Il y a trois semaines, c’était la huit-centième semaine de ma rubrique Making Magic (débutée en janvier 2002). Comme c’est la tradition, toutes les cent semaines, je vous propose une rubrique dans laquelle je jette un coup d’œil en arrière sur ces cent dernières semaines, et je note chaque article de une à cinq étoiles. Je le fais pour deux raisons. Premièrement, cela permet de garder un historique de tous mes articles pour les lecteurs qui voudraient en retrouver un en particulier. Deuxièmement, c’est une source d’information pour les nouveaux lecteurs qui aimeraient savoir par où commencer quand ils se plongent dans la bibliothèque toujours grandissante des articles de Making Magic.

C’est le huitième dans cette série. Voici les sept premiers (dont seul le dernier est en français) :

Comme toujours, voici ma notation de une à cinq étoiles.

C’est ce que j’ai fait de mieux. La crème de la crème. Si vous voulez vous plonger dans les anciens articles, choisissez donc parmi ceux-là.

Bien qu’ils ne fassent pas partie de mes meilleurs articles, ils sont quand même bien réussis.

Un de mes articles de bonne qualité de base. Rien d’extraordinaire, mais pas trop mal non plus.

Un effort de lecture dans le meilleur des cas, une expérimentation ratée au pire.

La seule raison valable de lire ça, c’est de pouvoir dire que vous avez lu tous les articles, sans exception. Pas mon heure de gloire.

Chaque fois que j’écris cette rubrique, on me demande pourquoi il n’y a pas plus d’articles avec de mauvaises notes, et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, j’essaye de garder une échelle de notation constante sur la totalité des articles « …cent et ce n’est pas fini ». J’ai écrit et publié quelques articles avec de plus mauvaises notes par le passé, et je ne peux pas juste m’en débarrasser pour réajuster la notation. Deuxièmement, si je me rends compte qu’un article plonge en dessous du niveau représenté par trois étoiles, je le réécris jusqu’à ce qu’il dépasse la barre. Souvent, je le fais même pour ceux à trois ou quatre étoiles car j’essaye toujours d’écrire des articles à cinq étoiles. Troisièmement, ce qui se produit inéluctablement quand on fait quelque chose pendant huit cents semaines, c’est qu’on s’améliore. Je pense qu’en moyenne, j’écris mieux que je ne le faisais il y a quinze ans.

Ceci mis au clair, passons aux articles.

Semaine n°701 (8 juin 2015) — « Standard standardisé »

Dans cette rubrique je passe en revue Magic depuis ses débuts et je suis l’évolution des mécaniques standard (c’est-à-dire celles que nous utilisons dans chaque extension) avec leurs allées et venues. Un de mes rôles est d’être un historien de Magic et j’écris de tels articles parce qu’il me semble important de pouvoir regarder en arrière pour pouvoir suivre l’évolution des différents aspects du jeu. Il n’y a rien de plus basique dans le jeu que les mécaniques standard et ces articles offrent donc un aperçu révélateur de la façon dont le jeu a été façonné sur plus de 20 ans.

Semaine n°702 (15 juin 2015) — « Le tableau complet : Les Khans de Tarkir »

Les joueurs me demandent souvent de quoi ont l’air les réunions de création. Cet article essaye de vous en donner un aperçu en vous montrant les tableaux blancs de différentes équipes de création. Je vous montre chaque tableau dans toute sa gloire chaotique, puis je vous fais découvrir ce que tout signifie et comment cela représente un moment donné dans chaque création. C’est ce que j’appelle un article à décortiquer, car il contient de nombreux éléments à examiner et sur lesquels réfléchir. Voilà donc un excellent article pour ceux qui sont fascinés par la manière dont les choses évoluent durant la création. Remarquez que j’ai donné un sous-nom à cette rubrique pour me permettre de répéter le format à l’avenir - ce qui est mon intention - mais il faut des années afin d’accumuler assez de nouveaux tableaux pour faire un nouvel article.

Semaine n°703 (22 juin 2015) — « Les espèces des Origines, première partie »

C’était la première semaine de preview pour Magic Origines et j’ai donc présenté l’équipe de création et commencé à raconter l’histoire de la création de Magic Origines. Si vous voulez apprendre comment une édition de base entièrement tournée vers des vilains est devenue le point de départ de l’histoire des Sentinelles, alors cet article est pour vous. J’étais également très fier du titre de cet article (ndt : en anglais, une allusion au livre « De l’origine des espèces » de Charles Darwin, dont ce titre raccourci est très reconnaissable dans les pays anglo-saxons).

Semaine n°704 (29 juin 2015) — « Les espèces des Origines, deuxième partie »

Magic Origines a raconté les histoires des origines des planeswalkers qui allaient devenir les cinq premiers membres des Sentinelles. Nous avons rencontré chaque personnage sur son plan d’origine puis nous l’avons vu embraser son étincelle pour sa toute première visite d’un nouveau plan. Chacun de ces dix mondes (avant et après l’embrasement) dans cette extension devait être représenté et représentatif, et dans la deuxième partie de mon histoire de création j’ai expliqué comment nous avons divisé ces dix mondes entre les dix paires de couleurs.

Semaine n°705 (6 juillet 2015) — « Sept cents, et ce n'est pas fini »

C’était l’article « …cents, et ce n'est pas fini » précédent. Si vous avez apprécié cet article, alors il y a de bonnes chances que vous allez également apprécier le reste de la série.

Semaine n°706 (13 juillet 2015) — « Le retour du grand Blanc »

En 2003 j’ai écrit une série d’articles dans lesquels j’ai détaillé les philosophies de chacune des cinq couleurs. J’avais appris tellement de choses depuis que j’avais écrit ces premiers articles que le temps me semblait venu de revenir sur ce sujet et de mettre à jour le contenu. Si le pentagramme des couleurs et ce que représente chacune d’entre elles vous intéressent un tant soit peu, alors il ne faudra pas rater cet article et les quatre suivants. Ce premier article s’intéresse au blanc.

Semaine n°707 (20 juillet 2015) — « Profondément Bleu, revu et corrigé. »

Le deuxième article s’intéresse au bleu.

Semaine n°708 (27 juillet 2015) — « Noir c’est Noir, treize ans plus tard »

Le troisième article s’intéresse au noir.

Semaine n°709 (3 août 2015) — « Revoir Rouge »

Le quatrième article s’intéresse au rouge.

Semaine n°710 (10 août 2015) — « Pas facile de reverdir »

Le cinquième et dernier article de cette série s’intéresse au vert.

Semaine n°711 (17 août 2015) — « Une touche d’Origines-alité »

Il s’agit d’un article d’histoires de création carte-par-carte de Magic Origines. Dans mes articles d’histoires de création carte-par-carte, je prends des cartes spécifiques (et parfois des cycles, même si ce n’était pas le cas dans celui-ci) et j’explique comment elles ont été conçues.

Semaine n°712 (24 août 2015) — « L’état de la création 2015 »

Chaque mois d’août j’écris une rubrique dans laquelle je passe en revue la création de l’année passée, et je fais une critique en tant que directeur de la conception des points qui, à mon avis, ont fonctionné ou non. Mon analyse est généralement assez directe. Si vous vous intéressez à une vue d’ensemble de la façon dont la création de Magic se déroule, alors mes articles « L’état de la création » vous intéresseront sûrement. Cet article sur « L’état de la création » s’attaque au bloc Les Khans de Tarkir.

Semaine n°713 (31 août 2015) — « Vorthos et Mel »

Je parle souvent des psychographies des joueurs (Timmy/Tammy, Johnny/Jenny, et Spike). Nombreux sont ceux qui prennent Vorthos et Mel pour des psychographies, mais en vérité il s’agit plutôt chez eux d’une appréciation esthétique que d’une motivation psychologique. Il y a de nombreuses années, j’avais écrit un article (en anglais) sur Vorthos et Mel (qui s’appelait « Melvin » à l’époque, mais je l’ai raccourci pour ne pas lui donner de genre) mais comme j’avais beaucoup appris depuis ce premier article, le moment me semblait venu de réexaminer leurs motivations.

Semaine n°714 (7 septembre 2015) — « Prêt pour la bataille, première partie »

C’était la première semaine des previews pour La bataille Zendikar et j’ai donc commencé à vous présenter la longue histoire de sa création. Avec le recul, j’ai réalisé que j’avais fait de nombreuses erreurs (voir « L’état de la création 2016 » plus bas) et c’est pourquoi la lecture (ou re-lecture) de cette rubrique de preview gagne en profondeur.

Semaine n°715 (14 septembre 2015) — « Prêt pour la bataille, deuxième partie »

C’est la deuxième partie de mon histoire de la création de La bataille de Zendikar.

Semaine n°716 (21 septembre 2015) — « La bataille des Zendicartes, première partie »

C’est la première partie de mes histoires de création carte-par-carte pour La bataille de Zendikar. Dans cet article, j’ai passé beaucoup de temps à parler des nombreux défis rencontrés lors de la création des Eldrazi.

Semaine n°717 (28 septembre 2015) — « La bataille des Zendicartes, deuxième partie »

C’est la deuxième partie de mes histoires de création carte-par-carte pour La bataille de Zendikar.

Semaine n°718 (5 octobre 2015) — « Un moment de doute »

C’était la semaine « Terrains » (à l’époque, une semaine sur deux était une semaine à thème, mais depuis nous n’appliquons plus un cadre aussi strict et dorénavant, nous n’en faisons plus que de temps en temps). Mon problème était que nous avions déjà eu des semaines à thème de terrain et que j’avais déjà écrit tous les articles basiques que j’aurais pu écrire sur ce sujet. J’ai donc décidé d’emprunter une autre voie et j’ai utilisé l’histoire de Zendikar et son thème de terrains pour raconter une histoire sur le rôle des doutes au sein du processus créatif. Cet article met en lumière une de mes journées plus sombres et parle du fait que tout n’est pas toujours rose. J’ai eu beaucoup de commentaires positifs sur cet article qui parlait d’une chose rarement abordée – l’échec.

Semaine n°719 (12 octobre 2015) — « Plans de bataille »

C’était la semaine Zendikari contre Eldrazi et j’ai donc raconté comment nous avons trouvé un rôle d’un point de vue mécanique pour chacun des côtés afin de renforcer leur ambiance. Cet article parle aussi de la manière dont nous utilisons souvent des archétypes de deck comme bases de construction lors de la création.

Semaine n°720 (19 octobre 2015) — « Concept et exécution »

Cet article parle de la création de la mécanique de carence de La bataille de Zendikar, mais je m’en sers pour parler d’un sujet plus vaste lors de la création : la différence entre un concept et son exécution. Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, il faut avoir une idée qui peut être réalisée. Cet article explore de nombreux problèmes qui nous empêchent de réaliser certaines conceptions.

Semaine n°721 (26 octobre 2015) — « Thêmata »

Je ne veux pas trop parler de cet article pour ne pas gâcher la surprise. Laissez-moi juste préciser que c’est une histoire fictive, et j’en resterai là. Cet article a reçu nombre de réactions différentes mais ceux qui l’ont aimé l’ont vraiment adoré. Blake, mon rédacteur en chef, a par exemple dit que depuis qu’il est devenu rédacteur c’était l’article qu’il avait préféré parmi tous ceux que j’ai écrits.

Semaine n°722 (2 novembre 2015) — « Commander and Conquer »

C’était le moment des previews de Commander (édition 2015). J’ai donc donné un aperçu de l’histoire de sa création, et surtout de la façon dont nous avons choisi son thème.

Semaine n°723 (9 novembre 2015) — Semaine de congé

Magic Online a pris le relais du site pour une semaine et je n’ai donc pas écrit d’article.

Semaine n°724 (16 novembre 2015) — « Vous savez lequel ? »

J’ai commencé une méga-série que j’ai appelée « Question Mark Mailbags » (les sacs de courrier à questions) dans laquelle je demande au public de me poser une question commençant par un pronom interrogatif bien précis. J’avais déjà sélectionné des questions basées sur « Comment », « Pourquoi » et « Quand ». Cet article répond aux questions commençant avec « Quel » (NdT : ou parfois aussi « Qu’est-ce que », car l’anglais manque de précision à cet égard). Les rubriques de courrier des lecteurs sont amusantes parce qu’on peut voir ce que le public a envie de savoir. D’ailleurs, je suis bien conscient de devoir conclure cette série, car je ne me suis pas encore attaqué au « Qui ».

Semaine n°725 (23 novembre 2015) — « La page blanche »

Cet article était basé sur un podcast « En route pour le travail » en deux parties au sujet du processus créatif (première partie et deuxième partie - comme toujours, en anglais). Dans cette rubrique je décris une méthode fondamentale utilisée pour se rendre d’une page blanche à un produit fini. Si vous vous débattez avec le processus créatif, alors cet article pourrait s’avérer utile pour l’élaboration d’une méthodologie.

Semaine n°726 (30 novembre 2015) — « Jouer en équipe »

Dans cette rubrique je parle de l’importance d’une équipe. Je parle des différentes fonctions que nous occupons dans une équipe de création de Magic. Je parle des forces et des faiblesses d’une équipe. Et je parle de nos différents types de réunions de création. J’ai eu beaucoup de réactions positives sur cet article de la part des lecteurs, car ils trouvaient qu’il leur fournissait quelques perspectives intéressantes sur la dynamique d’équipe.

Semaine n°727 (7 décembre 2015) — « Topical Blend : C’est l’histoire d’un mec… »

Dans ma rubrique « Topical Blend » je fais voter mon public sur un thème Magic et un thème non-Magic, puis je combine les deux dans un article. Cela faisait un moment que je n’avais pas ajouté d’article à cette rubrique, et le temps était venu d’en faire un autre. Mon sujet Magic était « mécaniques non-publiées » et le sujet non-Magic était les « légendes urbaines ». Je suis assez satisfait du résultat. Si vous voulez lire plus de « Topical Blend », vous trouverez des liens en tête de cet article.

Semaine n°728 (14 décembre 2015) — « Phooey » (réédition)

En décembre, nous faisons une pause de deux semaines et nous présentons deux articles « best of ». Ceci était mon premier article « Best of » pour 2015. Je parle d’une extension alternative que nous avons faite pendant la création de Les Khans de Tarkir pour tester ce qui arriverait si les cartes avec la mue étaient lancées pour deux manas au lieu de trois.

Semaine n°729 (21 décembre 2015) — « Reprenons tout depuis le début » (réédition)

Ceci était mon deuxième article « Best of » pour 2015. « Reprenons tout depuis le début » et « Thêmata » étaient mes deux favoris, mais comme « Thêmata » était le plus récent des deux, j’ai sélectionné « Reprenons tout depuis le début ». C’est également une histoire fictive. J’y raconte ce qui arriverait si je prenais une machine à remonter le temps pour rencontrer Richard Garfield avant que Magic ne soit publié. À la base, cet article tourne autour de tous les aspects que j’aurais fait différemment si on reprenait Magic depuis le début.

Semaine n°730 (28 décembre 2015) — « Un serment solennel, première partie »

C’était la première semaine des previews pour Le serment des Sentinelles (nous avions avancé la première extension de l’année et les previews ont donc débuté avant le nouvel an). Dans cet article je présente l’équipe de création, et je commence l’histoire de la création de Le serment des Sentinelles en finissant avec un cliffhanger.

Semaine n°731 (4 janvier 2016) — « Un serment solennel, deuxième partie »

Dans la deuxième partie de l’histoire de la création de Le serment des Sentinelles, je raconte comment nous nous y sommes pris pour que l’extension tourne moins autour des Eldrazi et plus autour des Sentinelles, car le groupe se forme officiellement dans cette extension.

Semaine n°732 (11 janvier 2016) — « Une Sentinelle au travail, première partie »

C’était la première partie de mes histoires de création carte-par-carte pour Le serment des Sentinelles.

Semaine n°733 (18 janvier 2016) — « Une Sentinelle au travail, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie de mes histoires de création carte-par-carte pour Le serment des Sentinelles.

Semaine n°734 (25 janvier 2016) — « Maro aux cent visages »

Une partie de mon travail consiste à être un porte-parole pour Magic. Pour cela je dois être très présent sur les réseaux sociaux. Cet article les explore tous, de ma rubrique à mon podcast, en passant par ma bande dessinée quotidienne et mon blog. Si vous voulez voir tout ce que je fais sur les réseaux sociaux (tout comme d’autres personnes de Magic chez Wizards), alors c’est dans cet article que vous trouverez toutes les infos.

Semaine n°735 (1 février 2016) — « Bric-à-brac : Le serment des Sentinelles, première partie »

« Bric-à-brac » est une rubrique de courrier des lecteurs où les joueurs peuvent me poser des questions sur la dernière extension, et pour cet article c’était Le serment des Sentinelles. Le format de courrier des lecteurs me permet de couvrir différentes zones d’intérêt et d’interrogation. Ceci est la première de deux parties.

Semaine n°736 (8 février 2016) — « Bric-à-brac : Le serment des Sentinelles, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie.

Semaine n°737 (15 février 2016) — « Les mains dans le cambouis : chaque problème a sa solution »

Ma rubrique « Les mains dans le cambouis » est une série annuelle où je m’adresse aux joueurs qui aimeraient créer leurs propres extensions de Magic. Cet article-ci examinait les problèmes récurrents qui surgissent quand on assemble une extension de Magic.

Semaine n°738 (22 février 2016) — « Les contes indicibles »

J’ai la réputation de raconter les mêmes histoires en permanence (voir « Maro aux cent visages » pour la quantité de contenu que je produis). Mon objectif dans cet article était de raconter plusieurs histoires de Magic (au final il y en a six) que je n’ai jamais racontées auparavant. Il s’est avéré par la suite que j’en avais déjà raconté deux mais en beaucoup moins détaillé. Cela laisse quand même quatre histoires complètement inédites à découvrir.

Semaine n°739 (29 février 2016) — « L’échelle du déluge : bloc Les Khans de Tarkir »

Sur mon blog j’ai créé par accident une échelle, connue sous le nom d’échelle du déluge, qui mesure la probabilité avec laquelle un élément, en général une mécanique, reviendra dans une extension légale en Standard. J’ai présenté dans cet article l’échelle du déluge à mon public de « Making Magic » et j’ai attribué leur place à toutes les mécaniques du bloc Les Khans de Tarkir. Cet article et particulièrement l’échelle du déluge a été très populaire et a servi d’inspiration pour de nombreux autres articles « L’échelle du déluge » (voir plus bas).

Semaine n°740 (7 mars 2016) — « Demandez-moi ce que vous voulez »

L’un des effets secondaires d’être un porte-parole et d’interagir autant avec le public est de recevoir de nombreuses demandes pour des éléments que les joueurs aimeraient voir à l’avenir. Cet article fait le point sur les demandes les plus courantes que je reçois. Il est particulièrement amusant à relire avec le recul car de nombreux éléments mentionnés se sont depuis réalisés.

Semaine n°741 (14 mars 2016) — « Errer dans les Ténèbres, première partie »

C’est la première semaine des previews de Ténèbres sur Innistrad. J’y présente donc l’équipe de création et je commence à raconter l’histoire de la création de l’extension. Dans cet article je me concentre surtout sur nos efforts pour déterminer ce que signifiait – du point de vue de la création - le retour sur le populaire plan d’Innistrad.

Semaine n°742 (21 mars 2016) — « Errer dans les Ténèbres, deuxième partie »

C’est la deuxième partie de l’histoire de la création de Ténèbres sur Innistrad.

Semaine n°743 (28 mars 2016) — « Au cœur des Ténèbres, première partie »

C’est la première partie de mes histoires de création carte-par-carte pour Ténèbres sur Innistrad.

Semaine n°744 (4 avril 2016) — « Au cœur des Ténèbres, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie de mes histoires de création carte-par-carte pour Ténèbres sur Innistrad.

Semaine n°745 (11 avril 2016) — « Bric-à-brac : Ténèbres sur Innistrad, première partie »

C’est la première partie de ma rubrique de courrier des lecteurs « Bric-à-brac » dans laquelle je réponds à toutes les questions des fans au sujet de Ténèbres sur Innistrad.

Semaine n°746 (18 avril 2016) — « Bric-à-brac : Ténèbres sur Innistrad, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie de la rubrique du courrier des lecteurs « Bric-à-brac : Ténèbres sur Innistrad ».

Semaine n°747 (25 avril 2016) — « Pousser et attirer »

Cet article explore les tensions inhérentes dans un jeu de cartes à collectionner de stratégie entre le besoin de faire évoluer le jeu en explorant de nouvelles marges de création et celui de toujours demeurer le même jeu que les joueurs adorent. Si la création de Magic vous intéresse, alors cet article traite d’un sujet important à comprendre.

Semaine n°748 (2 mai 2016) — « L’échelle du déluge : Ravnica et Retour sur Ravnica »

C’est mon deuxième article « L’échelle du déluge ». Ici j’examine les 20 mécaniques de guildes des blocs Ravnica et Retour sur Ravnica. Quelles sont les mécaniques de guildes qui ont le plus de chances de revenir ? Je vous explique tout dans cet article.

Semaine n°749 (9 mai 2016) — « De l’avantage de faire des erreurs »

Dans cet article je parle de plusieurs des gaffes un peu plus importantes que j’ai faites au fil des années dans la création de Magic, et des leçons importantes que j’en ai tirées.

Semaine n°750 (16 mai 2016) — « Rampe d’approbation »

En été 2014 j’ai écrit un article appelé « Metamorphose » dans lequel j’explique le changement de notre structure « grande extension/petite extension/petite extension/édition de base – un bloc par an » à l’actuelle structure « grande extension/petite extension/grande extension/petite extension – deux blocs par an ». Dans cet article j’avais annoncé que nous étions en train de restructurer notre gamme de produits de découverte et que j’allais écrire un article à ce sujet quand tout allait être finalisé. Eh bien, voilà l’article.

Semaine n°751 (23 mai 2016) — « Formats Eternal plein la tête »

C’était la semaine des previews d'Eternal Masters. J’ai donc présenté l’équipe de création d'Eternal Masters, donné quelques explications sur l’historique des formats et abordé comment la création d’un produit exclusivement constitué de réimpressions diffère de la création traditionnelle de Magic.

Semaine n°752 (30 mai 2016) — « Vingt ans, vingt leçons — première partie »

En mars 2016 j’ai participé à la Games Developers Conference, la plus grande convention de créateurs de jeu. J’y ai prononcé un discours intitulé « Vingt ans, vingt leçons » dans lequel j’ai parlé des nombreuses leçons que j’ai apprises en travaillant sur la conception du même jeu depuis vingt ans.

Ce discours s’est très bien passé (j’ai fini par avoir le discours le plus apprécié de l’événement) et j’ai donc décidé d’en faire une rubrique. Retranscrire 60 minutes de contenu a nécessité trois articles. Voici la première partie.

Semaine n°753 (6 juin 2016) — « Vingt ans, vingt leçons — deuxième partie »

Voici la deuxième partie.

Semaine n°754 (13 juin 2016) — « Vingt ans, vingt leçons — troisième partie »

Et voici la troisième.

Semaine n°755 (20 juin 2016) — « 25 nouvelles infos diverses concernant Magic »

En 2009 j’ai écrit un article (en anglais) basé sur un jeu sur les réseaux sociaux dans lequel on dévoilait 25 faits divers et variés personnels. J’ai adapté l’idée et j’ai noté 25 éléments divers sur le jeu (et j’ai également inclus une liste de 25 infos diverses sur moi-même que j’avais postée sur les réseaux sociaux). Cet article était une suite à ce premier avec 25 infos diverses de plus. Si vous êtes amateur de références obscures au sujet de Magic, alors vous allez vous régaler (à moins de déjà connaître tous les faits).

Semaine n°756 (27 juin 2016) — « Destination Lune, première partie »

C’était la première semaine des previews de La lune hermétique. J’ai donc présenté l’équipe de création et débuté l’histoire de la création de l’extension. Ce premier article parle surtout de la genèse de la mécanique d’assimilation, et pour cela je vous fais découvrir non seulement l’histoire de Magic mais aussi celle d’autres jeux de Wizards of the Coast.

Semaine n°757 (4 juillet 2016) — « Destination Lune, deuxième partie »

Pour la deuxième semaine de l’histoire de la création de La lune hermétique, je parle de la création des autres mécaniques et comment nous avons pu implémenter le changement de ton entre Ténèbres sur Innistrad et La lune hermétique.

Semaine n°758 (11 juillet 2016) — « Hermétiquement parfait, première partie »

C’est la première partie d’une série de deux sur les histoires de création carte-par-carte pour La lune hermétique.

Semaine n°759 (18 juillet 2016) — « Hermétiquement parfait, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie.

Semaine n°760 (25 juillet 2016) — « Bric-à-brac : La lune hermétique, première partie »

C’est la première partie d’une rubrique en trois parties de courriers des lecteurs « Bric-à-brac » au sujet de La lune hermétique.

Semaine n°761 (1 août 2016) — « Bric-à-brac : La lune hermétique, deuxième partie »

Voici la deuxième partie.

Semaine n°762 (8 août 2016) — « Bric-à-brac : La lune hermétique, troisième partie »

Et voici la troisième. J’avais beaucoup d’histoires à raconter.

Semaine n°763 (15 août 2016) — « C’est encore une Conspiration »

C’était la semaine de preview pour Conspiracy: Take the Crown. J’ai donc présenté l’équipe de création et parlé de la création de l’extension, y compris comment la mécanique principale a vu le jour. Si vous êtes curieux au sujet des histoires sur Ixalan alors soyez attentifs. Cet article débute une histoire que je vais pouvoir conclure dans les previews d’Ixalan quand je vais raconter son histoire de création.

Semaine n°764 (22 août 2016) — « Le Conseil des couleurs »

Pendant de nombreuses années j’avais la responsabilité de surveiller le pentagramme des couleurs pour m’assurer que nous n’allions pas trop nous en éloigner. Au fil des années je me suis retrouvé avec beaucoup plus de responsabilités, et Magic a commencé à faire de nombreuses extensions avec de nouvelles créations. Il était donc temps pour un peu d’aide. Cet article parle de la création du Conseil des couleurs, dont la mission est la protection du pentagramme des couleurs. Cet article est pour vous si vous vous intéressez au pentagramme des couleurs, mais aussi si vous aimez les histoires qui s’attachent aux petits détails que nous apportons au jeu.

Semaine n°765 (29 août 2016) — « L’état de la création 2016 »

C’était le moment pour un autre article « L’état de la création », cette fois-ci au sujet des blocs La bataille de Zendikar et Ténèbres sur Innistrad. J’étais si sévère envers la création du bloc La bataille de Zendikar que plusieurs joueurs ont trouvé que j’étais trop critique. Lisez-le pour voir si vous partagez mon avis.

Semaine n°766 (5 septembre 2016) — « Ingrédients de Kaladesh, première partie »

C’était la première semaine des previews de Kaladesh et j’étais impatient de présenter l’équipe de création et de parler de la création de l’extension. Cet article parle un peu de la longue histoire de mes efforts pour voir la publication de l’énergie, ainsi que des défis rencontrés lors de sa création.

Semaine n°767 (12 septembre 2016) — « Série Chef d’œuvre »

J’avais fait une pause d’une semaine dans mon histoire de la création de Kaladesh pour présenter à tout le monde la nouvelle Série Chef d’œuvre. Dans cet article j’explique le raisonnement à la base de sa création.

Semaine n°768 (19 septembre 2016) — « Ingrédients de Kaladesh, deuxième partie »

Dans mon deuxième article sur l’histoire de la création de Kaladesh j’explique comment les véhicules et la fabrication ont été créés.

Semaine n°769 (26 septembre 2016) — « Est-ce que je tente ma chance ? », première partie

C’est le premier article sur les histoires de création carte-par-carte de Kaladesh.

Semaine n°770 (3 octobre 2016) — « Est-ce que je tente ma chance ? », deuxième partie

Et ceci est le second.

Semaine n°771 (10 octobre 2016) — « Bric-à-brac : Kaladesh, première partie »

C’est le premier article de courrier des lecteurs « Bric-à-brac » au sujet de Kaladesh.

Semaine n°772 (17 octobre 2016) — « Bric-à-brac : Kaladesh, deuxième partie »

Et ceci est le second.

Semaine n°773 (24 octobre 2016) — « Un solide partenariat »

C’était l’heure des previews de Commander (édition 2016). J’y présente l’équipe de création et parle de la création de l’extension. Je me suis surtout concentré sur la création de sa mécanique principale, le partenariat, qui nous a enfin permis de concevoir un cycle de decks Commander à quatre couleurs.

Semaine n°774 (31 octobre 2016) — « Bric-à-brac : Kaladesh, troisième partie »

Ceci est le troisième et dernier article « Bric-à-brac » sur Kaladesh. (J’ai dû sauter une semaine pour les previews de Commander 2016.)

Semaine n°775 (7 novembre 2016) — « Quelques mots de plus du R&D »

En 2005 j’avais écrit un article sur l’argot du R&D. Onze années se sont écoulées depuis et j’ai donc décidé qu’il était temps pour une suite. Si vous voulez connaître l’argot que nous utilisons au bureau quand nous construisons Magic, alors cet article devrait vous amuser.

Semaine n°776 (14 novembre 2016) — « En voir de toutes les couleurs. »

Voici un autre article sur le pentagramme des couleurs. J’y parle des cinq conflits entre les cinq couleurs, et de la façon dont ils sont interconnectés. Une autre lecture indispensable pour tous ceux qui s’intéressent de près au pentagramme des couleurs.

Semaine n°777 (21 novembre 2016) — « L’échelle du déluge : Zendikar et La bataille de Zendikar »

Ceci est mon troisième article « L’échelle du déluge » examinant cette fois-ci les mécaniques de Zendikar et La bataille de Zendikar.

Semaine n°778 (28 novembre 2016) — « La fosse et le pendule »

C’est le seul article avec une note en dessous de trois étoiles. J’avais essayé quelque chose d’un peu plus décalé en écrivant sur l’origine d’une métaphore que nous utilisons tout le temps dans Magic mais l’article ne tient pas vraiment aussi bien la route que je l’avais espéré — l’exemple parfait d’une expérimentation d’écriture ratée.

Semaine n°779 (5 décembre 2016) — « Topical Blend : Actualités »

Voici un autre article « Topical Blend » qui mélange cette fois-ci le thème Magic « Quand transgresser les règles » et le thème non-Magic « L’univers cinématographique Marvel ». J’ai bien aimé le résultat, mais il nécessitait de la part du lecteur une bonne connaissance de l’univers cinématographique Marvel. C’est donc mon premier « Topical Blend » à quatre étoiles.

Semaine n°780 (12 décembre 2016) — « En quoi puis-je vous aider ? »

De temps en temps j’aime écrire des articles dans lesquels je personnifie différents aspects du jeu. D’habitude ils sont plutôt rigolos et décalés, ce que certains lecteurs adorent et d’autres nettement moins. Dans cet article, je vous fais découvrir « l’Agence de talent Mot-clé de créature standard ».

Semaine n°781 (19 décembre 2016) — « L’échelle du déluge : bloc Les Khans de Tarkir » (réédition)

C’est le mois de décembre et c’est donc de nouveau le temps pour deux semaines d’articles « Best of ». On a commencé avec mon premier article de L’échelle du déluge.

Semaine n°782 (26 décembre 2016) — « L’état de la création 2016 » (réédition)

Mon deuxième article « Best of » était la rubrique « L’état de la création » de cette année.

Semaine n°783 (2 janvier 2017) — « La révolte du développement (et de la création), première partie »

C’était la semaine des previews de La révolte éthérique et j’ai donc comme d’habitude présenté l’équipe de création et commencé à parler de la création de l’extension.

Semaine n°784 (9 janvier 2017) — « La révolte du développement (et de la création), deuxième partie »

Je conclus l’histoire de la création de La révolte éthérique dans ce deuxième article.

Semaine n°785 (16 janvier 2017) — « Allo l’éther, première partie »

C’est mon premier article de création carte-par-carte pour La révolte éthérique.

Semaine n°787 (23 janvier 2017) — « Allo l’éther, deuxième partie »

Voici mon deuxième article de création carte-par-carte pour La révolte éthérique.

Semaine n°788 (30 janvier 2017) — « Allo l’éther, troisième partie »

Et en conclusion, mon troisième article de création carte-par-carte pour La révolte éthérique.

Semaine n°789 (6 février 2017) — « Bric-à-brac : La révolte éthérique, première partie »

Ceci est le premier de deux articles d’un courrier des lecteurs « Bric-à-brac » sur La révolte éthérique.

Semaine n°790 (13 février 2017) — « Bric-à-brac : La révolte éthérique, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie.

Semaine n°791 (20 février 2017) — « Les mains dans le cambouis : Évaluation »

Voici l’article « Les mains dans le cambouis » de 2017. Dans cette rubrique j’explique comment vous y prendre pour bien évaluer votre travail de création.

Semaine n°792 (27 février 2017) — « Doubler la mise »

C’était les previews de Modern Masters édition 2017 et j’ai présenté en avant-première les terrains de récupération (« fetch lands ») de Zendikar. Pour leur donner un peu de contexte, il s’agissait d’un article de type historique qui explorait les divers terrains doubles que nous avions publiés au fil des années. J’ai d’ailleurs oublié les Terrains neigeux doubles de couleurs alliées de Souffle glaciaire.

Semaine n°793 (6 mars 2017) — « Avec le recul, première partie »

Bien que Modern Masters édition 2017 était une extension exclusivement constituée de réimpressions, cela ne voulait pas dire que je n’avais pas d’histoires de création carte-par-carte à raconter. Ceci était la première partie.

Semaine n°794 (13 mars 2017) — « Avec le recul, deuxième partie »

Et ceci était la deuxième partie.

Semaine n°795 (20 mars 2017) — « Merci d’être mon ami »

Pour faire suite à mon article sur les conflits entre les couleurs ennemies (« En voir de toutes les couleurs »), j’en ai écrit un autre sur les raisons pour lesquelles les couleurs alliées s’entendent si bien. C’est une autre lecture indispensable pour les fans du pentagramme des couleurs.

Semaine n°796 (27 mars 2017) — « L’échelle du déluge : Innistrad et Ténèbres sur Innistrad »

Ceci était mon quatrième article « L’échelle du déluge ». Cette fois-ci j’ai évalué les mécaniques des blocs Innistrad et Ténèbres sur Innistrad.

Semaine n°797 (April 3, 2017) — « Comment poser l’Amonkhet, première partie »

Le temps était venu pour les previews d’Amonkhet. J’ai présenté l’équipe de création et commencé à raconter l’histoire de la création de l’extension. Dans cette première partie, je parle des Dieux et des momies.

Semaine n°798 (April 10, 2017) — « Comment poser l’Amonkhet, deuxième partie »

Pour cette deuxième partie de l’histoire de la création d’Amonkhet j’examine tous les autres clichés égyptiens que nous avons intégrés à la création.

Semaine n°799 (April 17, 2017) — « Comment poser l’Amonkhet, troisième partie »

Dans la troisième partie, j’explique comment nous avons ajouté quelques conceptions « du haut vers le bas » (c’est à dire en partant de l’ambiance et en créant les mécaniques en conséquence) en rapport avec Nicol Bolas.

Semaine n°800 (April 24, 2017) — « Parle Amonkhet, première partie »

Mon dernier article de ce groupe est la première de deux parties sur les histoires de création carte-par-carte pour Amonkhet.

Huit cents ne suffisent pas

Je suis toujours surpris à quelle vitesse ces articles « …cents, et ce n’est pas fini » semblent surgir. On se dit « On vient vraiment déjà de passer deux ans ? » et « Eh bien dis-donc, j’ai vraiment écrit beaucoup d’articles ».

Comme toujours, je voudrais prendre quelques instants pour remercier tous ceux qui contribuent à réaliser ces articles. On pourrait penser que je suis seul à la barre chaque semaine mais tout un groupe de personnes s’agite en coulisses — rédaction, conception graphique, codage des liens, s’assurer que je colle au sujet, etc. — pour que Making Magic soit attrayant.

Je vous quitte aujourd’hui avec les questions traditionnelles : quel article parmi mes cent derniers avez-vous préféré ? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez revoir ? Quel article appréciez-vous le moins ? Y a-t-il quelque chose que je ne devrais jamais refaire ? Me suis-je trompé dans mes notes quelque part ? Faites-le-moi savoir. Alors n’hésitez pas à m’envoyer un e-mail ou me contacter par n’importe lequel de mes comptes sur les réseaux sociaux (Twitter, Tumblr, Google+ et Instagram) pour m’en parler.

Rejoignez-moi la semaine prochaine quand je vais commencer à répondre à vos questions au sujet d’Amonkhet.

D’ici-là, je vous souhaite de trouver quelque chose que vous adorez et de pouvoir le faire pour huit cents semaines.

