure

La Communauté traversant maints sites mémorables au fil du Seigneur des Anneaux, nous avons choisi de les mettre en valeur via cinq terrains rares sans bordure et un terrain rare mythique sans bordure. Ces cartes présentent les lieux légendaires que sont la Montagne du Destin, la Comté, Fondcombe et d’autres avec des illustrations à la hauteur de l’enjeu. Les terrains sans bordure sont disponibles dans les boosters d’extension, de draft et collector.

Traitement d’anneau Showcase

L’un des éléments moteurs de la saga Le Seigneur des Anneaux est la tentation qu’exerce l’Anneau Unique sur les personnages. Le récit étant centré sur l’Anneau et l’emprise qu’il exerce sur les héros, nous avons tenu à faire figurer cet élément narratif dans nos variantes Booster Fun. L’équipe de conception a examiné et choisi 30 personnages légendaires dont les actes et les motivations subissent l’influence de l’Anneau. Les cartes avec le traitement d'anneau Showcase se présentent avec une illustration alternative et un cadre spécifique qui met en valeur ces 30 personnages légendaires.

Gimli, vengeur éploré Showcase

Vous trouverez ces cartes avec le traitement d'anneau Showcase dans les boosters d’extension, de draft et collector.

Nazgûl

Clin d’œil aux neuf Nazgûl du Seigneur des Anneaux, nous avons commandé neuf illustrations distinctes pour l’unique carte portant le nom « Nazgûl » de l’extension. Comme la carte elle-même vous autorise à jouer jusqu’à neuf copies d’elle-même dans votre deck, vous pouvez collectionner les neuf versions si vous cherchez à construire un deck en hommage à Sauron. Vous avez une probabilité égale de trouver chacune des neuf cartes Nazgûl dans les boosters d’extension, de draft et collector. Nous avons en outre mis en valeur les Nazgûl en incluant des cartes individuelles avec une apparence spéciale qui montrent le Roi-sorcier d’Angmar.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Pour les fans qui en veulent toujours plus, les boosters collector sont la manière la plus simple d'ajouter les cartes les plus incroyables à vos decks et à votre collection. Ces boosters contiennent plusieurs cartes rares ou rares mythiques et présentent de magnifiques traitements Booster Fun (plus d'infos à ce sujet ci-dessous) et des cartes Premium, en plus de permettre de trouver d'incroyables cartes de collection, disponibles uniquement dans les boosters collector. Et pour couronner le tout, chaque boîte de boosters collector inclut également une carte de présentation Royaumes et reliques !

Voici ce qui vous attend en ouvrant un booster collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu :

3 cartes Premium traditionnelles courantes – LTR possède 101 cartes courantes, toutes inédites et illustrées de façon à mettre en valeur la Terre du Milieu.

– LTR possède 101 cartes courantes, toutes inédites et illustrées de façon à mettre en valeur la Terre du Milieu. 1 carte Premium traditionnelle courante ou l’une des cartes ci-après – 1 Anneau solaire elfe non-Premium (< 0,1 %) 1 Anneau solaire nain non-Premium (< 0,25 %) 1 Anneau solaire humain non-Premium (< 0,3 %) 1 Anneau solaire elfe sérialisé Premium double arc-en-ciel (< 0,01 %) 1 Anneau solaire nain sérialisé Premium double arc-en-ciel (< 0,025 %) 1 Anneau solaire humain sérialisé Premium double arc-en-ciel (< 0,03 %) L’Anneau Unique sérialisé un sur un (boosters collector anglais uniquement et < 0,00003 %) Il convient de noter que ces pourcentages sont une moyenne sur l’ensemble du cycle de production et ne sont pas garanties dans un emballage individuel ou une boîte. 2 cartes Premium traditionnelles inhabituelles – 79 des 80 cartes inhabituelles de l’extension se trouvent ici. Les autres cartes inhabituelles sont les neuf variantes de Nazgûl, qui apparaissent à un emplacement distinct. 1 terrain à illustration étendue Premium traditionnel figurant une carte de la Terre du Milieu , inspiré des cartes présentes dans Le Seigneur des Anneaux, soit dix terrains de base au total (deux de chaque type) représentant les territoires de la Terre du Milieu. Chaque booster collector a la garantie d’inclure l’un des 10 terrains suivants en Premium traditionnel.

–

Terrain Carte Plaine Terrain Carte Plaine

Terrain Carte Île Terrain Carte Île

Terrain Carte Marais Terrain Carte Marais

Terrain Carte Montagne Terrain Carte Montagne

Terrain Carte Forêt Terrain Carte Forêt

1 carte Premium traditionnelle rare ou rare mythique - Chacune des 60 rares (85,7 %) et des 20 rares mythiques (14,3 %) de l’extension est susceptible de figurer à cet emplacement en Premium traditionnel.

- Chacune des 60 rares (85,7 %) et des 20 rares mythiques (14,3 %) de l’extension est susceptible de figurer à cet emplacement en Premium traditionnel. 1 carte à illustration étendue rare ou rare mythique – 28 rares (86,1 %) et 9 rares mythiques (13,9 %) de l’extension ont bénéficié du traitement à illustration étendue. Il s'agit des cartes ne possédant pas autrement de variante Booster Fun dans l’extension principale (elles sont présentes dans les boosters de draft ou d’extension).

– 28 rares (86,1 %) et 9 rares mythiques (13,9 %) de l’extension ont bénéficié du traitement à illustration étendue. Il s'agit des cartes ne possédant pas autrement de variante Booster Fun dans l’extension principale (elles sont présentes dans les boosters de draft ou d’extension). 1 carte à illustration étendue rare ou rare mythique des decks Commander, Jumpstart ou de Kit de démarrage – 81 rares (94,2 %) et 10 rares mythiques (5,8 %) sont trouvables à cet emplacement. Le produit Jumpstart contient 5 nouvelles cartes Magic rares, chacune étant susceptible de figurer dans cet emplacement avec une illustration étendue. De même, le kit de démarrage comprend 8 nouvelles cartes rares et 2 nouvelles rares mythiques, qui peuvent être trouvées ici avec une illustration étendue. Enfin, chacune des 68 nouvelles cartes rares (dont 4 nouvelles sagas) et 8 nouvelles rares mythiques des decks Commander peuvent être trouvées ici avec une illustration étendue. Toutes les cartes qui figurent à cet emplacement présentent l’illustration de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu en non-Premium.

Lobelia Sacquet de Besace à illustration étendue Halfeline ravie à illustration étendue

1 carte Nazgûl inhabituelle ou une carte inhabituelle avec le traitement d'anneau Showcase – Ici, vous pourrez trouver 1 des 10 cartes inhabituelles avec le traitement d'anneau Showcase (91 %) ou 1 carte Nazgûl inhabituelle parmi les 9 illustrations possibles (9 %).

– Ici, vous pourrez trouver 1 des 10 cartes inhabituelles avec le traitement d'anneau Showcase (91 %) ou 1 carte Nazgûl inhabituelle parmi les 9 illustrations possibles (9 %). 1 carte rare ou rare mythique sans bordure, une carte rare ou rare mythique avec le traitement d'anneau Showcase, ou une carte rare mythique Royaumes et reliques – À cet emplacement, vous pouvez trouver 1 des 14 cartes rares ou 6 cartes rares mythiques avec le traitement d'anneau Showcase (50 % au total). Cet emplacement peut également contenir 1 des 5 terrains rares sans bordure ou le terrain rare mythique sans bordure (18,7 % au total) présentant des illustrations alternatives des sites les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Vous pouvez également découvrir 1 des 30 cartes Royaumes et reliques rares mythiques en non-Premium (31,3 %). Il convient de noter que certaines cartes sans bordure et cartes avec le traitement d'anneau Showcase apparaissent également dans des versions alternatives. Ces cartes apparaîtront deux fois moins souvent que les cartes de rareté équivalente dans le même traitement.

– À cet emplacement, vous pouvez trouver 1 des 14 cartes rares ou 6 cartes rares mythiques avec le traitement d'anneau Showcase (50 % au total). Cet emplacement peut également contenir 1 des 5 terrains rares sans bordure ou le terrain rare mythique sans bordure (18,7 % au total) présentant des illustrations alternatives des sites les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Vous pouvez également découvrir 1 des 30 cartes Royaumes et reliques rares mythiques en non-Premium (31,3 %). 1 carte scénique sans bordure de n'importe quelle rareté – Ici, vous pouvez obtenir une carte scénique de chacune des sept scènes disponibles. Les cartes trouvées dans les Packs d’avant-première qui créent la scène de la fête d’anniversaire de Bilbo sont des cartes estampillées Premium, et les cartes du Bundle ou du Bundle Gift Edition qui recréent la scène de la Montagne du Destin sont Premium traditionnelles. À cet emplacement, chacune des cartes scéniques sans bordure, y compris les cartes qui recréent la scène de la fête d’anniversaire de Bilbo et la scène de la Montagne du Destin, sont non-Premium. 9 cartes courantes (37,5 %), 14 inhabituelles (29,2 %), 21 rares (27,3 %) et 9 rares mythiques (6 %) peuvent être trouvées dans cet emplacement. Comme dans l’emplacement précédent, il existe en outre des cartes scéniques rares et rares mythiques sans bordure qui apparaissent avec le traitement alternatif Booster Fun. Ces cartes apparaîtront dans cet emplacement deux fois moins souvent que les cartes de rareté équivalente dans le même traitement.

– Ici, vous pouvez obtenir une carte scénique de chacune des sept scènes disponibles. Les cartes trouvées dans les Packs d’avant-première qui créent la scène de la fête d’anniversaire de Bilbo sont des cartes estampillées Premium, et les cartes du Bundle ou du Bundle Gift Edition qui recréent la scène de la Montagne du Destin sont Premium traditionnelles. À cet emplacement, chacune des cartes scéniques sans bordure, y compris les cartes qui recréent la scène de la fête d’anniversaire de Bilbo et la scène de la Montagne du Destin, sont non-Premium. 1 carte Premium traditionnelle inhabituelle avec le traitement d'anneau Showcase (23,3 %), une carte scénique sans bordure courante (41,8 %) ou inhabituelle (32,6 %), ou un Nazgûl inhabituel (2,3 %) – Ici, vous pouvez découvrir l’une des cartes répertoriées en version Premium traditionnelle (qui peut inclure les cartes scéniques sans bordure courantes et inhabituelles disponibles dans les Packs d’avant-première et les Bundles).

– Ici, vous pouvez découvrir l’une des cartes répertoriées en version Premium traditionnelle (qui peut inclure les cartes scéniques sans bordure courantes et inhabituelles disponibles dans les Packs d’avant-première et les Bundles). 1 carte sans bordure Premium traditionnelle rare ou rare mythique avec le traitement d'anneau Showcase, une carte scénique sans bordure rare ou rare mythique, un terrain sans bordure, une carte Commander à illustration étendue rare mythique ou une carte Royaumes et reliques rare mythique Surge Foil – Dans le dernier emplacement des boosters collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, vous pouvez trouver 1 des 30 cartes Royaumes et reliques rares mythiques en Surge Foil (0,8 %). Ce traitement Surge Foil très impressionnant est similaire à celui employé dans les decks Commander de l’extension Warhammer 40,000. Tout le reste de ce que l’on peut trouver à cet emplacement aura reçu le traitement Premium traditionnel. Cela comprend 14 cartes rares (24,8 %) et 6 cartes rares mythiques (5,0 %) avec traitement Showcase d'anneau ; les 5 terrains rares sans bordure (9,9 %) et 1 terrain rare mythique sans bordure (1,2 %) ; 21 cartes rares (39,7 %) et 9 cartes scéniques sans bordure rares mythiques (8,7 %) ; enfin les 8 nouvelles cartes Magic Commander à illustration étendue rares mythiques(9,9 %). Une fois encore, il existe une sélection de cartes rares et rares mythiques qui apparaissent dans plusieurs versions à cet emplacement en version Premium traditionnelle. Ces cartes sont disponibles dans chaque variante deux fois moins souvent que d’autres cartes de rareté équivalente. De cette manière, vous pouvez obtenir ces cartes aussi souvent, au total, que les cartes qui ne sont disponibles qu’en une seule version. Notez enfin qu’il existe une sélection supplémentaire de cartes rares et rares mythiques à illustration étendue en Premium traditionnel qui ne sont disponibles que dans le booster collector échantillon livré avec les produits Commander. Alors que les versions Premium traditionnel ne se trouvent que dans les boosters échantillons, la version à illustration étendue non-Premium des cartes rares et rares mythiques de l’emplacement précédent est disponible dans les boosters collector.

– Dans le dernier emplacement des boosters collector Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, vous pouvez trouver 1 des 30 cartes Royaumes et reliques rares mythiques en Surge Foil (0,8 %). Ce traitement Surge Foil très impressionnant est similaire à celui employé dans les decks Commander de l’extension Warhammer 40,000.

Boosters d'extension

Boîte de boosters d’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Explorez plus en profondeur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et étoffez votre collection Magic avec les boosters d'extension : un booster amusant à ouvrir qui permet d'obtenir plusieurs cartes rares ou rares mythiques, des superbes réimpressions du passé de Magic avec des cartes issues de la Liste, et une carte d'illustration dans chaque booster. De plus, chaque boîte de boosters d'extension contient une carte de présentation Royaumes et reliques !

Boosters de draft

Boîte de boosters de draft Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Vous voulez drafter entre amis ? Vous avez besoin de plus de boosters scellés ? Les boosters de draft sont le moyen incontournable de jouer à Magic en ouvrant simplement de nouvelles cartes. Mieux encore, chaque boîte de boosters de draft s'accompagne d'une carte de présentation Royaumes et reliques !

Boosters Jumpstart

Boîte de boosters Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Vous savez déjà comment jouer à Magic ? Les boosters Jumpstart dotés de cinq thèmes uniques permettent aux joueurs de se lancer dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu pour des parties rapides, amusantes et faciles à démarrer. Comme les boosters Jumpstart sortis récemment, chacun des cinq thèmes inclut également une carte rare conçue pour Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. (Ces cinq cartes Jumpstart rares sont également disponibles dans les boosters collector.)

Nous vous indiquerons tout ce que vous devez savoir surJumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu une fois les aperçus de l'extension terminés.

Kit de démarrage

Kit de démarrage Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Composé de deux decks de 60 cartes contenant tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer à Magic : The Gathering, le kit de démarrage inclut également dix nouvelles cartes Magic (cinq dans chaque deck) avec en vedette une carte rare mythique Premium traditionnelle pour chaque deck. C’est l’idéal pour tout joueur qui découvre Magic avec Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Les nouvelles cartes de Magic présentes dans le kit de démarrage sont légales en Modern, et chaque carte des deux decks arbore une illustration célébrant Le Seigneur des Anneaux.

Bundle

Bundle Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Comprenant huit boosters d’extension, une boîte de rangement à thème, 40 terrains de base (20 Premium traditionnels et 20 non-Premium), un compteur de points de vie Spindown géant, le Bundle Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu est un cadeau idéal pour tous les fans de Magic, du Seigneur des Anneaux ou des deux !

Compteur de points de vie Spindown géant

Plaine Plaine

Île Île

Marais Marais

Montagne Montagne

Forêt Forêt

Tous ces Bundles contiennent un ensemble de variantes exclusives qui mettent en vedette l'un des superbes atouts de l'extension : les cartes scéniques sans bordure.

Frodo, fléau de Sauron scénique sans bordure Samsagace l'Intrépide scénique sans bordure

Gollum, conspirateur patient scénique sans bordure L'Anneau Unique scénique sans bordure

Ces quatre variantes scéniques sont uniquement incluses dans le Bundle et le Bundle Gift Edition (plus des versions non-Premium dans les boosters collector) et représentent le moment crucial qui a précédé la destruction de l'Anneau Unique. Vous pourrez revivre cette scène à l'aide d'une grille de deux cartes par deux, mais il existe d'autres scènes dans tout un éventail de grilles allant jusqu'à six cartes par trois, la taille idéale pour une scène mémorable !

L’extension contient plusieurs autres scènes que vous pouvez assembler à l’aide des cartes disponibles dans les boosters de draft, d’extension et collector.

Bundle Gift Edition

Bundle Gift Edition Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Disponible le 7 juillet, le Bundle Gift Edition Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu inclut le contenu du Bundle standard, avec de fabuleuses surprises : une boîte de rangement à thème arborant une illustration différente (mais tout aussi épique), une couleur différente pour le compteur de points de vie Spindown géant, et un booster collector, pour découvrir encore plus de cartes. C’est une version améliorée d’un superbe cadeau pour vous et vos amis !

Compteur de points de vie Spindown du Bundle Gift Edition

Pack d'avant-première

Pack d’avant-première Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Votre magasin de jeux local a tout ce dont vous avez besoin autour de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Faites partie des premiers à découvrir l’aventure et venez jouer à un événement d’Avant-première, du 16 au 22 juin. Construisez votre deck en Paquet scellé avec six boosters de draft et une carte promo estampillée Premium : une rare ou une rare mythique issue de l’extension. Vous recevrez en outre une magnifique carte scénique sans bordure estampillée Premium pour commencer à recréer une scène, uniquement disponible via les Packs d’avant-première et les boosters collector ! Les Packs d’avant-première incluent également un compteur de points de vie Spindown (avec parfois une version spéciale verte à numérotation dorée). Voilà tout ce dont vous avez besoin pour former votre Communauté et défier vos amis localement.

Compteurs de points de vie Spindown du Pack d’avant-première

Compteur de points de vie Spindown exclusif du Pack d’avant-première

Decks Commander

Les quatre decks Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu ajoutent encore plus de personnages et de piment à l’expérience. Chaque deck contient 20 nouvelles cartes Magic (dont deux rares mythiques) légales en Commander, Legacy et Vintage. Vous y trouverez en outre un booster collector échantillon, un commandant de présentation super Premium (imprimé sur du papier cartonné) qui met le personnage en valeur, et chaque carte de chaque deck arbore une illustration ancrée dans la Terre du Milieu. Ces decks emblématiques sont des aventures prêtes-à-jouer comprenant des personnages familiers qui coopèrent pour changer le destin de la Terre du Milieu.

(Remarque : Les boosters collector échantillons ne contiennent aucune carte sérialisée, y compris les Anneaux solaires elfes, nains ou humains ; ils ne contiennent pas non plus la carte de l’Anneau Unique (sérialisée 001 sur 001). Les Anneaux solaires elfes, nains et humains sérialisés ne sont trouvables que dans certains boosters collector non-édition spéciale de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Seul un exemplaire de l’Anneau Unique (sérialisé 001 sur 001) a été imprimé ; cette carte n’est trouvable que dans un seul booster collector (et non dans un booster collector édition spéciale) en anglais. Les cartes non sérialisées sont techniquement identiques à leurs versions sérialisées.)

Ces decks mettent les factions du Seigneur des Anneaux à l’honneur d’une façon qui leur est propre.

Cavaliers du Rohan (bleu-rouge-blanc)

Éowyn, vierge guerrière Premium traditionnelle Commandant de présentation Éowyn, vierge guerrière super Premium

Nourriture et communauté (blanc-noir-vert)

Frodo, hobbit audacieux Premium traditionnel Commandant de présentation Frodo, hobbit audacieux super Premium

Conseil elfe (vert-bleu)

Galadriel, reine elfe Premium traditionnelle Commandant de présentation Galadriel, reine elfe super Premium

Les armées du Mordor (bleu-noir-rouge)

Sauron, le Seigneur des Anneaux Premium traditionnel Commandant de présentation Sauron, le Seigneur des Anneaux super Premium

Le voyage commence

Comme J.R.R. Tolkien lui-même l’a écrit, le voyage ne s’arrête pas là. Nous n’avons pas ménagé nos efforts, puisant dans la passion et l’amour qui nous anime pour Magic et Le Seigneur des Anneaux pour accoucher des cartes que vous découvrirez bientôt, et j’espère de tout cœur que ce voyage sera parsemé de joie et d’émerveillement. Il y a tout un monde de cartes, de combos et d’aventures incroyables à vivre avec ce que Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu vous propose. Il me tarde de découvrir ce nouveau chapitre de la riche histoire de Magic avec vous.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu sortira le 23 juin et sera disponible dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où se vend Magic.

Tous ceux qui errent ne sont pas perdus

Outre la sortie prévue le 23 juin, nous avons encore des surprises en stock pour Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu cette année. Lors de la célébration du 3 novembre, vous découvrirez des boîtes scéniques spéciales qui illustrent les faits d’armes les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux, plus de Jumpstart tel que vous l’aimez avec Jumpstart Volume 2, et enfin une édition spéciale des boosters collector avec un nouveau type de traitement Premium que nous n'allons pas vous dévoiler tout de suite !

Boosters collector édition spéciale

Boîte de boosters collector édition spéciale Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Chaque booster collector édition spéciale Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu comprend ce qui suit :

5 cartes rares et/ou rares mythiques

5 cartes inhabituelles

4 cartes courantes

1 terrain

Ces cartes présentent des illustrations évocatrices célébrant Le Seigneur des Anneaux, destinées à donner la pleine mesure de votre amour pour cette saga.

(Remarque : Les boosters collector édition spéciale ne contiennent aucune carte sérialisée, y compris les Anneaux solaires elfes, nains ou humains ; ils ne contiennent pas non plus la carte de l’Anneau Unique (sérialisée 001 sur 001). Les Anneaux solaires elfes, nains et humains sérialisés ne sont trouvables que dans certains boosters collector non-édition spéciale de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Seul un exemplaire de l’Anneau Unique (sérialisé 001 sur 001) a été imprimé ; cette carte n’est trouvable que dans un seul booster collector (et non dans un booster collector édition spéciale) en anglais. Les cartes non sérialisées sont techniquement identiques à leurs versions sérialisées.)

Boîtes scéniques

Chaque boîte scénique Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu contient six cartes sans bordure Premium traditionnelles dont les illustrations s’assemblent pour former certaines scènes parmi les plus épiques du Seigneur des Anneaux, des versions d’illustration des cartes scéniques sans bordure (avec un chevalet en papier pour les présenter) et trois boosters d’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Il existe quatre boîtes scéniques distinctes, chacune épique à sa manière.

Boîte scénique Aragorn at Helm's Deep

Boîte scénique The Might of Galadriel

Boîte scénique Gandalf in the Pelennor

Boîte scénique Flight of the Witch-King

Jumpstart Volume 2

Jumpstart Volume 2 Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™

Fans enthousiasmés par les boosters Jumpstart Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu au mois de juin, réjouissez-vous, la fête est loin d’être finie : Jumpstart Volume 2 Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ proposera de nouvelles thématiques pour le format prêt-à-jouer, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Nous vous fournirons plus d’informations en cours d’année sur les boosters collector édition spéciale Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, les boîtes scéniques et Jumpstart Volume 2. Les sorties de novembre dédiées à l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu capitaliseront sur l’enthousiasme suscité par l’extension ; vous pourrez précommander des boîtes scéniques, des boosters collector édition spéciale et Jumpstart Volume 2 avant leur sortie prévue le 3 novembre dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où se vend Magic.

