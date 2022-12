Le même jeu. La même collection. Une nouvelle plateforme.

Nous avons le plaisir d'annoncer que, en partenariat avec l'Epic Games Store, MTG Arena sera bientôt disponible sous macOS.

Quand exactement? Cette semaine.

À partir du 25juin2020, les joueurs pourront télécharger MTG Arena pour macOS via l'Epic Games Store. Notre version macOS prendra en charge le jeu d'une plateforme à l'autre avec notre client Windows, y compris pour la sortie imminente de l'Édition de base2021. Les nouveaux joueurs ainsi que les joueurs existants retrouveront les mêmes cartes, formats, événements, matchs et fonctionnalités sous macOS que sous Windows.

Si vous avez déjà joué à MTG Arena, vous pourrez vous connecter au jeu en utilisant votre compte Wizards pour accéder à votre collection actuelle, cartes, protège-cartes et gemmes inclus. Un compte Epic Games Store est requis pour télécharger le client macOS.

Nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer la date de sortie sur macOS. Nous travaillons à porter MTG Arena sur davantage de plateformes dans l'année.

Configuration minimum sous macOS

OS: macOS X/10 (Intel 64bits)

Processeur: Intel Core i5.

Mémoire: 4Go.

Graphismes: 1024Mo de VRAM

Résolution: résolution d'affichage minimale de 1280x720

Questions/réponses

Pourquoi l'Epic Games Store?

Pour faire simple, il s'agissait de la façon la plus rapide pour nous de proposer à nos joueurs un client macOS natif disposant de toutes les fonctionnalités. Nous sommes en partenariat avec l'Epic Games Store et travaillons avec eux à soutenir notre version macOS et à nous assurer que les joueurs profiteront le plus tôt possible de la même expérience sous macOS que sous Windows.

Quand le client macOS sera-t-il disponible?

Le client macOS sera disponible avec notre mise à jour du jeu de juin, prévue pour ce jeudi. Gardez un œil sur notre page de mise à jour pour connaître les dernières informations sur les heures de maintenance!

Est-ce que Wizards prévoit de proposer un client macOS indépendant?

Pas pour l'instant.

Y a-t-il une différence entre le jeu sous macOS et celui sous Windows?

Comme il s'agit de deux clients différents destinés à deux plateformes différentes, les joueurs peuvent s'attendre à de légères différences (comme l'utilisation de «Ctrl» ou de «Cmd» pour les raccourcis).

En dehors de ceci, nous souhaitons proposer la même expérience de jeu, peu importe la plateforme. Veuillez noter que certains réglages de jeu sont sauvegardés localement sur votre machine et non sur nos serveurs (comme l'avatar et le familier choisis). Vous devrez donc peut-être actualiser vos préférences!

Que faire si je jouais précédemment sous Windows et que je souhaite désormais jouer sous macOS?

Sautez le pas! Votre compte Wizards et vos identifiants marcheront sur les deux plateformes.

J'ai trouvé un bug! ... Que dois-je faire?

Bonne question! Comme il s'agit d'une nouvelle plateforme, il existe quelques problèmes connus qui n'apparaissent que sous macOS. La plupart du temps, il ne devrait s'agir que de bugs visuels mineurs, et nous avons pris la décision de sortir la version malgré tout parce que nous savons que de nombreux joueurs l'attendent avec impatience.

Peut-on faire des matchs sur plusieurs plateformes?

Oui! Vous pourrez jouer avec vos amis et vos meilleurs ennemis, peu importe la plateforme. Il s'agit d'une fonctionnalité que nous allons assurer pour macOS et Windows et que nous comptons continuer d'assurer pour notre version mobile prévue pour cette année.

Comment fonctionnent les achats en jeu?

De la même façon qu'avec notre client Windows. Les transactions monétaires suivront la même procédure de paiement et s'effectueront en jeu via notre client.

Qui puis-je contacter si j'ai besoin d'aide?

Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, de l'installation ou du lancement du client macOS via l'Epic Games Store, veuillez contacter leur équipe d'assistance.

Pour tout autre problème, contactez-nous!