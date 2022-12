De temps en temps différentes personnes me demandent de faire des annonces dans mon article. Cette semaine, la personne me demandant ça est moi-même. Étant donné que je suis plutôt fan de moi-même (l’aviez-vous deviné ?), j’ai décidé d’honorer ma requête. La semaine prochaine auront lieu les quatorzièmes Championnats du Monde annuels Magic: The Gathering. Nous avons décidé de monter d’un cran et de transformer la semaine entière en un festival Magic, essentiellement une convention Magic contenant les Championnats du Monde. Il y aura toutes sortes de trucs cools à faire. Cliquez ici pour plus d’infos. Également, si vous vous voulez m’écouter radoter à propos des Championnats du Monde, je l’ai fait il y a une paire d’années. Cliquez ici.

Mais ce n’est pas ce que je voulais mettre en avant. Pas exactement. Vous voyez, chaque année aux Championnats du Monde je respecte une tradition qui date de mes premiers jours chez Wizards of the Coast. En fait, l’évènement en question précède ma présence chez Wizards. Il précède même mon implication auprès de Wizards. Je parle du Spectacle Ludique d’anecdotes Magic ‘Interrogez Mark’. J’ai toujours été passionné par les anecdotes donc il est parfaitement logique que lorsque je me suis impliqué dans Magic j’ai commencé à organiser des spectacles ludiques à propos d’anecdotes lors des salons, ce que j’ai fait pendant de nombreuses années à Los Angeles avant que je ne fasse une excursion permanente à Washington. Ces spectacles ludiques me menèrent à l’organisation de spectacles ludiques à tous les Pro Tours (à l’époque où j’allais à tous les Pro Tours).

Maintenant que je voyage moins mes spectacles d’anecdotes sont confinés à un par an aux Championnats du Monde. J’ai eu un spectacle d’anecdotes à chaque Mondial depuis le troisième en 1996. Et la tradition se poursuit cette année — vérifiez sur notre page du Mondial pour les infos sur quand et comment vous pouvez y participer. Cela fonctionne de la façon suivante : des gens viennent par équipes de trois. Chaque équipe vient participer. Le spectacle ludique est organisé comme un tournoi en rondes suisses avec un système d’élimination semblable au top 8. Chaque équipe qui participera jusqu’au bout gagnera quelque chose et bien que je ne puisse pas encore annoncer le grand prix, ce sera quelque chose de plutôt cool.

Quel est donc le rapport avec mon article ? Et bien, pour aider les gens à mieux se préparer pour l’évènement (ou pour avoir un avant-goût de ce à quoi il ressemblera si ne pouvez y assister) j’ai décidé de transformer mon article d’aujourd’hui en un quiz d’anecdotes. Je n’ai pour le moment eu qu’une seule fois un quiz d’anecdotes dans un article, et il fut dédié aux soldats. (Hé, c’était la Semaine des Soldats.) Les questions sont de difficultés variées et j’ai essayé de choisir des thèmes dont les réponses sont intéressantes même si vous ne les connaissiez pas. De cette façon, vous pouvez essayer de voir si vous vous débrouillez bien ou vous pouvez simplement apprendre de nouvelles informations Magic.

Je poserais une question pour chaque extension Magic qui a été publiée jusqu’à présent. Parce que leur nombre est devenu assez important, j’ai divisé cet article en deux parties. La seconde partie paraîtra dans deux semaines (étant donné que la semaine prochaine est une semaine à thème). De cette façon cet article paraîtra la semaine avant et la semaine après l’évènement que je mets en avant. Sur ce, parlons moins, et voyons plus d’anecdotes.

Question n°1 (Édition limitée Alpha)

Quelle carte Alpha fut considérée comme mal imprimée en 1993 puis eu ensuite un errata qui la ramena à son fonctionnement Alpha ?

La Red elemental blast (Salve élémentaire rouge). La carte d’origine était une interruption mais fut imprimée par erreur avec le type éphémère. Elle est par la suite devenue un éphémère quand les règles de la Sixième Édition éradiquèrent le type interruption.

Question n°2 (Arabian Nights)

Qu’avait en deux exemplaires l’ Aladdin's Lamp (Lampe d'Aladdin) originale d’Arabian Nights ?

Des cercles de mana incolore dans son coût. À l’époque, la bulle de mana incolore était trop petite pour contenir un dix (les apparences modernes ont depuis résolu ce problème) ils avaient donc mis deux bulles de coût à cinq manas à la place. Et oui, cela a entraîné de nombreuses confusions à l’époque, principalement parce que des gens pensaient que le cinq supplémentaire était une erreur typographique.

Question n°3 (Antiquities)

Sur combien de cartes Antiquities les mots « artefact » ou « artefacts » n’apparaissent-ils pas où que ce soit sur la carte ?

Trois : La Strip Mine (Mine des morts-terrains), l’Strip Mine (Mine d'Urza), et l’Strip Mine (Tour d'Urza). Si vous pensez que les extensions actuelles ont des thèmes forts, voyez à quel point l’extension Antiquities était dédiée à son thème. Toutes les cartes à l’exception de certains terrains colorés affectaient les artefacts, n’étaient pas affectées par les artefacts, utilisaient les artefacts, ou étaient des artefacts. Qu’en est-il de l’Urza's Power Plant (Centrale énergétique d'Urza) ? (J’ai prévenu que certaines de ces questions seraient difficiles.) Elle a le mort « artefact » dans son texte d’ambiance. Urza's Power Plant

Question n°4 (Legends)

Quelle capacité apparaît pour la première fois du jeu Magic dans l’extension Legends sur une créature, bien qu’il y ait deux autres cartes de l’extension pouvant neutraliser cette capacité ?

Traversée des Plains (Plaines). Le Great Wall est encore plus fou quand vous vous rendez compte que dans l’histoire du jeu Magic (treize années après l’impression de cette carte) il n’y a toujours que trois créatures supplémentaires imprimées avec la traversée des plaines. Et ceci en comptant une carte de Portal Three Kingdoms et une de Unhinged ayant la traversée des plaines enneigées se moquant de la faible fréquence d’apparition de la capacité. Oui, oui, Greater Morphling and Illusionary Presence (Présence illusoire) peuvent se donner la traversée des plaines.

Question n°5 (The Dark)

Cette extension inclut l’une des deux seules cartes dont conçues, nommées, aux textes d’ambiance écris, et illustrées par la même personne. Quelle est cette carte ?

Elves of Deep Shadow (Elfes de l'ombre profonde) Jesper Myrfors fut le concepteur en chef de l’extension The Dark ainsi que le directeur artistique Magic à cette époque. L’autre carte ? Ok, c’est la dernière anecdote dans laquelle je parle de moi dans la réponse. (Enfin, du moins dans la Première Partie.)

Question n°6 (Fallen Empires)

Combien de cartes de l’extension Fallen Empires avaient soit le vol soit la capacité de donner le vol à une créature ?

Deux. Un chevalier et un cerf-volant (alias le Goblin Kites et le Vodalian Knights). La seule créature ayant la capacité ne l’a même pas franchement. Elle doit être activée. L’autre est une carte qui donne un vol menant une fois sur deux à la mort de la créature. Auriez-vous deviné que l’équipe conceptrice (Skaff Elias, Jim Lin, Dave Petty, et Chris Page) n’aimait pas le vol ? Ils ont aussi créé Ere Glaciaire, qui est tout aussi connue pour son nombre limité de volantes. Pour les champions des anecdotes, il y a une autre carte dans Fallen Empires mentionnant le vol. Vous voyez, elle est inutile contre un Chevalier activé ou une créature ayant été jetée en l’air par le Cerf-volant.

Question n°7 (Ère Glaciaire)

Il y avait cinq images différentes de pochettes recharges Ère Glaciaire, dont l’une d’entre elles reprenait l’illustration d’une créature qui n’était pas la créature représentée par la carte dont elle venait. Quelle est cette carte ?

Karplusan Yeti (Yeti karpluséan). Regardez à l’arrière-plan. Vous voyez cette créature derrière le couple ? C’est le Yeti. En quelque sort il n’était pas assez bon pour figurer sur l’emballage.

Question n°8 (Terres Natales)

Qui sont les arpenteurs amants dans l’histoire Terres Natales ? (Indice : Leurs deux noms apparaissent dans les titres de cartes de l’extension.)

Serra (oui, celle célèbre de par ses Serra Angel) et Feroz.

Pouvez-vous deviner lequel a eu le plus de publicité ? Il est également intéressant de noter que ‘Serra Angel’ apparaît également dans cette carte : Il y a plus de lien qu’il n’y paraît, puisque Richard Garfield a eu le mot Serra Angel à partir du mot anglais ‘serrated’ (barbelé) tandis qu’il tentait d’évoquer un thème de dureté pour l’ange.

Question n°9 (Alliances)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Lord of Tresserhorn (Seigneur de Tresserhorn). Lord of Tresserhorn Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’expression. Un moyen de dire au revoir en jargon cibiste (les CBs étaient une sorte de radio utilisée par les camionneurs dans les années 70) était ‘10-4, good buddy (mon pote).’ ‘10-4’ était une façon de dire ‘ok’, vous avez entendu votre interlocuteur. ‘Mon pote,’ à l’époque, était un terme pour un ami. La carte avait en fait été conçue comme une 9/4 mais l’équipe de développement (ma première en tant que jeune développeur débutant) l’a transformée en 10/4 parce que nous avons spécifiquement pensé qu’il serait amusant d’y faire référence comme Mon Pote.

Question n°10 (Mirage)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Des écureuils. Appelée Unseen Wildlife (Vie sauvage cachée) durant sa conception, la carte avait reçu la description d’illustration suivante : (le gras est de moi) ’Des douzaines de petites créatures affamées grouillent dans les sous-bois de la jungle. Sur cette image, on ne peut pas dire ce que sont ces créatures. On ne peut voir que leurs yeux.’ Le directeur artistique de l’époque n’avait pas compris qu’avoir des créatures représentées sur l’illustration changerait le fonctionnement de la carte et dont ne l’avait pas fait modifier par l’artistique. Les écureuils auraient à attendre un autre jour. Pour l’histoire complète des écureuils, voyez mon article sur le sujet, Écureuils de mes rêves .

Question n°11 (Visions)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Les créatures avec effets ‘d’arrivée en jeu’. Bien qu’il existait des créatures ayant un effet se déclenchant à leur arrivée en jeu (telles que Clone ou Kjeldoran Dead (Mort kjeldorien) ou Pyknite), ils étaient toujours liés directement à la créature (ou à l’avantage de cartes de la créature). Avec l’extension Visions, le jeu Magic a commencé à avoir des sorts qui étaient essentiellement greffés sur des créatures. La Man-o'-War (Physalie) était une Unsummon (Désinvocation) arrivant avec un corps 2/2. Les deux étaient complètement déconnectés mécaniquement. D’ailleurs, si vous désirez gagner un pari sur le thème Magic, demandez à quelqu’un de nommer toutes les créatures ‘d’arrivée en jeu’ de l’extension Visions. La Man-o'-War (Physalie), le Nekrataal (Nékrataal), et l’Uktabi Orangutan (Orang-outang de l'Ouktabi) forment le trio connu. Tout le monde semble oublier le pauvre Knight of the Mists (Chevalier des brumes).

Question n°12 (Portal)

Cliquez ici pour voir la réponse.

L’interception. Il fut pensé à l’époque qu’il s’agissait d’un mot plus facile pour aider les débutants à saisir le concept. Il devint cependant vite apparent qu’avoir des termes différents pour des actions basiques était un réel obstacle à une transition en douceur d’un jeu initiatique au vrai jeu. Le terme fut restauré pour Portal Second Age.

Question n°13 (Aquilon)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Il s’agissait de la première extension Magic dont le nom n’était pas un mot anglais (Ok, il s’agissait d’un mot composé de deux mots anglais.) La décision fut prise car il s’agissait du point de départ de la Saga de l’Aquilon et que le nom devait refléter la mise en avant de l’histoire. Pour plus d’informations à ce sujet, rejoignez-moi la semaine prochaine.

Question n°14 ( Tempête )

Cliquez ici pour voir la réponse.

Été une carte d’avant-première. Bien que des avant-premières eurent lieu pleinement durant le bloc Mirage (Les extensions Ère glaciaire, Terres Natales, et Alliances eurent chacune une Avant-première), ce ne fut qu’à l’extension Tempête que l’idée d’une carte d’Avant-première fut introduite.

Question n°15 (Forteresse)

Cliquez ici pour voir la réponse.

L’Awakening (Éveil) et la Primal Rage (Rage primordiale). La scène montrait Éladämri menant son peuple dans une attaque contre la Volrath's Stronghold (Forteresse de Wöhlrajh). Cela n’a pas bien fini.

Question n°16 (Exode)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Il est décliné en trois couleurs signalant la rareté. L’extension Exode a également vu le début des numéros de collection. Ces deux étapes furent réalisées par l’équipe marketing pour rendre la collection des cartes plus aisée.

Question n°17 (Portal Second Age)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Des armes à feu. Des fusils pour être exact. Il fut décidé après ce produit que les armes à feu convenaient mal au multivers Magic, et elles ne revinrent jamais. (Oui, le bloc Urza contenait des mechas — au passage, il s’agissait de la même équipe créatrice pour les deux extensions.)

Question n°18 (Unglued)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Quinze. Pourquoi quinze ? Parce que c’est le nombre de symboles de mana noirs pouvant tenir sur le coté droit de la carte. Je pensais que ce serait plus cool d’avoir le nom sur une moitié et le coût en mana sur l’autre. Une autre anecdote au sujet de cette carte. Lors de sa conception, c’était une 100/100. Bill Rose, alors le directeur de la conception, m’a forcé, en tant que concepteur en chef d’Unglued, à le transformer en 99/99 pour préserver l’étrangeté des nombres de force / endurance à trois chiffres. Non, sérieusement. Nous n’avons pas encore trouvé le bon endroit pour les utiliser.

Question n°19 (Epopée d’Urza)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Nous essayions de répéter le clone. Nous avons fini avec le Morphling. Attendez, est-ce que nous n’avons pas réimprimé le clone dans Carnage ? Ouais, on l’a fait. Les règles de copie furent assainies pour rendre la formulation plus aisée.

Question n°20 (Héritage d’Urza)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Il s’agit de l’artificière Djoïra. Elle fut étudiante à la Tolarian Academy (Académie tolariane) durant l’histoire de l’extension Héritage d’Urza, avant l’explosion de l’académie je crois.

Question n°21 (Destinée d’Urza)

Cliquez ici pour voir la réponse.

La Mishras War Machine (Machine de guerre de Mishra) de l’extension Antiquities. Mission accomplie. Il apparaît que défausser une carte par tour n’est pas un entretien trop cher si la carte gagnera la partie pour vous.

Question n°22 (Portal Three Kingdoms)

Cliquez ici pour voir la réponse.

100 000 de la carte Borrowing 100,000 Arrows. Del, la secrétaire de rédaction de Magic, me dit qu’avec les règles actuelles d’édition le nom aurait été écrit en toutes lettres et donc n’aurait jamais tenu sur la carte. Ne vous attendez pas à ce que celle-ci vienne dans une édition de base sous peu. Bien sûr, la carte existe aussi en tant que Theft of Dreams (Détournement des rêves).

Question n°23 (Masques de Mercadia)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Takara, la fille de Starke. Si vous observez l’illustration vous pouvez voir des éléments de Wöhlrajh être retirés pour montrer Takara. Ouais, c’est un peu à l’envers, je sais. Gerrard et les siens ont sauvé ‘Takara’ de la Volrath's Stronghold (Forteresse de Wöhlrajh) lorsqu’ils ont sauvé Sissay, Tahngarth et Karn. Dans la version originale de l’histoire, Wöhlrajh devait être déguisé en Tahngarth. (Mais je vous en dirais plus sur cette histoire une prochaine fois.)

Question n°24 (Némésis)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Rhox. La publicité est disponible sur YouTube. Après celle avec ‘Bob de la Comptabilité’, c’est ma seconde pub Magic préférée.

Question n°25 (Prophétie)

Cliquez ici pour voir la réponse.

Jolrael Empress of Beasts (Jolrael, impératrice des bêtes). Pourquoi ont-ils mis si longtemps ? Honnêtement, je ne sais pas.

Question n°26 (Invasion)

Cliquez ici pour voir la réponse.

L’Angelic Shield (Bouclier angélique), le Seer's Vision (Rêve du voyant), le Smoldering Tar (Goudron fumant), et le Sterling Grove (Bosquet solide).

Le cycle était entièrement composé d’enchantements dorés de couleurs alliées ayant chacun une capacité statique et un effet de sacrifice. Les deux étaient conçus de façon à avoir une synergie l’un avec l’autre. Il est intéressant de voir combien des cycles comme celui-ci peuvent être très liés tout en passant inaperçus pour la majorité de la base de joueurs.

Quel était le surnom officiel de la plus grosse nouvelle mécanique de l’extension Planeshift ?

Cliquez ici pour voir la réponse.

’Gating’ (Portail). Il s’agissait des permanents nécessitant le retour en main d’un permanent du même type partageant une couleur avec la carte. L’idée était que vous utilisiez un nouveau moyen d’invoquer les créatures. Le portail est un terme pour la téléportation magique d’objets. Voici des exemples de cartes avec le portail :

Mi-temps

Nous en sommes à la moitié donc je suppose qu’il est l’heure de se dire au revoir pour cette semaine. Rappelez-vous que la Seconde Partie sera dans deux semaines lorsque je finirais de passer en revue la seconde moitié des extensions Magic. Je suis curieux de savoir si vous avez tous apprécié cet article d’anecdotes et si aimeriez en voir plus dans le futur. (Enfin, plus que celle prévue dans deux semaines.)

Retrouvez-moi la semaine prochaine, quand nous monterons à bord d’un puissant bateau.

Mark Rosewater

Traduction Émilien Wild