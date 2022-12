Vous survolez la table du regard. La voie semble libre — c’est le bon moment pour infliger deux blessures faciles.

Vous lâchez votre créature. Vous levez les yeux. Votre adversaire vous jette un regard vaguement confus, et après une seconde de réflexion il active son Verloque de Simic.

Oups.

Il bloque. Vous tenez en main une Croissance titanesque que vous venez de piocher. Qu'allez-vous faire ?

Quelle sera votre réponse ? Gardez-ça dans un coin de votre tête.

Aujourd’hui, nous allons parler des erreurs.

Que nous le voulions ou non, nous commettons tous des erreurs en jouant à Magic. Même les meilleurs joueurs à jamais avoir tenu des cartes de Magic en main ont commis des erreurs au plus haut niveau du jeu. Envoyer une mauvaise attaque. Essayer de contrecarrer un sort impossible à contrecarrer. Lancer un sort à un mana face à un Calice du vide avec un marqueur. Oublier de jouer votre deuxième terrain après une Saisie des pensées au deuxième tour. J’ai pu observer de grands joueurs en train de commettre ces erreurs. J’en ai moi-même commis certaines. Et peu importe votre maîtrise en tant que joueur, vous n’êtes pas immunisé.

Laissez-moi réitérer mes propos : vous allez commettre des erreurs.

Et c’est en fait tout à fait compréhensible. Magic est un jeu complexe. Et parfois, à la septième ronde d’une longue journée de parties de Magic, il est facile de manquer momentanément de jugement durant la seconde où vous essayez de contrer votre adversaire avec une Fuite de mana, quand il a ce troisième mana disponible venant des Elfes de Llanowar bien visibles sur le côté.

Ça arrive.

Bien sûr, personne d’entre nous ne va essayer activement de faire des erreurs. Nous essayons tous de jouer du mieux possible ! Cependant je vous assure que cela va arriver. Nous allons tous faire des erreurs.

Mais voici le point important. La question n’est pas tellement de savoir comment nous arrivons à faire des erreurs, mais comment nous y réagissons.

Cela ne vaut pas seulement pour Magic — c’est tout aussi vrai pour la vie réelle.

Peut-être avez-vous dit quelque chose de blessant à quelqu’un qui vous est cher. Peut-être avez-vous raté votre avion parce que vous n’avez pas vu l’heure passer et que vous êtes parti trop tard. Peut-être êtes-vous parti d’un endroit que vous n’auriez jamais voulu quitter. Ce sont toutes des erreurs.

Mais qu’est-ce qui est le plus important dans l’incertitude suivant une situation d’erreur ? C’est ce que vous faites ensuite.

Vous pourriez vous attarder sur ces sentiments d’échec et laisser la situation empirer — ou vous pourriez vous excuser et essayer de réparer les choses. Vous pourriez crier sur l’équipe de la compagnie aérienne pour leur faire comprendre à quel point la situation est inacceptable — ou alors vous pourriez vous précipiter au prochain guichet pour demander tranquillement s’il y a un autre avion que vous pourriez prendre. Vous pourriez broyer du noir et penser au bon vieux temps — ou vous pourriez trouver des moyens d’améliorer votre situation actuelle.

Cela ne tient qu’à vous.

Et dans Magic ? Plus que jamais, cela ne tient qu’à vous. La situation se trouve juste sous vos yeux. Vous allez clairement gagner ou perdre cette partie. Alors — comment allez-vous vous sortir de cette erreur ?

Que comptez-vous faire ?

Quand vous faites une erreur dans Magic, le pire est déjà fait — vous devez évaluer la partie dans son état actuel et partir de là.

Revenons à la situation présentée.

Vous avez cette Croissance titanesque. Allez-vous l’utiliser ?

L’instinct humain est de ne pas faire d’erreur. L’instinct humain se penche vers le fait de sauver la face et lancer cette Croissance titanesque. Vous ne voulez pas perdre votre créature pour rien. Il y a probablement même une partie de vous qui veut cacher à votre adversaire le fait que vous avez fait une erreur.

Eh bien, je suis ici pour être cette voix qui vous dit de mettre de côté votre orgueil.

Regardez l’état de la table. Ce Verloque de Simic est surclassé par votre Mur angélique. Il ne peut pas faire grand-chose. Le plus probable, c’est que vous allez perdre face à l'Élémental d'air. Vous ne survivrez pas à plus de deux coups venant de lui. Votre adversaire va probablement continuer à vous attaquer. Il ne voudra pas vous laisser piocher la ruse parfaite du dessus de votre bibliothèque. Au prochain tour de votre adversaire, il va attaquer et vous pourrez bloquer et dévorer cet Élémental d'air tout cru (ou tout du moins aussi cru qu’un Élémental d'air puisse être).

Mais tout ceci dépend d’un fait important : vous devez toujours avoir votre Croissance titanesque !

Si vous gâchez la Croissance ici, vous n’aurez rien pour gérer cet Élémental d'air. Même si ça craint de gaspiller votre Ours runegriffe, vous devez faire attention à ne pas gaspiller plus de mana que nécessaire.

En règle générale, à chaque fois que vous déterminez que vous venez de faire une erreur, prenez un moment et réévaluez la situation avant de faire quoi que ce soit. Vous devez examiner votre plan de jeu et vous assurer que votre plan actuel est toujours d’actualité. Vous devez aussi vous assurer que ce que vous suggère votre réaction instinctive soit toujours l’action de jeu appropriée. Vous ne pouvez pas vous permettre d’accepter que votre prochain jeu soit un autre mauvais jeu qui doit rattraper le premier — car cela ne mènera qu’à d’autres mauvaises décisions.

Corriger correctement

Cela ne veut certainement pas dire que vous ne devriez jamais tenter de corriger une erreur commise. Ce qui importe, c’est que votre correction soit adaptée à la réalité de l’état de table actuel.

Si, dans le premier exemple, vous évaluez l’état actuel de la table, il est absolument correct de ne pas jouer la Croissance titanesque. (Certains joueurs argumenteraient même qu’attaquer ici serait un bluff raisonnable pour le convaincre d’attaquer avec l’Élémental d'air — bien que personnellement, je ne sois pas d’accord, car votre adversaire attaquera avec lui très probablement de toute façon.) Mais parfois, il y a des moments où il est juste de vous adapter à la réalité de la situation.

Voici un scénario à évaluer :

Peu importe les raisons pour lesquelles on est arrivé là. Vous avez attaqué pour réaliser dans la foulée que vous avez commis une erreur. Vous êtes sur le point de perdre votre Baloth énorme face aux Rats typhoïdiens !

En observant la table, vous réalisez bien sûr maintenant que si vous aviez simplement lancé le Chasseur chassé entre les Rats et l’Elfe, vous auriez pu intervenir et gagner. Mais maintenant vous devez utiliser vos deux cartes pour y arriver !

Alors, devriez-vous simplement laisser le Baloth et les Rats faire un échange ?

Certainement pas !

Votre Baloth est toujours le sésame pour remporter la partie. Et alors que vous venez juste de rater votre victoire sur la table, c’est toujours votre accès à la victoire le plus probable. Vous devriez lancer le Brouillard, puis utiliser le Chasseur chassé contre les Rats pour ouvrir la voie. Avec un peu de chance, vous allez toujours gagner au prochain tour. Peut-être que votre adversaire piochera un moyen de faire face à votre Baloth. Mais dans tous les cas, vous voulez que votre Baloth survive !

Tout dépend en réalité de l’apparence de la partie au moment auquel vous faites l’erreur, et de la façon de prendre les bonnes décisions à partir de ce moment. Imaginez qu’un robot (ou peut-être Emrakul) ait pris le contrôle de votre cerveau et vous ait temporairement fait faire quelque chose d’incorrect dans la partie. À présent, vous avez repris vos esprits et devez dès lors faire les bons mouvements.

Ce que vous allez faire ensuite ne dépendra toujours que de vous.

Pencher dans la bonne direction

En tant que joueur de Magic, vous avez peut-être déjà entendu parler du terme anglais « tilt » qu’on pourrait traduire par « pencher ». Cela fait référence à une des choses les plus dangereuses qui puissent vous arriver dans une partie compétitive : quand vos émotions, positives ou négatives, commencent à davantage influencer vos jeux que votre stratégie. Cela peut arriver quand vous avez beaucoup d’avance et êtes si persuadé que vous ne pouvez pas perdre que vous commencez à faire des erreurs — et peut-être de manière plus générale, cela peut arriver quand vous faites des erreurs.

C’est un état émotionnel fragile qui vous conduit à lancer la Croissance titanesque sur votre Ours runegriffe.

C’est un état émotionnel fragile qui vous conduit à laisser mourir votre Baloth énorme.

Ne laissez pas un penchant émotionnel prendre le dessus. Et en évaluant chaque situation dans le nouveau monde post-erreur, vous pouvez éviter précisément cela. Respirez. Évaluez l’état du jeu. Et préparez-vous à replonger dans l’action, faites les bons jeux et livrez la meilleure bataille possible.

Et ensuite ? Continuez et remportez la partie.

J’espère que vous avez apprécié le regard que nous avons jeté cette semaine sur les erreurs dans Magic ! Si vous avez des idées ou des commentaires, n’hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me joindre sur Twitter et Tumblr, ou encore par e-mail à BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

On se reparle la semaine prochaine. Amusez-vous — et je vous souhaite de trouver des moyens à vous adapter à toutes vos erreurs.

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight