Sommaire

Le chaos règne sur le plan de Theros. Dieux et mortels se livrent une guerre sans merci, et de terrifiantes créatures rôdent sur les terres. Des héros recherchent la gloire tandis que de nouvelles constellations terrifiantes se dessinent dans le ciel nocturne. Pour qui prendrez-vous parti ?

Constellation

Les enchantements avec la capacité de constellation représentent les constellations divines qui remplissent le ciel nocturne, et désormais aussi le monde mortel, de Theros.

La capacité de constellation d'un enchantement se déclenche à chaque fois qu'un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. La plupart des enchantements avec des capacités de constellation d'Incursion dans Nyx sont des créatures-enchantements, mais ce n'est pas systématique.

Tout enchantement qui arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle déclenche chaque capacité de constellation d'un enchantement que vous contrôlez, qu'il s'agisse d'une aura, d'un enchantement ordinaire, d'une créature-enchantement, ou même d'un jeton. (Cela signifie que les créatures avec la grâce déclenchent les capacités de constellation, que vous les lanciez avec la grâce ou non.)

Obstination

Un sort avec une capacité d'obstination vous permet de dépenser davantage de mana pour augmenter le nombre de cibles.

Lorsque vous lancez un sort avec l'obstination, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de cibles, en payant un coût supplémentaire pour chaque cible après la première. Si vous voulez lancer la Présence d'Ajani en ciblant une créature, elle coûte seulement . Pour chaque créature que vous ciblez après la première, la Présence d'Ajani coûte de plus à lancer. Cela vous coûtera donc pour cibler deux créatures, pour cibler trois créatures, et ainsi de suite.

Bien que vous puissiez cibler n'importe quel nombre de créatures avec la Présence d'Ajani, vous ne pouvez pas l'utiliser pour cibler la même créature plus d'une fois. Comme tout autre sort ciblant, les créatures que vous contrôlez avec les capacitéshéroïques se déclencheront quand vous les ciblerez avec la Présence d'Ajani.

Nyx et grâce

Les dieux de Theros résident à Nyx, un royaume étoilé visible dans le ciel nocturne. Les dieux et leurs serviteurs irradient la puissance et la majesté de Nyx. Les créatures-enchantements du bloc Theros ont toutes un cadre de carte unique représentant le champ d'étoiles de Nyx.

Le champ d'étoiles de Nyx n'a aucune règle spécifique qui lui est associée. Il permet simplement de rappeler que ces créatures sont aussi des enchantements. Les autres enchantements du bloc Theros utilisent le cadre de carte habituel.

Certaines créatures-enchantements de l'extension Incursion dans Nyx possèdent le mot-clé grâce.

Une créature avec la grâce vous donne la possibilité de la lancer comme une aura qui enchante une créature, lui conférant sa force, son endurance et ses capacités.

Quand une carte avec la grâce est dans votre main, vous avez deux options : la lancer normalement pour son coût de mana, ou la lancer pour son coût de grâce. Si vous lancez une carte avec la grâce normalement, c'est un sort de créature-enchantement qui se résout et devient une créature-enchantement sur le champ de bataille. Sa capacité de grâce et son texte « La créature enchantée gagne... » sont ignorés.

Si vous lancez une carte avec la grâce pour son coût de grâce, ce n'est pas un sort de créature. Les sorts comme la Dispersion d'essence, qui ne peuvent cibler qu'un sort de créature, ne peuvent pas le cibler. À la place, c'est un sort d'aura avec enchanter : créature ; vous devez donc cibler une créature pour le lancer. Il peut être contrecarré par des sorts comme la Négation qui ciblent uniquement les sorts qui ne sont pas des sorts de créature. Si la créature ciblée possède une capacité héroïque, le sort d'aura avec la grâce se déclenche, comme avec n'importe quel autre sort d'aura. Les cartes avec la grâce sont toujours des enchantements, qu'elles soient des auras ou des créatures.

Si la créature ciblée quitte le champ de bataille après que vous avez lancé une carte avec la grâce comme une aura mais avant la résolution du sort, le sort d'aura se résoudra comme une créature-enchantement au lieu d'être contrecarré comme le serait un sort d'aura normal. Si la créature ciblée est toujours sur le champ de bataille quand le sort d'aura se résout, il se résout comme une aura qui enchante cette créature.

Tant qu'elle enchante une créature, une aura avec la grâce accorde à la créature les capacités et les modifications de force/endurance qui figurent dans son encadré de texte. Si la créature qu'elle enchante quitte le champ de bataille pour quelque raison que ce soit, l'aura redevient immédiatement une créature-enchantement au lieu d'être mise au cimetière comme les autres auras.

Même si la plupart du temps vos cartes avec la grâce cibleront vos propres créatures, vous pouvez aussi les utiliser pour cibler les créatures de votre adversaire. Cela pourrait être utile, par exemple, si vous souhaitez empêcher une créature de bloquer pendant un tour crucial en lui lançant le Gangréné noueux. Comme d'habitude, votre aura avec la grâce reste sur le champ de bataille comme une créature-enchantement (sous votre contrôle, pas celui de votre adversaire) quand la créature enchantée quitte le champ de bataille.

Héroïque

Une créature avec une capacité héroïque vous donne de puissants avantages à chaque fois que vous lancez un sort qui la cible.

Une capacité héroïque se déclenche à chaque fois que vous lancez un sort qui cible la créature héroïque, y compris un sort qui cible aussi une autre créature. Si un sort cible plusieurs créatures avec des capacités héroïques (par exemple avec la capacité d'obstination) toutes se déclenchent. Les capacités activées comme l'équipement, ainsi que les capacités déclenchées comme la capacité d'arrivée sur le champ de bataille de l'Hippocampe jaillissant, ne déclenchent pas les capacités héroïques.

Un sort d'éphémère ou de rituel a une cible s'il inclut le mot « cible » ou « ciblé » dans son texte de règle. Chaque sort d'aura a également une cible, indiquée dans sa capacité Enchanter, y compris les sorts d'aura que vous lancez avec la grâce. Les sorts de créature et les autres sorts de permanent (à l'exception des auras) n'ont jamais de cible.

Une capacité héroïque se déclenche uniquement quand le contrôleur de la créature lance un sort qui la cible, pas quand un autre joueur le fait.

Regard

La mécanique de regard vous permet de manipuler votre destinée.

Le regard est une action mot-clé qui a toujours un nombre qui lui est associé. Le regard consiste à regarder autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, à en mettre le nombre de votre choix au-dessous de votre bibliothèque et à remettre les autres au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Quand vous appliquez regard 1, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque et décidez si vous souhaitez la mettre au-dessus de votre bibliothèque ou au-dessous. Quand vous appliquez regard 2 ou plus, les possibilités se multiplient.

Monstruosité

Les monstres écument les étendues sauvages de Theros, infligeant une sanction cruelle à quiconque leur barre la route.

La monstruosité est une capacité activée que vous pouvez activer à tout moment où vous pouvez payer son coût. Quand elle se résout, elle vérifie si la créature est déjà monstrueuse. Si elle ne l'est pas, la capacité met sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 et la créature devient monstrueuse. Cela signifie que la capacité de monstruosité est sans effet lorsqu'elle se résout pour la deuxième fois. Si une capacité de monstruosité est contrecarrée de quelque manière que ce soit, la créature n'acquiert pas les marqueurs +1/+1, et ne devient pas monstrueuse et la capacité de monstruosité peut être réutilisée.

De nombreuses créatures avec une capacité de monstruosité, comme le Géant lithochoc de Theros, ont une capacité déclenchée qui se déclenche quand la créature devient monstrueuse, c'est-à-dire quand leur capacité de monstruosité se résout pour la première fois.

La capacité déclenchée du Géant lithochoc se déclenche quand sa capacité de monstruosité se résout pour la première fois. Si le Géant lithochoc n'est pas sur le champ de bataille quand sa capacité de monstruosité se résout, sa capacité déclenchée ne se déclenche pas.

Il existe également des cartes avec la monstruosité qui acquièrent des capacités tant qu'elles sont monstrueuses, comme l'Hécatonchire de Theros.

Une fois qu'une créature devient monstrueuse, il n'y a aucun moyen pour qu'elle cesse d'être monstrueuse à moins de quitter le champ de bataille. Si la capacité de monstruosité de l'Hécatonchire s'est résolue, il a la portée et peut bloquer quatre-vingt-dix-neuf créatures supplémentaires à chaque combat (en supposant qu'il soit autorisé à les bloquer), même si les marqueurs +1/+1 de la capacité de monstruosité ont été retirés (par exemple par le Biochangement).

Dévotion et dieux

Cinq dieux apparaissent sur des cartes de l'extension Incursion dans Nyx comme des créatures-enchantements légendaires avec le type de créature dieu. Chacun des dieux d'Incursion dans Nyx a deux couleurs, terminant le panthéon de quinze dieux. Un dieu bicolore se manifeste comme une créature sur le champ de bataille une fois que votre dévotion à ses couleurs est suffisante.

Votre dévotion à deux couleurs est égale au nombre de symboles de mana de l'une ou l'autre de ces couleurs dans les coûts de mana des permanents que vous contrôlez. Vous n'avez pas besoin d'un nombre de symboles de mana particulier de chaque couleur ; seul le total compte.

Les symboles de mana hybride tels que comptent pour leurs deux couleurs, mais ne sont pas comptés deux fois. En d'autres termes, un symbole de mana hybride ne peut ajouter au maximum qu'un à votre dévotion à une couleur ou combinaison de couleurs, mais il ajoute un à votre dévotion à n'importe quelle combinaison de couleurs qui contient l'une de ses couleurs.

Comme les autres dieux du bloc Theros, chacun des dieux d'Incursion dans Nyx a l'indestructible, et chacun est une créature si votre dévotion à ses couleurs est suffisante. Si un dieu arrive sur le champ de bataille alors que votre dévotion à ses couleurs est inférieure au nombre requis, les capacités qui se déclenchent quand une créature arrive sur le champ de bataille ne se déclenchent pas. Si un dieu présent sur le champ de bataille est une créature, et si votre dévotion à ses couleurs descend sous le nombre requis, il cesse immédiatement d'être une créature. Un dieu ne peut pas attaquer au tour où il arrive sur le champ de bataille à moins d'avoir la célérité, même s'il n'était pas une créature au moment où il est arrivé sur le champ de bataille.

Les dieux sont toujours des enchantements légendaires et leurs capacités fonctionnent qu'ils soient ou non des créatures.