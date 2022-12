L’année passée, j’ai écrit un article dans lequel je vous ai donné un aperçu d’une extension de Magic qui n’a jamais été publiée,Unglued 2. Celle-ci ne doit en aucun cas être confondue avec Unhinged. Unglued 2 était une extension parodique à bord argenté qui devait sortir deux ans après Unglued>, mais elle a été mise en attente pour finalement ne jamais être publiée. L’extension était cependant assez avancée pour qu’on ait un fichier de cartes complet et que les illustrations soient commandées.

L’accueil du premier article fut si chaleureux que j’ai décidé de lui donner une suite. Rappelez-vous qu’une grande partie de ce fichier s’est retrouvée dans Unhinged. Ce qui reste est donc le matériel qui était daté, faisait appel à des thèmes qui n’avaient pas été repris ou juste des choses sur lesquelles on avait changé d’avis six ans plus tard. Après ces précisions, regardons quelques cartes. N’oubliez pas que c’était il y a longtemps et que le modèle d’écriture ainsi que les règles n’étaient pas tout à fait les mêmes. J’ai laissé tous les textes de carte tels quels pour vous laisser apprécier les cartes dans leur environnement naturel. (NdT : comme il n’y a jamais eu de traduction pour les noms de cartes non publiées, ils sont suivis par leur traduction ou une explication de leur nom)

Inner Child (Âme d'enfant)

Inner Child (Âme d'enfant) | Illustration par Edward P. Beard, Jr.

CW01_U2

Inner Child

1W

Créature : esprit

1/1

Révélez quelque chose sur vous-même qu’un autre joueur ignore : Inner Child acquiert le vol et l’initiative jusqu’à la fin du tour.

T: Vous gagnez un vote supplémentaire. Ne jouez cette capacité qu’après l'annonce d'un vote mais avant qu’il commence.

Cette création est un bon exemple d’une carte qui essaie de faire deux choses qui ne se mélangent pas vraiment bien. La première capacité était plutôt de type interaction sociale, car elle obligeait les joueurs à se partager des informations. Quand j’ai réexaminé cette idée dans Unhinged sur une carte appelée Moniker Mage (Mage de prénom), je l’ai changée pour que l’information révélée puisse être utilisée plus tard contre vous si l’adversaire avait une copie de la carte.

La deuxième capacité était liée à la mécanique de vote de l’extension. Le problème, c’est que ces deux capacités n’ont rien en commun. Je ne peux qu’assumer le fait que j’aimais la deuxième capacité et que j’ai cherché une carte blanche commune sur laquelle la placer. Il n’y avait pas de choix qui s’imposait et je l’ai donc juste placée sur une carte sans trop de texte. J’ose espérer que j’ai progressé depuis.

Keeper of Ipecac (Gardien d’Ipecac)

Keeper of Ipecac | Illustration par Kaja Foglio

Keeper of Ipecac

1W

Créature : clerc

1/3

T: La prochaine fois que vous devriez gagner un marqueur « poison » ce tour-ci, prévenez l’obtention de ce marqueur.

Comme je l’avais expliqué dans l’article précédent sur Unglued 2, le poison était un élément très important dans cette extension. Cette carte était une de celles conçues pour le combattre. Je dois préciser (et cela vaut aussi pour Les cicatrices de Mirrodin, quand j’ai ramené le poison) que je ne voulais pas que les joueurs aient la capacité de l’enlever une fois qu’il avait été attribué, mais cette carte permettait de s’en protéger au moment où il devait l’être. Elle ressemblait beaucoup au Guérisseur sanctif (une créature d’Alpha qui s’engageait pour prévenir 1 blessure), mais comme l’extension avait quelques façons d’infliger du poison sans créature (parfois même auto-infligées), elle avait quelques autres utilisations.

White Sale (Soldes)

White Sale | Illustration par Quinton Hoover

RW03_U2

White Sale

WWW

Enchantement

Quand White Sale arrive en jeu, lancez un dé à six faces. Tous les sorts ont un coût de mana de X, X étant le résultat du dé, à la place de leurs coûts de mana habituels.

Quand je rejette un coup d’oeil sur ces cartes, j’essaie toujours de deviner comment elles avaient été créées. C’était évidemment une tentative d'utiliser un dé à six faces d'une manière différente. C’est une carte blanche plutôt originale et il paraît bien difficile de broder autour pour créer un deck. Elle me fait cependant plaisir, car elle vous oblige à réfléchir à ce que vous voulez en faire exactement. Comme vous pouvez le constater par les différentes cartes à jet de dé du fichier, j'avais vraiment adopté les dés comme moyen de créer des effets qui étaient difficilement prévisibles.

There's No Folk Like Merfolk (C'est bien des ondins)

Cantantes bajo la marea | Art by Scott M. Fischer

CU01_U2

There's No Folk Like Merfolk

1U

Créature : ondin

2/2

Quand There's No Folk Like Merfolk arrive en jeu, choisissez un mot d'au moins quatre lettres.

Au début de votre entretien, nommez un film dont le titre contient le mot choisi. Si vous ne le faites pas, sacrifiez There's No Folk Like Merfolk.

Un autre des petits thèmes des extensions Un, c’est l’inclusion de mini-jeux. L’idée, c'est que la carte vous oblige à jouer un petit jeu pour pouvoir l’utiliser. Celle-ci vous oblige à jouer à un jeu que je pratiquais lors de ma période Hollywoodienne. Vous choisissez un mot puis vous nommez à tour de rôle un film dont le titre contient ce mot. Pour éviter de choisir des mots comme « le » ou « de », le jeu vous oblige à en choisir un d’au moins quatre lettres. Le titre de la carte fait allusion à un vieux dicton hollywoodien « There's no folk like show folk » (littéralement « C'est bien des gens du monde du spectacle »).

Jeopardy

Jeopardy | Illustration par Phil Foglio

RU06_U2

Jeopardy

2U

Enchantement

Les joueurs doivent parler sous forme de questions.

À la fin du tour de chaque joueur, chaque joueur qui n’a pas uniquement parlé en formulant des questions reçoit deux marqueurs « poison ».

La plupart des cartes que je vous ai montrées n’ont jamais trouvé leur place dans Unhinged. Cette carte est un peu une exception. La mécanique est basée sur un jeu appelé Questions que j’ai rencontré pour la première fois dans la pièce de théâtre Rosencrantz et Guildenstern sont morts de Tom Stoppard. Dans le jeu, les joueurs se parlent en se posant des questions. Ils ne peuvent pas répéter les questions, poser des questions rhétoriques ou poser une question qui saute du coq à l’âne. Le premier joueur à ne pas parler sous forme de question perd un point. Un joueur gagne en amassant quatre points. Le jeu est aussi connu comme « tennis de questions » et les points sont parfois notés comme dans ce sport.

Dans Unglued 2>, c’était un enchantement. Quand je l’ai transféré à Unhinged, je l’ai changé en créature et c’est devenu cette carte :

L’illustration utilisait des personnages de l’épopée de l’Aquilon, et ça datait donc un peu (bien que quelques personnages d’Aquilon fassent leur apparition dans Unhinged). J’ai aussi trouvé préférable que la carte change de contrôleur, plutôt que de punir les joueurs avec du poison. (Rappelez-vous qu'Unhinged n’avait pas de poison). Voici une anecdote amusante au sujet de cette carte :

Unglued est seulement sorti en anglais, mais le plan était de sortir Unglued 2 en anglais et en japonais. Comme l’extension devait à un point ou un autre être traduite en japonais, j’ai envoyé la liste des cartes au traducteur—en ce temps c’était un gars dénommé Ron Foster, qui travaille maintenant dans le jeu organisé – et il m’a renvoyé une longue liste d’annotations. J’apprenais que la carte Jeopardy n'avant aucun sens car le jeu télévisé n’existait pas au Japon et la référence ne leur disait donc rien. Pour ceux qui ne sont pas fans de Jeopardy, cette émission de jeu demande aux participants de répondre sous forme de questions.

Card Shark (Maquilleur de cartes)

Card Shark | Illustration par Randy Elliot

SU01_U2

Card Shark

2U

Créature : ondin

1/1. Vol

1/3. U Dégagez Card Shark.

6/3. Vol

1/1. Vol

3/3. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

0/1. T: Card Shark inflige 1 blessure à une cible, créature ou joueur.

2/2. Card Shark est imblocable.

1/4. 1U La créature ciblée acquiert le vol jusqu’à la fin du tour.

1/1. U, Sacrifiez Card Shark : piochez une carte.

1/1. U, Sacrifiez Card Shark : piochez une carte.

0/1. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

3/3. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

1/4. 1U La créature ciblée acquiert le vol jusqu’à la fin du tour.

0/1. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

1/3. U Dégagez Card Shark.

6/3. Vol

0/1. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

0/1. T: Card Shark inflige 1 blessure à une cible, créature ou joueur

1/1. U, Sacrifiez Card Shark : piochez une carte.

2/2. Card Shark est imblocable.

2/1

3/3. U Renvoyez Card Shark dans la main de son propriétaire.

1/3. U Dégagez Card Shark.

2/1

0/1. T: Card Shark inflige 1 blessure à une cible, créature ou joueur.

1/4. 1U La créature ciblée acquiert le vol jusqu’à la fin du tour.

2/1

1/1. Vol

2/2. Card Shark est imblocable.

6/3. Vol

La dernière fois, j’avais expliqué qu'Unglued 2 devait avoir des cartes à gratter. Je vous avais montré une carte d’enchantement et je me suis donc dit que cette fois-ci, j’allais vous montrer une créature. Chaque carte à gratter a trois lignes à gratter différentes pour pouvoir être utilisée trois fois. Pour chaque carte à gratter, il y avait dix versions différentes pour garantir que les joueurs ne puissent pas connaître la version dont ils disposaient. Nous les avions aussi conçues de façon à ce que le grattage d’une ligne ne révélât pas nécessairement de quelle version des dix il s’agissait. Bien sûr, une fois deux lignes grattées, il n’y avait pas moyen d’empêcher les joueurs qui avaient mémorisé toutes les versions de deviner la troisième.

L’idée des cartes à gratter était de créer une variance à l’aide d’un moyen de randomisation plus décalé. Nous avions même songé à inclure du chewing-gum dans chaque booster. Comme vous pouvez le constater, Unglued 2 repoussait clairement les limites de plusieurs manières. L’idée était de faire imprimer une feuille test pour nous assurer que la technologie de grattage allait fonctionner comme prévu avec les cartes Magic, mais le projet a été suspendu avant ce test.

Endangered Species Act (Loi sur les espèces en voie de disparition)

Endangered Species Act | Illustration par Randy Gallegos

UB03_U2

Endangered Species Act

B

Rituel

Appelez à voter. Si le vote l’emporte, mettez en jeu toutes les créatures de tous les cimetières. Chaque joueur a un vote, plus un vote supplémentaire s’il n’a pas plus de cinq créatures dans son cimetière. Un vote l’emporte si la majorité vote en sa faveur.

Dans l’article précédent sur Unglued 2, j’avais présenté une carte qui interagissait avec les cartes de vote. Cependant, je ne vous avais pas montré comment les cartes de vote fonctionnaient. Chacune d’elles appelait à un vote et faisait gagner ensuite des votes supplémentaires à certains joueurs, dépendant de certains critères mentionnés. En général, les effets étaient positifs pour les joueurs, mais comme ils affectaient tout le monde, ils étaient souvent moins avantageux pour certains, les incitant à faire échouer le vote. C’est à cette série de cartes de vote que j’ai pensé quand Shawn m’a demandé si j’avais des suggestions de mécanique de jeu pour Conspiracy .

J’apprécie tout particulièrement cette carte. Elle est conçue pour avoir un grand impact et son activation rend certainement certains joueurs plus heureux que d’autres. Ma seule réserve est que cet effet semble un peu trop important pour une carte inhabituelle. Hors de ce contexte, j’en aurais fait une rare. Je sais qu’elle faisait partie d’un cycle d’inhabituelles prévues pour le format Limité, et c’est comme ça qu’elle s’est retrouvée à cette rareté.

Phyrexian Librarian (Bibliothécaire phyrexian)

Phyrexian Librarian | Illustration par Kev Walker

RB01_U2

Phyrexian Librarian

1BB

Créature : tortionnaire

2/2

Vol

À chaque fois qu’un de vos adversaires prononce le nom d’une carte de Magic en jeu ou en train d’être jouée, ce joueur gagne un marqueur « poison ».

Cette carte se retrouve en quelque sorte dans Unhinged. Quand était venu le temps d’assembler la création pour Unhinged, j’ai demandé à l’équipe de création de revenir sur Unglued 2 pour voir ce dont on pouvait peut-être se servir. Du point de vue de la mécanique, la carte était inutilisable, car Unhinged n’utilisait pas le poison, mais l’illustration et le nom étaient trop bons pour ne pas les utiliser. Le concept du Phyrexian Librarian a donc eu droit à une toute nouvelle carte. Je devrais aussi faire remarquer que cette carte, qui punit des joueurs pour avoir prononcé certains mots, est un vieux précurseur de la mécanique gotcha (touché !).

Rutabaga of the Night (Rutabaga de la nuit)

Rutabaga of the Night | Illustration de Heather Hudson

RB04_U2

Rutabaga of the Night

2BB

Créature : légume

*/*

Vol, initiative, célérité

Au début de votre entretien, vous gagnez un marqueur « poison ».

La force et l'endurance de NOM-DE-CARTE sont chacune égales au nombre de marqueurs « poison » de son contrôleur.

2BB : Mettez NOM-DE-CARTE en jeu. Ne jouez cette capacité que pendant votre entretien et uniquement si NOM-DE-CARTE est dans votre cimetière.

Cette carte est un des légumes animés dans cette extension. Comme tous les autres, elle était liée au poison, bien qu'elle vous empoisonnait vous, et pas votre adversaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une parodie de cette carte de Mirage :

Rutabaga of the Night utilise une idée que nous avons essayée lors de la création de Les cicatrices de Mirrodin mais que nous avons abandonnée : des cartes qui vous récompensent pour avoir été empoisonné. Le problème, c'est qu'elles créaient un conflit : veut-on ou non empoisonner son adversaire. Nous étions de l’avis qu’il était préférable que l’extension encourage un comportement spécifique plutôt que d’amener les joueurs à constamment se demander s’ils étaient censés l’utiliser.

What the…?! (Hein ? Quoi ?)

What the…?! | Art by Randy Gallegos

RR02_U2

What the…?!

RRRR

Éphémère

Jusqu’à la fin du tour, ajoutez trois à tous les chiffres (sous forme numérique et écrite) dans tous les encadrés de texte (par exemple, tous les 1 et « un » deviennent 4 et « quatre »).

Pendant des années, j’ai essayé de placer des cartes à échange de chiffres dans un bord noir, mais le développement m’en a toujours empêché parce que… enfin, il faut croire que c’est dangereux. De plus, je ne suis pas sûr que les règles gèrent le chiffre « 1 » et le mot « un » de la même façon. Mais au pays des bords argentés, tout est possible ! Quand je me suis attaqué à Unhinged, je pense que j’ai décidé que cette carte était un peu exagérée et j’ai donc conçu Look at Me, I'm R and D (Regardez, je travaille à la R&D) en version plus sage. Look at Me, I'm R and Dvous permet de baisser les chiffres et peut donc servir pour doucher l’adversaire, ce que What the…?! ne fait pas.

Un dernier point. Un de mes petits plaisirs avec les noms dans les extensions Un… était d’essayer d’y coller un max de ponctuation. Celui-ci avait des points de suspension, un point d’exclamation et un point d’interrogation sur la même carte !

Udder Madness (Pis en folie)

Udder Madness | Illustration par Ron Spencer

RR05_U2

Udder Madness

2RR

Enchantement

À la fin du tour de chaque joueur, chaque joueur lance un dé à six faces. (Les égalités sont rejouées jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.) Le joueur avec le résultat le plus élevé joue le prochain tour.

Le Magic normal à bord noir aime avoir des enchantements rouges rares qui ajoutent un peu de chaos. Et bien, les extensions à bord argenté doivent accélérer la cadence. Il y a deux raisons pour lesquelles cette carte n’a jamais rejoint Unhinged. Premièrement, Unhinged n’incluait pas de jets de dé. Deuxièmement, cette carte s’est avérée un peu trop puissante dans un deck avec quatre Goblin Bookies (une créature rouge d'Unglued qui vous permet de relancer les dés.)

Santawar Elves (Elfes de Nowelwar)

Santawar Elves | Illustration par Anson Maddocks

CG01_U2

Santawar Elves

3G

Créature : elfe

2/2

2G,T: Choisissez et lancez un dé à six faces Si le résultat est 6, sacrifiez NOM-DE CARTE. Sinon, cette créature reçoit +X/+X jusqu’à la fin du tour, X étant le chiffre lancé au dé.

Cette carte a vu le jour parce que je me suis rendu compte qu’il y avait un certain nombre de types d’elfes différents dans la culture populaire. Ne serait-il pas amusant de prendre un elfe de Magic (plus particulièrement un elfe Llanowar) pour lui faire remplacer un des autres types d’elfes. Après avoir considéré toutes les options—faire des biscuits, réparer secrètement des chaussures la nuit, etc.—j’ai décidé de choisir un des elfes du Père Noël.

La mécanique de la carte jouait avec l’utilisation d’un dé à six faces. Ici aussi, il y a deux raisons pour lesquelles elle ne s’est pas retrouvée dans Unhinged. Premièrement, comme déjà mentionné, Unhinged n’utilisait pas de dés à six faces. Deuxièmement, la carte était finalement trop similaire à Free-Range Chicken d’Unglued. En y repensant, je ne sais pas pourquoi je n’ai pas utilisé le concept ainsi que l'illustration pour simplement en faire une nouvelle carte qui s’en inspirait.

Broccoli

Broccoli (Brocoli) | Art by Mark Poole

UG01_U2

Broccoli

1G

Créature : légume

1/1

À chaque fois que NOM-DE-CARTE inflige des blessures à un joueur, lancez un dé à six faces. Si vous faites 1, 2 ou 3, ce joueur gagne autant marqueurs « poison » que le résultat du dé.

C'était un des concepts de cartes les plus controversés de l’extension. Il faut comprendre que toutes les créatures qui interagissaient avec le poison étaient des légumes. Le vert et le noir avaient le pourcentage le plus élevé d’entre-eux car le poison a toujours plutôt été associé avec ces deux couleurs. Pour une des cartes de poison, j’adorais l’idée qu’il s’agissait d’un simple légume inanimé. D’où le brocoli. Pour ceux qui ça intéresse, on l’avait choisi pour son statut culte du légume le plus détesté par les enfants.

Rappelez-vous que c’était moi qui écrivait les concepts de cartes pour Unglued 2. J’ai donc fait Broccoli et j’ai commandé une illustration. Quand l’illustration est arrivée, les gens l'ont regardée et m'ont demandé de quoi il s’agissait. Je leur ai montré la carte et soit ils se mettaient à rire ou ils disaient « ce n’est pas une créature ». Plus j'ai fait des recherches, plus j'ai constaté que les avis sur cette carte étaient plutôt contrastés. Ou alors les gens la trouvaient très drôle, ou alors pas du tout. D’habitude, nous aimons avoir des éléments qui polarisent les réactions et je l’ai donc laissée telle quelle. L’extension n’a jamais été publiée, je n’ai donc jamais eu l’occasion de voir ce que le public en pensait.

Sheep Cloning (Clonage de moutons)

Sheep Cloning | Illustration par Ron Spencer

UG03_U2

Sheep Cloning

2GG

Rituel

Lancez un dé à six faces. Lancez ensuite autant de dés. Mettez en jeu un nombre de jetons de créature 0/1 verte Mouton égal au résultat.

Dans Unglued, nous avons fait des cartes de jeton. je voulais créer un jeton Mouton pour la carte Ovinomancien (de l’extension Visions). Pour ce faire, je devais cependant avoir une carte dans Unglued qui utilisait aussi un jeton Mouton, et c’est comme ça que j’ai fait Flock of Rabid Sheep.

J’ai décidé que les jetons Mouton devaient faire partie d’une extension « Un- » et j'ai ajouté cette carte. Avec le recul, je ne suis pas sûr de me rappeler pourquoi je leur ai donné 0/1, alors que les « rabid sheep » (moutons enragés) étaient 2/2. (Bon, d’accord, ils étaient probablement enragés.) Je demande aussi le prix fort sans donner beaucoup d’avantages. Si je devais le refaire, je pense que je vous ferais lancer un dé à six faces, puis lancer autant de dés à six faces que nécessaire pour déterminer le nombre de marqueurs que vous recevez. De cette façon, vous auriez un grand nombre de jetons 0/1 Mouton autour desquels vous pourriez ensuite construire votre deck pour vous en servir.

Iron Man

Iron Man | Illustration de Matthew Wilson

CA01_U2

Iron Man

5

Créature-artefact

6/4

Piétinement

Quand Iron Man va au cimetière, déchirez cette carte et retirez les morceaux du jeu.

Voici une autre blague d’initiés de Magicqui n’a pas survécu. À cette époque, il y avait un format appelé Iron Man Magic où chaque carte qui devait aller au cimetière était déchirée à la place. Tous les sorts étaient donc déchirés au moment où ils étaient lancés, et tout permanent détruit dans le jeu était réellement détruit autour de la table. J’ai créé cette créature (a) pour qu’elle puisse survivre quelques parties et (b) en tant que lecteur de BD de longue date, j’aimais l’idée d’avoir une carte appelée Iron Man. Rappelez-vous que c’était à une époque où la plupart des gens n’avaient aucune idée de qui il était.

La raison pour laquelle cette carte n’a jamais été retenue pour Unhinged, à part le fait qu’elle date un peu, était dû à l’étude de marché faite pour Unglued. Quelles étaient les deux cartes les plus haïes d’après cette étude ? Blacker Lotus et Chaos Confetti. Ces deux cartes étaient les plus détestées, et de loin.

Les spécialistes de l’étude avaient comparé toutes les données récupérées sur ces deux cartes, et malgré tous leurs efforts ils n’arrivaient pas à trouver pourquoi ces deux cartes étaient si peu appréciées. Ce n’était ni l’illustration, ni le nom, ni le texte d’ambiance. Je me rappelle avoir souri quand ils m’ont dit ça. Ma réponse ? « Vous devriez peut-être jeter un coup d’œil sur le texte de règle ».

The Other Spatula of the Ages (L'autre spatule des âges)

The Other Spatula of the Ages | Illustration par Melissa A. Benson

UA02_U2

The Other Spatula of the Ages

4

Artefact

4,T: Renvoyez NOM-DE CARTE et toutes les cartes non-Unglued excepté les terrains de base dans la main de leurs propriétaires.

Ungluedavait la carte suivante :

Je me disais qu’il serait rigolo de lui joindre une carte compagnon. Spatula of the Ages vous permettait de mettre des cartes « Un- » sur le champ de bataille depuis votre main. La carte- compagnon faisait (en quelque sorte) l’inverse. À part les cartes « Un- » et les terrains de base, elle renvoyait toutes les cartes dans la main de leurs propriétaires. Notez que le texte de règle sous-entend que toutes les extensions « Un- » allaient être des extensions Unglued. À l’époque, on partait du principe qu'Unglued allait se retrouver dans tous les titres, à la façon de films. Unglued 2: La suite obligatoire, Unglued contre-attaque, Le fils d’Unglued, Unglued: Le dernier chapitre, Unglued: Un nouveau départ, etc.

Illusionary Masking Tape (Ruban adhésif illusoire)

Illusionary Masking Tape | Illustration par Mark Brill

RA01_U2

Illusionary Masking Tape

4

Artefact

Gardez toutes les cartes en jeu que vous contrôlez face cachée.

À chaque fois qu’une carte que vous contrôlez est engagée, activée, qu’elle attaque ou qu'elle bloque, révélez cette carte. Retournez la carte face cachée à la fin du tour.

Cette carte est plus ancienne que la mécanique de mue. À l’époque, le fait d’être face cachée ne changeait pas la carte. (Aujourd’hui, les règles définissent que toute carte face cachée est une créature incolore 2/2.) L’adversaire ne le savait pas tant qu'il ne se produisait par un événement pour lequel c’était important. Et même là, l’adversaire ne le savait pas toujours. Avec le fonctionnement de la carte comme elle est actuellement écrite, la situation suivante pouvait arriver :

Adversaire :Je frappe ta créature face cachée avec une Foudre.

Vous : Ok.

Adversaire : Que se passe-t-il ?

Vous : Elle a 3 blessures.

Adversaire : Est-ce qu’elle meurt ?

Vous : Non.

Avec le recul, la carte aurait probablement dû être révélée au moment où elle bloquait plutôt que lorsqu’elle attaquait. Son côté amusant réside dans le fait que votre adversaire doive prendre des décisions sans savoir de quoi il retourne.

Pet Cemetery (Simetière)

Pet Cemetery | Illustration par Todd Lockwood

RL01_U2

Pet Cemetery

Terrain

T, nommez le type de chaque créature que vous avez renvoyé du cimetière dans votre main pendant cette partie : Renvoyez la carte ciblée d’un type depuis votre cimetière dans votre main.

Voici une autre carte avec un mini-jeu. Pet Cemetary est basé sur un jeu appelé « Je suis parti en voyage ». Un joueur commence à nommer un objet emmené en voyage qui commence avec un A. Le suivant répète l’objet A et ajoute un objet commençant avec un B. Ceci continue à tour de rôle jusqu’à ce quelqu’un n’arrive plus à se souvenir de tous les objets. Pet Cemetery oblige le contrôleur à devoir se souvenir de chaque type de créature retourné auparavant.

C'est encore une création dont le concept avait l’air cool, mais qui présentait quelques défauts. Pour commencer, le jeu de mémoire fonctionne parce qu’à terme il vous faut vous rappeler de beaucoup trop de choses, mais Magic n’est pas vraiment assez long pour faire une liste dont on ne pourrait pas se rappeler. Et ceci part également du principe que vous retournez de nombreux types de créature différents. La plupart du temps, cette carte fait revenir la même créature, et cela rend la mémorisation enfantine. Pour couronner le tout, la carte n’impose pas vraiment de pénalité quand vous ne vous rappelez pas de tout. La carte aurait dû vous obliger à la sacrifier si vous ne remplissiez pas les conditions demandées. C’est de cette manière que fonctionnent de nombreuses cartes de mini-jeu, comme par exemple le Petit bateau où le Bibliothécaire phyrexian d'Unhinged.

À la revoyure

J’espère que vous avez apprécié ce second coup d’œil sur Unglued 2. L’extension contenait de nombreux éléments amusants que j’ai regretté ne jamais voir publiés. Je suis donc content de pouvoir les partager maintenant avec vous. Comme toujours, je serai ravi d’avoir votre feedback par email ou par n’importe lequel de mes médias sociaux (Twitter, Tumblr, Google+, Instagram).

Rejoignez-moi la semaine prochaine où j'interviewerai les couleurs de Mardu.

D’ici-là, je vous souhaite de jeter un coup d’œil sur certains de vos projets passés qui ne se sont jamais réalisés.

