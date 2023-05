Il est temps d'embarquer pour un voyage d'un nouveau genre alors que Magic présente des personnages, lieux et moments mémorables des romans fantastique épiques de J.R.R. Tolkien. Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ regorge de nouvelles cartes incroyables, mais contient aussi quelques mots-clés et mécaniques à étudier de plus près. Alors, rassemblez votre Communauté, empaquetez vos lembas et apprenons-en plus sur cette nouvelle extension.

Aujourd'hui, vous allons vous donner un avant-goût de certaines mécaniques de l'extension. Nous vous révélerons tout à notre lancement, le 30 mai. Rattrapez ce que vous avez manqué avec notre premier aperçu de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu pour voir encore plus de cartes !

L’Anneau

L'Anneau appelle les mortels, dans le but de les plier à sa volonté. Plusieurs cartes de l'extension ont des capacités qui indiquent « l'Anneau vous tente ».

Appel de l’Anneau

La première fois que l'Anneau vous tente pendant une partie, vous gagnez un emblème appelé L'Anneau. Il existe une carte d'aide imprimée que vous pouvez garder dans votre zone de commandement pour vous rappeler que vous avez L'Anneau et vous indiquer ses effets. L'Anneau commence en ayant uniquement sa première capacité, mais il peut acquérir les autres l'une après l'autre, à mesure que sa tentation s'amplifie.

Retourner Carte d'aide recto-verso L'Anneau

À chaque fois que l'Anneau vous tente, deux choses se produisent. Premièrement, vous choisissez une créature que vous contrôlez pour devenir votre porteur de l'Anneau. Si vous avez un porteur de l'Anneau, vous pouvez choisir de conserver cette créature comme porteur de l'Anneau, ou vous pouvez choisir une autre créature que vous contrôlez pour porter ce fardeau. Porteur de l'Anneau est une nouvelle désignation ; il ne s'agit pas d'un type de créature ou d'une capacité. La créature que vous choisissez demeure votre porteur de l'Anneau jusqu'à ce que vous en choisissiez une autre, qu'elle quitte le champ de bataille ou qu'un autre joueur en prenne le contrôle. Chaque joueur a son propre porteur de l'Anneau (et son propre Anneau), et on ne peut pas avoir plus d'un porteur de l'Anneau.

Deuxièmement, l'Anneau acquiert sa prochaine capacité s'il le peut. Une fois que L'Anneau a ses quatre capacités, il atteint sa pleine puissance et ne gagnera aucune autre capacité supplémentaire lorsqu'il vous tentera dans le futur. Notez que L'Anneau acquerra sa prochaine capacité même si vous ne contrôliez aucune créature au moment où l'Anneau vous a tenté, ce qui signifie que vous n'avez pas choisi de porteur de l'Anneau.

Les sorts et capacités peuvent faire référence à votre porteur de l'Anneau. Bien évidemment, L'Anneau a lui aussi des capacités qui affectent votre porteur de l'Anneau. Celui-ci devient immédiatement légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Avec le temps, les autres capacités de l'Anneau offriront de précieux bonus de combat. D'autres cartes, comme Sauron, le Nécromancien, font référence à votre porteur de l'Anneau.

Sauron, le Nécromancien

Certaines capacités déclenchées se déclenchent à chaque fois que l'Anneau vous tente. Ces capacités se déclencheront si l'Anneau vous tente, même si vous n'avez pas choisi de porteur de l'Anneau parce que vous ne contrôliez aucune créature. Cependant, certaines de ces capacités indiqueront également qu'elles ne se déclenchent que si vous choisissez des créatures spécifiques comme porteur de l'Anneau, alors faites attention.

Vous voulez en savoir encore plus sur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu ? Nous partagerons davantage de mécaniques et de cartes ici même le 30 mai !

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu est disponible en précommande dès maintenant en ligne, sur Amazon et dans votre magasin de jeux local.