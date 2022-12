Il y a cinq semaines, c’était la sept centième semaine de ma rubrique « Making Magic » (débutée en janvier 2002). Toutes les cent semaines, je vous propose une rubrique dans laquelle je jette un coup d’œil en arrière sur ces cent dernières semaines, et je note chaque article de un à cinq étoiles. Je le fais pour deux raisons. Premièrement, cela permet à ceux qui les ont lus de s’en rappeler et peut-être d’en relire quelques-uns avec du recul. Deuxièmement, cela permet aux nouveaux lecteurs, qui pourraient être un peu dépassés par sept cent semaines de contenu, de se faire une idée des articles et enfin savoir par où commencer.

C’est le septième dans cette série. Voici les six premiers :

Comme toujours, voici ma notation de une à cinq étoiles.

C’est ce que j’ai fait de mieux. La crème de la crème. Si vous voulez lire des anciens articles, choisissez donc parmi ceux là.

Bien que ça ne fasse pas partie de mes meilleurs articles, ils sont quand même très bien réussis.

Un de mes articles d’une bonne qualité de base. Rien d’extraordinaire, mais pas trop mal non plus.

Un effort dans le meilleur des cas, une expérimentation ratée dans le pire.

La seule raison valable de lire ça, c’est de pouvoir dire que vous avez lu tous les articles, sans exception. Pas mon heure de gloire.

Chaque fois que j’écris cette rubrique, on me demande pourquoi il n’y a pas plus d’articles avec de mauvaises notes, et il y a plusieurs raisons : premièrement, j’essaye de garder une échelle de notation constante sur la totalité des articles « Cent et c’est pas fini ». J’ai écrit et publié quelques articles avec de plus mauvaises notes par le passé, et je ne peux pas juste m’en débarrasser pour réajuster la notation. Deuxièmement, si je me rends compte qu’un article plonge en dessous du niveau représenté par trois étoiles, je le réécris jusqu’à ce qu’il dépasse la barre. Souvent, je le fais même pour ceux à trois ou quatre étoiles car j’essaye toujours d’écrire des articles à cinq étoiles. Troisièmement, ce qui se produit inéluctablement quand on fait quelque chose pendant sept cents semaines, c’est qu’on s’améliore. Je pense qu’en moyenne, j’écris mieux que je ne le faisais il y a treize ans.

Ceci mis au clair, passons aux articles.

Semaine n°601 (15 juillet 2013)—« Six Hundred and Counting »

C’est mon article de récapitulation précédent. Il ressemble beaucoup à celui-ci. Alors si vous appréciez ce que vous voyez aujourd’hui, et que vous ne l’avez pas encore lu, allez jeter un coup d’oeil.

Semaine n°602 (22 juillet 2013)—« Garfield of Play »

Je venais juste de participer à la fête du 50ème anniversaire de Richard Garfield et j’ai décidé que le temps était venu de consacrer un article entier au créateur de Magic. Je raconte quelques histoires et partage quelques leçons de création de l’homme que je considère être mon mentor en matière de création de jeu. L’article vous aidera à mieux saisir le personnage de Richard Garfield… et vous enseignera quelque chose sur les ours polaires.

Semaine n°603 (29 juillet 2013)—« Where in the Worlds? »

C’était une autre Semaine Championnat du monde (nous en avons une chaque année), et j’ai décidé d’en faire une rubrique de trivias sur ces championnats. Si vous appréciez vraiment le jeu de tournoi à haut niveau et que vous vous intéressez à l’histoire du Championnat du Monde, alors plongez dans cet article.

Liliana Vess | Illustration par Aleksi Briclot

Semaine n°604 (5 août 2013)—« Twenty Things That Were Going to Kill Magic »

C’était la Semaine du vingtième anniversaire et le site Web avait utilisé l’astuce marrante de n’avoir que des rubriques qui tournaient autour du chiffre vingt. J’ai décidé qu’il serait amusant de parler des vingt plus grandes controverses dans l’histoire du jeu. Je les présente une à une et parle de ce que nous avons fait ainsi que des réactions. C’est un très bon article sur l’histoire du jeu qui touche à la plupart des changements les plus importants. Reste à remarquer que j’avais choisi un titre qui ne se prenait pas trop au sérieux, ce qui, double ironie, a contrarié un certain nombre de joueurs.

Semaine n°605 (12 août 2013)—« Un-Seen »

Il y a des années de cela, j’ai créé une extension appelée Unglued 2 (elle n’a jamais reçu de vrai nom) qui a été mise de côté et n’a jamais été publiée. Cet article explore plusieurs des créations, illustrations finales incluses, pour donner aux joueurs un aperçu de cartes d’une extension qui n’a jamais été imprimée.

Semaine n°606 (19 août 2013)—« Design 104 »

Les premières années, j’ai écrit une série que j’avais appelée « Design 101 » (« Les fondements de la création »), où je parlais de leçons de créations de base pour les créateurs de cartes de Magic. Je n’en avais pas écrit depuis un certain temps et j’ai donc décidé qu’il était temps de rajouter un autre article à la série. Dans celui-ci, je parle aussi de la suite de mon livre favori (A Whack on the Side of the Head de Roger von Oech) avec le titre A Kick in the Seat of the Pants.

Semaine n°607 (26 août 2013)—« State of Design 2013 »

Chaque année, j’écris un article dans lequel je jette un coup d’œil sur la création de l’année écoulée pour l’analyser et expliquer ce qui à mon avis s’est bien passé, et ce qui n’a pas fonctionné. Dans cet article, je parle de la création du bloc Retour sur Ravnica. Ces articles sont l’analyse critique la plus sérieuse que je fais de notre création. C’est donc une lecture obligatoire pour tous ceux qui s’intéressent à la création de Magic.

Semaine n°608 (2 septembre 2013)—« A Theros by Any Other Name, Part 1 »

La Preview de Theros avait commencé et le temps était donc venu de vous raconter l’histoire de la création de Theros. Si vous adorez Theros, je vous en recommande la lecture (et probablement aussi si vous le détestez) pour en savoir plus sur sa création.

Semaine n°609 (9 septembre 2013)—« A Theros by Any Other Name, Part 2 »

C’est la deuxième partie sur la création de Theros. Cet article se concentre surtout sur la façon dont l’extension est liée aux dieux : la mécanique de dévotion et le thème de l’enchantement de l’extension.

Semaine n°610 (16 septembre 2013)—« A Theros by Any Other Name, Part 3 »

Ce troisième article sur la création de Theros explique comment nous avons fait des mécaniques pour les héros et les monstres.

À la grâce des dieux | Illustration par Mark Winters

Semaine n°611 (23 septembre 2013)—« Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 1 »

C’est la première partie de mes histoires de création carte-par-carte de Theros. L’extension a plus de références venant de l’extérieur que la plupart des extensions, et ici vous allez peut-être comprendre d’où viennent certaines des cartes.

Semaine n°612 (30 septembre 2013)—« Typecasting »

J’ai écrit une pièce sur la sélection des enchantements en tant que thème pour Theros. Les personnages sont tous les différents types de carte et moi-même. Si vous aimez lorsque je donne une voix à des concepts de Magic, vous allez adorer cet article.

Semaine n°613 (7 octobre 2013)—« Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 2 »

C’est la deuxième partie de mes histoires de création carte-par-carte de Theros. J’y parle aussi de ma carte favorite de l’extension : Sauvetage dans le Monde souterrain.

Semaine n°614 (14 octobre 2013)—« Drawing Attention »

Dans cet article, je parle d’un aspect spécifique du jeu, la pioche de cartes, puis j’explore en profondeur son rôle pour la création et comment nous l’utilisons dans chaque couleur. C’est définitivement une lecture pour vous si vous voulez mieux comprendre la création de cartes dans Magic.

Semaine n°615 (21 octobre 2013)—« Hero Complex »

C’était la Semaine Héroïque, et j’ai donc passé un peu plus de temps à expliquer comment—exactement—nous avons créé la mécanique héroïque, et comment elle a évolué lors de la création (et du développement).

Semaine n°616 (28 octobre 2013)—« Your Wish Is My Commander »

Cet article parle en détail de la création des decks Commander 2013. Je présente l’équipe de création et vous fais ensuite découvrir la création. La lecture vaut la peine si vous êtes un fan de Commander.

Semaine n°617 (4 novembre 2013)—« Unanswered Questions: Theros »

Voici ma rubrique occasionnelle de courrier des lecteurs où je réponds aux questions sur la dernière extension restées ouvertes. Celle-ci parlait de Theros.

Semaine n°618 (11 novembre 2013)—« Building a Better Monster"

C’était le Semaine de la Monstruosité. J’ai donc parlé de ce dont un monstre a besoin d’un point de vue thématique, puis j’ai parlé des implications mécaniques. J’ai aussi pris un peu de temps pour parler des cinq emblématiques, un pour chaque couleur (blanc—ange, bleu—sphinx, noir—démon, rouge—dragon, vert—hydre) et comment on les a sélectionnés.

Semaine n°619 (18 novembre 2013)—« Finding the One, Part 1 »

Ma femme et moi venions juste de célébrer nos 15 ans de mariage. À cette occasion j’ai écrit un article en deux parties sur la façon dont nous nous sommes courtisés. Cet article fait partie de ce que j’appelle mes « Rosewater Files », où je choisis des thèmes très personnels et les lie à la création de Magic.

Semaine n°620 (25 novembre 2013)—« Finding the One, Part 2 »

C’est la deuxième partie de mon article sur la façon dont ma femme et moi nous sommes rencontrés. Il conclut avec ma demande en mariage à Rio de Janeiro, quand nous y étions en visite pour le deuxième Magic Invitational (qui s’appelait à l’époque le Duelist Invitational).

Maraudeur de Mogis | Illustration par Chase Stone

Semaine n°621 (2 décembre 2013)—« I Second that Devotion »

C’était la Semaine de la Dévotion. J’ai expliqué comment j’ai pris une mécanique ratée (chromatique) en la re-concevant pour en faire quelque chose qui est finalement devenu très populaire.

Semaine n°622 (9 décembre 2013)—« Live Like a Gamer »

Mon dernier article de 2013. J’en ai profité pour écrire sur un sujet qui me tournait dans la tête depuis un certain temps. J’avais donné à un ami un bon conseil qui s’est avéré très utile, et j’ai donc décidé d’écrire un article en partageant le même conseil avec vous. Il a été bien accueilli, et c’est un de mes articles préférés dans la liste d’aujourd’hui.

Semaine n°623 (16 décembre 2013)—PAS D’ARTICLE

Nous avons fait une pause d’une semaine pour permettre à Magic Online d’offrir une semaine spéciale de contenu. Donc, pas d’article pour cette semaine.

Semaine n°624 (23 décembre 2013)—« Living in Synergy »—REIMPRESSION

Chaque décembre, nous prenons deux semaines de pause pour présenter deux articles « best of ». Le premier est toujours mon article préféré de l’année au sujet de la création. Dans celui-ci, je parle de l’importance de la synergie et de ce qu’elle signifie pour la création de jeu.

Semaine n°625 (30 décembre 2013)—« Communications Theory »—REIMPRESSION

Certainement mon meilleur article de 2013. Dans cet article, je parle de quelque chose que j’avais appris à l’école et j’explique comment cela peut s’appliquer à la création de Magic. Cet article a eu une suite dans une série de trois podcasts (épisodes #60—Comfort, #61—Surprise, et #62—Completion) et il est parmi mes écrits qui ont été particulièrement influents. Je vous conseille vivement de le lire.

Semaine n°626 (6 janvier 2014)—« Advanced Planning »

Cet article parle d’une des plus grandes innovations que nous ayons faites en création ces cinq dernières années. Dans l’article, on l’appelle « planification avancée », mais maintenant son nom est « conception préliminaire ». Elle s’est révélée si puissante que d’autres départements du R&D ont commencé leurs propres processus préliminaires. Cet article parle de la naissance de ce nouveau processus, et explique comment nous l’avions utilisé à l’époque. Notez qu’il a un peu évolué depuis l’écriture de cet article (hmmm, un sujet pour un futur article).

Semaine n°627 (13 janvier 2014)—« The Born Identity »

Les Previews de Créations divines avaient commencé, et j’ai donc entrepris de parler de la création de l’extension. J’ai présenté l’équipe de création, puis j’ai parlé des nombreux défis que l’équipe devait résoudre.

Semaine n°628 (20 janvier 2014)—« Born Legacy »

C’était le deuxième article sur la création de Créations divines. Ici, j’ai expliqué comment les mécaniques de l’extension avaient été créées.

Semaine n°629 (27 janvier 2014)—« Born to be Compiled, Part 1 »

Voici la première partie de mes histoires de création carte-par-carte de Créations divines.

Semaine n°630 (3 février 2014)—« Born to be Compiled, Part 2 »

Et voilà la deuxième.

Semaine n°631 (10 février 2014)—« Being Inspired, Part 1 »

C’était la Semaine Inspiration. J’ai commencé avec le bloc Theros puis passé en revue chaque bloc en parlant des origines de l’inspiration pour sa création en ordre chronologique inversé. La première partie remonte jusqu’au bloc Ravnica d’origine.

Semaine n°632 (17 février 2014)—« Being Inspired, Part 2 »

La deuxième partie commence avec le bloc Guerriers de Kamigawa et remonte au tout premier bloc : Ère glaciaire. (Bon d’accord, techniquement le premier vrai bloc est Mirage, mais Ère glaciaire avait plus qu’une seule extension sur le même monde, avec des mécaniques qui étaient au moins quelque peu reliées.)

Semaine n°633 (24 février 2014)—« À La Mode »

C’était la semaine des hommages. J’ai donc décidé d’examiner chaque mécanique qui utilise des modes. Si vous appréciez mes articles qui demandent beaucoup de recherches et analysent l’histoire de la création de Magic, celui-ci devrait vous intéresser.

Semaine n°634 (3 mars 2014)—« Nuts & Bolts: Iteration »

Chaque année, j’écris un article de ma série appelée "Nuts & Bolts" (ou « Les mains dans le cambouis » pour ceux qui ont été traduits), dans lequel je donne des conseils très techniques à ceux qui voudraient créer leurs propres cartes. Celui-ci parlait de l’utilisation de l’itération. Même si la création de cartes n’est pas votre tasse de thé, cet article pourrait vous intéresser, car il explique une partie fondamentale de la façon dont sont faites les créations de Magic (et, à mon avis, toutes les initiatives créatives).

Semaine n°635 (10 mars 2014)—« Twist of Fate »

C’était la Semaine Annoncée, qui s’intéressait de plus près à un cycle de Créations divines. J’ai utilisé ma rubrique pour examiner tous les prédécesseurs qui ont conduit à la création de la conception du cycle de cartes « annoncés ». C’est un autre article sur l’histoire de création de Magic et je le conseille à ceux d’entre vous qui les apprécient.

Semaine n°636 (17 mars 2014)—« Comment écrire un article »

J’écris beaucoup d’articles sur le « savoir-faire ». J’avais voulu écrire celui-ci depuis des années, mais je n’avais jamais trouvé le bon moment. J’ai finalement réussi. Voici mon article sur la bonne manière d’écrire des articles. Si écrire des articles vous intéresse, alors celui-ci est fait pour vous.

Semaine n°637 (24 mars 2014)—« Modern Gods »

C’était la Semaine des Dieux et j’ai donc écrit un article sur la création et le développement des dieux Il sort un peu de l’ordinaire car j’ai pris Héliode, le dieu blanc de Theros, et je passe en revue chaque itération de la carte de la création initiale à la version publiée. C’est comme un film sur la création d’une carte de Magic, en accéléré.

Semaine n°638 (31 mars 2014)—« Lenticular Design »

Si vous me demandez lequel de mes articles a eu la plus grande influence sur la création du jeu en dehors de Magic, je choisirais probablement mon premier article sur la psychographie des joueurs ("Timmy, Johnny, and Spike"). Mais il y a une chance que celui-ci le dépasse un jour. Cet article parle d’une réévaluation importante de ma réflexion sur la création, et m’a probablement plus influencé que toute autre prise de conscience durant mes vingt ans de travail pour Magic.

Semaine n°639 (7 avril 2014)—« The Incredible Journey, Part 1 »

Les Previews d’Incursion dans Nyx avaient débuté. J’ai donc présenté l’équipe de création, et j’ai commencé à parler des défis de la création d’une troisième petite extension dans un bloc, et de la façon dont cela avait affecté la création d’Incursion dans Nyx.

Semaine n°640 (14 avril 2014)—« The Incredible Journey, Part 2 »

C’est le deuxième article sur la création d’Incursion dans Nyx. Il parle de manière extensive des nombreux défis lors de la création de la deuxième mécanique pour l’extension. Vous apprenez comment elle n’a finalement pas été faite en création mais en développement.

Semaine n°641 (21 avril 2014)—« Journey to the Center of the Set, Part 1 »

Voici la première partie de mes histoires de création carte-par-carte d’Incursion dans Nyx.

Eidôlon des fleurs | Illustration par Min Yum

Semaine n°642 (28 avril 2014)—« Twinkle, Twinkle Little Star »

C’était la Semaine Constellation et j’en ai profité pour faire un article « courrier de lecteurs » en répondant à des questions sur la mécanique de constellation.

Semaine n°643 (5 mai 2014)—« Journey to the Center of the Set, Part 2 »

Et voilà la deuxième partie de mes histoires de création carte-par-carte d’Incursion dans Nyx.

Semaine n°644 (12 mai 2014)—« In My Day… »

C’était la Semaine Preview des Vintage Masters. J’ai parlé d’aspects du jeu qui nous ont quittés, des interruptions jusqu’aux règles sur le moment pour engager son mana.

Semaine n°645 (19 mai 2014)—« Conspiracy Talk »

C’était la Semaine Conspiracy. J’ai présenté l’équipe de création et répondu à tout un tas de questions sur Conspiracy —une toute autre sorte d’extension de Magic. Cet article contient aussi un Vine de moi (et d’un des créateurs de Conspiracy) dont le visionnement a dépassé le quart de million.

Semaine n°646 (26 mai 2014)—« Conspiracy Talk »—REPRINT

C’était le « Memorial Day » (jour de congé important aux U.S.A. en hommage à leurs soldats tombés au combat - NdT). Il n’y a donc pas eu de nouvel article de « Créer Magic » et nous avons juste répété celui de la semaine précédente.

Semaine n°647 (2 juin 2014)—« Two Truths and a Lie »

Ma fille benjamine a découvert le jeu « Two Truths and a Lie » et nous y avons joué à la maison. Cela m’a donné l’idée d’écrire un article de création où nous jouons tous au jeu.

Primoc esclave | Illustration par Jeff Miracola

Semaine n°648 (9 juin 2014)—« Building a Better Mousetrap »

C’était la semaine Vintage Masters, et j’en ai profité pour parler de la création dans un environnement fermé, avec des cartes existantes. Si la conception de Cubes vous intéresse, jetez un coup d’œil sur cet article.

Semaine n°649 (16 juin 2014)—« Touché par Magic »

Des cent articles que je passe en revue aujourd’hui, celui-ci est probablement le meilleur … et ce n’est même pas moi qui l’ai écrit. Sur mon blog (Blogatog) les gens se sont mis un jour à échanger leurs expériences sur les influences bénéfiques de Magic dans leur vie. Cela m’a tellement intrigué que j’ai demandé aux lecteurs, à travers les médias sociaux, de m’envoyer leur histoire en deux cents mots ou moins. J’ai sélectionné mes favoris et je les ai mis en ligne. L’article est assez long et devient un peu intense par endroit, mais si vous ne l’avez pas encore lu, je vous encourage à le faire. Il vous fera sourire et probablement aussi pleurer, et il vous donnera un nouveau respect pour ce jeu auquel nous jouons tous.

Semaine n°650 (23 juin 2014)—« Days of Core, Part 1 »

C’était la première semaine des Previews de Magic 2015. J’ai présenté l’équipe de création, et j’ai commencé à parler de la création de l’extension. J’explique aussi le concours dans lequel nous avons invité des créateurs externes à concevoir des cartes pour Magic 2015.

Semaine n°651 (30 juin 2014)—« Days of Core, Part 2 »

C’est la deuxième partie de mon article sur la création de Magic 2015. J’explique comment l’édition s’est chevauchée avec le jeu informatique Duels of the Planeswalkers, et je vous parle de plusieurs mécaniques de cette édition.

Semaine n°652 (7 juillet 2014)—« Corvée de cartes, première partie »

Voici le premier de deux articles sur mes histoires de création carte-par-carte de Magic 2015.

Semaine n°653 (14 juillet 2014)—« Corvée de cartes, deuxième partie »

Et voici le deuxième.

Semaine n°654 (21 juillet 2014)—« À tout prix »

C’était la Semaine de la Convocation. J’ai donc parlé de mécaniques de réduction de coût et exploré les multiples façons de les créer. Si vous appréciez les articles sur des sujets spécifiques qui sont explorés à fond, celui-ci vous intéressera.

Semaine n°655 (28 juillet 2014)—« Le temps des histoires »

J’ai été invité pour parler chez Walt Disney Imagineering au sujet des difficultés d’intégrer l’histoire à la conception de jeu. Mon discours a été très bien reçu, et j’en ai donc fait un article.

Semaine n°656 (4 août 2014)—« Comment se faire des ennemis »

C’était la Semaine Prédateur. J’explique comment les cartes de certains grands méchants de Magic ont été créées.

Semaine n°658 (11 août 2014)—« Actes de destruction »

C’était la Semaine Annihilation. Je traite des capacités de chaque couleur à détruire des choses.

Semaine n°659 (18 août 2014)—« L'état de la conception 2014 »

Allons-y pour un autre de mes articles sur L’État de la conception. Cette fois-ci, j’aborde la création du bloc Theros.

Semaine n°660 (25 août 2014)—« Métamorphose »

Magic était sur le point de prendre un virage important. J’ai donc écrit un article pour décrire les changements à venir et expliquer le pourquoi du comment. La réaction du public m’a un peu surpris parce que je n’ai jamais eu auparavant un accueil aussi positif à une annonce de changements de cette importance. C’est probablement l’article le plus historique de la centaine d’aujourd’hui.

Semaine n°661 (1 septembre 2014)—« Yes, we Khan ! Première partie »

C’était la première semaine des Previews de Les Khans de Tarkir et j’en ai profité pour raconter la longue et tortueuse histoire de ses origines.

Semaine n°662 (8 septembre 2014)—« Yes, we Khan ! Deuxième partie »

Et voilà la deuxième partie de l’histoire de création de Les Khans de Tarkir. J’ai raconté comment les clans ont été créés, et comment la mue s’est retrouvée dans l’extension.

Semaine n°663 (15 septembre 2014)—« Khan il faut y aller…, première partie »

Voici la première partie de mes histoires de création carte-par-carte de Les Khans de Tarkir.

Semaine n°664 (22 septembre 2014)—« Khan il faut y aller…, deuxième partie »

Et voila la deuxième.

À la recherche de l'horizon | Illustration par Min Yum

Semaine n°665 (29 septembre 2014)—« Autour du feu de Khan »

C’était la Semaine Abzan. J’ai donc mis les trois couleurs d’Abzan (blanc, noir et vert) dans une pièce pour qu’elles répondent à quelques questions. J’allais appliquer cette formule aux cinq semaines à thème de couleurs opposées du pentagramme. Bien que, individuellement, je les aie tous appréciés, je dois admettre que le format devenait un peu répétitif. Je ne conseille donc pas de tous les lire les uns à la suite des autres.

Semaine n°666 (6 octobre 2014)—« Contrôle de Volume »

Dans cette rubrique, je parle du volume, un concept de création important. Il permet de placer dans leur contexte plusieurs idées différentes dont j’ai parlé auparavant.

Semaine n°667 (13 octobre 2014)—« L'esprit d'équipe »

C’était la Semaine Multijoueurs. J’ai donc examiné la création de quelques cartes particulièrement utiles dans les parties multijoueurs. Je présente aussi l’équipe de création de Les Khans de Tarkir, ce que j’avais oublié de faire lors des Semaines de Previews.

Semaine n°668 (20 octobre 2014)—« Premières impressions »

C’était la Semaine des Apparences Trompeuses, et par conséquent j’ai parlé de mauvaises premières impressions. J’ai décrit ce qui à mon avis en est la cause, et comment un créateur peut gérer ce problème.

Semaine n°669 (27 octobre 2014)—« « Commander » en Chef »

C’était la Semaine Preview de Commander (édition 2014). J’ai donc parlé de la création de cette extension, et j’ai expliqué comment cette extension de decks Commander contenait des Planeswalkers qui pouvaient être des Commandants.

Semaine n°670 (3 novembre 2014)—« Pensez futé »

C’était la Semaine Jeskaï, et j’ai interviewé bleu, rouge et blanc.

Semaine n°671 (10 novembre 2014)—« Un-Glued 2: Le retour de la revanche »

Les lecteurs avaient apprécié mon article sur Unglued 2 de l’année précédente. J’ai donc écrit une suite avec plus de cartes et d’illustrations de cette extension qui n’a jamais été publiée.

Illustration par Zoltan Boros & Bonnie Bruenderman

Semaine n°672 (17 novembre 2014)—« Prem's »

C’était la Semaine Mardu. Et le temps d’interviewer rouge, blanc et noir.

Semaine n°673 (24 novembre 2014)—« Top 8 histoires et demi »

C’était la Semaine des Top 8 et j’ai donc fait huit listes Top 8. L’inspiration pour cet article était un article publié des années plus tôt pour la Semaine des Top 10 quand j’ai fait dix listes Top 10.

Semaine n°674 (1 décembre 2014)—« Le monde entier comme scène de théâtre »

C’était la Semaine Championnat du monde. J’ai sauté sur l’occasion pour raconter quelques anecdotes sur ce championnat (de 1996 à 1999), et sur mon boulot en tant que producteur vidéo. Cet article vous parlera des Championnats du monde sous un angle que vous ne connaissiez probablement pas.

Semaine n°675 (8 décembre 2014)—« Dites-moi « Quand » »

Au fil des années, j’ai fait une série d’articles de courrier des lecteurs (de Twitter) où toutes les questions commencent avec le même mot. Pour cet article, ce mot était « quand ».

Semaine n°676 (15 décembre 2014)—« Lenticular Design »—REIMPRESSION

Il était de nouveau temps pour un « best of », et j’ai sélectionné cet article comme le meilleur article de création de l’année.

Semaine n°677 (22 décembre 2014)—« Touché par Magic »—REIMPRESSION

Et mon meilleur article de l’année était naturellement celui que je n’avais pas écrit.

Semaine n°678 (29 décembre 2014)—« Les aléas de Destin reforgé, première partie »

La première Semaine de Preview de Destin reforgé a débuté avant la fin 2014. J’ai présenté l’équipe de création, et j’ai révélé la mécanique de la manifestation, ainsi que le cheminement de sa création.

Semaine n°679 (5 janvier 2015)—« Les aléas de Destin reforgé, première partie »

Voici le deuxième article sur la création de Destin reforgé, et j’y parle des difficultés d’être une extension du milieu qui pivote pour drafter avec les deux extensions plus grandes.

Semaine n°680 (12 janvier 2015)—« Histoires de Destin, première partie »

Ceci est la première partie de mes histoires de création carte-par-carte de Destin reforgé.

Semaine n°681 (19 janvier 2015)—« Histoires de Destin, deuxième partie »

Et voici la deuxième partie…

Semaine n°682 (26 janvier 2015)—« Reprenons tout depuis le début »

C’est la Semaine du Voyage Temporel. J’en avais enfin profité pour écrire un article que je voulais faire depuis des années, dans lequel je remonte dans le temps et parle avec Richard Garfield de ce que j’aurais changé si nous pouvions reprendre Magic depuis le début. Cet article s’est avéré être très populaire. Plus tard, j'en ai fait un podcast.

Semaine n°683 (2 février 2015)—« À tout prix »

C’était la Semaine Sultaï, et j’ai (naturellement) interviewé noir, vert et bleu.

Recrutement d'âme | Illustration par Johann Bodin

Semaine n°684 (9 février 2015)—« Destinée Manifeste »

C’était la Semaine de la Manifestation et j’ai répondu à plusieurs questions au sujet de cette mécanique.

Semaine n°685 (16 février 2015)—« Des rois & et des sujets »

C’était la semaine Rois, Présidents et Khans. J’ai donc parlé de la création de diverses cartes représentant des leaders, du « Chicken à la King » jusqu’à « Sol'kanar le roi des marais ».

Semaine n°686 (23 février 2015)—« Ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort »

C’était la semaine Temur. Vert, bleu et rouge ont donc été interviewées en tant que dernières couleurs opposées du pentagramme.

Semaine n°687 (2 mars 2015)—« Imaginez les Dragons, première partie »

C’était la première Semaine Preview de l'extension Les dragons de Tarkir. J’ai présenté l’équipe de création, j’ai expliqué les nombreux problèmes que l’équipe a dû affronter pour réussir la création, puis j’ai révélé la mégamue.

Semaine n°688 (9 mars 2015)—« Imaginez les Dragons, deuxième partie »

Voilà la deuxième Semaine de Preview Les dragons de Tarkir. Ici, j’ai expliqué comment nous avons trouvé les cinq mécaniques de clan.

Semaine n°689 (16 mars 2015)—« Les Dragons, c'est bon, première partie »

C’était la première partie de mes histoires de création carte-par-carte sur Les dragons de Tarkir.

Semaine n°690 (23 mars 2015)—« Les Dragons, c'est bon, deuxième partie »

Et ceci était la deuxième.

Marquerune de Temur | Illustration par Ryan Alexander Lee

Semaine n°691 (30 mars 2015)—« Les mains dans le cambouis : Les trois étapes de la création »

Le temps était venu pour mon article « Les mains dans le cambouis ». J’en ai profité pour expliquer comment la création est subdivisée en trois parties et comment chaque partie s’intègre au processus global de création. Même si d’ordinaire vous ne vous intéressez pas aux articles « Les mains dans le cambouis », celui-ci vous révèle beaucoup d’informations sur les coulisses de notre façon de faire Magic.

Semaine n°692 (6 avril 2015)—« Le débord, c'est fort »

Nous avons souvent une semaine dont le thème a déjà été le sujet d’un de mes articles. C’était la Semaine Dragons et j’avais déjà fait une rubrique sur les dragons. C’est pourquoi j’ai décidé de l’attaquer sous un nouvel angle. Dans Les dragons de Tarkir, nous faisons « déborder » les dragons sur les cinq couleurs, même si les dragons sont les créatures emblématiques du rouge. Dans cet article, je parle des implications du « débordement », pourquoi nous le faisons et comment bien s’y prendre.

Semaine n°693 (13 avril 2015)—« Maro's Command »

C’était la Semaine du Commandement. C’est pourquoi j’ai écrit mon article dans le style d’un commandement. Le problème était que la mise en page s’est avérée beaucoup plus difficile que je le pensais. Par conséquent, l’article n’avait pas vraiment l’impact que je recherchais. Si vous le lisez, choisissez deux modes puis lisez en premier ces deux modes dans l’ordre avant de lire les autres modes. C’était une rubrique à quatre étoiles avec une mise en œuvre à deux étoiles (et une leçon pour moi de m’assurer d'essayer de faire des choses qui peuvent être réalisées), c’est pourquoi je lui donne une moyenne de trois étoiles.

Semaine n°694 (20 avril 2015)—« Création parallèle »

C’était la Semaine Exploitation. J’ai parlé du fait que la mécanique d’exploitation était très similaire à une mécanique que nous avions créée pour Assaut, mais que nous n’avions pas utilisée, et de la fréquence étonnante à laquelle, lors de la création, deux personnes ou équipes créent les mêmes mécaniques ou cartes. Cet article explique pour quelles raisons la création parallèle (c’est notre nom pour ce phénomène) se produit si fréquemment.

Semaine n°695 (27 avril 2015)—« Vingt choses que vous ne savez peut-être pas sur Tempête »

C’était la Semaine Tempest Remastered. J’en ai donc profité pour conter avec moult nostalgie ce qui a été ma première conception, ainsi que de révéler plusieurs faits sur l’extension qui ne sont pas communément connus.

Semaine n°696 (4 mai 2015)—« Creuser le passé »

C’était la Semaine Preview pour les Modern Masters 2015 Edition, et j’ai donc présenté l’équipe de création et parlé de sa conception.

Semaine n°697 (11 mai 2015)—« Phooey »

J’avais une semaine de pause et j’ai décidé qu’il était temps de finalement raconter l’histoire de l’extension de Les Khans de Tarkir que personne ne verra jamais. Cet article parle de Phooey, l’extension que nous avons créée comme test pour voir ce qui allait arriver si la mue était lancée pour deux manas au lieu de trois.

Mystique forgepierre | Illustration par Mike Bierek

Semaine n°698 (18 mai 2015)—« Courrier des lecteurs Moderne »

C’était la Semaine Moderne et j’en ai profité pour faire une rubrique de courrier des lecteurs où je réponds à des questions au sujet de cartes en format Modern

Semaine n°699 (25 mai 2015)—« Six continents, six histoires »

C’était la Semaine Magic Tout autour du Monde. J’ai raconté six histoires, chacune provenant d’un continent différent (Magic ne m’a pas encore conduit en Antarctique). Je parle de joueurs qui tombent malades, de la création d’un nouveau format de draft, une histoire de domination de Finkel, une de domination phyrexiane et ce qui arrive quand deux joueurs malfamés s’affrontent dans les quarts de finale d’un Pro Tour.

Semaine n°700 (1 juin 2015)—« L'origine (pas si) secrète de Maro »

C’était la Semaine des Histoires d’origine de Magic, et j’ai donc raconté mon histoire personnelle qui m’a amené à créer Magic. Cet article a des liens vers presque tous mes articles persos, alors si vous ne les avez pas encore tous lus, lisez-le et cliquez sur chaque lien.

Le sept cents, ça porte bonheur.

À chaque fois que je m’assois pour écrire un autre de ces articles récapitulatifs, je reste époustouflé que premièrement, cent semaines de plus viennent de s’écouler et deuxièmement combien d’articles j’avais oublié jusqu’à ce que je les revoie et me dise « Oh oui, je me souviens de l’avoir écrit. » Je me rends compte qu’en 2022, je vais certainement écrire « Mille, et ce n’est pas fini ». Woah, mon premier article ne me semble pas dater d’il y a si longtemps.

Comme toujours, je veux en profiter pour remercier tous ceux dans les coulisses qui permettent à cette rubrique d’exister. C’est peut-être mon visage que vous voyez, mais il y a toute une équipe qui travaille d’arrache-pied pour rendre les articles disponibles. Je vous invite aussi à avoir une pensée spéciale pour Mike McArtor, mon rédacteur pour la plupart de ces articles, qui nous a quitté plus tôt cette année—bien trop tôt. Tu nous manques, Mike.

Comme toujours, je serai ravi d’avoir votre feedback. Quel était le meilleur article de ces cent semaines ? Quel était le pire ? Me suis-je trompé dans mes notes quelque part ? Faites-le moi savoir. Vous pouvez m’écrire par email ou par n’importe lequel de mes médias sociaux (Twitter, Tumblr, Google+ et Instagram).

Rejoignez-moi la semaine prochaine pour un article sural-liste.

D’ici-là, je vous souhaite d’avoir la possibilité de regarder avec le recul nécessaire tout ce que vous avez déjà pu réaliser.

