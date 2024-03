Wizards of the Coast

Alors que l'année 2024 suit son cours, de grands changements se profilent à l'horizon pour les événements majeurs MTG Arena ! Nous continuons de mener à bien les objectifs que nous nous étions fixés au début : donner à tous les joueurs de Magic une occasion de jouer au plus haut niveau, et offrir aux joueurs de MTG Arena une place de choix dans les plus grands événements de Magic.

Dans cette perspective, nous avons recueilli les retours des participants de ces événements sur une période de deux ans, et nous sommes prêts à dévoiler quelques changements qui, selon nous, permettrons de résoudre certains des problèmes qui nous ont été signalés et de nous pencher sur ce qui fonctionne déjà. Comme toujours, ces changements ont pour but d'offrir de meilleures expériences à nos joueurs. Nous vous prions de continuer à nous faire part de votre avis et nous ferons de notre mieux pour vous donner envie de prendre part à notre système d'événements compétitifs !

Les événements majeurs MTG Arena jusqu'à présent

En 2022, notre annonce sur les événements majeurs MTG Arena posait les bases de la structure des événements majeurs sur MTG Arena. La plupart de ces fondements restent inchangés. Les joueurs continueront de remporter des points Play-In qu'ils pourront utiliser pour participer aux événements Qualifier Play-In associés aux Qualifier Weekends. Les vainqueurs des Qualifier Weekends mensuels se qualifieront pour le Championnat Arena ! À ce jour, quatre Championnats Arena ont eu lieu et huit joueurs se sont déjà qualifiés pour le Championnat du Monde de Magic. Assistez au 5e Championnat Arena les 30 et 31 mars, et découvrez qui seront les deux prochains participants à décrocher une place pour le Championnat du Monde de Magic !

Selon nous, la voie vers le Qualifier Weekend est optimale, entre les joueurs qui gagnent leur place en gravissant les échelons du classement saisonnier ou en se concentrant sur les Opens Arena et événements Qualifier Play-In. Ces derniers continueront de permettre de décrocher des invitations pour les événements Qualifier Weekend mensuels.

Nous avons même l'intention d'ajouter des Qualifier Play-Ins supplémentaires qui se dérouleront au moins une fois tous les quatre mois. Ces Play-Ins, organisés au format Paquet Scellé et à élimination directe, seront associés à un Qualifier Weekend Construit. Nous espérons vous donner davantage d'occasions de dépenser vos points Play-In et offrir à encore plus de joueurs qu'auparavant une chance de participer à un Qualifier Weekend !

Qu'est-ce qui change ?

En plus des événements Qualifier Play-Ins supplémentaires mentionnés ci-dessus, nous allons restructurer les Qualifier Weekends et Championnats Arena pour faciliter la qualification aux plus grands événements de Magic. Une fois que vous aurez gagné votre place pour le Qualifier Weekend, vous pourrez constater que la structure du Jour Deux sera légèrement différente de celle du Jour Un.

Jour Un du Qualifier Weekend

Actuel (jusqu'au Qualifier Weekend d'avril) Nouveau (à partir de mai 2024) 7 victoires requises pour accéder au Jour Deux

2 défaites avant élimination 7 victoires requises pour accéder au Jour Deux

3 défaites avant élimination

Cela peut sembler être un changement subtil, mais devoir réaliser 7-1 ou 7-0 le Jour Un est un défi de taille. Nous avons hâte que davantage de joueurs aient l'occasion de participer au Jour Deux après ce changement.

Jour Deux du Qualifier Weekend

Actuel (jusqu'au Qualifier Weekend d'avril) Nouveau (à partir de mai 2024) 7 victoires requises pour une invitation au Championnat Arena et au Pro Tour

6 victoires ou moins répertoriées dans le classement général pour une deuxième chance d'obtenir une invitation au Championnat Arena. 6 victoires requises pour une invitation au Championnat Arena (L'invitation au Pro Tour est disponible pour les vainqueurs du Championnat Arena)

1 à 3 victoires requises pour une invitation pour le Jour Un du Qualifier Weekend du mois prochain

4 ou 5 victoires requises pour une invitation pour le Jour Deux du Qualifier Weekend du mois prochain

Suppression du classement général

Les plus grands changements seront apportés au Jour Deux des Qualifier Weekends. Nous avons observé un faible engouement autour du classement général, et même s'il remplissait sa fonction, les joueurs n'aimaient pas le fait de devoir attendre pour savoir s'ils avaient réussi à se qualifier. Avec un plus grand nombre de participants pour le Jour Deux et des critères de qualifications légèrement moins strictes, nous prévoyons une augmentation du nombre de qualifiés pour chaque Championnat Arena !

Les récompenses du Jour Deux comprennent désormais des jetons du Qualifier Weekend. Si vous parvenez au Jour Deux et obtenez au moins une victoire, vous serez qualifié pour le Qualifier Weekend du mois suivant ! Si vous obtenez quatre ou cinq victoires, vous aurez votre place assurée pour le Jour Deux ! Si vous obtenez plus de six victoires, vous vous qualifierez pour le Championnat Arena correspondant. Par conséquent, les joueurs qui ne parviennent pas à gagner de place pour un Championnat Arena n'ont plus besoin de recommencer depuis le début. Nous souhaitons récompenser les joueurs qui manquent de peu de se qualifier pour le Championnat et les encourager à ne pas abandonner.

Avec davantage de joueurs se qualifiant de cette manière, nous avons pensé qu'il était plus approprié de transformer l'invitation du Pro Tour en récompense pour les vainqueurs du Championnat Arena. Le nouveau système offre également davantage d'invitations au Pro Tour à l'issue du Championnat Arena que le précédent. Nous avons hâte de voir un total de seize joueurs se qualifier pour le Pro Tour suite au Championnat Arena !

Championnat Arena

Avant (jusqu'au Qualifier Weekend d'avril) Nouveau (à partir de mai 2024) 32 joueurs

2 invitations pour le Championnat du Monde de Magic

200 000 USD de dotations Nombre illimité de joueurs

Le top 16 se qualifie pour le Pro Tour

2 invitations pour le Championnat du Monde de Magic (inchangé)

(inchangé) 250 000 USD de dotations

Le Championnat Arena évolue pour devenir un événement encore plus grand avec davantage de joueurs et de prix à gagner ! L'événement se déroulera toujours sur deux jours et nous vous communiquerons bientôt sa structure globale, mais les plus grands changements sont le nombre de participants et le nombre d'invitation au Pro Tour à la clé.

Jamais autant de joueurs auront eu la possibilité de remporter le titre de vainqueur du Championnat Arena et de gagner leur place pour le Championnat du Monde de Magic !

Calendrier des qualifications pour le 7e Championnat Arena !

Avec tous ces changements, nous voulons vous communiquer les dates que vous devez connaître si vous voulez vous engager dans la voie du meilleur du jeu compétitif de MTG Arena et de Magic.

Qualifier Play-Ins

Les Qualifier Play-Ins en élimination directe et en deux manches gagnantes sont toujours les meilleurs points d’entrée dans les événements majeurs et ils continueront d’être un mélange de formats Construit et Limité. Parvenez à la victoire dans l’un des événements pour gagner le jeton d'invitation Qualifier Weekend du mois en cours, qui vous permettra de participer à l'événement de ce mois.

Voici le calendrier des Qualifier Play-In pour les mois en lien avec le 7e Championnat Arena :

Mois Format Date des événements à élimination directe Date des événements en deux manches gagnantes Mai Les hors-la-loi de Croisetonnerre Limité 4 mai 10 mai Juin Explorer 8 juin 14 juin Juillet Historique 6 juillet 12 juillet Bonus de juillet Horizons du Modern 3 Limité 7 juillet - Août Bloomburrow Limité 3 août 9 août

Les Qualifier Play-Ins se poursuivront tout au long de l’année ! Restez à l’écoute pour connaître les dates et en savoir plus.

Qualifier Weekends

Suivant immédiatement les Play-Ins et utilisant les mêmes formats, les Qualifier Weekends mensuels rassemblent les joueurs de Magic des classements par échelons, des Opens Arena et des Qualifier Play-Ins au cours d'un événement qui se tient sur tout un week-end.

Les événements Qualifier Weekends à venir :

Les 11 et 12 mai : Les hors-la-loi de Croisetonnerre Limité

Les 15 et 16 juin : Explorer

Les 13 et 14 juillet : Historique

Les 10 et 11 août : Bloomburrow Limité

Championnats Arena

Voici le summum de la compétition sur MTG Arena. Deux Championnats Arena comprenant 32 joueurs chacun (Les 5e et 6e Championnats Arena) doivent encore avoir lieu avant que le système ne soit actualisé. Le premier Championnat Arena prenant en compte les modifications aura lieu cet automne. Les joueurs s’affronteront pour gagner une part d'une importante dotation, et les vainqueurs et joueurs classés deuxièmes de chaque Championnat Arena gagneront une place au Championnat du Monde de Magic.

Les événements Championnats Arena à venir :

5e Championnat Arena : du 30 mars au 1er avril

6e Championnat Arena : juillet (date à déterminer)

7e Championnat Arena : octobre/novembre (date à déterminer)

Opens Arena

Pendant l'année 2024, tous les Opens Arena seront des événements en format Limité (Paquet scellé en élimination directe et en deux manches gagnantes le Jour 1, et draft en deux manches gagnantes en deux parties le Jour 2). Les Opens Arena représentent le top de la compétition ouverte dans MTG Arena : vous venez, vous vous inscrivez et vous lancez vos sorts pour tenter de remporter la dotation de 2 000 USD. En 2023, nous avons récompensé plus de 2 000 joueurs avec un total de plus de 3 000 000 USD !

De plus, remporter une dotation monétaire au Jour 2 d’un Open Arena permet également de gagner une place au Qualifier Weekend qui le suit. Nous avons hâte de continuer d'organiser des Opens Arena au cours de l'année 2024 et d'accueillir des joueurs.

Les événements Opens Arena à venir :

Les 4 et 5 mai

Les 25 et 26 mai

Les 22 et 23 juin

Voilà, vous savez tout ! Nous espérons poursuivre le développement de nos systèmes d’événements majeurs sur MTG Arena grâce aux retours et à la participation des joueurs. Nous sommes impatients de connaître votre avis sur ces changements et ce que vous aimeriez voir dans les événements majeurs MTG Arena à l'avenir. Pour avoir les informations les plus à jour, suivez-nous sur DailyMTG et sur nos comptes de médias sociaux officiels ! Nous espérons vous retrouver bientôt pour passer de bons moments rythmés en numérique avec Magic.

En savoir plus sur l’aspect sur table des événements majeurs.

En savoir plus sur les conditions générales des Opens Arena et des événements majeurs.