Pendant cinq semaines d’affilée, je vais revenir sur une série de cinq articles sur la philosophie des couleurs que j’avais rédigés en 2003. J’ai commencé avec Blanc (« Le retour du grand Blanc »), pour continuer avec Bleu (« Profondément Bleu, revu et corrigé »), puis Noir (« Noir, c’est Noir ») et aujourd’hui, voici le tour de Rouge.

Pour chacun des cinq articles, je vais poser les mêmes six questions qu’à l’époque, mais avec une réflexion qui a mûri ces 12 dernières années. Les voici :

• Que désire cette couleur ? Quel est son but ?

• Quels moyens emploie cette couleur pour atteindre ses objectifs ?

• Quelles sont les préoccupations de cette couleur ? Que représente-t-elle ?

• Que déteste cette couleur ? Quelle motivation négative anime cette couleur ?

• Pourquoi la couleur apprécie-t-elle ses alliés et déteste-t-elle ses ennemis ?

• Quelle est la plus grande force et la faiblesse la plus marquée de cette couleur ?

Comme c’est la quatrième semaine, vous avez sans doute compris le principe.

Que désire cette couleur ? Quel est son but ?

Rouge cherche la liberté.

Tout le monde semble s’interroger sur le sens de la vie. Pas Rouge, car il connaît déjà la réponse. Votre cœur vous dit ce dont il a besoin pour être comblé. Tout ce que vous devez faire est de l’écouter et d’agir en conséquence. Il n’y a pas de secret. Vous êtes littéralement bombardé de sentiments et d’émotions qui vous mettent sur la bonne voix. Le problème, c’est que toutes les autres couleurs ignorent le message.

Impulsion ardente | Illustration par Daarken

La vie est une aventure et libre à chaque individu de vivre sa propre expérience. La clé est d’écouter ses émotions et de se laisser guider par elles. Riez quand vous êtes heureux. Pleurez quand vous êtes triste. Frappez quelque chose quand vous êtes en colère. Fuyez quand vous avez peur. Écoutez votre voix intérieure et vous pourrez faire l’expérience de tout ce que la vie peut vous offrir.

Trop d’individus vivent leur vie en mettant en question leurs choix passés. Pas Rouge. Il vit dans l’instant : Rouge est spontané et accueille chaque aventure comme elle se présente. Rouge sait que, sur ses derniers jours, il pourra contempler une vie épanouie et sans regret. C’est ce qu’il veut—la possibilité de vivre sa vie en faisant ce qu’il doit faire.

Cela ne veut pas dire que Rouge est seul. Bien au contraire. Pour bien vivre sa vie, il faut aussi célébrer les relations. Rouge connaît la passion, la loyauté, la camaraderie et le désir. Quand Rouge tisse des liens avec quelqu’un, ils sont forts et intenses. Que ce soit l’amour ou l’amitié, il sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. C’est-à-dire, sauf si la vie l’a conduit autre part pour un certain temps—mais quand il reviendra, il sera vraiment là pour vous.

Rouge peut sembler un peu chaotique, mais c’est uniquement parce que les autres ne peuvent pas regarder dans le cœur de Rouge. Ils ne peuvent pas sentir comment les émotions de Rouge le guident. Vivre la vie au maximum demande beaucoup de persévérance et de ténacité mais Rouge répond toujours présent à l’appel.

Quels moyens emploie cette couleur pour atteindre ses objectifs ?

Rouge est une couleur d’action. Si vous voulez quelque chose, vous devez en permanence faire un pas vers votre objectif. Vous ne pourrez jamais atteindre la ligne d’arrivée si vous n’êtes pas dans la course. Rouge atteint ses objectifs car il leur donne la priorité et prend les actions nécessaires pour s’assurer la réussite.

Bravache des Anneaux du Mage | Illustration par Karl Kopinski

Ceci est en grande partie le cas parce que Rouge est très à l’écoute de ses émotions. Il connaît toujours la prochaine action à entreprendre, car il écoute ce que son cœur lui dit de faire. Rouge ne manque jamais de direction ou de conseil. Cette direction peut naturellement changer—parfois très rapidement—car le cœur est imprévisible, mais Rouge est toujours prêt à agir.

Il dispose de plusieurs outils. Pour commencer, il a les ressources pour être destructeur quand il le faut. Si quelque chose crée des problèmes pour Rouge, il peut le pulvériser. Ou le brûler. Ou encore le détruire par un tas d’autres moyens. Rouge n’a pas peur de se salir les mains et ne rechigne devant aucun défi.

Rouge a aussi un avantage de vitesse. Son impulsivité lui permet d’agir instantanément, sans avoir besoin de considérer les conséquences de ses actions. Rouge peut frapper vite et fort avant même que d’autres n'aient le temps de se préparer à ce qui les attend.

Rouge sait bien manipuler les émotions. Tout comme il ressent fortement chaque pulsion, il sait admirablement jouer sur les émotions d’autrui—souvent avec des effets spectaculaires.

Rouge sait se montrer très rusé. Il possède un côté espiègle dont il peut se servir pour perturber les plans des autres.

Rouge ne connaît pas de répit. Tant que quelque chose lui tient à cœur, il s’y attellera jusqu’à arriver à ses fins.

Brasier dévastateur | Illustration par Aleksi Briclot

Son intensité et son énergie font de Rouge la couleur la plus opiniâtre. Il sait ce qu’il veut et il agit selon ses émotions sans la moindre hésitation. Il peut être très dangereux de se retrouver entre Rouge et ce qu’il désire.

Quelles sont les préoccupations de cette couleur ? Que représente-t-elle ?

Voici quelques-unes des préoccupations essentielles pour Rouge :

L’émotion—Si vous suivez votre cœur, alors vous devez écouter vos émotions. Pas seulement certaines de vos émotions, toutes vos émotions ! Magic est un jeu orienté sur le combat, et par conséquent nous nous concentrons davantage sur la colère et les émotions agressives qui rentrent en compte lors de conflits. Mais Rouge est guidé de la même manière par chacune de ses émotions. Il ne les refoule pas non plus, il les laisse s’exprimer. Il adore l’action, et les émotions sont d’excellentes motivations.

Les sautes d’humeur—Rouge n’est pas seulement concentré sur les émotions, il est en permanence concentré sur toutes les émotions en même temps. Plus que toute autre couleur, il est donc susceptible de faire preuve de sautes d’humeur. Il peut rire un moment et pleurer à chaudes larmes le suivant. D’autres peuvent y voir un manque d’attention, une preuve qu’on est facilement distrait, mais Rouge trouve important d’être à tout moment à l’écoute de ses émotions—et si les sautes d’humeur en sont parfois la conséquence, alors c’est simplement ce qui devait arriver.

L’impulsivité—Rouge n’a pas le temps de réfléchir. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Ses avantages compétitifs sont sa vitesse et sa capacité à prendre de grandes décisions sur le champ. Rouge y parvient en se fiant à son intuition pour faire le bon choix. Les tripes sont tout simplement plus rapides que le cerveau.

Agir par impulsion | Illustration par Brad Rigney

La puissance (résoudre des problèmes par la force)—Si Rouge doit choisir entre laisser son cerveau ou son corps trouver une solution à un problème, alors il a une franche préférence pour ce dernier. Il a beaucoup d’expérience dans l’utilisation de l’action pour arriver à ses fins.

La violence—Rouge préfère les réponses directes. Une de ces réponses directes est la violence physique. Si quelqu’un se met en travers de votre chemin, frappez-le jusqu’à ce qu’il tombe. En général, c’est une bonne solution . . . pour un moment. Mais ça fera l’affaire.

La brutalité—Certaines des autres couleurs ont des idées strictes sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Pour Rouge, c’est un peu plus vague. Il préfère des solutions à l’amiable—mais s’il en trouve d’autres, plus directes, il n’a aucun problème à les utiliser.

La destruction—Rouge aime les plans faciles à retenir. Si quelque chose présente un problème, alors il y a une réponse simple et universelle : détruire cette chose. Pour Rouge, la destruction est un art à part entière et ceux qui le maîtrisent ont en général beaucoup moins de soucis.

Le Chaos—C’est la description de Blanc, mais pas celle de Rouge. Rouge veut juste que les choses se passent comme elles se passent, et comme nous parlons d’humains, ça sera toujours brouillon. Mais ce désordre contient aussi toute la beauté du monde aux yeux de Rouge. Chaque individu vit la vie qui lui est attribuée. Quand les vies de différentes personnes s’entrechoquent, nous commençons à comprendre l’impact que les individus ont sur le groupe. De loin, cela peut sembler incohérent, mais quand on s’y intéresse de plus près, on découvre que ces contradictions, ces variations, ces défauts ajoutent tous cette couche indispensable d’humanité.

Le hasard—La vie n’est pas bien ordonnée, alors pourquoi les personnes devraient-elles agir comme si c’était le cas ? Pour trouver le bonheur, il faut aussi reconnaître que tout n’arrive pas toujours pour une raison précise. Rouge a accueilli les aléas comme faisant partie intégrante et inévitable de la vie.

La spontanéité—Pouvoir faire ce qu’on veut au moment où on veut le faire est pour Rouge un des grands plaisirs de la vie. Et c’est pour cela qu’il a adopté l’idée qu’on ne doit pas planifier à l’avance mais plutôt décider sur le moment.

L’humour—Rouge adore rire et il est du coup la couleur qui apprécie le plus l’humour et qui le pratique assidûment. Les quatre autres couleurs ont toutes leur propre forme d’humour, mais pas aussi directe, aussi large et aussi distrayante que celle de Rouge.

L’espièglerie—Rouge aime faire ce qui le divertit. Semer la pagaille chez les autres en fait partie. On s’amuse beaucoup quand les autres sont confrontés à des situations auxquelles ils ne s’attendaient pas.

Les éléments feu et terre—Rouge apprécie le côté imprévisible de ces éléments naturels (la foudre, le feu, les tremblements de terre, les glissements de terrain etc.) et les utilise très régulièrement comme source de dommages directs.

Combattre (se bagarrer)—Rouge ne recule pas devant un combat, mais notez bien qu’il s’agit beaucoup plus de bagarres peu structurées que de combats formalisés.

Pelleteur gobelin | Illustration par Matt Cavotta

Le romantisme—Rouge est un amant et un combattant. Tout comme il n’essayera pas d’éviter un combat, il n’hésite pas non plus de montrer ses émotions aux autres. Rouge n’a pas peur des relations. Il sait que c’est à travers ces liens intimes qu’on vit certains des moments les plus heureux de sa vie.

L’hédonisme—Rouge s’est voué à suivre ses sentiments. La plupart du temps, il s’agit de faire ce que vous voulez car il s’agit de quelque chose qui vous satisfait. Rouge n’a aucun scrupule de céder à ses besoins.

Le barbarisme—Une conséquence de préférer l’action à la réflexion est que, souvent, les actions seront plus primitives.

Que méprise cette couleur ? Quelle motivation négative anime cette couleur ?

Rouge n’aime pas être frustré ou s’ennuyer. Le premier arrive quand quelqu’un essaye de lui dire qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut faire. Par défaut, Rouge va simplement le faire quand même, mais si quelque chose essaye de l’en empêcher, alors il trouvera un moyen de se débarrasser de l’obstacle qui lui barre le chemin. Rouge aime se voir comme une force irrésistible qui agira tant qu’elle n’aura pas obtenu ce qu’elle veut.

Alesha, Celle-qui-sourit-devant-la-mort | Illustration par Anastasia Ovchinnikova

L’autre bête noire de Rouge, c’est quand rien ne se passe. Rouge est une couleur d’action et tout ce qui mène à l’inaction le rend fou. Il n’a pas de patience ou de plan à long terme, alors ce qu’il n’aime surtout pas faire, c’est de ne rien faire. Il lui semble infiniment préférable d’échouer lamentablement que de rester inactif et ne jamais essayer.

Pourquoi cette couleur apprécie-t-elle ses alliés et déteste-t-elle ses ennemis ?

Rouge voit dans Noir une couleur guidée par une voix intérieure, et non par des voix extérieures. Il est tout aussi important pour Noir de pouvoir faire ce qu’il veut et il comprend l’importance de la destruction. Noir planifie et complote un peu plus que Rouge ne l’aimerait, et se révèle un peu plus égoïste que ce que Rouge trouve acceptable, mais en général c’est une couleur à laquelle Rouge peut s’identifier.

Vert se fie entièrement à ses instincts et, tout comme Rouge, peut agir sans avoir préalablement réfléchi. Cette couleur a un côté sauvage que Rouge apprécie. Vert croit aussi dans la loi du plus fort, un concept qui plait à Rouge. Pourtant, Vert apprécie plus l’ordre et est par moment plus serein que Rouge ne peut le supporter. Mais en tout et pour tout, c’est clairement une couleur avec laquelle Rouge se sent à l’aise.

Quand Rouge regarde Blanc, il voit une couleur qui ne semble exister que pour compliquer inutilement les choses. Son obsession pour les règles et les lois crée une multitude de systèmes conçus pour empêcher Rouge de faire ce qu’il veut. Pire, il possède les moyens d’imposer cette structure. Mais ce qui craint le plus, c’est que Blanc a également les moyens d’emprisonner Rouge, et l’infrastructure nécessaire pour artificiellement justifier une telle action. La conséquence est le pire des résultats imaginables pour Rouge : une perte totale de liberté.

Rouge voit en Bleu un danger, car ce dernier vit pour amoindrir l’importance des sentiments. Si cela ne tenait qu’à Bleu, les individus seraient des automates indifférents incapables de ressentir la moindre émotion brute. De plus, la mission de Bleu semble être de ne jamais rien laisser se produire. Il veut détruire le mode de vie de Rouge, tout en le faisant mourir d’ennui.

Quelle est la plus grande force et la faiblesse la plus marquée de cette couleur ?

La plus grande force de Rouge réside dans sa capacité à savoir ce qu’il veut. Rouge agit dans un but précis et avec clarté. De plus, Rouge est déterminé à agir pour arriver à ses fins. Quand d’autres aspirent à quelque chose, Rouge entreprend les démarches nécessaires pour y parvenir. Ce volontarisme lui procure une passion et une vitesse qui peuvent souvent submerger ses adversaires. Son enthousiasme crée une énergie qui lui permet d’accomplir des exploits extraordinaires.

Rage de Sarkhan | Illustration par Chris Rahn

La plus grande faiblesse de Rouge est son incapacité de réfléchir à long terme. Il manque cruellement de vision et essaye d’accomplir ce qu’il veut dans l’instant sans jamais vraiment prendre en considération les ramifications de ses actions. Rouge met souvent tous ses œufs dans le même panier, et si ce plan échoue, il peut facilement se retrouver dans de sales draps. Comme si cela ne suffisait pas, Rouge a beaucoup de mal à écouter les conseils des autres et préfère suivre son propre chemin, même si tout le monde prédit un désastre.

Quelques exemples de personnages d’affinité rouge de la culture pop récente

Helena (Orphan Black)

Helena est le clone qui agit plutôt que de réfléchir. Vous ne savez jamais ce qu’elle va faire, car elle-même ne le sait pas jusqu’au moment où elle agit.

Nux (Mad Max: Fury Road)

Pendant tout le film, Nux prend les décisions comme elles viennent, car il ne peut planifier que son avenir immédiat. Il est entièrement motivé par ses émotions ce qui le bringuebale fortement tout au long du film.

Vif-Argent (Avengers : L’Ère d’Ultron)

Le pouvoir de Pietro, c’est sa rapidité démesurée qui lui permet impulsivement d’agir beaucoup plus rapidement qu’un humain normal. Bien qu’il possède également la capacité de réfléchir rapidement avant d’agir, il ne le fait jamais.

Toutes les émotions (Vice-Versa)

Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Chacune d’elles est clairement motivée par une pulsion émotive spécifique (car ce sont des émotions et tout ça) les amenant à prendre des décisions irréfléchies qui ont évidemment toutes sortes de conséquences.

Mabel Pines (Souvenirs de Gravity Falls)

Mabel est complètement à la merci de ses sentiments. Mettre en danger le continuum spatio-temporel pour avoir une chance de gagner un cochon à la foire ? C'est fait ! Elle est constamment motivée par son dernier béguin ou un projet en cours, qui ont presque toujours failli avoir des conséquences désastreuses pour son entourage.

La Torche humaine (Les quatre fantastiques)

Johnny Storm est une tête brûlée, au sens propre comme au sens figuré. Il est impulsif, se bagarre et agit souvent avant d’avoir considéré les conséquences. Oh, et n’oublions pas qu’il s’enflamme.

Homer Simpson (Les Simpson)

Homer est entièrement contrôlé par ses émotions, laissant le chaos derrière lui. Il est l’incarnation de la pensée à court terme.

Voir Rouge

Voilà donc la philosophie de Rouge. Comme toujours, je serais ravi d’avoir votre avis sur chaque semaine traitant de la philosophie des couleurs, que ce soit par mon email ou par n’importe lequel de mes médias sociaux (Twitter, Tumblr, Google+, Instagram).

Rejoignez-moi la semaine prochaine quand, pour mon cinquième et dernier article sur la philosophie des couleurs, nous parlerons cette fois-ci de Vert.

D’ici-là, je vous souhaite de suivre votre cœur et de partir à l’aventure !

