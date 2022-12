Pour nourrir un metagame en évolution permanente et pour garder le rythme avec les millions de parties jouées chaque jour sur MTG Arena, nous rééquilibrerons régulièrement les cartes sur Alchemy.

L'affaiblissement de cartes (ou nerf) sera l'outil principal pour affecter le metagame. Les nerfs viseront les cartes et les decks qui ont un impact démesuré sur le metagame, soit par leur propre force et leur taux de victoire ou parce qu'ils empêchent d'autres stratégies. Nerfer les cartes permet à plus de stratégies d'entrer en compétition et d'interagir avec ces cartes, et nous espérons que les cartes nerfées continueront à avoir leur place et à être des options puissantes dans le format.

Le renfort de cartes (ou buff) ciblera les cartes populaires et hautement jouées qui ne font pas partie du metagame des tournois. Ces buffs auront pour but d'améliorer l'expérience de jeu générale de ceux qui jouent avec ces cartes et ont moins de chances d'affecter le metagame de compétition. La première série de buffs d'Alchemy cible des cartes individuelles pour une grande variété de stratégies, mais nous chercherons également à renforcer des cartes multiples dans le cadre d'une même stratégie dans des mises à jour ultérieures.

Nous ne rééquilibrerons pas les cartes emblématiques qui ont un historique important derrière elles. Des cartes comme Thalia, gardienne de Thraben, le Cobra de lotus, la Saisie des pensées et la Négation sont puissantes, mais elles sont souvent utilisées comme références et comme exemples pour évaluer les nouvelles cartes et les nouvelles capacités. Les rééquilibrer aurait un effet bien trop perturbateur. Si ces cartes posent des problèmes, nous nous en occuperons en les équilibrant en direct ou en les interdisant si nécessaire.

Comme Alchemy est un nouveau format et un nouvel outil pour gérer les formats numériques, cette philosophie devrait être actualisée et modifiée à mesure que nous recevrons des commentaires et des données des joueurs sur l'impact de ces changements.

Notes de rééquilibrage

Révélation d’Alründ

Ne crée de jetons Oiseau que si elle est prédite, le coût de prédiction est de 5UU (au lieu de 4UU)

Nous essayons de rendre la Révélation d’Alründ moins apte à gagner des parties avec un plateau vide, en la combinant avec l'Itération zingante ou en les enchaînant naturellement. Avec ce changement, les oiseaux ne peuvent pas être créés par des copies de l'Itération zingante (que l'original ait été prédit ou non), et enchaîner la Révélation d’Alründ est plus difficile comme elle ne peut pas être lancée au tour où elle a été prédite. Le fait que la Révélation d’Alründ ait besoin du soutien de créatures comme l'Œuf fumant et le Dragon d’Orpont permettra à plus de decks d'interagir avec cette forte condition de victoire.

Chariot d’Esika

Arrive sur le champ de bataille avec un jeton Chat (au lieu de deux), pilotage 2 (au lieu de pilotage 4)

Nous cherchons à faciliter l'interaction avec le Chariot d’Esika au moyen de sorts de retrait car il s'avère trop avantageux contre les sorts de retrait un-pour-un, et les véhicules sont naturellement forts face aux balayeurs (comme la Colère de Dieu). Le passage à pilotage 2 soutiendra mieux les synergies avec des jetons plus petits tels que les Loups 2/2 ou les paires de jetons 1/1.

Havre sans visage

Devient une créature 3/3 (au lieu de 4/3)

Retirer le quatrième point de force sur le Havre sans visage permettra de stabiliser le jeu face aux decks aggros monochromes. Les decks auront plus de temps pour trouver des réponses quand ils feront face au Havre sans visage. De plus, les joueurs profiteront de plus d'options de construction de deck, à présent que des créatures avec une endurance de 4 peuvent bloquer le terrain de façon avantageuse.

Dragon d’Orpont

Retrait de « ou devient la cible d’un sort »

Comme pour le Chariot d’Esika, ce changement a pour but de faciliter l'interaction du Dragon d’Orpont avec l'utilisation de sorts de retrait. Le déclencheur du Dragon d’Orpont, surtout quand il était combiné à la Négation ou Je t’ai vu !, punissait sévèrement l’interaction, et l’interaction de créatures est une facette de Magic que nous voulons promouvoir et non décourager.

Aspirante luminarque

Se déclenche au début de votre étape de fin (au lieu du début du combat pendant votre tour)

Nous cherchons à réduire l'impact immédiat de l'Aspirante luminarque sur la partie, surtout quand elle suit une créature de tour un. Nous avons décidé de déplacer le déclencheur à l'étape de fin (plutôt que d’entretien) pour conserver l'utilité défensive de la croissance de créature en vue d'une attaque.

Omnath, Locus de création

Coûte 1RGWU (au lieu de RGWU), regard 1 quand il arrive sur le champ de bataille (au lieu de piocher une carte)

Une majeure partie de la force d'Omnath, Locus de création vient du « remboursement » de la carte dépensée pour le lancer, voire même parfois de son coût de mana. Nous préservons le potentiel pour des tours explosifs mais nous rendons la carte moins efficace en supprimant sa capacité à se rembourser intégralement. Nous avons changé le déclencheur d'arrivée sur le champ de bataille à regard 1 au lieu de le retirer totalement afin de fournir une fenêtre d'interaction avant que le toucheterre se déclenche, car jouer des terrains n'utilise pas la pile.

Elixir du cosmos

Maintenant « gagne 2 points de vie et regard 1 » (au lieu de « gagne 2 points de vie »)

L'Elixir du cosmos était trop faible pour une carte à quatre manas dans des situations où les 2 points de vie par tour n'avaient pas d'importance. Ajouter regard 1 au déclencheur fait monter le niveau et aide les joueurs à se rattraper en trouvant leurs cartes de synergie de gain de points de vie ou d’autres cartes de gain de points de vie pour commencer à piocher des cartes.

Demi-liche

Est 4/4 (au lieu de 4/3)

Les decks avec la Demi-liche sont souvent légers en créatures et ont du mal à survivre à plusieurs sorts de retrait et à combattre. L'endurance de 4 fait de la Demi-liche une carte plus fiable pour construire un deck.

Enchantements de classe

Classe : druide

Le niveau 3 coûte 2G (au lieu de 4G)

Classe : magicien

Le niveau 3 coûte 2U (au lieu de 3U)

La puissance de ces deux cartes de classe se concentre en majeure partie dans les deux premiers niveaux, et l'investissement total pour atteindre le niveau 3 était trop élevé. Faciliter l'accès au niveau 3 rendra ces cartes plus équilibrées et permettra de promouvoir la stratégie de jeu visant à monter de niveau de classe pendant la partie.

Phylath, sculpteur de monde

A le piétinement, le déclencheur de toucheterre a « Il acquiert le piétinement jusqu’à la fin du tour. »

Phylath, sculpteur de monde est en compétition avec le Maître-chasseur de Tovolar comme créature à six manas verte qui crée plusieurs créatures. Comme Phylath, sculpteur de monde a un prérequis de construction de deck élevé, lui donner à lui et à son toucheterre le piétinement le distinguera davantage du Maître-chasseur de Tovolar en le rendant plus efficace en fin de partie.