« Abysse » (Tous les joueurs/adversaires doivent sacrifier une créature à chaque tour.)

Primaire : noir

Parfois le noir aime tuer en prenant son temps.

Animation de terrains (Le terrain ciblé devient une créature N/N jusqu’à la fin du tour.)

Primaire : vert

Secondaire : rouge

Tertiaire : blanc, bleu et noir

Le vert, en tant que couleur la plus connectée aux terrains et aux créatures, est la couleur la plus susceptible de transformer les terrains en créatures — en général tout en les gardant en tant que terrains. Quand nous faisons ceci nous accordons souvent la célérité au terrain pour éviter de devoir se soucier qu’il ait été joué ce tour-ci (car il aurait alors le mal d’invocation). Prenez note que c’est une exception spéciale pour les terrains, car le vert n’accorde pas souvent la célérité aux créatures. Le rouge utilise un peu cette capacité dans le sens de ses cartes de blessures à usage unique qui arrivent en attaquant. Toutes les couleurs se sont frottés à ce domaine, mais c’est peu fréquent et ça se limite en général à l’animation de leur propre type de terrain de base.

Destruction d’artefacts

Primaire : rouge et vert

Secondaire : blanc

Le rouge et le vert ont normalement une carte de destruction d’artefacts en commun, bien que celle du vert est en général également un sort qui détruit aussi bien les artefacts que les enchantements (voir destruction d’enchantements). La destruction des artefacts du blanc se trouve en général au niveau de rareté peu commun.

Effet similaire à la Prêtresse bannisseuse (Quand cette carte arrive sur le champ de bataille, exilez la créature ciblée/le permanent ciblé jusqu’à ce que cette carte quitte le champ de bataille.)

Primaire : blanc

Secondaire : bleu et vert

Il s’agit ici d’une des réponses les plus efficaces du blanc, surtout en Limité. Elle est généralement utilisée sur une créature mais se trouve parfois sur d’autres permanents. L’effet est toujours sur un permanent, d’habitude sur une créature ou un enchantement. Nous avons utilisé cet effet en bleu et en vert en tant que déclencheur d’arrivée sur le champ de bataille avec comme ambiance qu’elle a « avalé » la créature.

Comptage de terrains de base (Faites un effet égal au nombre de terrains de base d’un certain type que vous contrôlez.)

Primaire : noir rouge et vert

Secondaire : bleu

Tertiaire : blanc

Toutes les couleurs y ont accès, mais nous penchons généralement plutôt vers le noir, le rouge et le vert.

Bloquez des créatures supplémentaires (Cette créature peut bloquer N créatures supplémentaires à chaque combat.)

Primaire : blanc et vert

Cette capacité était autrefois réservée au blanc, mais nous l’avons ajoutée au vert parce que nous trouvions que le vert en avait besoin pour des raisons de jouabilité. Il est possible qu’au fur et à mesure nous le fassions davantage en vert et que nous le réduisions en blanc.

« Rebond » (Renvoyez la créature/le permanent ciblé dans la main de son propriétaire.)

Primaire : bleu

Secondaire : blanc et vert

Le bleu peut faire rebondir n’importe quel type de permanent, mais ces jours-ci il ne renvoie pas souvent des terrains. Il fera également souvent rebondir une créature par un effet d’arrivée sur le champ de bataille. (Le R&D les appelle « Physalie », basée sur la première carte à le faire.) Le blanc ne peut faire rebondir que ses propres permanents afin de les protéger (et souvent pour faire des trucs de combo amusants). Le vert fait rebondir des créatures comme coût pour jouer de plus grandes créatures, souvent en tant que coût d’entretien.

« Rebond dans la bibliothèque » (Mettez une créature/un permanent sur le dessus de la bibliothèque de son propriétaire ou en dessous d’un certain nombre de cartes.)

Primaire : bleu

Secondaire : blanc

Le bleu le fait en tant que super-désinvocation, alors que pour le blanc l’ambiance est plutôt celle d’une manœuvre dilatoire.

Faites revenir des créatures/permanents qui ont été envoyés au cimetière ce tour-ci.

Primaire : blanc

Le blanc, la couleur de la compassion, est celle qui sauve des choses durant le tour pendant lequel elles sont détruites.

Ne peut pas être attaqué (Les créatures ne peuvent pas vous attaquer.)

Primaire : blanc

Secondaire : vert

Nous ne le faisons pas souvent, mais cet effet vous évite de vous faire attaquer pendant un tour, ou tant qu’un permanent spécifique se trouve sur le champ de bataille.

Ne peut pas être bloqué

Primaire : bleu

Nous avons essayé de faire de cette capacité un mot-clé pour finalement nous rendre compte qu’il y avait tant de variations que nous ne pouvions pas le faire. Nous avons plutôt décidé de changer « imblocable » en « ne peut pas être bloqué » pour que les joueurs ne la prennent pas pour un mot-clé (cela a parfois son importance). Le bleu a des créatures avec cette capacité et la confère à travers des sorts et des auras.

Ne peut pas être contrecarré

Primaire : rouge et vert

Secondaire : bleu

Le rouge a tendance à avoir des sorts qui ne peuvent pas être contrecarrés alors que le vert a plutôt des créatures qui ne peuvent pas être contrecarrées. Quand le bleu a du « ne peut pas être contrecarré », ce qui arrive moins souvent, c’est en général une carte tournée davantage vers le contrôle.

Ne peut pas bloquer

Primaire : noir

Secondaire : rouge

Pendant longtemps nous avons séparé le noir du rouge en attribuant au noir le désavantage « ne peut pas bloquer » pour ses créatures et au rouge le désavantage « doit attaquer » pour ses créatures. L’expérience a montré que le désavantage « ne peut pas bloquer » offre un meilleur déroulement de jeu et nous avons donc permis au rouge de l’avoir de temps en temps.

Pioche de carte

Primaire : bleu

Secondaire : noir et vert

Tertiaire : blanc et rouge

Le bleu excelle à la pioche de cartes. Il en a le plus et n’a pas de restrictions. La pioche de cartes du noir doit s’accompagner d’un autre coût, le plus souvent des points de vie, mais parfois le sacrifice de permanents. La pioche de cartes du vert est généralement liée à des créatures mais parfois aussi à des terrains. Le blanc dispose d’une gamme très étroite de pioche de cartes et il doit s’y concentrer via une stratégie spécifique (comme par exemple avoir un deck plein d’équipements). Toutes les couleurs ont droit à des cantrips (des sorts qui vous piochent une seule carte). Le rouge ne dispose d’aucun card advantage à deux exceptions près — la pioche impulsive et la roue (voir pioche impulsive et la roue).

Filtrage de cartes (Regardez les N cartes du dessus de votre bibliothèque et mettez N cartes dans votre main et mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans n’importe quel ordre.)

Primaire : bleu

Secondaire : vert

Le bleu est la couleur de l’information et par conséquent il adore avoir la capacité de choisir ce qu’il peut piocher. Parfois le filtrage de cartes ressemble au pillage, où vous piochez un certain nombre de cartes, puis vous défaussez d’un nombre similaire. Quand le vert le fait, il peut en général n’envoyer qu’un certain sous-ensemble de permanents dans sa main.

Lancez des sorts depuis le cimetière.

Primaire : noir

Secondaire : rouge

Le noir est la couleur la plus concentrée sur le cimetière. Nous avons permis au rouge de jouer un peu dans ce domaine, surtout dans des extensions où il accorde le flashback à des éphémères et des rituels qui se trouvent dans le cimetière.

Changement de terrains (Le terrain ciblé devient le type de terrain de base de votre choix.)

Primaire : bleu

Nous ne faisons pas beaucoup de changement de terrain ces derniers temps, mais la capacité reste disponible pour le bleu dans des environnements où nous pourrions en avoir besoin. Il offre au bleu un moyen d’accéder à d’autres couleurs dans des environnements multicolores.

Changement de couleur (La cible/cette créature devient de la/des couleur(s) de votre choix jusqu’à la fin du tour.)

Primaire : bleu

Secondaire : vert

Tertiaire : blanc et noir

Le bleu peut changer la couleur de n’importe quelle créature, y compris les siennes. Le vert a cette capacité sur des créatures qui peuvent se changer, en général dans une ambiance d’effets de type caméléon. Le blanc et le noir ont eu cette capacité à de rares occasions pour transformer des choses en leur propre couleur. Comme nous avons réduit le nombre d’effets qui s’intéressent à la couleur, cette capacité n’est pas souvent utilisée ces jours-ci.

Copie de permanents, permanente

Primaire : bleu

Le bleu a des permanents qui vont choisir une cible, puis rester cette cible pour le reste de la partie (ou jusqu’à ce que le permanent choisisse de copier une nouvelle cible).

Copie de permanents, temporaire

Primaire : rouge

Secondaire : bleu

Le rouge a des permanents (ou des sorts qui créent cet effet) qui peuvent temporairement devenir une autre créature, en général jusqu’à la fin du tour. Les cartes du bleu dans cette catégorie sont des cartes qui changent mais ne laissent pas le contrôleur choisir ce qu’elles deviennent spécifiquement (par exemple, elle pourrait copier la dernière créature jouée).

Contresort

Primaire : bleu

Tertiaire : blanc

L’utilisation de contresorts est une des rares capacités qui soient presque exclusivement utilisées dans une couleur unique. Le blanc frôle à peine cette capacité avec des taxations et des contresorts dilatoires.

Contrecarrez la capacité activée/déclenchée ciblée.

Primaire : bleu

Secondaire : vert

Pour un temps c’était un effet vert, mais nous l’avons bougé pour qu’il soit plutôt bleu.

Destruction de créature, créature unique

Détruisez la créature ciblée.

Primaire : noir

Le noir est le roi de la destruction de créature et c’est la seule couleur qui peut tuer indépendamment des circonstances.

Détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée.

Primaire : blanc

Le blanc a tendance à exécuter sa destruction de créatures de quatre manières : le blanc peut tuer lors du combat, parfois il ne frappe que des attaquants ou que des bloqueurs, ou encore, le blanc va souvent exiler des créatures plutôt que de les détruire.

Détruisez une créature ciblée qui vous a blessé ou qui a blessé une créature que vous contrôlez ce tour-ci.

Primaire : blanc

Le blanc est également prêt à détruire quelque chose après que celle-ci ait blessé le blanc d’une certaine manière.

Détruisez une créature engagée ciblée.

Primaire : blanc

Secondaire : noir

Le blanc peut également détruire des créatures engagées en utilisant une ambiance similaire à la destruction de créatures qui l’ont blessé.

Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4.

Primaire : blanc

En tant que défenseur des faibles, le blanc peut également détruire des créatures puissantes.

Détruisez une créature ciblée avec le vol.

Primaire : vert

Le vert a le droit de ne tuer que deux types de créature — des créatures volantes (car c’est la couleur anti-aérienne) et des créatures-artefacts (voir destruction d’artefacts).

Destruction de créature, en masse

Détruisez toutes les créatures.

Primaire : blanc

Secondaire : noir

Le blanc est la couleur qui a le plus souvent la destruction de créatures en masse, mais dans quasiment toutes les couleurs elle apparaît au niveau de rareté rare ou rare mythique. La destruction en masse de créatures noire est beaucoup moins fréquente. Le rouge a un effet similaire qui inflige beaucoup de blessures à toutes les créatures (voir blessures directes).

Détruisez toutes les créatures contrôlées par un joueur.

Primaire : noir

Le blanc croit en l’équilibre et la parité, et il n’y a donc que le noir pour ne tuer que les créatures d’un seul joueur.

Détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4.

Primaire : blanc

Tuer de grandes créatures est le domaine du blanc et cela peut donc être combiné à la destruction de masse. Le chiffre est le plus souvent une force de 4, mais il peut parfois varier un peu.

Boost de créature

+N/+N (sur des créatures)

Primaire : noir

Secondaire : vert

Pour le noir, ça se retrouve surtout sur des Ombres et nécessite en général du mana noir. Le vert a droit à des activations de boost illimitées, mais en général uniquement quand le coût d’activation est suffisamment élevé pour que des activations multiples ne surviennent pas avant tard dans la partie.

+N/+N (sur des créatures, utilisation unique)

Primaire : vert

C’est ce que nous appelons une capacité Agame des souches. Elle essaye de simuler une Croissance gigantesque intégrée. Elle est quasiment toujours exclusivement en vert.

+N/+N (sur des sorts)

Primaire : blanc et vert

Secondaire : noir

L’utilisation la plus courante pour ceci est sur des effets similaires à la Croissance gigantesque en vert, en général +3/+3 mais cela peut varier un peu. Le boost blanc est généralement +2/+2 ou plus petit, mais souvent il confère également une capacité. L’exception pour le blanc, c’est qu’il peut avoir des boosts plus grands s'ils sont limités à des bloqueurs. Le noir a parfois droit à un petit boost, en général avec une capacité supplémentaire. Pour les trois couleurs cette capacité se retrouve par défaut sur des éphémères.

+N/+N (sur des auras)

Primaire : blanc et vert

Secondaire : bleu, noir et rouge

Toutes les couleurs ont accès à des auras qui confèrent +N/+N. Le bleu ne va en général pas beaucoup plus loin que +1/+1. Le blanc, le noir et le rouge se limitent normalement à +2/+2. Le vert est la seule couleur qui accorde régulièrement +3/+3 et plus sur des auras.

+N/+0 (sur des créatures)

Primaire : rouge

Secondaire : blanc et vert

C’est cette capacité, avec une activation répétable, que nous appelons le « souffle ardent ». On la voit le plus souvent sur des créatures rouges. Le blanc reçoit plutôt des améliorations uniques qui sont typiquement +1/+0. Le vert reçoit +N/+0 quand l’objectif n’est pas de survivre au combat.

+N/+0 (sur des sorts)

Primaire : noir et rouge

Secondaire : blanc

Le noir et le rouge sont les deux couleurs qui utilisent des sorts pour augmenter la force sans pour autant augmenter l’endurance. Le blanc l’utilise de temps en temps en tant que ruse de combat mais généralement jamais plus que +1/+0.

+N/+0 (sur des auras)

Primaire : rouge

Secondaire : blanc et noir

Tertiaire : bleu et vert

Le rouge est la couleur qui a le plus souvent des auras qui ne font qu’augmenter la force (dont des auras de « souffle ardent »). Le blanc et le noir le font de temps à autre, mais le blanc ne va en général pas au-delà de +2/+0. Le bleu et le vert le font à de rares occasions et le bleu se limite tout comme le blanc à +2/+0 ou moins.

+N/-N (sur des créatures)

Primaire : bleu

Secondaire : noir et rouge

Le bleu a tendance à utiliser ceci surtout sur des élémentaux et des Changeformes, suivant une ambiance de changement d’apparence. Le noir et le rouge l’utilisent occasionnellement pour mettre en avant leur côté téméraire.

+N/-N (sur des sorts)

Primaire : noir

Ceci servant avant tout de sort d'anti-créature, la capacité se retrouve surtout en noir.

+N/-N (sur des auras)

Primaire : noir

Secondaire : rouge

Tertiaire : bleu

Ces cartes ont une ambiance un peu « prise de risques » et peuvent également servir comme « anti-créature ». Le noir peut monter jusqu’à -3 en endurance alors que le rouge s’arrête généralement à -2. Le bleu fera de temps en temps une aura « faites de moi un changeforme ».

-N/+N (sur des créatures)

Primaire : bleu

Tertiaire : blanc

Ceci est également utilisé en bleu sur des élémentaux et des Changeformes, souvent sur les mêmes cartes avec le +N/-N. Le blanc aura à de rares occasions une activation qui l’utilisera de manière défensive.

-N/-N (sur des créatures)

Primaire : noir

Sur les créatures, cet effet est utilisé presque exclusivement par celles affectant d’autres créatures, et presque exclusivement en noir.

-N/-N (sur des sorts)

Primaire : noir

Tertiaire : blanc, bleu, rouge et vert

Le noir est la seule couleur à avoir des capacités –N/-N sur des sorts. D’autres couleurs mettent des marqueurs -1/-1 sur des créatures, généralement en remplacement à des endroits où ils causeraient autrement des blessures dans des extensions qui utilisent des marqueurs -1/-1.

-N/-N (sur des auras)

Primaire : noir

Il n’y a en général que le noir qui s’aventure dans ce domaine et ne l’utilise presque exclusivement que sur les créatures de l’adversaire. Cette capacité sera parfois jumelée avec une capacité positive, ce qui en fait une carte que vous pourriez vouloir jouer sur votre propre créature.

-N/+N (sur des sorts)

Primaire : blanc

Nous ne faisons quasiment jamais ce type de sorts, mais si nous en faisions c’est le blanc qui en serait le bénéficiaire.

-N/+N (sur des auras)

Primaire : blanc

Voici un autre domaine dans lequel nous ne créons quasiment jamais de carte.

-N/-0 (sur des créatures)

Primaire : bleu

Il n’y a aucune raison de le faire sur votre propre créature. Si nous vous laissons abaisser la force d’une créature, alors nous vous laisserons augmenter son endurance en conséquence. Nous créons de temps à autre une créature qui vous permet une activation pour le faire en ciblant une créature de l’adversaire. Ceci est lié à l’ambiance de « rétrécissement » qu’on retrouve sur les sorts.

-N/-0 (sur des sorts)

Primaire : bleu

Secondaire : noir

En bleu, c’est le rétrécissement de sa cible. En noir, c’est en général une forme de torture.

-N/-0 (sur des auras)

Primaire : bleu

Secondaire : noir

Nous avons tendance à gérer les auras de manière similaire aux sorts.

+0/+N (sur des créatures)

Primaire : blanc

Autrefois, le blanc le faisait relativement souvent, mais nous nous en sommes distancés parce que cela a simplement tendance à engorger la table.

+0/+N (sur des sorts)

Primaire : blanc

Ici aussi le blanc le faisait autrefois plus souvent, mais ces jours-ci nous augmentons un peu la force quand nous augmentons l’endurance.

+0/+N (sur des auras)

Primaire : blanc

Secondaire : bleu

Ceci n’est pas fait très souvent non plus, mais quand ça se fait, c’est sur les deux couleurs les plus défensives.

Boost de créature, votre équipe, effet unique

+N/+N pour votre équipe

Primaire : blanc

Secondaire : vert

Le blanc est la couleur la plus susceptible de booster son équipe, le plus souvent avec +1/+1, mais en passant parfois à +2/+2. Le boost d’équipe du vert commence à +3/+3 et souvent il inclut également le piétinement.

+N/+0 pour votre équipe

Primaire : rouge

Le boost d’équipe qui n’augmente que la force se trouve le plus souvent en rouge, affectant généralement des créatures attaquantes.

+0/+N pour votre équipe

Primaire : blanc

Nous ne faisons plus beaucoup des sorts de ce type, mais leur place est en blanc.

Boost de créature, équipe adverse, effet unique

-N/-N pour l’équipe adverse

Primaire : noir

Pour le noir, c’est un moyen courant de tuer des créatures. Parfois cet effet affectera toutes les créatures et pas exclusivement celles de votre adversaire.

-N/-0 pour l’équipe adverse

Primaire : bleu

De la même manière que le bleu peut « rétrécir » une seule créature, il peut également « rétrécir » toute une équipe.

-0/-N pour l’équipe adverse

Primaire : noir

Ceci n’est pas un effet que nous utilisons souvent.

Boost de créature, votre équipe, effet continu

+N/+N pour votre équipe

Primaire : blanc

Secondaire : vert

Tertiaire : bleu, noir et rouge

Cette catégorie apparaît surtout sur des permanents, le plus souvent des créatures ou des enchantements, et elle confère une augmentation de statistiques à votre équipe. Cette capacité se retrouve le plus souvent en blanc avec un simple boost de +1/+1. Les boosts verts sont souvent un peu plus grands. Toutes les couleurs ont accès à cette capacité pour la création de seigneurs tribaux (des créatures qui confèrent un bonus de +1/+1 à un ou plusieurs types de créature spécifiques). Ce bonus de statistique s’accompagne souvent de l’attribution d’une autre capacité.

+N/+0 pour votre équipe

Primaire : rouge

Tertiaire : noir

Quand le rouge confère des augmentations permanentes, il s’agit généralement juste d’une augmentation de la force. Souvent il booste vos créatures exclusivement lors de l’attaque.

+0/+N pour votre équipe

Primaire : blanc

Nous ne faisons plus ce type d’effet très souvent car il a tendance à engluer les états de table de jeu, mais quand nous le faisons c’est en blanc.

Boost de créature, équipe adverse, effet continu

-N/-N pour l’équipe adverse

Primaire : noir

Le noir réduit de temps à autre la force et l’endurance des créatures de l’adversaire, en général uniquement de -1/-1.

« Creatureball » (Cette créature arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs +1/+1.)

Primaire : vert

C’est une créature avec un X dans son coût, déterminant la taille qu’elle va avoir.

« Curiosité » (À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un adversaire, piochez une carte.)

Primaire : bleu

Secondaire : vert

Cette capacité a commencé en étant exclusivement en bleu, mais nous l’avons ajoutée en vert car elle fonctionne avec la pioche de carte du vert reliée aux créatures.

Prévention des blessures (Prévenez les prochaines N blessures qui devraient être infligées à une cible, créature ou joueur.)

Primaire : blanc

Nous ne faisons plus beaucoup de cet effet, mais quand nous le faisons c’est presque toujours en blanc.

Redirection des blessures (Prévenez les prochaines N blessures qui devraient être infligées à une cible, créature ou joueur. Si des blessures sont prévenues de cette manière, cette carte inflige autant de blessures à une cible, créature ou joueur.)

Primaire : blanc

C’est un autre effet que nous utilisons beaucoup moins et qui est lui aussi clairement en blanc.

« Découragement » (Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2.)

Primaire : vert

C’est une capacité que nous avons testée à petite dose en vert. Je ne sais pas si un jour elle deviendra standard, mais c’est possible.

Contact mortel

Primaire : noir

Secondaire : vert

Pendant un temps cette capacité était primaire tout autant en noir qu’en vert, mais nous avons réalisé que le noir en avait à la fois plus besoin et qu’il disposait de moyens qui semblaient beaucoup plus dans l’ambiance et à même de l’exprimer d'un point de vue créatif.

Défenseur

Primaire : blanc

Secondaire : bleu, noir, rouge et vert

Fondamentalement, tout le monde peut avoir le défenseur, mais d’un point de vue philosophique c’est plutôt blanc, car c’est la couleur la plus défensive.

Permanents « Pacte du diable » (Des cartes qui vous confèrent un pouvoir mais à un certain coût.)

Primaire : noir

Le noir est la couleur du « pouvoir à n’importe quel prix », alors elle a droit à des permanents (en général) qui commencent en vous aidant mais qui peuvent potentiellement finir par vous blesser. Ce sont le plus souvent des créatures ou des enchantements, mais parfois ils apparaissent sous d’autres formes.

Blessures directes, cible unique

Infligez N blessures à une créature et/ou un joueur.

Primaire : rouge

Secondaire : noir

Le rouge est le roi des blessures directes et en dispose sous de nombreuses formes, dont les versions les plus franches. Le noir infligera des blessures directes aux créatures ou joueurs et gagnera ensuite des points de vie (voir vol de points de vie). Le noir inflige parfois des blessures comme punition à des joueurs. Avant, le noir infligeait surtout de la perte de points de vie, mais comme nous avons essayé de fournir au noir plus de réponses aux planeswalkers, nous nous reportons plutôt vers les blessures.

Infligez N blessures à une créature qui a été blessée ce tour-ci.

Primaire : rouge

Secondaire : noir

Le noir et le rouge sont les couleurs qui abusent des faibles.

Sacrifiez une créature et infligez un nombre de blessures à une créature/un joueur équivalent à la force/l’endurance de la créature sacrifiée.

Primaire : rouge

Secondaire : noir

En rouge, l’ambiance représente le fait de jeter les créatures. En noir, c’est plutôt considéré comme un sacrifice pour un rituel.

Infligez N blessures à une créature/un joueur, N étant le nombre de cartes dans votre main/la main de votre adversaire

Primaire : rouge

Nous avons tendance à utiliser ceci dans des extensions dans lesquelles le rouge a un thème plus fortement basé sur les sorts.

Infligez N blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée.

Primaire : blanc

Les blessures directes du blanc ne surviennent qu’au combat.

Infligez N blessures à une créature avec le vol

Primaire : vert

Tertiaire : rouge

Comme ce sont les deux couleurs anti-aériennes, le rouge et le vert peuvent infliger des blessures à des créatures avec le vol. Le vert le fait beaucoup plus que le rouge, car toutes les blessures directes de créatures du rouge peuvent toucher des volants.

Blessures directes, plusieurs cibles

Primaire : rouge

Secondaire : blanc

Le rouge va infliger des blessures à toutes ou un groupe de créatures, parfois avec un petit montant (une ou deux blessures, tuant de petites créatures), parfois avec des montants plus élevés pour tuer la plupart des créatures. Les blessures du rouge dans ce domaine touchent la plupart du temps toutes les créatures, y compris les siennes. Le blanc va infliger de temps à autre des blessures à plusieurs créatures ou à tous les attaquants ou encore tous les bloqueurs.

Défausse

Primaire : noir

Voici un exemplaire d’un petit groupe de capacités majeures qui sont confinées à une seule couleur. La deuxième couleur qui s’en rapproche le plus est le bleu, qui dispose parfois d’un filtrage de cartes ciblé qui peut être utilisé sur l’adversaire.

Double initiative

Primaire : blanc et rouge

Le blanc et le rouge sont également des couleurs primaires pour l’initiative. Le noir qui est tertiaire pour l’initiative n’a pas droit à la double initiative.

« Vol de points de vie » (Infligez des blessures à une créature/un joueur et gagnez un nombre de points de vie égal à ces blessures.)

Primaire : noir

Tertiaire : blanc

D’autres couleurs vont soit infliger des blessures, soit gagner des points de vie, mais le noir est la couleur qui fait les deux en même temps (d’accord, techniquement le rouge et le blanc peuvent également le faire ensemble). Le noir a aussi des effets déclenchés et activés qui vont voler des points de vie à un joueur à répétition, en général pour un point de vie. Le blanc a fait quelques pas dans ce domaine dans des extensions Orzhov (c’est-à-dire des extensions Ravnica).

Destruction d’enchantements

Primaire : blanc et vert

Le blanc et le vert ont généralement une carte de destruction d’enchantements au niveau commun, bien qu’habituellement celle du vert soit également un sort qui détruit à la fois les artefacts et les enchantements (voir destruction d’artefacts).

Capacité « Enchanteresse » (à chaque fois que vous lancez un sort d’enchantement, piochez une carte.)

Primaire : blanc

Secondaire : vert

Cette capacité a commencé en Limited Edition (Alpha) sur l’Enchanteresse verduralde, une carte verte. Elle est restée en vert pendant de nombreuses années, mais s’est décalée vers le blanc dans le cadre de notre expérimentation avec la pioche blanche dans des thèmes de deck restreint. La capacité existe toujours un peu en vert.

Exilez des cartes depuis le cimetière.

Primaire : noir

Secondaire : blanc

Cet effet est utilisé pour se débarrasser de cartes dans un cimetière qui pourraient avoir un effet ou un coût d’activation utilisable. Le noir s’en sert le plus souvent, mais le blanc le fait parfois dans des extensions qui en ont besoin.

Attaque supplémentaire (Dégagez toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Cette phase principale est suivie d’une phase de combat supplémentaire, puis d’une phase principale supplémentaire.)

Primaire : rouge

Tertiaire : blanc

Attaquer deux fois a toujours été le domaine du rouge. D’un point de vue thématique il paraît sensé que le blanc puisse le faire de temps à autre.