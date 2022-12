Aujourd’hui, je vais vous parler d’un produit qui fait son apparition dans Renaissance de Zendikar : un tout nouveau type de booster. Si le titre ne vous a pas déjà mis la puce à l’oreille, il s’agit du booster d’extension, et je vais tout vous expliquer dans ma chronique d’aujourd’hui.

Une petite remarque avant d'entrer dans les détails. C'est un nouveau produit que nous ajoutons au jeu. Rien n'est supprimé, et les produits existants ne changent pas. Si vous préférez continuer comme avant, vous pouvez faire comme si le booster d'extension n'existait pas.

Alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'un booster d'extension ?

Un des grands changements dans la réflexion de l'équipe R&D, ces dernières années, a été l'idée d'adapter nos produits au public, au lieu de contraindre le public à s'adapter à nos produits. Autrement dit, nous devons déterminer qui achète notre jeu et ce que chacun désire, puis fabriquer des produits qui répondent à ces attentes.

Par exemple, prenons le bon vieux booster de Magic. Pendant des décennies, il n'en a existé qu’une seule version, et il était le seul moyen d'accéder à une nouvelle extension. Quel que soit le type de joueur que vous étiez ou ce qui vous intéressait, vous accédiez au jeu avec le même booster que tous les autres joueurs. (C'est le booster que nous appelons désormais booster de draft.) Le problème de cette méthode, c'est qu'une restriction qui s'applique à un groupe devient une restriction pour tout le monde. Par exemple, drafter est une part importante de Magic. Bon nombre de décisions sur la manière dont un booster est constitué sont affectées par la manière dont il va être drafté. Alors, draft ou non, vous étiez affecté par ces choix, même s'ils ne correspondaient pas à l'expérience des boosters que vous préfériez. Il y a plusieurs années, cela nous a conduits à nous poser cette question : « Y a-t-il des types de boosters que nous pourrions produire et qui intéresseraient un public différent de celui auquel nous destinons le booster de draft ? »

Le premier booster à être né de cette réflexion a été le booster thématique. Il est plus concentré sur un thème et généralement dédié à une seule couleur, ce qui permet au joueur qui l'achète de récupérer un plus grand nombre de cartes qui pourraient aller directement dans son deck. Il joue également avec l'ambiance d'une extension pour les joueurs qui pourraient être intéressés par la découverte d'un aspect spécifique du monde.

Ensuite est venu le booster collector. Nous ajoutions beaucoup de nouvelles cartes à collectionner avec l’initiative Booster Fun (voir ici si vous ne savez pas de quoi je parle) et nous voulions créer un booster qui aiderait un collectionneur à récupérer les cartes difficiles à obtenir.

Nous avons cru qu'avec ces trois boosters nous aurions tout ce qu'il nous fallait, mais nous avons alors examiné des données intéressantes. Nous avons appris que bien plus de la moitié de tous les boosters ouverts ne sont pas utilisés en format Limité (Paquet scellé et Booster Draft). Cela signifie que la majorité des joueurs ouvrent des boosters optimisés pour le format Limité alors qu'ils n'ont aucune intention de jouer en Paquet scellé ou en Booster Draft. C'était là une occasion à saisir. Et si nous proposions un nouveau booster qui serait optimisé pour rendre l'ouverture des boosters plus passionnante pour les joueurs ? Et si on trouvait un moyen de rendre l'ouverture d'un booster plus amusante ? C'est ce que fait la majorité des joueurs. Nous avons donc décidé de créer un booster rien que pour eux.

C’est ça, le booster d’extension.

Comment rendre l'ouverture d'un booster plus ludique ?

C'était la grande question. D'ailleurs, cela ne signifie pas qu'ouvrir des boosters n'est pas déjà ludique. C'est très amusant. Mais les boosters actuels ne sont simplement pas optimisés pour ça.

Il a fallu garder en tête que ce nouveau type de boosters ne serait pas un booster de draft. Nous n'étions pas tenus de respecter les règles dictées par les besoins du Booster Draft (ou du Paquet scellé). Par exemple, nous n'étions pas limités à quinze cartes. Nous n’étions pas obligés d’avoir un nombre fixe de cartes courantes, inhabituelles, rares ou rares mythiques. Nous étions aussi libres d'expérimenter en mettant dans le booster des cartes qui n'étaient pas des pièces de jeu. Nous pouvions vraiment faire ce que nous voulions (à condition, bien sûr, d'y mettre des cartes de l'extension).

Pour comprendre ce qui rendrait l'ouverture d'un booster plus amusante, nous avons commencé par analyser un booster de draft. Qu'est-ce que les joueurs aiment dans l'ouverture d'un booster de draft ? Voir de nouvelles cartes, bien entendu, mais cela vaut pour tous les boosters contenant de nouvelles cartes. Au-delà de ça, la réponse la plus évidente était découvrir une carte rare ou rare mythique, ou encore trouver une carte courante ou inhabituelle importante pour son deck. Mais c'était la place réservée à la carte rare du booster qui l'emportait haut la main. Était-il possible de capturer cet aspect vraiment excitant, mais de le répartir dans tout le booster pour multiplier l'expérience ? De plus, nous avons exploré l’histoire de Magic pour voir ce que nous avions fait dans le passé qui avait rendu l’ouverture de boosters plus amusante.

Après un certain nombre d’essais, nous avons créé un booster qui contenait quatorze éléments, dont douze étaient des cartes Magic (à la différence d’un booster de draft, qui contient seize cartes, dont quinze cartes Magic ).

L'objectif était de créer un booster qui suivait une progression à mesure que vous découvriez son contenu. Plutôt qu'avoir un seul pic d'excitation, nous avons conçu le booster pour en avoir plusieurs. Pour ce faire, nous avons organisé le booster en quatre sections, que nous appelons des chapitres (Bienvenue, Feu d’artifice, Bouquet final et Épilogue), chacun contenant un certain nombre de cartes, qu’on appelle des emplacements (ou places).

Pour vous présenter le booster d'extension, je vais vous accompagner, emplacement après emplacement, comme si vous ouvriez le booster vous-même. Pour chaque place, je fournirai une explication.

Nous commençons par la section Bienvenue, qui comporte huit emplacements. Son but est de vous accueillir dans le booster.

Emplacement 1 : place réservée à la carte d'illustration

Dans Horizons du Modern, nous avons introduit les cartes d'illustration. Ce sont des cartes pleine illustration au recto avec les informations de la carte au verso. Ce ne sont pas des cartes Magic jouables, mais des objets ludiques à regarder ou à collectionner.

Elles ont été très populaires auprès d'une grande partie des joueurs (fans d'illustrateurs, d'histoire, collectionneurs, etc.), alors nous avons décidé de les faire revenir. Les boosters d’extension Renaissance de Zendikar contiendront 81 cartes d'illustration différentes (en comparaison, Horizons du Modern en comptait 54). Comme je l'ai expliqué ci-dessus, nous voulons que chaque emplacement ait un potentiel d'excitation pour le joueur, alors voilà ce que nous avons fait pour les cartes d'illustration. Pour cinq pour cent d'entre elles, au lieu d'avoir une carte normale, vous trouverez une carte avec la signature de l'illustrateur estampillée en doré. Chaque carte d'illustration existe à la fois dans sa version normale et sa version Signature. Les illustrations représentent une part importante de l’attrait de Magic, nous sommes donc ravis d’avoir cette occasion de mettre à l'honneur nos talentueux illustrateurs et leur art. Cela nous permet d'ajouter un autre niveau de collection au jeu (et l'histoire nous a prouvé que bon nombre de joueurs ont une passion pour la collection).

Emplacement 2 : place réservée au terrain

Pour continuer l'expérience immersive du chapitre Bienvenue, la deuxième place met en valeur le type de carte qui montre le mieux le monde : les cartes de terrain. Par défaut, nous aurons des cartes de terrain de base pour cette place réservée, mais cela pourra changer d'une extension à l'autre. Comme Renaissance de Zendikar dispose de terrains de base pleine illustration, nous avons choisi des terrains de base pour ce booster d’extension. Dans 15 % des cas, le terrain destiné à cette place sera Premium. Cela ne vous empêchera pas d'avoir une deuxième carte Premium dans le booster. (Nous parlerons des cartes Premium un peu plus loin.)

Emplacements 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : cartes courantes et inhabituelles connectées

Les six places suivantes sont dédiées aux cartes courantes et inhabituelles. Dans un booster de draft, les cartes courantes et inhabituelles existent dans un certain pourcentage qui nous permet d’assurer le maintien de l’as-fan approprié pour le format Limité. Elles sont également équilibrées au niveau des couleurs pour assurer le bon déroulement du draft d'extension. Nous n'avons pas ces restrictions avec le booster d'extension. Alors, voici ce que nous avons fait. Nous utilisons les cartes courantes et inhabituelles pour mettre en avant un aspect cool de l'extension. Dans chaque booster d'extension, ces six places sont groupées de manière à ce que chaque carte de la même rareté soit connectée à la suivante. Ce peut être un type de créature, ou des cartes qui fonctionnent bien ensemble, ou encore qui ont un élément de l'histoire en commun. Nous expérimentons avec toutes sortes de connexions. Découvrir ce qui relie cette section de cartes fera partie de l'expérience ludique.

Deux autres choses à savoir concernant ces places. Premièrement, ce sont les seules places garantissant des cartes courantes et inhabituelles normales dans le booster (mais il est possible de trouver des courantes et des inhabituelles à d'autres emplacements du booster.) Traditionnellement, dans un booster de draft, on trouve dix courantes et trois inhabituelles. Après avoir examiné nos données, nous avons découvert que lorsqu’ils ouvrent des boosters, la plupart des joueurs arrivent rapidement à un point où les courantes n'ont aucune importance (et un peu plus tard, le cas est similaire pour les inhabituelles). Par conséquent, le booster d'extension contient généralement moins de courantes et d'inhabituelles qu'un booster de draft, mais nous pensons les avoir équilibrées pour optimiser la sélection pour les joueurs (ne pas créer des cartes qu'ils souhaitent ignorer aussi rapidement) afin de nous permettre d'ajouter au booster d'autres choses qui auront un impact et un aspect ludique plus importants.

Deuxièmement, chaque booster d'extension garantit au moins une carte inhabituelle parmi ces six places, mais chaque courante a une chance d'être remplacée par une inhabituelle. Ce qui veut dire que ces six places du booster d'extension varieront de cinq courantes et une inhabituelle à zéro courante et six inhabituelles. Voici les pourcentages :

Cinq courantes, une inhabituelle dans 35 % des cas.

Quatre courantes, deux inhabituelles dans 40 % des cas.

Trois courantes, trois inhabituelles dans 12,5 % des cas.

Deux courantes, quatre inhabituelles dans 7 % des cas.

Une courante, cinq inhabituelles dans 3,5 % des cas.

Zéro courante, six inhabituelles dans 2 % des cas.

Emplacement 9 : place réservée à une carte séduisante

Nous voici donc arrivés à la première place du chapitre Feu d'artifice. L'objectif de ce chapitre est d'impressionner. Aucun moyen de savoir à l’avance ce qui peut apparaître dans cette section. L'emplacement 9 sera toujours réservé à une carte visuellement intéressante. Bien sûr, sa définition changera d'une extension à l'autre. Pour les boosters d’extension Renaissance de Zendikar, cela se traduit par une carte Showcase ou qui représente un élément cool de l’extension que nous n’avons pas encore abordé.

Emplacements 10 et 11 : places Joker à rareté variable

Ces deux places sont réservées à toute carte allant de la courante à la rare mythique. Il est possible d'y trouver des versions Showcase de cartes rares et rares mythiques. (Les cartes Showcase courantes et inhabituelles occupent la place précédente.) Il faut noter que ces emplacements ne sont pas ceux d'une carte rare, donc toutes les rares ou rares mythiques que vous trouverez ici seront en plus de celles prévues dans le booster. La rareté de chaque place est indépendante, alors vous pourriez potentiellement trouver ici deux rares mythiques. Voici les pourcentages (notez que quand je parle de « rares » ci-dessous, j'inclus les rares et les rares mythiques) :

Courante, courante dans 49 % des cas.

Courante, inhabituelle dans 24,5 % des cas.

Courante, rare dans 17,5 % des cas.

Inhabituelle, inhabituelle dans 3,1 % des cas.

Inhabituelle, rare dans 4,3 % des cas.

Rare, rare dans 1,6 % des cas.

Cela veut dire que dans 23,4 % des cas (donc un peu moins d'un quart) vous trouverez au moins une rare ou une rare mythique supplémentaire dans le booster d'extension, et ça uniquement dans une des places Joker. Il y a un autre moyen d'obtenir une rare supplémentaire.

Emplacement 12 : place réservée à la rare/rare mythique

Nous arrivons à présent dans le chapitre Bouquet final. Ce chapitre concerne toutes les bonnes choses qui sont garanties. La première place est réservée à votre rare/rare mythique. C'était l'aspect le plus passionnant des boosters de draft, alors on ne pouvait pas s'en passer. Cela équivaut exactement à la place rare/rare mythique que vous adorez dans les boosters de draft.

À partir de Renaissance de Zendikar, les cartes rares mythiques changent de taux de rareté. Auparavant, 1 rare sur 8 était une rare mythique. À partir de Renaissance de Zendikar, cela changera et désormais, 1 rare sur 7,4 sera une rare mythique. Ce sera également vrai dans les boosters de draft.

Emplacement 13 : place réservée à la carte Premium

Beaucoup de joueurs aiment les cartes Premium, alors nous avons décidé de leur réserver un emplacement dans chaque booster. Cette carte peut être de n'importe quel niveau de rareté, alors en effet, c'est un autre moyen de trouver une carte rare ou mythique rare.

Emplacement 14 : place réservé à la carte de jeton/publicitaire

Ces cartes sont similaires à ce que vous trouveriez dans un booster de draft.

Mais attendez, on vous réserve quand même une surprise. Dans 25 % des cas, au lieu d’une carte publicitaire ou d'un jeton, vous trouverez une carte de la liste. Qu’est-ce que la liste ? L'un des aspects les plus intéressants de Magic, c’est bien son histoire. Nous reprenons donc une idée de Spirale temporelle et du Mystery Booster. Nous avons compilé une liste de 300 cartes intéressantes du passé de Magic. Comme pour le Mystery Booster, elles seront réimprimées à l’identique (illustration, cadre et symbole d’extension) à l’exception d’un petit symbole Planeswalker dans leur coin inférieur gauche.

La liste inclut des cartes courantes, inhabituelles, rares et rares mythiques qui seront présentes en fonction de leur rareté les unes par rapport aux autres. Le fait d’être sur la liste ne rend pas les cartes légales pour être jouées au format Standard. Par contre, elles sont légales dans les formats qui autorisent déjà ces cartes. Ces cartes peuvent provenir de n’importe quel point des 27 ans d’histoire de Magic. Nous avons l'intention de modifier subtilement la liste d'une extension à l’autre, en ramenant des cartes qui ont un rapport avec l’extension en cours, mais elle restera principalement la même afin de vous permettre à tous de connaître toutes les cartes de la liste.

Voici un petit avant-goût de trois cartes de la liste qui apparaîtront dans les boosters d’extension de Renaissance de Zendikar.

Comme vous le voyez, la liste révèlera d'anciennes mécaniques appréciées, des mondes et des créations amusantes, ainsi que des cartes bien délirantes. Ce qui veut dire que lorsque vous ouvrirez un booster d’extension, vous trouverez toutes sortes de cartes Magic différentes.

Passons aux choses sérieuses

Maintenant que je vous ai guidé dans la progression du booster d'extension, laissez-moi vous en parler plus en détail.

D’abord, je dois vous dire que les boosters d’extension seront un peu plus chers que les boosters de draft (environ 1 USD de plus par booster aux États-Unis, mais cela pourra varier selon les régions du monde). Toutefois, comme vous avez l’opportunité de trouver plus de rares par booster avec jusqu’à quatre rares ou rares mythiques dans un booster d’extension (la place des deux Jokers, celle de la rare et de la carte Premium) sans compter la liste, nous pensons que vous trouverez le même nombre de rares et de rares mythiques par dollar dépensé que si vous achetiez des boosters de draft.

Les boosters d'extension seront vendus en présentoirs de 30 boosters au lieu des 36 habituels.

Le booster d'extension a été conçu pour avoir un look différent du booster de draft, alors vous pourrez les distinguer facilement l'un de l'autre. Voici ce à quoi un booster d’extension Renaissance de Zendikar va ressembler.

Les boosters d'extension seront pour l'instant disponibles uniquement en anglais et en japonais, mais nous avons l'intention de nous étendre à d'autres langues dans l'avenir.

Si vous êtes encore un peu hésitant et que vous souhaitez voir par vous-même à quoi ils ressemblent, rendez-vous à une Avant-première Renaissance de Zendikar. Chaque joueur recevra (dans la limite des stocks disponibles) un booster d'extension pour sa participation.

J'ai une dernière chose importante à ajouter : les boosters d’extension Renaissance de Zendikar sont pour nous un premier essai. Nous expérimentons avec des choses que nous pensons que les joueurs apprécieront, mais le véritable test sera votre propre expérience à tous. Nous aurons besoin de votre avis. Nous sommes tout à fait prêts à les modifier et à les adapter en fonction de ce que vous nous communiquerez. Nous sommes également disposés à explorer de nouveaux moyens de transformer les boosters d'extension en option ludique et passionnante pour les joueurs qui ne sont pas intéressés par le jeu en Limité. Nous sommes conscients que le design des boosters d'extension n’en est encore qu’à ses balbutiements comparé aux boosters de draft, alors ce n'est qu'un début. Nous avons fait le premier pas pour dire que nous voulons créer des boosters qui soient le plus ludiques possible à ouvrir. Aidez-nous à réaliser cet objectif.

Et une dernière petite chose

Nous vous avons montré l'image du booster d'extension, alors autant inclure le reste du packaging. Voici ce à quoi le packaging de Renaissance de Zendikar va ressembler. Et oui, cela veut dire que Jace, Nissa et Nahiri sont les trois Planeswalkers de l'extension.

Conclusion

C’est tout pour aujourd’hui. J’espère que vous avez hâte de découvrir les boosters d’extension et que vous les essaierez quand Renaissance de Zendikar sortira en septembre. Si vous avez des commentaires sur le booster d’extension, j’adorerais les connaître. Vous pouvez m’envoyer un e-mail ou me contacter via l’un de mes comptes sur les médias sociaux (Twitter, Tumblr, Instagram et TikTok) pour me dire ce que vous en pensez.

Retrouvez-moi la semaine prochaine pour les aperçus Double Masters.

En attendant, puisse l’ouverture des boosters Magic être aussi amusante que faire une partie.