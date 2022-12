Depuis plusieurs mois, la communauté mène une discussion complexe sur l’économie de Magic: The Gathering Arena. Nous n'avons pas dit grand-chose pour l'instant car nous avons écouté, collecté les données et mené des discussions de notre côté en interne. Pendant toute cette période, de plus en plus de joueurs ont exprimé leurs inquiétudes, partagé leurs problèmes, et nous ont demandé d'y répondre.

Et notre silence a probablement rendu la situation plus difficile. C'est un sujet complexe, auquel nous voulions répondre de façon globale plutôt que petit à petit. Nous vous écoutons, et nous sommes prêts à avoir cette conversation.

Et c'est une discussion que nous entamons maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que nous résoudrons tous les problèmes qui ont été soulevés par la communauté. Nous allons discuter de la vision de base pour MTG Arena et de la manière dont elle se traduit dans l’économie d’aujourd'hui. Nous discuterons de certains des problèmes que nous avons vus, à la fois dans nos données et dans la communauté. Enfin, nous discuterons de certaines choses que nous allons faire à court terme pour répondre à certains de vos commentaires.

Vous trouverez tout ceci ci-dessous, mais nous avons également tenu une conversation ouverte avec Chris Kiritz, le producteur exécutif de MTG Arena, sur Weekly MTG, et vous pouvez regarder la vidéo intégrale de cette discusison sur l'économie. Kiritz a parlé de ce qu'on peut trouver dans ce document, mais il a également répondu en direct à quelques questions posées par les fans.

Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo, posé des questions et essayé de comprendre notre position, et nous avons hâte de lire vos futurs retours.

La vision de MTG Arena

Avant de nous plonger dans les détails et les décisions concernant l’économie du jeu, présentons d'abord notre notre vision et notre philosophie pour MTG Arena en tant que jeu, car ce sont elles qui guident nos décisions de développement.

Nous l’avons déjà dit, mais nous le répétons : l’objectif de MTG Arena est de fournir une expérience Magic distrayante et rapide pour tout le monde, et partout.

Pour les joueurs, cela signifie que, si vous jouez depuis le confort de votre salon ou en voyage, sur un PC ou sur votre téléphone, vous aurez accès à tout ce que MTG Arena a à offrir, qu'il s'agisse d'explorer de nouvelles sorties, d'affronter vos amis ou encore de participer à des tournois de Magic aux plus hauts niveaux compétitifs. Nous souhaitons construire de superbes expériences qui utilisent notre plateforme numérique tout en restant fidèles à l'essence de Magic.

Mais tout en cherchant à conserver les racines de Magic, nous devons également reconnaître que nous utilisons une plateforme différente qui a ses propres besoins et ses propres restrictions. MTG Arena a été au départ construit pour impliquer les joueurs avec un jeu basé sur de la nouveauté sans coût, spécifiquement en Standard Construit et en Booster Draft récent. Au fil du temps, nous continuons d'étendre cette intention de départ afin d'inclure des formats comme Historique, Cube Draft et même Alchemy, mais cette expansion crée également de nouveaux défis que nous devons résoudre à mesure que le jeu et la communauté croissent.

Introduction à l'économie de MTG Arena

De quoi voulez-vous parler quand vous dites « économie » ?

Quand nous développons l’économie de MTG Arena (et quand nous évaluons sa santé relative), nous observons toutes les façons dont les joueurs gagnent et dépensent les différentes ressources mises à leur disposition pour accroître leur collection et jouer des parties. Ceci inclut les ressources elles-mêmes, comme l'or, les gemmes, les récompenses de carte individuelle (RCI), les boosters et les jokers, et les manières dont ces ressources sont gagnées, comme les quêtes, les récompenses d'événement, les victoires quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les transactions monétaires.

Quels sont certains des objectifs généraux ou la philosophie derrière l’économie de MTG Arena ?

Premièrement, et principalement, nous cherchons à équilibrer les besoins de nos différents joueurs, qu’ils essaient Magic pour la première fois ou qu'ils jouent depuis des décennies. La plupart d'entre eux se trouvent entre ces deux extrêmes.

Ensuite, nous essayons aussi d’encourager ce que nous considérons comme des comportements de jeu sains. Nous ne voulons pas que les joueurs aient l’impression de devoir jouer dix heures par jour et de compléter toutes leurs victoires quotidiennes pour rester dans la compétition. Nos quêtes sont basées sur le jeu, pas sur les victoires, sur des parties de Magic, avec une option de relance une fois par jour qui permet au joueurs de personnaliser leur expérience si une des quêtes ne correspond pas à leur style de jeu préféré. Afin de renforcer cet engagement, les récompenses de victoire quotidiennes sont regroupées en début de période : la plupart des récompenses disponibles au jour le jour se gagnent au cours des premières victoires.

Enfin, nous pensons qu'ouvrir des boosters devrait être ludique, et qu'avoir une collection devrait être gratifiant. Magic est en constante évolution, et on ne sait jamais quand de nouvelles cartes vont redonner vie à d'autres précédemment publiées. MTG Arena offre divers événements qui vont au-delà des formats primaires, souvent avec des prérequis ou des limitations de construction de deck qui mettent l’accent sur des cartes pas forcément présentes dans le métagame traditionnel. Avoir une collection permet aux joueurs de participer à ces expériences et récompense un engagement général dans l'économie.

Pour le jeu en format Construit, nous nous concentrons sur l'itération de decks plutôt que la collection de toutes les cartes d'une extension. En conséquent, l'économie est conçue sur la construction et l'amélioration de decks spécifiques au fil du temps. La plupart des joueurs ont une préférence de deck, de couleur ou de style, et nous nous attendons à ce que les joueurs qui débutent prennent des decks des défis de couleur qui les intéressent et qu'ils les fassent évoluer avant de commencer à expérimenter avec leurs propres constructions de deck ou de chercher de nouvelles idées de deck au sein de la communauté. Le simple fait de jouer quelques jours et de compléter quelques quêtes fournit un flux stable de devises et de boosters que les joueurs peuvent utiliser pour accroître leur collection tout en disposant de decks raisonnables quand ils commencent.

Nous pensons que ce comportement continue pour nos joueurs plus avancés, ceux qui ont progressé dans MTG Arena ou qui rejoignent le jeu en joueurs vétérans de Magic, mais en vertu de leur expérience, nous pensons qu’ils ont une meilleure compréhension de ce qu'ils souhaitent construire et ont des exigences de cartes plus spécifiques. Nous nous attendons à ce que ces joueurs dépendent plus sur la fabrication de cartes que du processus organique d'ouverture de boosters.

Ces deux scénarios partent du principe que les joueurs qui ne veulent pas dépenser d'argent gagneront des cartes et feront ces changements pendant une saison de sortie en complétant des quêtes, en déverrouillant des niveaux dans le système de maîtrise, en participant à des événements et en jouant, tout simplement. Cependant, ils auront besoin de ressources, conservées de récompenses précédentes ou achetées dans la boutique, s'ils veulent accélérer le processus.

En nous concentrant sur les itérations de decks, nous savons que les joueurs « complétistes » (qui veulent collectionner toutes les cartes disponibles) trouveront la collection d'extensions complètes plus ardue. En pratique, nous savons qu'ils représentent une portion relativement restreinte, mais c'est aussi une chose que nous voulons soutenir, et nous discutons de moyens d'améliorer ce processus pour les joueurs qui cherchent à compléter leurs extensions. Par exemple, nous sortirons bientôt un booster mythique disponible pour 1 300 pièces d'or qui assure que la carte rare ou rare mythique soit toujours une rare mythique (sauf si elle est remplacée par un joker). Ceci devrait aider les collectionneurs qui ont « toutes les rares » mais à qui il manque encore quelques rares mythiques.

De plus, nous savons que cette structure n'est pas idéale pour les joueurs qui aiment « brasser du deck » ou qui aiment construire plusieurs decks en réaction au métagame, car l'expérimentation est plus difficile avec notre système actuel. Bien qu'il existe quelques points communs avec les complétistes, nous évaluons également des options qui amélioreront la possibilité pour les explorateurs d'essayer des decks sans l'engagement d'une collection préalable de cartes.

Comment les événements en Limité (Booster Draft, Paquet scellé) s'intègrent dans tout ceci ? L'objectif principal du Limité est de s’amuser avec les cartes d’une extension donnée de Magic. Cela peut vouloir dire construire un deck à partir d'une sélection limitée de cartes, prouver que vous êtes capable de choisir les bonnes cartes dans un draft, ou simplement utiliser les cartes d'une manière plus engageante qu'ouvrir des boosters. Comme nous aimons les collections, s'assurer que les joueurs puissent garder les cartes qu'ils ouvrent (en dehors d'expériences spéciales comme Cube) est important, mais les événements sont également conçus pour vous récompenser si seule l'expérience de jeu vous intéresse. Ceci leur donne un poids supplémentaire dans l'économie. Nous en sommes conscients et nous allons essayer d'ajuster les structures d'événements en format Construit pour les aligner avec leurs homologues en Limité.

Collections des joueurs

Si l'économie du jeu en Construit est centrée sur l'itération de decks, pourquoi ne pouvons-nous pas « dépoussiérer » notre collection ?

(Pour les non-initiés, dans les jeux de cartes à collectionner numériques, « dépoussiérer » fait référence à la capacité d'un joueur à pouvoir retirer des cartes qu'il ne veut pas dans sa collection et, ce faisant, d'acquérir une ressource qui peut être utilisée pour collecter la ou les cartes qu'il désire.)

MTG Arena est construit sur l’idée que les joueurs gardent les cartes qu'ils ouvrent et qu’ils gagnent. Nous savons que les decks et les stratégies vont et viennent tout le temps, ce qui peut modifier la désirabilité et la puissance d’une carte donnée d’une extension à l’autre ou d'un format à l’autre. Cette variation faire partie de ce qui rend Magic si spécial.

Nous n'avons jamais voulu que les joueurs se sentent obligés de démanteler leur collection pour construire le deck qu'ils veulent, pour être déçus plus tard quand ils réalisent qu'ils doivent réacquérir des cartes qu'ils ont détruites. De plus, dépoussiérer change la teneur des conversations concernant le jeu. Au lieu de « que dois-je construire ? », on entend « que dois-je détruire ? », ce qui est bien plus négatif.

Cependant, en sachant que l'ouverture de boosters dans l’espoir d’obtenir les cartes que vous désirez donne un énorme poids à ce que vous trouvez en ouvrant, notre « poussière » a été ajoutée à une autre partie de MTG Arena qui est amusante et qui renforce la collection : l'ouverture de boosters. Chaque produit de la boutique MTG Arena que vous ouvrez contient non seulement des cartes, mais a la possibilité d'inclure un joker rare ou rare mythique qui vous rapproche d’un joker rare ou rare mythique garanti. Ceci, combiné à la protection des dupliqués, assure qu'il y a toujours un nombre limité de boosters que vous devez ouvrir avant de trouver la carte que vous cherchez, en vous épargnant de devoir liquider votre collection pour cela.

Ceci n’inclut pas le coffre, qui s'est transformé, passant d'une version de la protection des dupliqués à un bonus pour ceux qui ont récupéré beaucoup de cartes courantes et inhabituelles. Bien qu'il ne représente pas une partie importante de l'économie, nous sommes de la source supplémentaire de jokers périodiques qu'il constitue.

Pourrons-nous un jour échanger des jokers de rareté plus basse, courante ou inhabituelle, contre un joker rare ou rare mythique ?

Nous n'avons actuellement aucune intention de le proposer.

Oui, mais... Oubliez le reste. Je veux simplement acheter des jokers rares ou rares mythiques pour terminer ce deck.

Bien que ce soit actuellement possible en achetant des boosters, nous avons conscience que ce processus semble inefficace. Avec la sortie de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna, vous pourrez acheter un bundle de jokers pour 49.99 USD qui contiendra douze jokers rares et quatre jokers rares mythiques pour simplifier l’obtention des jokers dont vous avez besoin pour terminer votre deck actuel ou commencer votre prochain deck.

Comme pour nombre de nouvelles fonctionnalités ou nouveaux produits, ce nouveau bundle sera d'abord disponible sous forme d'offre à durée limitée de six semaines environ. Après cette période, nous évaluerons l'engagement et nous aviserons.

Jeu sur table et jeu numérique

MTG Arena prend-il en considération les joueurs qui collectionnent des cartes pour le jeu sur table et le jeu numérique en ce qui concerne les décisions économiques ?

Nous avons qu'il y a une superposition des joueurs, mais chaque plateforme a ses propres forces que nous essayons de mettre en relief. Parfois, cela signifie que nous penchons pour des expériences partagées, comme avec les codes MTG Arena des Packs d’avant-première, et d’autres fois, que nous offrons des produits et des expériences pour un public spécifique. En choisissant de proposer un jeu gratuit, nous espérons que toute personne souhaitant jouer « où elle veut, quand elle veut »une expérience « jouer où vous voulez, quand vous voulez » pourra se connecter à MTG Arena et s’amuser, en plus de toutes les autres façons de jouer à Magic.

Pourquoi devrais-je jouer à un produit numérique comme MTG Arena au lieu d'un jeu sur table avec des produits physiques ?

Nous pensons que le jeu sur table et le jeu numérique ont chacun leurs propres avantages, basés sur la manière dont les joueurs choisissent de jouer, et nous leur laissons prendre la décision qui s'aligne le mieux avec ce qu'ils veulent jouer et la manière dont ils veulent le faire. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que peu importe que vous jouiez l'un ou l’autre, ou les deux, nous continuerons de soutenir à la fois le jeu sur table et MTG Arena pendant de nombreuses années.

Pourquoi Alchemy ? Pourquoi pas Pioneer, ou Commander, ou d'autres formats de jeu sur table ?

Premièrement, nous cherchons constamment à offrir des expériences à tous les types de joueurs, et nous avons déterminé qu'il y a des joueurs qui désirent un format qui peut évoluer et changer à une vitesse qui correspond à celle de la consommation numérique. Alchemy fournit une expérience à ces joueurs, comme l’a démontré le deck Orzhov Venture piloté par Eli Kassis qui a remporté le récent championnat de Kamigawa : la dynastie Néon la dynastie Néon.

Deuxièmement, l'Historique a pu se créer sa propre identité pour répondre au besoin basique d’un format sans rotation sur MTG Arena. Couplé au fait qu'il y a encore cinq années d'extensions à compiler pour Pioneer, nous avons réorienté la priorité sur quelque chose qui nous permettrait d'agir plus rapidement.

Enfin, le Commander et d'autres formats nécessitent encore plus de travail que Pioneer. Nous aimerons trouver une solution pour le multijoueurs sur MTG Arena, mais il subsiste quelques problèmes techniques à surmonter avant de pouvoir faire des progrès significatifs.

Ceci dit, nous savons que l'introduction d'Alchemy et l'inclusion des cartes Alchemy en Historique a éloigné ce format du jeu sur table bien plus que certains joueurs ne le voudraient. Par conséquent nous ajouterons un format sans rotation qui utilisera uniquement des cartes disponibles en jeu sur table. Ceci apportera une symétrie entre nos formats live et imprimé, chacun proposant une variante avec rotation et une autre sans rotation. Nous vous donnerons plus de détails sur ce format quand nous approcherons de son lancement.