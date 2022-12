Des vikings. Des dieux. Des mythes. Des légendes. Et des barbes, beaucoup de barbes. Kaldheim débarque pour vous cramer le cerveau.

Kaldheim est à nos portes avec certains des personnages, cartes et styles les plus balaises et les plus résolument glorieux que Magic ait jamais vu. Pour vous présenter Kaldheim, nous vous offrons cette semaine métal de Magic pour vous donner un aperçu de ce monde qui va débuter le 7 janvier et lancera la saison des avant-premières.

Une avant-première pour une avant-première ? Ouais. Et pourquoi pas ?

Voici quelques trucs.

Avant-premières – Nous en avons quelques-unes à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi avec les métalleux ci-dessus. Puis, nous reprenons le tout le 7 janvier.

Jour de lancement – le 7 janvier à 9 h, heure du Pacifique, twitch.tv/magic. Soyez là.

Magic: The Gathering Arena Lancement – le 28 janvier

Magic: The Gathering Online Lancement – également le 28 janvier

Avant-première – Débute le 29 janvier

Disponible f&cking partout – le 5 février

C’est pas grandiose, Kaldheim ? Demandez-leur :

Illustration par : Manuel Castanon

Illustration par : Lius Lasahido

Illustration par : Simon Dominic

Illustration par : Jason A. Engle

Ils vivent là-bas. C’est le super pied.

Illustration par : Svetlin Velinov

Illustration par : Anastasia Ovchinnikova

Illustration par : Alayna Danner

Illustration par : Piotr Dura

Nous allons également rencontrer quelques planeswalkers qui sont vraiment des gros durs. Vous allez les voir tout simplement partout. Sur des affiches :

Sur des packagings :

Dont le booster le plus métal que nous ayons jamais publié pour les boosters Collector de Kaldheim.

Kaya et Tibalt sont de retour et plus puissants que jamais. Mais nous allons également rencontrer deux nouveaux Planeswalkers : Tyvar Kell et Niko Aris. Vous pouvez découvrir ces deux personnages dès aujourd’hui en cliquant sur leurs noms.

Restez à l'écoute tout au long de la semaine pour la Semaine métal de Magic. Il y aura une tonne de contenu. Quelques previews, des illustrations, et peut-être un teaser ou deux. Puis revenez le 7 janvier à 9 h, heure du Pacifique sur twitch.tv/magic quand on va foncer tête baissé dans Kaldheim.