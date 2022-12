En mai dernier, nous vous avons annoncé Planechase, une « toute nouvelle manière de vous faire transplaner ». Nous vous avons parlé des quatre Packs de jeu, chacun contenant un deck de 60 cartes et 10 « cartes de plan » géantes. En juillet, nous vous avons montré les quatre Packs de jeu — Elemental Thunder, Metallic Dreams, Strike Force et Zombie Empire — et nous vous avons même donné un petit aperçu des illustrations et des noms des cartes.

Ce que nous ne pouvions pas encore faire, comme vous l'avez certainement remarqué, c'était vous dire ce que font les cartes de plan et comment Planechase fonctionne. Alors nous allons y remédier tout de suite.

Qu'est-ce que Planechase ?

Planechase vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Magic Planaire, une nouvelle variante « casual » qui vous envoie, vous et vos amis, en voyage dans tout le Multivers. Chaque plan que vous visitez — représenté par une carte de plan — modifie la nature du champ de bataille. Vous ne saurez ni combien de temps vous resterez sur le même plan ni où vous irez ensuite, et la partie se transformera en une course toujours changeante qui exploitera la nature unique du plan où vous vous trouverez ... ou qui vous permettra de vous transplaner depuis un plan dont vos ennemis pourraient tirer avantage !

Nous jetterons un coup d'œil à une carte de plan dans quelques instants, mais pour mieux comprendre ce que vous allez voir, vous aurez besoin de quelques informations de base.

Le début du voyage

Vous pouvez utiliser les règles Planechase pour les parties à deux joueurs ou les variantes multijoueurs de votre choix, mais Magic Planaire est principalement conçu pour les parties en Free-for-All entre 3 et 6 joueurs. Chaque joueur a besoin d'un deck Construit normal d'un minimum de 60 cartes (comme par exemple celui qui est inclus dans chaque Pack de jeu Planechase) et un deck planaire d'au moins 10 cartes de plan (quelle coïncidence, il est aussi inclus dans chaque Pack de jeu). Votre deck planaire est mélangé comme votre deck de jeu habituel, et vous ne pouvez ni regarder, ni modifier l'ordre de ses cartes.

Vous aurez aussi besoin d'au moins un dé planaire, lui aussi inclus dans chaque Pack de jeu. Le dé a six faces, quatre d'entre elles vierges. Une face porte le symbole planeswalker.

La dernière porte un nouveau symbole appelé le symbole chaos, mais les cartes de plan font uniquement référence à sa représentation graphique. Il ressemble à ceci :

En dehors des règles des cartes de plan et du dé planaire, la partie se déroule normalement, y compris la condition de victoire. Vous remportez une partie en Free-for-All multijoueurs ou un duel quand tous les autres joueurs ont été éliminés, votre équipe gagne une partie par équipes quand toutes les autres équipes ont été éliminées, etc.

Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez passer à l'action. Déterminez qui commence, mélangez vos decks, piochez vos mains et résolvez normalement les éventuels mulligans. Ensuite, avant le début de la partie, le joueur qui va commencer retourne, face visible, la carte du dessus de son deck planaire. Supposons que c'est la suivante :

Les cartes de plan sont des carte Magic et par conséquent, leur texte suit principalement les règles qui vous sont déjà familières. Chaque carte de plan a un nom, un type, un sous-type et au moins deux capacités. Oh, et sans oublier de magnifiques illustrations de paysage, mais elles n'ont aucune influence sur les règles.

Avant de détailler les éléments d'un plan, voici quelques faits importants concernant ces cartes :

À tout moment donné de la partie, une seule carte de plan est face visible dans une nouvelle zone de jeu appelée la zone de commandement . Tant qu'une carte de plan est face visible dans la zone de commandement, ses capacités affectent la partie.

dans une nouvelle zone de jeu appelée la . Tant qu'une carte de plan est face visible dans la zone de commandement, ses capacités affectent la partie. Elles ne sont jamais mises sur le champ de bataille , et ce ne sont pas des permanents. Aussi, rien ne peut les détruire ou les affecter d'une manière quelconque.

, et ce ne sont pas des permanents. Aussi, rien ne peut les détruire ou les affecter d'une manière quelconque. Le contrôleur d'une carte de plan est le joueur dont c'est le tour (mais cela peut changer quand un joueur quitte la partie ; voir Quitter la partie ci-dessous). Quand les capacités d'une carte de plan parlent de « vous », elles parlent toujours du contrôleur actuel du plan. Si les capacités du plan ont des cibles, son contrôleur actuel les choisit. Les règles ci-dessous feront de temps en temps la distinction entre le propriétaire d'une carte de plan et son contrôleur.

Vous avez tout suivi ? Maintenant, détaillons tous les éléments d'une carte de plan.

Nom : Les plans sont grands — bien trop pour les limiter à une seule carte — alors chaque carte de plan représente seulement une partie d'un plan. Le nom de la carte vous indique dans quel lieu spécifique vous êtes arrivé sur le plan vers lequel vous vous êtes transplané.

Ligne de type : Comme pour les autres cartes Magic, cette ligne contient le type de la carte, son sous-type et son symbole d'extension. « Plan » est un type de carte, même si vous ne mettez jamais de cartes de plan dans votre deck Magic habituel. Le sous-type de chaque carte de plan vous indique à quel plan elle appartient. Parmi les sous-types des cartes de plan, vous trouverez un mélange de favoris qui vous seront familiers, comme Ravnica et Dominaria, ainsi que des plans jusqu'ici inconnus, comme Moag et Zendikar. (Quoi ? Il y a une avant-première de Zendikar dans Arcana aujourd'hui ? Ah, je suppose que le plan ne sera plus inconnu alors....)

Capacités : En règle générale, chaque plan a une capacité (celle du haut) qui fait toujours effet, et une autre (celle du bas, dans la partie ombrée de l'encadré de texte) qui se déclenche quand vous obtenez le symbole chaos sur le dé planaire. Quand doit-on lancer le dé planaire ? Bonne question !

Arpentez les plans

Maintenant que vous savez lire une carte de plan, il est temps d'apprendre à vous transplaner. Après tout, vous êtes un planeswalker. N'est-il pas normal pour vous de vous promener dans le Multivers ?

Pendant votre tour, à tout moment où vous pourriez lancer un rituel, vous pouvez lancer le dé planaire. Vous pouvez le faire plusieurs fois pendant le même tour. Pour lancer le dé, vous devez payer une quantité de mana égale au nombre de fois que vous avez déjà lancé le dé ce tour-ci. Par conséquent, le premier lancer est gratuit, le deuxième coûte , le troisième coûte , et ainsi de suite. Lancer le dé est une action immédiate (personne ne peut y répondre), mais toute capacité qu'elle déclenche va sur la pile et on peut y répondre comme n'importe quelle autre capacité déclenchée.

Pourquoi voudrait-on relancer le dé ? Lancer le dé peut avoir trois résultats possibles :

Si vous obtenez une face vierge, rien ne se passe.

Si vous obtenez le symbole chaos, la capacité de chaos de la carte de plan face visible se déclenche. Les joueurs peuvent lancer des éphémères et activer des capacités avant qu'elle se résolve.

de la carte de plan face visible se déclenche. Les joueurs peuvent lancer des éphémères et activer des capacités avant qu'elle se résolve. Si vous obtenez le symbole planeswalker, la capacité de transplanement non-écrite de la carte de plan face visible se déclenche. Les joueurs peuvent lancer des éphémères et activer des capacités avant qu'elle se résolve. Quand cette capacité se résout, le propriétaire de la carte de plan face visible met celle-ci au-dessous de son deck planaire, puis vous retournez, face visible, la carte du dessus de votre deck planaire. Bienvenue sur un nouveau monde !

Certaines cartes de plan ont des capacités qui se déclenchent quand vous vous transplanez depuis ou vers elles. Elles se déclenchent quand la partie passe d'une carte de plan face visible à une autre (mais pas quand le premier plan de la partie est retourné face visible). Ce changement peut avoir lieu parce que le symbole planeswalker a été obtenu au dé ou parce que le joueur qui possédait la carte de plan précédente a quitté la partie. Et justement ....

Quitter la partie

Contrairement aux duels, dans les parties multijoueurs, vous devez déterminer ce qui se passe quand un joueur quitte la partie (parce qu'il l'a perdue ou parce qu'il l'a concédée). Heureusement, il existe des règles dans ces cas-là.

Dans une partie multijoueurs, quand un joueur quitte la partie, tous les permanents, les sorts et les autres cartes (y compris les cartes de plan) appartenant à ce joueur quittent aussi la partie, et toutes les capacités ou les copies de sort que ce joueur contrôlait cessent d'exister. Si ce joueur contrôlait des permanents appartenant à un autre joueur, l'effet qui lui en donnait le contrôle se termine, ce qui veut généralement dire qu'ils sont rendus à leur(s) contrôleur(s) précédent(s). Si cela ne rend pas leur contrôle à un joueur différent (parce qu'ils sont arrivés sur le champ de bataille sous le contrôle du joueur qui est parti, par exemple), ils sont exilés. Si le joueur qui a quitté la partie jouait son tour, ce tour continue jusqu'au bout même si ce joueur est parti.

Maintenant, déterminons ce qui arrive à la carte de plan face visible quand au moins un joueur quitte la partie. Le joueur qui quitte la partie peut être le propriétaire de cette carte de plan, son contrôleur, les deux ou aucun des deux. D'abord, vérifiez si un joueur quittant la partie contrôle le plan. Ensuite, que ce soit le cas ou non, vérifiez si un joueur quittant la partie possède le plan.

Si le contrôleur actuel de la carte de plan face visible quitte la partie, le joueur suivant dans l'ordre du tour qui est encore dans la partie prend le contrôle de ce plan juste avant que l'autre joueur ne quitte la partie. Toutes les capacités de transplanement, de chaos ou autre de ce plan que le joueur quittant la partie contrôle sont retirées de la pile, comme les autres capacités qu'il contrôle. Ensuite, si le propriétaire de la carte de plan face visible quitte la partie, cette carte quitte aussi la partie. Son contrôleur actuel (qui peut juste en avoir pris le contrôle) retourne immédiatement, face visible, la carte du dessus de son deck planaire, déclenchant du même coup les capacités « se transplaner vers » et « se transplaner depuis ». Quand cela se passe, toutes les capacités de transplanement qui attendaient de se résoudre cessent d'exister (pour ne pas vous transplaner deux fois de suite). Toutes les capacités de chaos ou autres de ce plan qui sont encore sur la pile y restent et se résolvent normalement.

Nous sommes très spécifiques avec le déroulement de ces étapes parce que, comme nous l'avons déjà dit, certaines cartes ont des capacités qui se déclenchent quand vous vous transplanez depuis elles. Quel genre de capacité ? Celui-ci, par exemple :

Si un joueur quittant la partie possède et contrôle Le Sanctuaire de Serra, un nouveau joueur en prend le contrôle juste le temps de mettre cette capacité sur la pile. Boum !

Variantes

Les decks Planechase sont prêts à jouer dès l'ouverture de la boîte, mais ce n'est qu'un début. Vous pouvez customiser les decks de 60 cartes ou les remplacer par des decks totalement différents. Mais vous pouvez aussi customiser votre deck planaire avec n'importe quel des 40 plans (ou tous !) répartis dans les quatre Packs de jeu. Il n'y a que deux règles déterminant la composition de votre deck planaire :

Votre deck planaire doit contenir au moins dix cartes. Vous ne pouvez pas avoir deux cartes du même nom dans votre deck planaire.

Alternativement, vous pouvez utiliser la variante deck planaire partagé. Elle est parfaite si vous possédez les quatre Packs de jeu Planechase, mais que vos amis n'en possèdent aucun. Elle convient aussi si vous préférez une partie plus chaotique à une partie où les decks planaires correspondent aux decks Construits qu'ils accompagnent.

Le nombre de cartes dans un deck planaire partagé devrait être de 40 au minimum, ou au moins dix fois le nombre de joueurs dans la partie, selon quel chiffre est le plus bas. Vous ne pouvez pas avoir deux cartes du même nom dans ce deck planaire.

Comme Magic Planaire est un format « casual », vous pouvez le jouer dans le tous les formats que votre groupe désire essayer. Vous pouvez essayer le Troll à deux têtes Planaire, l'Étoile Planaire, le Elder Dragon Highlander Planaire — c'est à vous de choisir !

Restez à l'écoute

C'est tout ce qu'il vous faut savoir à propos de Planechase ! Enfin, à l'exception du contenu des quatre decks de 60 cartes, qui proviennent de bon nombre d'extensions de la riche histoire de Magic. Oh, et des 40 cartes de plan uniques. Vous mourez certainement d'envie de savoir ce qu'elles font, quels plans elles représentent, et quels lieux figurent sur ces plans. Mais ce sera pour une autre fois.

Les quatre Packs Planechase sortent le 4 septembre 2009. (Vous pouvez marquer vos calendriers, mais c'est déjà passé !) Planechase est uniquement disponible en anglais, mais les règles sont traduites en japonais, en français, en italien, en allemand et en espagnol. Des événements Planechase auront lieu les 4-6 septembre 2009 dans les lieux participants. En attendant, vous pouvez télécharger les règles en français (270K, format PDF) et surveiller magicthegathering.com pour découvrir plus d'informations sur Planechase.