Bienvenue dans le précis d'Avant-première La Guerre Fratricide !

L'heure est venue de rassembler vos mechas et de vous préparer pour l'une des batailles les plus connues de l'histoire de Magic ! Les Avant-premières comptent parmi mes événements préférés de Magic, elles sont parfaites que vous soyez un novice ou un vétéran. Elles célèbrent la sortie d’une nouvelle extension et sont un excellent moyen de participer à un premier événement Magic. Vu que La Guerre Fratricide a son Avant-première du 11 au 17 novembre, c’est le moment idéal pour venir découvrir l’extension !

Si vous voulez apprendre à jouer à Magic, je vous recommande quelques-unes de ces ressources :

De plus, si vous cherchez un magasin pour jouer, je recommande toujours notre très utile outil Recherche de magasin. Tapez le lieu où vous cherchez à jouer, et il vous indiquera les magasins les plus proches.

Une fois que vous avez trouvé une adresse, assurez-vous de contacter le magasin pour vous renseigner sur les préinscriptions. Les Avant-premières sont des événements populaires, alors vous voudrez vous assurer d'avoir une place à une table.

Si vous préférez obtenir une partie de ces informations en vidéo, j’ai également une vidéo d’accompagnement pour cet article que vous pouvez consulter sur Good Morning Magic :

Mais qu'est-ce qui rend une Avant-première si spéciale ? Pourquoi devriez-vous y participer ? Voyons ça d'un peu plus près !

Se préparer pour l'Avant-première

Rien n’est comparable au fait de tenir entre vos mains des cartes toutes fraîches d'une nouvelle extension, et c'est exactement ce que vous faites dans une Avant-première. Tout le monde est sur un pied d'égalité : personne n'a ces cartes avant l'Avant-première, et c'est la première occasion pour tous d'explorer comment elles fonctionnent.

Dans une Avant-première, l'énergie est palpable. L'ambiance est à la fois détendue et amusante car tout le monde ouvre ses boosters, pousse des exclamations quand une super carte est trouvée, et découvre des combinaisons cool pour la première fois.

L'un des aspects vraiment positifs de l'Avant-première, c'est que l'environnement est idéal pour vous aider à vivre votre premier événement. Même si vous êtes le plus novice des novices, il y aura du monde dans le magasin pour vous prendre en charge et vous aider à vivre une super expérience.

Et que se passe-t-il dans cette extension ? Eh bien, nous voyageons dans le temps pour assister à l'un des événements les plus emblématiques de toute l'histoire de Magic: The Gathering, la Guerre Fratricide. Les frères ennemis Urza et Mishra s'affrontent avec leurs armées d'artefacts pour voir lequel des deux l'emportera. C'est une bataille qui entrera dans l'histoire !

Mais, faut-il apporter son deck ? Non ! Pour les Avant-premières, vous jouerez dans un format appelé le Paquet scellé. C’est très simple : vous ouvrirez six boosters de La Guerre Fratricide, que vous utiliserez pour construire un deck. C’est donc vraiment centré sur la nouvelle extension et ce qu’elle contient. Vous voudrez tout regarder, des cartes courantes aux plus rares, pour trouver quel est le meilleur deck à construire.

Comment cela fonctionne-t-il ? Laissez-moi tout vous expliquer.

Paquet à desceller

Quand vous vous installerez le jour de l'Avant-première, vous recevrez un Pack d'avant-première. Vous obtiendrez soit celui d'Urza :

Soit celui de Mishra !

Bon, il n'y a aucune différence entre les deux en termes de jeu (pas de cartes thématiques supplémentaires, ni rien de ce genre). Vous verrez quelques variantes esthétiques amusantes, mais rien de si important que ça.

Le Pack contient plusieurs choses, comme un d20 Spindown pour faire le décompte de vos points de vie et un petit feuillet ludique avec des infos et des astuces. Mais surtout, il contient ces six boosters de draft :

Vous allez les ouvrir pour finir avec un tas de cartes. Vous trouverez aussi une carte d'Avant-première estampillée avec laquelle vous pouvez jouer. N'oubliez pas de la sortir. Puis vous allez construire un deck.

Par où commencer ?

Eh bien, tout d'abord, vous devez déterminer ce que vous voulez accomplir. En Paquet scellé, vous construisez un deck de 40 cartes, pas de 60 ou de 100 cartes. Et vous pouvez obtenir autant de terrains de base que vous le souhaitez auprès du magasin.

Jouer 17 terrains fonctionne bien. Donc, au final, il va vous falloir seulement environ 23 cartes non-terrain parmi celles que vous avez sorties des boosters. C'est votre but : identifiez les 23 cartes avec lesquelles jouer.

OK, ça a l'air un peu plus facile. Comment faire ?

Pour commencer, je trierais mes cartes par couleur. Faites 8 tas : un pour chacune des couleurs, un pour les cartes multicolores, un pour les artefacts, et un pour les terrains. Cela vous donne l'occasion de lire les cartes et de déterminer ce qui vous intéresse.

Vous devriez probablement vous limiter à deux couleurs. Vous voudrez parfois ajouter un « accent » d’une troisième couleur, en jouant une base bicolore, avec deux ou trois cartes puissantes ou ayant des coûts supplémentaires d’une autre couleur ; mais concentrez-vous surtout sur les deux couleurs qui vous intéressent. À chacun sa façon de choisir ces couleurs (peut-être que ce sont vos couleurs préférées), mais nous vous conseillons d'ouvrir l'œil pour trois catégories de cartes :

Des cartes rares puissantes dans les couleurs que vous avez très envie de jouer

De nombreuses cartes de retrait (qui peuvent se débarrasser des créatures de votre adversaire)

Des cartes d’évasion (en Paquet scellé, de nombreuses parties se gagnent avec des créatures volantes ou des cartes difficiles à bloquer)

Deux autres éléments importants à ne pas ignorer sont une bonne synergie et des cartes multicolores. Chaque paire de couleurs de La Guerre Fratricide a un thème, et les connaître pourrait vous aider à choisir quelles couleurs jouer. Voici le feuillet que vous allez trouver sur le dessus de chaque boîte.

Une fois que vous avez choisi vos couleurs, il est important de penser à votre courbe de mana. C'est ce qui vous aidera à vous assurer d'avoir des créatures à jouer à tous les tours de la partie. Si tout coûte six manas, vous allez prendre vraiment du retard pour jouer des créatures, et si tout coûte deux manas, vous allez être dépassé en fin de partie.

Voici comment vérifier votre courbe de mana. D’abord, classez les créatures selon leur valeur de mana, de gauche à droite. Donc, toutes les créatures qui coûtent un mana, puis celles qui en coûtent deux, et ainsi de suite. Ne mettez de cartes non-créature dans votre classement que s’il s’agit de cartes que vous souhaitez jouer dès que vous avez assez de mana : par exemple, vous pourriez vouloir jouer un équipement au tour deux, qui compte comme une carte à deux manas, mais vous n’allez probablement pas jouer de sort de retrait au tour deux.

Cela peut se compliquer légèrement avec La Guerre Fratricide à cause de la mécanique de prototype. Voici un exemple de carte avec le prototype :

Ces cartes peuvent être jouées pour un moindre coût de mana comme une créature plus petite, ou pour l'intégralité du coût de mana comme spécimen plus gros. En règle générale, j'utiliserais le coût moins élevé pour leur donner la priorité sur la courbe de mana, parce qu'elles sont alors accessibles plus tôt. Cela dit, à vous de décider au mieux. Par exemple, si vous ne pensez pas utiliser le prototype en jouant votre deck, comptez la carte pour son coût de mana complet.

En règle générale, même si ce n'est qu'un conseil, en Limité, je chercherais à jouer ce nombre de cartes sur la courbe de mana :

1 mana : 0–2

2 manas : 4–6

3 manas : 3–5

4 manas : 2–4

5 manas : 1–3

6 manas ou plus : 0–2

Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter vos sorts non-créature. Vous voudrez probablement jouer tous vos sorts de retrait pour vous occuper des créatures de vos adversaires. Sinon, des moyens de booster vos créatures à vitesse d'éphémère sont toujours les bienvenus, ainsi que des moyens de piocher des cartes. Mais vous pouvez assaisonner votre deck à votre goût en fonction de ce qui fonctionne pour vous.

Et voilà, vous savez tout ! Quand vous aurez terminé, vous devriez avoir un deck de 40 cartes. Vous pouvez jouer avec plus de 40 cartes, mais je vous le déconseille fortement : chaque carte au-dessus des 40 que vous jouez réduit vos chances de piocher vos meilleures cartes.

Et voilà comment on construit un deck en Paquet scellé. Mais à quelles mécaniques de jeu s'attendre ? Laissez-moi vous expliquer.

Mécaniques de La Guerre Fratricide

La Guerre Fratricide est remplie de mécaniques, anciennes ou inédites, avec par exemple le retour de l'exhumation et la toute nouvelle mécanique de prototype.

Elle compte même une mécanique complètement folle, l'assimilation, qui vous permet de prendre deux cartes et de les combiner une fois qu'elles sont en jeu pour en créer une gigantesque ! Découvrez Urza, seigneur protecteur et La Lithopuissance et la Lithorpeur :

Retourner Retourner

Pour connaître le détail des mécaniques et savoir comment elles fonctionnent, consultez l'article Mécaniques de La Guerre Fratricide de Matt Tabak.

Une Avant-première épique

L'Avant-première ne va pas tarder. Elle se tiendra du 11 au 17 novembre. Inscrivez-vous chez votre magasin de jeux local, découvrez l’extension dans la partie Visuels des cartes La Guerre Fratricide et préparez-vous à passer un bon moment !

Oh, et une dernière petite chose : vous pouvez également précommander des boîtes de boosters à récupérer pendant l'Avant-première. Alors, si vous voulez rapporter La Guerre Fratricide chez vous, n’hésitez pas à voir avec votre magasin local comment vous procurer une boîte.

J'espère que cette présentation vous aura aidé dans votre voyage vers l'Avant-première ! Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube. Je suis toujours ravi d’écouter ce que les gens ont à dire.

Profitez bien de ces moments forts du passé !

Gavin

