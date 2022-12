« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Je suis désolée, tous nos agents sont partis déjeuner, mais je serai ravie de répondre à vos questions si je le peux. »

« Oui, nous réservons le vol. Il est très populaire. Il est réservé plus de deux fois plus que les autres mots-clés. Savez-vous quelle carte serait intéressée à utiliser les services du vol ? »

« Je suis désolée. Je ne connais pas cette carte. Elle doit provenir d’une extension future. Une grande partie de notre travail est consacrée aux nouvelles cartes, alors ne vous en faites pas. Pourriez-vous me donner plus de détails ? »

« Ooh, une créature verte. Le vol a beau être un grand professionnel, il a quand même ses petites préférences. Il travaillera sans problème avec le bleu, le blanc ou le noir. Le vol a aussi une certaine tendresse pour les dragons et les phénix, et par conséquent travaillera parfois aussi avec le rouge, mais j’ai bien peur qu’il ne fonctionne pas avec le vert. Je veux dire que, de temps en temps, pour une occasion spéciale, le vol va aider une verte iconique rare, mais les agents doivent toujours faire intervenir des faveurs pour qu’il accepte. On dit que le vol travaillait plus souvent avec le vert dans le temps, mais ils se sont en quelque sorte séparés. Je n’ai aucun détail. Il y a bien des rumeurs, mais la plupart d’entre elles sont un peu trop farfelues pour être crédibles. Je n’imagine pas le vol en venir aux poings. Enfin, bref, nous avons beaucoup d’autres mots-clés qui eux, font leur meilleur travail avec le vert. Le piétinement, par exemple, fonctionne dans toutes les couleurs mais préfère vraiment le vert. Le contact mortel, la vigilance et même parfois la célérité, travaillent avec le vert. Sans oublier la portée, qui travaille quasi-exclusivement avec cette couleur. »

« Je laisserai un message à l’agent du vert, mais si j’étais vous, je n’espèrerais pas de miracle. »

« Il n’y a pas de quoi. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui, nous travaillons avec le mana hybride. Aviez-vous une combinaison spécifique en tête ? »

« Vous préparez un cycle de créatures de dix cartes et vous en voulez une différente pour chacune d’elles, sans répétition ? Cela va être compliqué, mais je pense que nous pouvons vous aider. Que penseriez-vous de l’utilisation de capacités tertiaires ? »

« Très bien, cela va nous faciliter la tâche. Nous l’avons déjà fait plusieurs fois, alors je peux passer directement au secteur à problème : blanc-bleu et bleu-noir. L’un d’eux peut utiliser le vol, mais nous devons nous montrer créatifs pour l’autre. Le bleu est primaire dans le flash et celui-ci est tertiaire dans le blanc et le noir, alors c’est une option. Les trois couleurs ont également accès au défenseur. Mais après ça, nous allons être limités dans les choix. »

« Certes, je comprends que ce n’est pas idéal. Nous cherchons un mot-clé qui puisse gérer à la fois le bleu et le noir depuis longtemps. »

« Non, nous avons fait passer une audition à la furtivité. Et ça ne s’est pas bien passé. »

« Non, la furtivité fonctionnait avec le bleu et avec le noir, mais elle n’avait pas la portée dont nous avions besoin. Nous nous enorgueillissons d’avoir des mots-clés avec une expérience importante de la création de carte. Nous faisons ce travail depuis 23 ans et nous avons une réputation à maintenir. »

« Je ferai part de vos remarques aux agents. »

« Ravie d’avoir pu vous aider. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« La peur ? Ah non, la peur ne travaille plus ici depuis longtemps. »

« Je ne sais pas à quelle agence elle se trouve actuellement, non. Je ne crois pas que la peur ait retravaillé depuis qu’elle a quitté l’ATMCS. Désolée. »

« L’intimidation ? C’est exact, l’intimidation a pris en charge une grande partie du travail de la peur après son départ, mais je suis navrée de vous apprendre que l’intimidation a elle aussi quitté l’agence. »

« Je ne sais pas non plus qui représente l’intimidation. Pourriez-vous me donner une idée du genre de carte que vous créez ? Je suis certaine que nous avons quelqu’un qui vous conviendrait parfaitement. »

« Une créature type évasion noire qui fait peur ? Écoutez, voilà ce que je vais faire : je vais vous envoyer la bande démo de la menace par e-mail. Jetez un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. La menace est excellente pour l’évasion noire qui fait peur. Si vous pensez que cela vous convient, dites-le moi et je vous mettrai en contact avec l’agent de la menace. La menace travaille aussi beaucoup pour le rouge si cela peut vous être utile. »

« Non, je ne perçois aucune commission pour les mots-clés. Je ne suis qu’une réceptionniste qui croit en ce que fait l’ATMCS. »

« Moi aussi, j’ai été ravie de discuter avec vous, madame. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui, la double initiative est un client. »

« Le rouge et le blanc. »

« Généralement, la double initiative ne fait pas les communes, mais il y a quelques exceptions. »

« Avez-vous déjà travaillé avec la double initiative ? Par rapport à d’autres mots-clés, elle est assez excentrique. Par exemple, la double initiative exige deux paiements. Une fois avant le début du contrat, puis une autre quand vous paieriez normalement le mot-clé. La double initiative demande aussi dans son contrat qu’on frappe un gong à chaque fois que le nom Double initiative est prononcé. Deux fois d'affilée. Et je n’ai pas fini. Elle exige aussi qu’à chaque fois qu’elle entre dans une pièce, un vol de colombes soit libéré. »

« Au moins dix. C’est spécifié dans le contrat. »

« Non, vous avez raison. C’est une des raisons pour lesquelles la double initiative apparaît sur moins de cartes que la plupart des autres mots-clés que nous représentons, mais je dois vous rappeler que la double initiative est très populaire et qu’elle attirera l’attention sur votre carte. Je voulais juste que vous compreniez bien toutes les conditions des services de la double initiative. »

« Beaucoup de clients qui ne veulent pas s’encombrer des excentricités de la double initiative engagent l’initiative à la place. Elle ne peut pas faire autant que la double initiative, mais elle reste assez proche. L'initiative est à l’ATMCS depuis son ouverture et a travaillé beaucoup plus que toutes les autres, à l’exception du vol. »

« Voici ce que je vous propose : je vais laisser un message à l’agent de la double initiative avec une note stipulant que vous aimeriez voir le contrat. »

« Je fais juste mon travail. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Si vous engagiez le flash, quand pourrait-il commencer au plus vite ? Il est probablement déjà là. »

« C’était une blague, monsieur. Le flash est réputé pour être excessivement rapide. »

« Le flash travaille surtout avec le bleu et le vert, mais il accepte les contrats dans toutes les couleurs. Il accepte également de travailler avec d’autres types de permanent. Tous les mots-clés ne le font pas. »

« Les exigences du flash ? Il n’y en a qu’une. Il demande la première exclusivité du texte de règles. »

« Cela veut dire que le flash apparaît toujours en tête de liste, sur sa propre ligne, avant les autres mots-clés. »

« De vous à moi, le flash fait parfois son intéressant. Il aime porter des vêtements voyants et attirer l’attention. Mais la bonne nouvelle, c’est que c’est un grand professionnel. Il fait toujours son travail rapidement et efficacement, puis se retire pour laisser la vedette aux autres parties de la carte. »

« Je ferai savoir à l’agent du flash que vous aimeriez qu’il vous rappelle dans l’après-midi. »

« Il n’y a pas de quoi. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui, nous travaillons avez les cartes multicolores traditionnelles. En fait, je crois que notre activité auprès du multicolore remonte presque aux débuts de l’agence. À combien de couleurs aviez-vous pensé ? »

« Nous nous occupons tout le temps du bicolore. Quelles couleurs ? »

« Blanc et noir, et vous aimeriez vous limiter aux capacités primaires et secondaires ? Il y a un candidat principal et quelques solutions de secours. »

« Je pense au lien de vie. Le lien de vie travaille exclusivement avec le blanc et le noir et est apparu sur de nombreuses cartes noires et blanches. Et si je peux me le permettre, travailler avec le lien de vie est un véritable plaisir. Nous recevons louanges sur louanges. Le lien de vie rend tout simple et amusant. Il vous fera tant rire que vous oublierez que vous travaillez. Beaucoup de personnes disent que travailler avec le lien de vie leur donne plus d’énergie. »

« Ce n’est pas la seule option. Le vol a beaucoup travaillé dans cet espace. En revanche, réserver le vol est plus difficile, parce qu’il travaille tellement. »

« Il y a également le défenseur. Beaucoup de monde a tendance à l’oublier. Le défenseur est dans notre agence depuis des années, bien avant même qu’il ne devienne un mot-clé. Entre nous, il y a quand même quelques commentaires à faire sur lui. Le défenseur est très compétent, mais il ne fait pas beaucoup d’efforts. Il fera son travail, mais pas plus. C’est aussi le moins populaire des mots-clés que nous représentons. »

« Nous utilisons un indice de popularité officiel. Les fans acceptent le travail du défenseur, mais disons qu’il ne reçoit pas beaucoup de courrier. D’un autre côté, pour cette raison, il a le tarif le plus bas des mots-clés de l’ATMCS. Et il a constamment du travail, alors le défenseur est une possibilité qu’il ne faut pas ignorer. »

« À moins bien sûr que vous ne vouliez passer à des capacités tertiaires. »

« Cela vous donnerait d’autres choix. L'initiative ne travaille généralement pas pour le noir, mais elle fait une exception pour les chevaliers. Si vous acceptez d’avoir un chevalier blanc-noir, je suis sûre que nous pourrons trouver un arrangement. »

« Récemment, le noir a expérimenté l’indestructible activé et le blanc utilise l’indestructible comme primaire, alors il y a peut-être quelque chose à faire avec. »

« Le blanc n’a jamais utilisé la menace, mais il a travaillé avec la peur et l’indestructible. Je suppose que c’est une autre piste à explorer. »

« Le noir et le blanc sont tertiaires pour le flash et le piétinement, mais nous avons tendance à ne pas utiliser une capacité sur une carte multicolore à moins qu’une des couleurs soit primaire ou secondaire. »

« Voilà ce que je vous propose : je vais envoyer un message aux agents de tous les mots-clés dont nous venons de parler et ils peuvent organiser une réunion et vous rappeler pour discuter des disponibilités de chacun. »

« Je suis là pour ça. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Le regroupement ? Je suis désolée, mais le regroupement n’est plus représenté par cette agence. »

« Je travaille ici depuis un certain nombre d’années et le regroupement remonte à bien avant mon époque. »

« Les vieux agents disent du bien du regroupement. À les entendre, il était facile de travailler avec lui. Son ‘esprit d’équipe’, c’est le terme qui revient le plus souvent. »

« Je ne peux me baser que sur ce que j’ai ouï dire, mais je crois que le regroupement est parti parce qu’il avait beaucoup de problèmes personnels. Si j’ai bien compris, il avait une relation très complexe avec les joueurs et beaucoup de difficultés à l’accepter. On m’a raconté qu’un jour, l'agent du regroupement est arrivée au bureau et qu’elle a trouvé un message du regroupement collé sur sa porte. Il disait juste : ‘Personne ne me comprend.’ Et on ne l’a jamais revu. »

« Si vous voulez m’expliquer ce dont votre carte a besoin, je pourrais peut-être vous offrir les services d’un autre mot-clé. »

« Aucun problème. Si vous changez d’avis, n’hésitez pas à nous rappeler. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui, nous représentons le piétinement et le contact mortel. »

« Je suis désolée. Ils ne travaillent pas ensemble, du moins pas sur la même carte. »

« En fait, l’anecdote est intéressante. Vous voyez, le piétinement et le contact mortel ont des problèmes de communications interpersonnelles. Le piétinement est très mauvais pour reconnaître les indices sociaux et a tendance à dire les choses sans réfléchir aux ramifications de ce qui vient d’être dit. Du coup, beaucoup de gens se retrouvent blessés. Le contact mortel, lui, est un peu toxique au niveau de l'amitié et il a une fâcheuse tendance à insulter les autres. Mais force est de constater qu’ils s’entendent très bien et qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Ils trainent ensemble tout le temps. Le piétinement et le contact mortel étaient cependant inquiets qu’une relation professionnelle pourrait affecter leur relation privée et ont décidé de ne jamais travailler ensemble. »

« Désolée. Je ne pense pas que vous vous attendiez à apprendre tout cela. C’est juste que je trouve les anecdotes de ce qui se passe en coulisses si fascinantes. Mais non, je ne pense pas que cela marchera. Nous avons beaucoup d’autres mots-clés qui peuvent travailler avec le piétinement ou le contact mortel. »

« Vous n’êtes pas intéressé ? Très bien. N’hésitez pas à nous rappeler si vous changez d’avis. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui, nos clients apparaissent souvent sur des éphémères. Du moins, certains d’entre eux. »

« Le défenseur, le flash, la menace, la prouesse et la vigilance, non. Et le vol le fait rarement. »

« Le timing ne fonctionne pas pour le flash. Les autres provoquent la confusion quand on les lance en plein combat. »

« Ils fonctionnent tous sur les rituels. Excepté le défenseur. Le défenseur préfère la compagnie des créatures et des enchantements. »

« Différentes mots-clés ont des types de carte différents avec lesquels ils acceptent de travailler. Cela varie. »

« C’est une chose qu’on apprend quand on travaille à l’agence. Êtes-vous intéressé par un autre de nos mots-clés ? »

« Ce que je peux vous dire au sujet de l’indestructible ? C’est probablement le mot-clé le plus travailleur que nous ayons. Quand il a un contrat, rien ne l’empêchera d’accomplir son travail. Il y a une anecdote que j’aime beaucoup datant des débuts, avant que l’indestructible n'obtienne son statut de mot-clé. Ce n’était qu’un mot ordinaire. Normalement, l’ATMCS ne représente que les mots-clés, alors les non-mots-clés essaient d’attirer notre attention pendant un certain temps, puis ils abandonnent. Pas l’indestructible. Il s’est assis dans notre salle d’attente tous les jours pendant au moins quinze mois. En fin de compte, un nouvel agent a accepté de le rencontrer et de le prendre sous contrat, parce que — écoutez bien — parce qu’il a simplement cru qu’indestructible était un mot-clé. Il lui donnait régulièrement du travail et il n’a pas réalisé pendant plusieurs années que ce n’était pas un mot-clé. La direction a fini par donner à l’indestructible son statut de mot-clé discrètement pour éviter un scandale. »

« D’autres mots-clés qui vous intéressent ? »

« La défense talismanique est également un excellent choix. Très professionnelle. Rien ne dérange la défense talismanique. Elle est toujours concentrée sur son travail. »

« Vous aimez les histoires ? J’en ai une excellente au sujet de la défense talismanique. En fait, ce n’était pas la première de la famille à travailler à l’ATMCS. La défense talismanique a un frère ainé appelé le linceul. Le linceul était un bon mot-clé, mais il ne savait pas prendre des notes. Les concepteurs lui donnaient des conseils pour s’améliorer, mais il n’en faisait qu’à sa tête. La défense talismanique venait en formation avec le linceul et s’installait au fond de la salle sans attirer l’attention, mais elle écoutait toujours. Puis un jour, le linceul est tombé très malade. La défense talismanique était supposée appeler le concepteur pour annuler, mais elle est venue et a fait la carte à la place de son frère. Et écoutez bien — elle a réalisé que tout le monde détestait la manière dont le linceul les ignorait. Alors, elle s’est acharnée à bien écouter ce que disait le concepteur. L’état de santé du linceul s’est amélioré, mais le bouche à oreille avait déjà commencé et tous les clients voulaient la défense talismanique à la place du linceul. »

« Je vois exactement ce que vous voulez dire. Nous avons tant d’anecdotes ici. »

« OK, une petite dernière. Cette fois-ci, à propos de la portée. Savez-vous comment la portée a été engagée par l’ATMCS ? Le vol l’a recommandée. Vous voulez savoir pourquoi ? »

« Non, non, non, c’est génial en fait. Le vol n’aimait pas la longueur de son texte de rappel de règle dans les éditions de base. Je vous assure. »

« Et si je vous envoyais les CV et les règles complètes des mots-clés concernés et vous pourrez ensuite nous rappeler pour nous dire lesquels vous intéressent. Qu’en pensez-vous ? »

« Ravie d’avoir pu vous aider. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Non, nous représentons toujours la protection. Elle est seulement en semi-retraite. »

« Personne ne sait vraiment comment c’est arrivé. La protection a toujours été très solide. Quoi qu’il arrive, la protection s’en fichait, mais je crois qu’elle a fini par en avoir assez de faire le travail de la conception. D’après ce qu’en dit son agent, la protection s’est lassée de se retrouver surtout sur des chevaliers et des sorts d’éphémère réactionnaires. »

« Mais si engager la protection vous intéresse, nous pouvons la contacter et lui demander. »

« OK, j’enverrai un message à l’agent de la protection et nous verrons ce qui se passe. »

« Vous aussi, passez une bonne journée. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Vous avez besoin d’un mot-clé associé au combat de créatures pour une créature bleue ? Je pense avoir le mot-clé parfait pour vous. »

« Je ris parce que c’est une question qu’on nous pose tout le temps, et pendant des années, nous n’avions pas de client qui puisse le faire, mais heureusement, il y a deux ans, nous avons découvert la prouesse, qui s’est révélée être une bénédiction pour nous. »

« La prouesse n’essayait même pas d’être un mot-clé standard. Elle a fait ses débuts comme mot-clé de faction en fait. Elle a cru que c’était un contrat unique et elle n’avait du coup aucun plan à long terme. »

« Non, un de nos agents était à une présentation du R&D pour représenter quelques clients. Il a rencontré la prouesse et en est tombé amoureux. Il lui a immédiatement fait signer un contrat. Non, c’est le genre d’anecdote qui donne des idées à tous les nouveaux mots-clés à la mode. »

« J’enverrai un message à l’agent de la prouesse et je lui dirai que vous voulez lui parler cet après-midi. »

« Je fais juste mon travail. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Je suis navrée, mais la régénération n’est plus cliente ici. Par contre, je peux vous mettre en relation avec l’agent de l’indestructible. C’est lui qui a repris en grande partie le travail de la régénération. »

« Oui, je sais que ça paraît avoir été très soudain, mais de vous à moi, ça ne l’a pas vraiment été. Les grands patrons de l’ATMCS n’étaient pas contents du travail de la régénération depuis des années, en fait, depuis les changements de règles de la Sixième édition, alors cela remonte à un certain temps. »

« La carrière de la régénération avait toujours l'air d’être sur le point de toucher à sa fin, mais elle trouvait sans arrêt un moyen de continuer. Elle faisait partie des vieux de la vieille et elle savait exploiter la fibre nostalgique. »

« OK, je laisserai un message à l'agent de l’indestructible. Elle est absente aujourd’hui. Elle a la santé plus fragile que son client. Elle devrait être de retour d’ici la fin de la semaine. »

« Aucun problème. Ravie d’avoir pu vous aider. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« L’initiative et la vigilance travaillent-elles ensemble ? Tout à fait. Elles le font tout le temps. Bien sûr, quasi exclusivement en blanc. »

« Comment sont-elles au travail ? Elles sont là depuis le tout début, même s’il a fallu un certain nombre d’années pour que la vigilance obtienne un mot-clé. L’initiative est une grande professionnelle, toujours avec une longueur d’avance sur les autres. Elle travaillera avec la quasi-totalité des autres mots-clés. OK, il y a une grosse exception. L’initiative refuse de travailler avec la double initiative. Elle dit que c’est parce que la double initiative manque de professionnel, mais honnêtement, je crois qu’elle est agacée que la carrière de la double initiative soit basée principalement sur copier l’initiative. Mais je ne vous ai rien dit. »

« Il est également facile de travailler avec la vigilance. Vous l’envoyez faire un travail et en un rien de temps, elle est prête pour le suivant. La vigilance comprend le besoin de se préparer et elle cherche toujours le moyen d’affiner le processus pour le rendre plus efficace. Je pense vraiment que les deux vous satisferont. »

« En fait, elles partagent un agent qui se spécialise dans les mots-clés blancs, alors je lui laisserai un message pour m’assurer qu’elle vous rappelle vite. »

« Je suis ravie que vous soyez ravi. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« La traversée des forêts n’est plus cliente ici. »

« La traversée des marais non plus. »

« La traversée des montagnes non plus. Je vous arrête tout de suite. Toutes les sœurs Traversée de terrain sont parties. »

« Non, elles étaient des légendes ici. La famille traversée de terrain a beaucoup travaillé pour nous. Certaines sœurs plus que d’autres. La pauvre traversée des plaines. Ses sœurs étaient tout le temps engagées, et je crois qu’on peut compter les contrats de la traversée des plaines sur les doigts d'une main. L’un d’entre eux était à bords argentés et un autre, à bords blancs. De vous à moi, ses sœurs n’arrêtaient pas de la taquiner à ce sujet. »

« On m’a raconté que les sœurs faisaient leur travail et qu’elles ignoraient tout le monde. L’un des aspects importants du marché des mots-clés, c’est l’interaction, et les sœurs Traversée de terrain ne s’y intéressaient pas. Elles ont tenu bon pendant un certain temps, remarquez. Elles l’ont vraiment mal pris lorsqu’on a dû se séparer d’elles. »

« Nous avons toute une série de mots-clés qui sont capables d’évasion, cependant. Et si j’envoyais des messages à leurs agents pour qu’ils vous fassent parvenir leur CV ?

« Aucun problème. Cela fait partie de mon travail. Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Oui ? Il est déjà là ? Eh bien, quand vous avez engagé la célérité, je suis sûre qu’on vous a expliqué que la célérité était très rapide. En fait, plus que rapide. Nous avons même un terme pour ça. Surponctuel. Vous savez, quand vous organisez une soirée et qu’il y a une personne qui arrive avant tout le monde pour vous aider à bouger les meubles et à sortir les choses à grignoter ? Oui, la célérité lui ouvre la porte. »

« Proposez-lui une bouteille d’eau et un siège. Elle a l’habitude d’être à l’avance. »

« Merci de votre appel. »

« Agence de talent Mot-clé de créature standard. Je m’appelle Maria. En quoi puis-je vous aider ? »

« Bonjour Mlle Chen. Je m’occupe du téléphone pendant la pause déjeuner. »

« Oui, nous en avons déjà parlé. Je sais que je ne suis pas la réceptionniste. Je suis là pour faire des photocopies, pas pour répondre au téléphone. »

« Mais nous recevons tellement d’appels pendant l’heure du déjeuner. »

« Mais un répondeur, c’est si impersonnel. »

« Non, bien sûr que je n’ai pas raconté d’histoires sur nos mots-clés aux clients. C’est interdit par le règlement. Jamais je ne ferais ça. »

« Puis-je juste enregistrer un message pour dire à tout le monde que nous sommes en congé pendant les deux semaines à venir ? »

« Je pourrais au moins leur dire que nous avons deux semaines de contenu « best of » pendant les fêtes ? »

« Et si je leur disais qu’à notre retour au bureau, les previews de La révolte éthérique commencent ? »

« Rien de tout cela ? »

« Je tiens juste à vous montrer que je ferais une bonne réceptionniste. »

« Peut-être un de ces jours ? »

« En attendant, j’espère que tout le monde passera d’excellentes fêtes de fin d’année. Merci de votre appel ! »

