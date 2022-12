Magic: The Gathering Arena, le jeu vidéo basé sur le célèbre jeu de cartes à collectionner acclamé par la critique est disponible dès maintenant sur l’Epic Games Store. Aujourd’hui ! MTG Arena rendra le jeu de cartes mythique plus accessible que jamais. Il est gratuit, vous apprend à jouer et peut également vous donner un coup de main pendant vos parties en automatisant toutes les règles de jeu. Si vous avez déjà été intrigué par Magic, c’est le meilleur moment pour vous lancer.

L’Epic Games Store peut être votre portail d’entrée dans le meilleur jeu de cartes à collectionner du monde.

Cette article est un guide pour les joueurs ne s’étant pas encore lancés dans l’aventure MTG arena. Nous allons parler de 4 sujets :

Obtenir des cartes Magic

Apprendre les différentes stratégies de jeu

Quels modes de jeux pour commencer à jouer

Defiez vos amis

Obtenir des cartes Magic

Dans MTG Arena, vous démarrerez votre aventure avec une collection de cartes. Grâce à la simple création de votre compte, vous obtiendrez des centaines de cartes - assez pour suivre plusieurs stratégies et améliorer vos decks avant même d’avoir à ouvrir un pack de cartes. Vous trouverez par ailleurs quelques codes ci-dessous pour obtenir gratuitement jusqu’à 18 packs supplémentaires, mais c’est juste que parce que c’est vous.

Penchons-nous donc sur la manière d’obtenir plus de cartes.

5 decks pour commencer. Dès que vous aurez réussi le didacticiel, vous débloquerez 5 decks, un de chaque couleur de mana dans Magic. Ces decks sont conçus pour être amusants, de niveaux débutants pour donner une idée de ce qu’est une partie de base de Magic - et peut également donner un aperçu de certaines des mécaniques les plus intéressantes du jeu.

Plus vous jouerez, plus vous remplirez un Arbre des Maîtrises, et vous débloquerez par la suite plus de récompenses. La première récompense sera des cartes plus puissantes pour chacun de vos decks donnés au démarrage.

. Plus vous jouerez, plus vous remplirez un Arbre des Maîtrises, et vous débloquerez par la suite plus de récompenses. La première récompense sera des cartes plus puissantes pour chacun de vos decks donnés au démarrage. 10 autres decks intermédiaires . En progressant dans l’Arbre des Maîtrises, vous débloquerez et donc ajouterez 10 decks de cartes additionnels. Chacun de ces decks bicolores peut avoir un impact encore plus dévastateur si vous les utilisez correctement.

. En progressant dans l’Arbre des Maîtrises, vous débloquerez et donc ajouterez 10 decks de cartes additionnels. Chacun de ces decks bicolores peut avoir un impact encore plus dévastateur si vous les utilisez correctement. 3 packs de chaque Édition de Base. Avec la sortie de chaque édition de cartes au format Standard, nous voulons aider les joueurs à enrichir leur collection grâce aux codes ci-dessous, qui débloqueront gratuitement des packs. Vous pouvez obtenir dès maintenant ces packs 18 packs de cartes supplémentaires au format Standard. Entrez les codes ci-dessous dans la Boutique du jeu pour les déverrouiller.

PlayRavnica

PlayAllegiance

PlayWarSpark

PlayM20

PlayEldraine

PlayTheros

Wild Cards . Ces puissantes cartes débloqueront toute autre carte du jeu de même rareté. Ouvrez une wild card Mythic Rare, puis échangez-la contre n’importe quelle autre carte de rareté Mythic Rare en jeu. Vous gagnerez des wild cards en ouvrant des packs. Un traqueur vous indiquera exactement combien de paquets il vous reste avant de débloquer le suivant.

. Ces puissantes cartes débloqueront toute autre carte du jeu de même rareté. Ouvrez une wild card Mythic Rare, puis échangez-la contre n’importe quelle autre carte de rareté Mythic Rare en jeu. Vous gagnerez des wild cards en ouvrant des packs. Un traqueur vous indiquera exactement combien de paquets il vous reste avant de débloquer le suivant. Individual Card Rewards (ICRs). Vous pouvez obtenir des Individual Card Rewards par le biais de certains événements et succès quotidiens. Vous serez récompensés avec une carte aléatoire d’une rareté peu commune minimum.

Vous pouvez obtenir des Individual Card Rewards par le biais de certains événements et succès quotidiens. Vous serez récompensés avec une carte aléatoire d’une rareté peu commune minimum. Gagner/Acheter des packs. Vous pouvez gagner plus qu’assez d’or chaque jour pour débloquer le pack de cartes de votre choix. Vous pourrez également acheter d’autres packs en utilisant vos Gemmes. Les packs coûtent entre 1$ et 1,33$ chacun, en fonction du nombre de gemmes que vous achetez en une seule fois.

Apprendre les différentes stratégies de jeu

Au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, que vous débloquerez des nouveaux decks et que vous améliorerez ces derniers, vous affronterez des adversaires de plus en plus coriaces.

Il y a de nombreuses ressources que vous pouvez utiliser pour vous aider à maîtriser vos decks et apprendre les différentes stratégies pour améliorer votre manière de jouer. Voici une liste des ressources que nous vous suggérons d’utiliser :

ProGuides.com . Ce site d’entraînement propose quatre excellents cours sur MTG Arena : deux qui vous enseigneront les bases de Magic et deux qui vous apprendront à drafter. Vous pourrez commencer à les regarder une fois que vous aurez créé votre compte ProGuides ici.

. Ce site d’entraînement propose quatre excellents cours sur MTG Arena : deux qui vous enseigneront les bases de Magic et deux qui vous apprendront à drafter. Vous pourrez commencer à les regarder une fois que vous aurez créé votre compte ProGuides ici. MTG Arena Subreddit. Cette communauté est très active, accueille toujours très chaleureusement les nouveaux venus et est pleine de joueurs expérimentés désireux d’aider les débutants. Rejoignez la communauté ici

Cette communauté est très active, accueille toujours très chaleureusement les nouveaux venus et est pleine de joueurs expérimentés désireux d’aider les débutants. Rejoignez la communauté ici AetherHub. Il y a beaucoup d’autres sites fournissant des idées de decks, des guides, ainsi que des outils. AetherHub est l’un de ces sites. Ils ont de super guides pour les nouveaux joueurs, une section sur les decks et ils accueillent même des tournois Magic.

Il y a beaucoup d’autres sites fournissant des idées de decks, des guides, ainsi que des outils. AetherHub est l’un de ces sites. Ils ont de super guides pour les nouveaux joueurs, une section sur les decks et ils accueillent même des tournois Magic. Perdre. Il n’y a pas de meilleur enseignement que de perdre contre quelqu’un et d’analyser pourquoi. Même les meilleurs joueurs au monde perdent régulièrement. Analysez les défauts potentiels de votre decks et prenez note des cartes puissantes que vos adversaires jouent. Vous pourriez également découvrir de nouvelles astuces par vos propres moyens.

Quels modes de jeux pour commencer à jouer

Il y a plusieurs modes de jeu dans MTG Arena, accessibles à tout moment, présentant différents niveaux de difficulté. Voici la liste des principaux modes de jeu, du plus facile au plus ardu pour les débutants.

Jouer contre un bot . Testez vos compétences et vos decks contre l’intelligence artificielle, Sparky. C’est une excellente manière de s’entraîner jusqu’à ce que vous vous sentiez assez à l’aise avec vos decks.

. Testez vos compétences et vos decks contre l’intelligence artificielle, Sparky. C’est une excellente manière de s’entraîner jusqu’à ce que vous vous sentiez assez à l’aise avec vos decks. Jouez. Des parties non classées contre d’autres joueurs Magic. Concentrez-vous tout d’abord sur vos premières victoires avant de vous lancer dans des parties classées. C’est ici que vous trouverez d’autres joueurs débutants ou ceux qui testent de nouvelles idées de decks.

Des parties non classées contre d’autres joueurs Magic. Concentrez-vous tout d’abord sur vos premières victoires avant de vous lancer dans des parties classées. C’est ici que vous trouverez d’autres joueurs débutants ou ceux qui testent de nouvelles idées de decks. Des parties classées. C’est l’événement principal où vous pouvez gravir les échelons et même vous qualifier pour des événements auxquels les meilleurs mondiaux participent. Vous serez généralement opposés à des adversaires de même rang que vous. Entrez ici lorsque vous vous sentez en confiance avec vos decks. Il est également normal de perdre lors de ces parties !

C’est l’événement principal où vous pouvez gravir les échelons et même vous qualifier pour des événements auxquels les meilleurs mondiaux participent. Vous serez généralement opposés à des adversaires de même rang que vous. Entrez ici lorsque vous vous sentez en confiance avec vos decks. Il est également normal de perdre lors de ces parties ! Tous les modes de jeu. Si vous cherchez encore plus de défis, désactivez les “modes de jeu d’arène” en haut à droite de l’écran d’accueil pour débloquer tous les modes de jeu de MTG Arena. Cela inclut le meilleur des trois modes de jeu.

Si vous cherchez encore plus de défis, désactivez les “modes de jeu d’arène” en haut à droite de l’écran d’accueil pour débloquer tous les modes de jeu de MTG Arena. Cela inclut le meilleur des trois modes de jeu. Draft & Scellé. L’une des manières les plus populaires de jouer à Magic est le format Limité, dans lequel vous recevez un nombre limité de cartes pour commencer avec lesquels vous devrez construire un decks. Dans le format Scellé, vous ouvrirez 6 packs et construirez un decks à partir ceux-ci. Dans un Draft, vous ouvrirez 3 packs, les ferez circuler parmi les participants en choisissant une carte à intégrer à votre deck à la fois. Le Draft est l’un des modes de jeu de Magic les plus appréciés en raison de sa rejouabilité et de la réactivité demandée aux joueurs en jeu. Essayez-vous à ce mode de jeu une fois que vous ferez confiance en vos compétences de construction de decks. Vous en aurez besoin.

Défiez vos amis

Si vous avez des amis qui jouent à Magic, vous pouvez les challenger dans MTG Arena! Voici les étapes à suivre pour les ajouter et pouvoir les défier dans le jeu.

Ouvrez MTG Arena et cliquez sur l'icône “amis” situés en bas à gauche de l’écran. Entrez les adresses e-mail de vos ami(e)s associées à leur compte MTG Arena ou leurs noms d’utilisateur (en incluant les 5 chiffres après le nom d’utilisateur, par exemple Sparky#12345) Vos ami(e)s recevront par la suite une notification. La prochaine fois qu’ils ouvriront leurs listes d’amis, ils verront votre demande et pourront l’accepter. Cliquez sur le nom de vos ami(e)s dans votre liste d’amis, puis sur l’icône des double épées pour les défier. Vous choisirez ensuite votre deck et le format de jeu. Une fois que vous cliquez sur “jouer”, ils recevront une notification pour rejoindre la partie.

D’autres fonctionnalités seront ajoutées à la liste d’amis en 2020 pour rendre l’expérience de jeu encore plus sociale, notamment le chat entre amis dans le jeu.

Conclusion

Il y a beaucoup à explorer dans Magic: The Gathering Arena : de nouvelles éditions de cartes sortent tous les quelques mois, de nouveaux événements à découvrir chaque semaine et une scène esport importante avec des possibilités de qualifications dans le jeu. Une fois que vous aurez assimilé les bases, vous trouverez le ou les modes de jeu qui correspondent le plus à votre style de jeu.

On se voit dans le jeu ! Téléchargez MTG Arena dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store ou sur MTGArena.com.