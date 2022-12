Quatre : Bladewing the Risen (Ailelame le Ressuscité), Dragon Mage (Dragon mage), Dragon Tyrant (Dragon tyran) et Eternal Dragon (Dragon éternel).

Six cartes supplémentaires ont le mot ‘dragon’ dans leur texte de règles : Bladewing's Thrall (Serviteur d’Ailelame), Day of the Dragons (Jour des dragons), Dragonspeaker Shaman (Shamane languedragon), Dragonstorm (Orage des dragons) et Form of the Dragon (Forme du dragon) (Je ne compte pas les cartes où ‘dragon’ est uniquement mentionné dans le nom de la carte.)

Et enfin, il y a cinq cartes qui ont ‘dragon’ uniquement dans leur nom : Dragon Breath (Souffle du dragon), Dragon Fangs (Crocs du dragon), Dragon Scales (Écailles du Dragon), Dragon Shadow (Ombre du dragon) et Dragon Wings (Ailes du dragon) (C’était le cycle des ‘enchantements dragon’).

Chaque année au Magic Invitational, chacun des seize invités soumet la carte qu’il aimerait voir imprimée s’il gagnait l’événement. Chaque gagnant a vu sa carte imprimée (ou une carte alternative si l’équipe de développement rejetait la carte initiale) à part Antoine Ruel et Tiago Chan dont les cartes ne l’ont pas encore été. Une année, c’est par une vote public qu’une carte soumise fut choisie pour impression. La carte Cavernes aux Gemmes de Tsuyoshi Fujita avait été élue à cette occasion. À part ces cartes, il n’y a qu’une autre soumission lors de l’Invitational qui ait jamais été imprimée. Cette carte de Mirrodin était la version adaptée par l’équipe de développement de la carte soumise par Gary Wise, membre du Temple de la Renommée du Pro Tour. Quelle était cette carte ?

Je me suis souvenu de la carte en travaillant sur la conception de Mirrodin et l’ai mise dans le dossier. Mon seul changement fut d’adapter le prix auquel on pouvait verrouiller un coût de mana donné. En effet, je pensais que la carte pourrait avoir une utilité en Vintage si je gardais le coût bas pour arrêter les cartes peu chères. Le coût était ma façon de rendre des coûts plus élevés plus difficiles à verrouiller. Ainsi, la carte pouvait facilement arrêter les mox en Vintage sans causer de problèmes en Standard.

Chalice of the Void (Calice du vide)

Un cycle classique d’Alpha a été mis à jour dans Sombracier. Nommez les cinq cartes de ce cycle.

Angel's Feather (Plume d’ange), Kraken's Eye (Œil du kraken), Demon's Horn (Corne de démon), Dragon's Claw (Griffe du dragon) et Wurm's Tooth (Dent de la guivre)

Les versions Alpha de ces cartes (Ivory Cup (Coupe d’ivoire), Crystal Rod (Baguette de cristal), Throne of Bone (Trône d’os), Iron Star (Étoile de fer) et Wooden Sphere (Sphère de bois)) étaient connues comme les ‘lucky charms’, les porte-bonheur.

On les a mises à jour parce qu’on pensait qu’elles fonctionneraient mieux dans l’édition de base si on ne stressait pas les débutants avec la nécessité de payer pour recevoir ce point de vie. On a augmenté le coût de mise en jeu de un mais on a supprimé le coût d’activation (et on a naturellement rendu le déclenchement optionnel).

L’élément intéressant de la conception de ces cartes est le temps que cela a pris pour les voir imprimées. On voulait les faire depuis un certain temps mais ce n’est pas facile de trouver une extension ayant la place nécessaire pour inclure un cycle de cinq cartes qui n’y est pas connecté. C’est alors qu’arriva le bloc Mirrodin et son thème lourd en artefacts. Les cartes faisaient partie de Mirrodin mais furent repoussées pour des raisons d’espace. Puis, dans Sombracier, Henry Stern (direction du développement de l’extension) voulait s’en débarrasser en argumentant que le bloc Mirrodin était un mauvais choix pour des cartes dont la couleur était importante. Alors que nous étions à priori d’accord, on savait qu’il fallait qu’elles soient imprimées pour qu’on puisse les intégrer dans l’édition de base et qu’il n’y aurait pas d’endroit plus approprié que le bloc Artefact. Alors Henry a pris sur lui et a gardé les cartes dans l’extension.