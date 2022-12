Cet article est un nouvel épisode de Topical Blend. Voici comment cela fonctionne : Je prends des sujets liés à Magic et d'autres qui ne le sont pas, et je demande au public de voter (cette fois-ci, les suffrages ont été recueillis sur mon compte Twitter). Puis, je prends le sujet Magic gagnant et le sujet non-Magic gagnant, et je les mélange pour en tirer un article.

Mon tout premier Topical Blend, intitulé « To Err Is Human » (L’erreur est humaine), m'a fait associer mes « Top 10 Design Mistakes » (Le Top 10 des erreurs de conception) à « Girls » (Les filles). Cela m'a conduit à rédiger l'un de mes articles préférés à ce jour.

Mon deuxième Topical Blend était sans titre et combinait « The Pros and Cons of Adding a Sixth Color » (Ajouter une sixième couleur : le pour et le contre) avec « Mark Rosewater Admits He's %#@$ Insane » (Mark Rosewater est complètement fou), lequel était une blague récurrente sur un site humoristique consacré à Magic depuis longtemps disparu. Ma chronique était maquettée pour ressembler à celle de ce site et structurée comme un fil de discussion réagissant à mon « article » sur le sujet lié à Magic. La chronique elle-même se présentait donc sous forme d'un « fil de discussion » sur l'article, et cela a dérouté bien des lecteurs. Ajoutez à cela que je parodiais le site en question et que du coup, l'article ne tient pas vraiment autant la route que les autres. Vous pouvez cependant le lire ici.

Mon troisième Topical Blend s'intitulait « Sessions » et j'y ai combiné « The Top Ten Coolest Creatures Ever Designed » (Le Top 10 des créatures les plus cools jamais créées) avec « Dungeons & Dragons ».

Mon quatrième Topical Blend, qui lui aussi était sans titre, combinait « The Best Designed Card of Each Set » (La carte la mieux conçue de chaque extension) avec « Magic » (dans le sens de prestidigitation ou tour de passe-passe).

Pour ce cinquième Topical Blend, j'ai pioché des sujets liés et non liés à Magic chez mes Tweeps et j'en ai tiré seize. Puis, j'ai utilisé le logiciel de vote sur Twitter pour organiser une compétition à élimination directe. Voici le tableau des éliminations pour chacune des deux catégories :

Sujet lié à Magic

Quarterfinals (1) Les mécaniques inédites, (8) La création de mécaniques parasites (4) L'argot du R&D (5) Designing Planeswalkers (2) La création pour le Draft (7) La création de cartes à coût de mana élevé, (3) La dynamique de groupe (6) La découverte de nouvelles mécaniques, Semifinals (1) Les mécaniques inédites, (4) La création des planeswalkers (2) La création de cartes à coût de mana élevé (3) La découverte de nouvelles mécaniques, Finals (1) Les mécaniques inédites, (3) La découverte de nouvelles mécaniques

Sujet non lié à Magic

Quarterfinals (1) Les t-shirts (8) Les anciens collègues, (4) La science-fiction, (5) Les biscuits (2) La nourriture (7) Les légendes urbaines, (3) La comédie, (6) Les aéroports Semifinals (1) Les anciens collègues (4) La science-fiction (2) Les légendes urbaines (3) La comédie

La finale La science-fiction Les légendes urbaines

Au bout du compte, « Les mécaniques inédites » l'ont emporté pour le sujet Magic et « Les légendes urbaines » pour le sujet non-Magic .

Bon, c'est parti pour les mécaniques inédites et les légendes urbaines.

