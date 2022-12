Bienvenue à la semaine Top 8 ! De temps en temps, notre rédacteur Blake s’amuse un peu avec les semaines à thème, et celle-ci en est une. C’est la semaine Top 8 et nous sommes libres d’interpréter ce thème comme cela nous chante. En réfléchissant à ce que j’allais bien pouvoir faire, je me suis rappelé d’une semaine à thème qui avait eu lieu il y a un peu plus de dix ans—La semaine des Top Dix.

J’avais décidé de célébrer la semaine des Top Dix en offrant dix listes de Top Dix. En hommage à cette rubrique, j’ai choisi de suivre la semaine Top 8 en créant huit listes de Top 8. J’espère que vous allez apprécier.

« Top 8 » des tâches de création qui ont pris le plus de temps

Voici le Top 8 des composantes de création qui ont pris le plus de temps entre la première idée et la publication.

8) Refaire la chromatique (5 ans)

Lors de la création de La cinquième aube, Aaron Forsythe avait fait une carte qui comptait les symboles de mana. Il s’était bien amusé et il en a donc créé une deuxième. Quand je les ai vues, je savais qu’on était tombé sur une idée qui dépassait ce dont on avait besoin pour La cinquième aubeet, qui plus est, demandait à être exploitée en dehors d’un bloc sur les artefacts. Lors de Vision de l’avenir, j'ai conçu une carte décalées dans l'avenir qui utilisait la mécanique car je savais qu’on allait finir par s’en servir. Un an plus tard, je l’ai finalement intégrée dans une extension : Coucheciel .

L’accueil a été plutôt tiède. Je savais que j’avais dû rater quelque chose, car en mon for intérieur j’étais persuadé que la mécanique assurait. La clé était de lui trouver sa place car je n’allais avoir qu’une seule autre occasion de réussir et je voulais vraiment lui offrir la meilleure chance possible. Puis, lors de la création de Theros, en cherchant une mécanique que nous pourrions faire revenir, Zac Hill avait proposé la chromatique. Je pensais que cela collait bien, mais il nous allait falloir la peaufiner un peu pour qu’elle rentre dans les cases. Ça me convenait, car il me semblait qu’une partie du problème avec l’original venait de son manque d’ambiance.

L’idée que cela représentait la connexion entre les peuples et leurs dieux me plaisait assez. J’ai informé l’équipe qu’il nous fallait un nouveau nom. Ethan a suggéré la « dévotion » et tout le monde a été d’accord. Au bout du compte, la mécanique a eu un impact considérable sur plusieurs formats et son accueil a été très positif. Si positif en fait, que la question n’est plus si la dévotion devrait faire un retour mais quand elle va le faire.

7) Sortir une deuxième extension « Un- » (6 ans)

Unglued a commencé comme projet concocté par Joel Mick et Bill Rose. Ils affectionnaient l’idée d’une extension à bord argenté qui n’était pas légale en tournoi, et ils m’ont confié la tâche de déterminer ce que cela voulait dire. J’ai fini par décider d'en faire une parodie, qui combinait des cartes étranges que nous ne pouvions pas faire pour Magicà bord noir, avec une ambiance humoristique. L’extension s’annonçait comme un énorme succès et Wizards m’a demandé d’en créer une deuxième. Au bout du compte, elle s’est moins bien vendue que prévu (à ce jour, je reste persuadé que le tirage était simplement trop important) et Unglued 2 a été annulée.

Ungluedme tenait très à cœur et j’étais déterminé à en faire publier une suite. J’ai finalement trouvé un allié : Randy Buehler, mon patron de l’époque. Avec son aide, nous avons réussi à réaliser une deuxième extension Un. J'ai toujours le projet de créer un jour une troisième extension Un, et j'espère bien vous en parler un jour.

6) Créer un bloc de terrains (7 ans)

Lors de la création de Mirrodin, j’ai commencé à réfléchir sur la façon dont nous avons utilisé différents types de cartes autour desquels nous avons construit des blocs. Je me suis rendu compte qu’il en existait un que nous avions jamais vraiment exploité comme élément central, pas même pour une extension : les terrains. Au fil des ans, nous avions expérimenté un bon nombre d’espaces créatifs de terrain, et j’étais confiant qu’on allait pouvoir faire quelque chose de très cool. Il y avait juste un problème—à chaque fois que je mentionnais l’idée à quelqu’un, je recevais toujours la même réponse : « …et autrement, tu proposes quoi ? »

À l’époque, Randy m’avait fait faire un plan sur les cinq années à venir (qui s’est transformé en plan sur six ans). Je l’ai persuadé qu’une année devait être attribuée au design expérimental et au brassage d’idées. La plupart des années tournaient autour de thèmes qui nous étaient familiers, mais mon argument était : comment allions-nous découvrir de nouvelles choses si on ne les essayait jamais ? Par chance, Randy était du même avis. J’ai identifié l’année expérimentale comme bloc de terrain.

Quand j’ai commencé la création du bloc, il n’y avait que le développeur Mike Turian pour me dire qu’il trouvait que c’était une bonne idée. Heureusement qu’à la fin du projet, tout le monde était partant.

5) Faire revenir la mue (8 ans)

La mue a vu le jour parce que l’équipe des règles essayait de trouver un moyen de faire fonctionner Illusionary Mask et Camouflage. La solution a été de définir les cartes face cachée comme étant des créatures avec une force et une endurance. L’équipe de règles n’était pas seulement contente du résultat, mais elle a aussi réalisé qu’il menait à une mécanique. Les cartes pouvaient être lancées face cachée et, moyennant un prix, pouvaient plus tard être retournées face visible. Comme toutes les créatures face cachée étaient les mêmes, cela allait créer une ambiance de mystère. L’équipe de règles a présenté l’idée à Bill Rose. Il n’était guère intéressé. Ils l’ont essayée auprès de Mike Elliot. Lui non plus ne se montra pas enthousiaste. Ils ont donc fini par venir me voir et moi, j’ai adoré.

Faisons un saut de plusieurs années. La mue a été incluse dans Carnage, puis elle a été revisitée, comme de nombreuses autres mécaniques, durant le bloc Spirale temporelle . Je voulais vraiment lui trouver un foyer où elle allait pouvoir montrer de nouveau son potentiel. Le problème était que la mue est complexe et vient avec de nombreuses restrictions. On ne pouvait donc simplement pas la glisser dans n’importe quelle extension. C’est alors que le bloc Les Khans de Tarkir a pointé son nez. Il avait besoin d’une mécanique qui pouvait mettre en valeur les atouts du bloc et la mue s’accordait bien avec le sentiment d’intrigue propice à un monde de chefs de guerre.

4) Faire un bloc d’horreur gothique (10 ans)

Un jour, Brady Dommermuth et moi étions en train de regarder quelques illustrations qui venaient d’arriver pour Odyssée. Il a remarqué que l’élément créatif (cela se passait avant qu’il ne rejoigne le côté créatif—il était rédacteur technique à l’époque) ne correspondait pas aux mécaniques. L’appariement idéal pour un thème de cimetière serait une extension d’horreur gothique. J’avais pas mal réfléchi aux genres qui pouvaient marcher avec Magic, et quand Brady avait avancé l’idée d’une extension d’horreur gothique, je savais qu’on avait un gagnant.

Le problème, c’était qu’à l’époque nous étions complètement axés sur les modifs de mécaniques. Les extensions étaient axées sur le multicolore, le tribal ou encore des artefacts. On ne faisait tout simplement pas d’extension qui tourne autour d’un thème de créa. Puis, un jour Bill a dit qu’il voulait essayer concevoir un bloc autour d’un concept créatif. Je lui ai peint le tableau d’un monde d’horreur gothique, mais il avait une autre idée. Cette idée a débouché sur le bloc Guerriers de Kamigawa.

L’accueil du bloc a été assez tiède et du coup, l’idée de faire une autre création du haut vers le bas était difficile à vendre. Vers la fin du bloc Kamigawa, j’étais devenu directeur de conception, ce qui me mettait en position de devoir présenter des idées pour de futurs blocs. J’ai donc présenté un monde d’horreur gothique, mais personne à part moi n’appréciait vraiment l’idée. Puis Bill a eu l’inspiration de faire un bloc qui aurait les deux premières extensions sur un monde, alors que la dernière, plus grande, allait avoir son propre monde. Après une longue recherche, l’équipe de R&D a décidé de choisir une idée d’un monde proposé par Brian Tinsman pour les deux premières extensions. Bill savait à quel point j’avais envie de faire un monde d’horreur gothique et m’a donc dit que je pouvais me charger de la grande troisième extension.

À un moment, quelqu’un a avancé l’idée qu’il serait plus approprié de sortir l’extension d’horreur gothique aux environs de Halloween, et on a donc permuté les deux extensions. Bill m’a demandé si je pensais que le monde pouvait supporter une petite extension supplémentaire. Je lui ai répondu qu’à mon avis cela ne posait aucun problème. La grande extension a fini par se dérouler sur le même monde car l’équipe de créa avait conçu un retournement de situation très cool. Voyez-vous, il y avait cet ange emprisonné dans cette étrange construction appelée Helgruft…

3) Faire revenir le poison (13 ans)

L’extension Legends a introduit les deux cartes suivantes :

Les cartes vous permettaient de donner des marqueurs « poison » à l’adversaire. Un adversaire qui accumulait dix marqueurs « poison » perdait la partie ! Ça a été le coup de foudre. Je raffolais déjà de conditions de victoire alternatives (oh Meule, mon amour), alors j'ai tout de suite été épris du poison. En arrivant chez Wizards, j’étais tout feu tout flamme pour créer plus de cartes « poison ». Ma toute première création—Tempête—avait en fait le poison comme thème majeur. Mais c’était sans compter avec le service R&D qui a déclaré que le poison ne fonctionnait pas vraiment comme voulu. L'Assassin souk'ata dans Visions a été la dernière créature avec le « poison ».

Après que le poison s’est fait évincer de Tempête, j'ai essayé de l’inclure dans Unglued 2 (jetez un coup d’œil sur cet article si vous ne savez pas de quoi je parle), mais cette extension a été suspendue pour finalement ne jamais voir le jour. Il devenait évident que j’allais devoir prendre mon mal en patience. Dans Vision de l'avenir, j'ai pu faire passer quelques cartes décalées dans l'avenir qui annonçaient un possible retour du poison. On m’a finalement mis aux commandes de la création d’une extension qui allait réintroduire de très anciens méchants de Magic : les Phyrexians. S’il y avait bien un élément pour lequel le poison convenait à merveille, c’était eux. Mon équipe de création a travaillé d’arrache-pied, et elle a trouvé l’infection, une nouvelle mécanique parfaite pour utiliser le poison. Il n’aura fallu que 13 ans.

2) Faire un autre bloc d’enchantements (14 ans)

Quand Magic était un peu plus jeune, on avait quatre types de permanents : les artefacts, les créatures, les enchantements et les terrains. Aussi bien les artefacts que les créatures avaient été au centre de différentes extensions et personne de sain d’esprit n’allait baser une extension sur les terrains ! Cela faisait des enchantements le seul type viable de permanents qui n’avait pas encore eu son heure de gloire. L’équipe de création de L’épopée d’Urza avait décidé qu’il était temps de remédier à ce manque. Et c’est alors qu’est arrivé quelque chose d’amusant. L’histoire a pris un tournant et le bloc est devenu un prologue qui tournait autour d’Urza, un célèbre artificier.

Pour mettre l’histoire en valeur, l’équipe de la marque a appelé le bloc « Le cycle des artefacts ». Puis l’équipe de R&D a fait quelques erreurs et le bloc s’est retrouvé (en termes techniques du R&D) « kah-ssé ». Certaines de ces cartes cassées étaient des artefacts, mais il faut noter qu’aucune d’elles n’était un enchantement. Voila pourquoi le thème de l’enchantement s’est retrouvé en quelque sorte enterré. En fait, très peu de joueurs l’ont identifié comme bloc d’enchantements.

L’équipe de création avait toujours prévu de faire un autre bloc d’enchantements, mais d’autres idées se sont toujours vues propulsées en tête de liste, et le thème de l’enchantement n’est apparu qu’au compte-goutte. En tout cas, il en était ainsi jusqu’à ce qu’on décide de faire une extension du haut vers le bas inspirée par la mythologie grecque, et que Brady Dommermuth propose que les enchantements pourraient y jouer un rôle. Et à peine quatorze petites années plus tard, nous avons eu un deuxième bloc d’enchantements.

1) Trouver une mécanique qui fonctionne lorsqu’on la pioche (15 ans)

Tempête était ma première création et la première fois que j’étais responsable de création. Une de mes idées était une série de cartes qui avaient un effet dès qu’on les piochait. Par exemple, étiez-vous prêt à jouer un éphémère 1R qui inflige 4 blessures à une cible, créature ou joueur, s'il vous infligeait 2 blessures dès que vous le piochiez ? L’idée de ces déclencheurs par la pioche me fascinait. Le problème était qu’un joueur sache quand un adversaire en piochait un. Nous avons expérimenté de nombreuses idées assez folles, comme donner à ces déclencheurs des dos de cartes différents pour que l’adversaire puisse voir quand vous en piochiez un (c’était avant que les protège-cartes pour les cartes soient répandus). Nous avions essayé de ne limiter les déclencheurs qu’à des effets positifs pour encourager le piocheur à révéler le fait qu’il l’avait pioché.

Rien ne marchait vraiment bien, et nous avions fini par nous concentrer sur une mécanique différente— le rappel. Mais l’idée d’un déclencheur par la pioche a continué régulièrement à refaire surface au fil des ans. C’était le type de mécanique que de nombreux nouveaux créateurs reconcevaient régulièrement, pour ensuite passer du temps à essayer de la faire marcher. Puis, en travaillant sur Avacyn ressuscitée, nous nous sommes retrouvés avec le retrait d’une mécanique majeure (appelée « forbidden », c’est à dire « interdit ») de l’extension pendant le « créveloppement » (l’espace entre la création et le développement) et ce, pour des raisons de développement. Brian Tinsman, le responsable de la création de l’extension a alors suggéré une mécanique avec un effet lors de la pioche. Je lui ai raconté les nombreuses années durant lesquelles nous nous y étions essayés, mais il n’en a pas été découragé.

Brian n’était pas prêt à déposer les armes et a fini par trouver un moyen de la faire fonctionner. Plutôt que de se trouver intimidé par la tâche, il est devenu audacieux. Lors de la pioche, l’effet allait se déclencher uniquement si vous le vouliez. Plutôt que de nous entendre dire pourquoi cette mécanique n’était pas réalisable, Brian a insisté pour qu’on trouve un moyen de la faire marcher. Et il a réussi. Cette mécanique est ce qu’on a fini par appeler le miracle.

« Top 8 » du plus grand nombre de directions de la création (jusqu’au bloc Les Khans de Tarkir)

De nombreuses extensions de Magic ont été créées au cours des années. Voici la liste des sept personnes et de l’équipe qui en ont dirigé le plus grand nombre.

7) (égalité) East Coast Playtesters (tous les membres de l’équipe agissaient comme une direction de création) )—Skaff Elias, Jim Lin, Chris Page, et Dave Petty—4 directions de la conception : Antiquities, Fallen Empires, Ère glaciaire, Alliances

7) (égalité) Mark Gottlieb—4 directions de la conception : Mirrodin assiégé, Insurrection, Commander (édition 2013), « Louie »

6) Aaron Forsythe—6 directions de la conception : Discorde, Lorwyn, La renaissance d'Alara, Magic 2010, Magic 2011, Magic 2015

5) Ken Nagle—7 directions de la conception : Worldwake, Archenemy, La Nouvelle Phyrexia, Commander (édition 2011), Retour sur Ravnica, Créations divines, Destin reforgé

4) Brian Tinsman—8 directions de la conception : Judgment, Fléau, Guerriers de Kamigawa, Libérateurs de Kamigawa, Spirale temporelle, Planechase (édition 2012), L'ascension des Eldrazi, Avacyn ressuscitée

3) Bill Rose—10 directions de la conception : Mirage, Visions, Portal, Portal Second Age, Invasion, Sombracier, Souffle glaciaire, Chaos planaire, Éclats d’Alara, Conflux

2) Mike Elliott—12 directions de la conception : Forteresse, Exode, L’épopée d’Urza, L’héritage d’Urza, Masques de Mercadia, Némésis, Cinquième édition, Planeshift, Carnage, Légions, Traîtres de Kamigawa, Le pacte des guildes

1) Mark Rosewater—18 directions de la conception : Tempête, Unglued, La destinée d’Urza, Odyssée, Mirrodin, La cinquième aube, Unhinged, Ravnica, Vision de l’avenir, Sombrelande, Coucheciel, Zendikar, Les cicatrices de Mirrodin, Innistrad, Obscure ascension, Insurrection, Theros, Les Khans de Tarkir

« Top 8 » des cartes que les joueurs me demandent le plus souvent de signer

Entre celles qu’on me soumet lors d’événements, et celles que je reçois au boulot (toujours avec une enveloppe pré-adressée et affranchie), je me retrouve avec pas mal de cartes à signer. Voici la liste de celles pour lesquelles on me le demande le plus souvent.

8) Les différents « Jace »

Les joueurs aiment se faire signer leurs Planeswalkers et Jace en est le plus populaire.

7) Esclavagiste d'âmes

À chaque fois qu’on me demande ma création de carte favorite, j’ai tendance à choisir entre deux d’entre-elles. En voici une et les joueurs me demandent souvent de la signer…

6) Saison de dédoublement

…et voici l’autre. D’habitude, je la signe deux fois.

5) D’autres « Maros » (Multani, Molimo, Adamaro, Soramaro, etc.)

Avec les quelques « maros » légendaires et le cycle dans Libérateurs de Kamigawa, on me demande souvent de signer les nombreux Maros.

4) Terrains de base

Ils semblent être le choix de base quand les joueurs ne savent simplement pas ce qu’ils aimeraient avoir signé. Les terrains de base ne sont pas un mauvais choix car ils peuvent être intégrés à de nombreux decks.

3) Piqûre de frelon

La Piqûre de frelon est devenue mon exemple favori pour les cartes qui ne sont pas à leur place dans le camembert des couleurs. De nombreux joueurs semblent apprécier l’ironie de me faire signer la carte que j’apprécie le moins. Souvent, je la signe en ajoutant un commentaire dénigrant.

2) Look At Me, I'm the DCI

Cette carte arrive en deuxième place parce que je suis son illustrateur (dans la définition la plus large possible du terme). À chaque fois que j’en signe une, je rajoute des yeux à la figure aux yeux bandés.

1) Maro

Cette carte tire son nom du mien (pour la petite info, ce sont les deux premières lettres de mon prénom et de mon nom de famille). À chaque fois que je signe un Maro, je dessine sur le visage. J’aime y ajouter toutes sortes de choses, et il y a donc de nombreuses variations.

« Top 8 » des cartes (à part Maro) nommées d’après des créateurs

On sait que Maro tire son nom du mien, mais je ne suis certainement pas le seul créateur qui a donné son nom à une carte Magic. Voici le Top 8 de mes favoris. Je devrais aussi faire remarquer qu’il s’agit ici de ce qu’on appelle des cartes de vanité (c’est-à-dire des petites blagues qui font référence aux personnes qui créent le jeu). On ne fait plus ces cartes de vanité. Les exemples viennent donc tous des débuts de Magic.

8) Grimoire de Jayemdae (Alpha)

Quand Richard est venu la première fois chez Wizards of the Coast pour proposer un produit, il ne s’agissait pas de Magic mais de Roborally. Peter Adkinson, le co-fondateur et CEO de l’entreprise avait dit que l’entreprise était trop petite pour faire un jeu comme Roborally. Ce qu’il pouvait faire, c’était un petit jeu facile à transporter qui utiliserait des cartes. Et ceci allait un jour déboucher sur Magic. La personne qui accompagnait Richard à ce premier entretien s’appelait J. Michael Davis. Il allait plus tard devenir le premier vice-président du R&D. En son hommage, Richard a nommé une carte Alpha d’après lui— le Tome de J.M.D. (oui, c’est bien comme ça qu’il faut le prononcer).

7) Grimoire de Jalum (Antiquités), aussi : Jalum Grifter (Unglued)

Le Grimoire de Jayemdae a initié une petite mode où l’on donnait aux grimoires des noms de créateurs de Magic. Le Grimoire de Jalum ou Grimoire de J.L.M. devait son nom à Joel L. Mick, l’un des créateurs d’Antiquités, de Mirage et de Visions. Joel allait devenir le directeur de la création, puis le directeur principal de la marque pour Magic.

6) Grimoire d’Emmessi (Tempête)

Le Grimoire d’Emmessi ou Grimoire de M.S.E. tient son nom de Michael S. Elliot. Comme vous avez pu le constater plus haut, Mike a dirigé plus d’extensions de Magic que n’importe quelle autre personne sur cette planète à part moi-même. En son honneur, j’ai pu donner son nom à cette carte lors de la création de Tempête.

5) Joven (Terres natales), aussi : Furets de Joven, Outils de Joven (Terres natales)