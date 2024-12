Wizards of the Coast

Pioneer Masters rassemble des cartes de toute l'histoire du Pioneer, et propose autant des cartes MTG Arena inédites et des réimpressions de classiques que des cartes avec de toutes nouvelles illustrations Magic. L'extension les introduit dans MTG Arena, et mettra l'Explorateur sur un pied d'égalité compétitif avec le Pioneer.

La boutique MTG Arena proposera des boosters de magasin Pioneer Masters (individuels et par lots de 3, 6, 10, 45 et 90, avec Urborg, tombe de Yaugzebul comme carte bonus pour les lots de 45 et 90 boosters) et des boosters mythiques (individuels ou par lots de 10) La progression de booster doré sera suivie avec les boosters Pioneer Masters jusqu'à la sortie d'Aetherdrift le 11 février 2025.

Pioneer Masters arrive avec des cartes classiques pour inviter à la nostalgie, et pour les fans de Magic en Limité, les planches bonus en rotation reviennent pour les événements Limités sur MTG Arena, comme celles que vous avez pu voir avec Ténèbres sur Innistrad Remastered en mars 2023. Pioneer Masters disposera de trois planches bonus en rotation, qui apparaîtront chacune dans les événements sur une période de deux semaines.

Listes des cartes des planches bonus et calendrier

Ces thèmes de planche bonus seront utilisés pendant deux semaines chacun selon le calendrier suivant :

(L'heure de début et de fin de chaque période est fixée à 8 h heure du Pacifique/16 h UTC.)

Planeswalkers : du 10 au 24 décembre

Sorts : du 24 décembre au 7 janvier

Dévotion : du 7 au 21 janvier

Ce calendrier s'applique à tous les événements Pioneer Masters en Paquet scellé et en Booster Draft, y compris l'Open Arena les 11 et 12 janvier, qui utilisera la planche bonus Dévotion. La seule exception à cette règle sera l'événement de mi-semaine en Paquet Scellé fantomatique Magic se tenant du 7 au 9 janvier, qui inclura deux boosters de chacune des planches bonus.

Les événements en Paquet scellé, en Paquet scellé traditionnel, en Draft majeur et en Draft traditionnel ne seront pas réinitialisés entre les versions du thème. Ce qui signifie que les matchs de ces événements pourront inclure des joueurs ayant ouvert leur sélection de Paquet scellé ou drafté leur deck lors de périodes de planche bonus différentes, ce qui contribuera au plaisir numérique de faire les choses différemment.

La description des événements Limités vous indiquera quelle planche bonus Pioneer Masters est utilisée. Si vous souhaitez drafter un nouveau thème de planche bonus le jour de son lancement, consultez la description de la page de l'événement pour vous assurer qu'il emploiera la version que vous voulez jouer.

Boosters Pioneer Masters

Chaque booster de magasin Pioneer Masters contiendra :

8 cartes Pioneer Masters 4 courantes de l'extension principale 2 inhabituelles de l'extension principale 1 carte rare ou rare mythique de l'extension principale Une rare peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:5. 1 carte de n'importe quelle planche bonus Une courante ou une inhabituelle peut être améliorée en rare à un taux d'environ 1:10. Une rare peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:3.



Chaque booster Limité Pioneer Masters contiendra :

15 cartes Pioneer Masters 8 courantes de l'extension principale 3 inhabituelles de l'extension principale 1 carte rare ou rare mythique de l'extension principale Une rare peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:5. 1 emplacement de variété de l'extension principale Une inhabituelle a plus de chances d'apparaître qu'une courante dans cet emplacement, avec un taux d'environ 4:1. Une inhabituelle peut être améliorée en rare à un taux d'environ 1:5. Une rare peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:4. 1 carte de la planche bonus programmée (voir le calendrier ci-dessus) Une inhabituelle a plus de chances d'apparaître qu'une courante dans cet emplacement, avec un taux d'environ 5:4. Pour les planches bonus Planeswalkers et Dévotion : Une courante ou une inhabituelle peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:10. Il n'y a pas de rares dans ces planches bonus. Pour la planche bonus Sorts : Une courante ou une inhabituelle peut être améliorée en rare à un taux d'environ 1:10. Une rare peut être améliorée en rare mythique à un taux d'environ 1:5. 1 terrain Porte de guilde



Veuillez noter que les boosters de magasin Pioneer Masters ne suivent pas le calendrier des planches bonus ci-dessus. N'importe quelle carte des trois planches bonus peut apparaître dans les boosters de magasin à tout moment, peu importe quand ils ont été obtenus, ouverts, ou à quel thème ils correspondent !

Les jokers ne remplaceront que les cartes Pioneer Masters de l'extension principale, et jamais les cartes des planches bonus. La protection des dupliqués s'applique aux rares et rares mythiques, de façon séparée à la fois par rareté et entre les cartes Pioneer Masters et les cartes Pioneer Masters de l'extension principale.

Rareté et légalité du format

Plusieurs cartes de Pioneer Masters ont reçu des modifications de rareté par rapport à leurs précédentes impressions pour faciliter leur possibilité de collection et le jeu en Limité. Plusieurs cartes apparaissent pour la première fois en tant que rares dans Pioneer Masters, c'est pourquoi nous souhaitions clarifier la façon dont ce changement affecte leur légalité dans des formats comme le Pauper.

La rareté des cartes sur MTG Arena ne s'applique qu'aux formats de MTG Arena, ce qui signifie que les cartes courantes de Pioneer Masters seront légales dans le format Pauper Construit de MTG Arena mais pas dans le format Pauper du jeu sur table ni de Magic Online.

94240_PIO: Héros d'Iroas

Par exemple, le Héros d'Iroas apparaît dans l'extension en tant que carte courante pour la première fois. Le Héros d'Iroas sera légal dans le format Pauper Construit de MTG Arena, mais pas dans le format Pauper officiel.

Liste complète des cartes de Pioneer Masters

Vous pouvez consulter toutes les cartes de l'extension en vous rendant dans les visuels des cartes Pioneer Masters. Vous pouvez utiliser le filtre d'extension de carte pour afficher les cartes de l'extension principale et celles dans chacune des planches bonus. N'importe laquelle de ces cartes peut apparaître dans les boosters de magasin, et les boosters de magasin ne sont pas concernés par le calendrier des planches bonus présenté ci-dessus.

Toutes les cartes Pioneer Masters pourront être fabriquées avec l'échange de jokers et pourront être trouvées dans les boosters comme décrit ci-dessus à compter de la sortie sur MTG Arena le 10 décembre 2024 !

Récupérez des lots de boosters de magasin Pioneer Masters dans la boutique MTG Arena et participez à des événements Pioneer Masters dès maintenant !