Des aventures de contes de fées, des récits enchanteurs et bien sûr... de superbes illustrations de terrain de base. Les contes de fées revisités de l’extension Les friches d'Eldraine ouvrent un nouveau chapitre pour explorer le plan enchanteur d’Eldraine. Enchantez vos personnages avec des rôles, faites des négociations pour obtenir des avantages et célébrez avec nous l’ouverture du grimoire (numérique) de cette extension follement merveilleuse.

Consultez les Visuels des cartes Les friches d'Eldraine pour découvrir toutes les nouvelles cartes !

Collectionner Les friches d'Eldraine sur MTG Arena

Enchantez votre deck

MTG Arena vous procure tous les fards enchanteurs qui vous permettront de peindre la couverture idéale pour votre deck. Des superbes terrains de base de contes de fées pleine illustration...

aux traitements sans bordure spéciaux de vos personnages et de vos Planeswalkers favoris...

l’extension Les friches d'Eldraine prend le contrôle de MTG Arena plus rapidement que le Sommeil maléfique. Et nous ne pourrions jamais raconter nos récits numériques sans les aventures de contes de fées :

Assurez-vous de donner à vos cartes la conclusion de conte de fées qu’elles méritent !

Récits enchanteurs (WOT)

Les Récits enchanteurs sont 63 enchantements classiques particulièrement prisés par les fans présentés avec de nouveaux cadres, de nouvelles illustrations et de nouveaux textes d’ambiance, tous inspirés des contes de fées ; et oui, ils seront disponibles sur MTG Arena ! Vous les verrez peut-être dans les boosters Les friches d'Eldraine sur MTG Arena, mais ces cartes ont leurs propres symbole et code d’extension (WOT), et elles ne sont pas légales en Standard à moins qu’elles n’apparaissent aussi dans une autre extension qui est légale en Standard :

Si vous en trouvez une dans les boosters de votre sélection de paquet scellé, vous pouvez la jouer pendant l’événement !

De même, si vous en draftez une pendant un événement, vous pouvez la jouer !

Comme quand nous les avons présentées dans L’invasion des machines, ces cartes bonus apparaîtront dans les boosters avec leur superbe traitement enchanteur.

Les Récits enchanteurs en Historique

Les cartes seront également disponibles pour jouer en format Historique, avec quelques exceptions notables. Bon nombre de ces cartes sont adorées par les fans pour de bonnes raisons, et principalement parce qu’elles sont puissantes. Par conséquent, six de ces cartes seront proactivement interdites dans les formats Historiques à 60 cartes (en élimination directe et en trois parties) : Nécropuissance, Lune de sang, Contribution foncière, Mers envahissantes, Attaque furtive et Signal d’alarme.

Elles seront encore jouables en Brawl Historique.

Mécaniques de l'extension Les friches d'Eldraine

Bien qu’Eldraine ait tous les thèmes d’une extension de conte de fées, comme des aventures et des sagas, vous trouverez quelques variantes d’histoires familières, et même les fæs doivent obéir aux règles. Voici comment chaque nouvelle mécanique fonctionnera dans MTG Arena !

Pour plus d'informations, lisez l'article sur les mécaniques de l'extension Les friches d’Eldraine.

Rôles

Soyez un héros. Ou un méchant. Ou royal. Ou un monstre. C’est votre histoire, après tout, et les rôles à jouer ne manquent pas ! Les rôles sont six nouveaux jetons prédéfinis ; chacun d'entre eux est une aura avec « Enchanter : créature » :

Maudit – La créature enchantée a une force et une endurance de base de 1/1.

Monstre – La créature enchantée gagne +1/+1 et a le piétinement.

Royal – La créature enchantée gagne +1/+1 et a parade {1}.

Ensorceleur – La créature enchantée gagne +1/+1 et a « À chaque fois que cette créature attaque, regard 1. »

Maléfique– La créature enchantée gagne +1/+1 et « Quand cette aura est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd 1 point de vie. »

Jeune héros — La créature enchantée a « À chaque fois que cette créature attaque, si son endurance est inférieure ou égale à 3, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. »

À chaque fois qu'une créature a plus d’un rôle qui lui est attaché, et que ces rôles sont contrôlés par le même joueur, la créature garde le rôle le plus récent et tous les autres rôles qui sont contrôlés par ce joueur sont mis au cimetière (puis cessent d’exister parce que ce sont des jetons).

Quand une créature se voit attribuer un rôle dans MTG Arena, vous verrez le jeton d’aura susmentionné sous la carte, et la créature enchantée sera mise à jour pour inclure les bonus (ou dans le cas de Maudit[nbsp]… la malédiction) qu’elle a reçu.

Négociation

La négociation est une nouvelle capacité qui vous permet de sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton en tant que coût supplémentaire pour lancer un sort.

La négociation apparaît comme un coût optionnel quand vous lancez une carte sur MTG Arena, et vous choisissez toujours si vous voulez négocier ou non. Le coût est toujours le même, mais l’effet ne l’est pas, alors assurez-vous de bien lire chaque effet pour savoir exactement quel est le fruit de votre négociation.

Aventure

C’est vrai, le Haut roi Kenrith est mort, d’innombrables autres sont prisonniers du Sommeil maléfique, mais les Phyrexians ne sont plus là ! C’est vraiment une bonne occasion pour une célébration !

La célébration est un nouveau mot de capacité qui désigne des capacités qui s'intéressent au fait qu’au moins deux permanents non-terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle pendant le tour. Les deux permanents non-terrain ne doivent pas obligatoirement être arrivés en même temps. Ce qui est arrivé aux permanents après leur arrivée n'a pas d'importance non plus. Ils peuvent ne plus être sur le champ de bataille, être passés sous le contrôle de quelqu’un d’autre ou encore être devenus des terrains pour une raison quelconque. Tant qu'ils étaient des permanents non-terrain quand ils sont arrivés, qu’ils sont arrivés sous votre contrôle et qu’ils sont au moins deux, vous aurez rempli toutes les conditions des capacités de célébration.

Mises à jour des filtres avancés

Mais il y a encore plus de raisons de faire la fête que l’arrivée de l’extension Les friches d'Eldraine ! Avec les changements de rotation du Standard et notre liste toujours grandissante d’extensions et de formats de Magic pris en charge, nous avons pensé que c’était le moment idéal pour donner à notre onglet Filtres avancés un petit look festif pour assurer qu’il soit plus intuitif et qu'il fournisse une meilleure fonctionnalité pour nos joueurs.

Quand vous utilisez les Filtres avancés en construisant votre deck, la sélection Format est maintenant bien plus proéminente, et les extensions sont ensuite filtrées sur la base de la légalité de format. Par exemple, si vous réglez votre format de deck à Standard, sous Légalité en format, vous trouverez toutes les extensions qui sont légales pour le format Standard.

De même, changer le format de deck à Explorer étendra la liste des extensions légales pour inclure toutes les extensions légales en Explorer plus Explorer Anthologies. Alchemy n'affichera que les extensions légales en format Alchemy, et ainsi de suite.

Il reste quelques améliorations de présentation et de fonctionnalités que nous voulons implémenter (comme filtrer collectionné/non collectionné de manière un peu plus « top »), alors préparez-vous à d’autres modifications et améliorations pour prendre en charge beaucoup d’autres années de Magic sur MTG Arena.

Modifications de la protection des doublons

Soyons brefs : à partir de l’extension Les friches d'Eldraine, la protection des doublons des « réimpressions » rares et rares mythiques (des cartes existantes qui réapparaissent dans une nouvelle extension) s’appliquera quelle que soit l’illustration. Si vous avez quatre exemplaires d’une carte dans votre collection, toute version supplémentaire sera protégée en doublon comme une réimpression.

Soyons moins brefs : auparavant, la manière dont nous gérions la protection des doublons des cartes réimprimées dépendait de si on les considérait comme des « réimpressions intégrales » ou non. Si vous aviez quatre exemplaires d'une carte dans votre collection qui avaient le même nom et la même illustration, elles étaient considérées comme des « réimpressions intégrales » et elles étaient uniquement trouvables dans les boosters si vous aviez déjà collectionné toutes les autres cartes de cette rareté dans cette extension (même chose si la carte était interdite en format Construit). Cependant, si la carte avait une illustration différente ou un traitement Showcase, elle était traitée comme toute autre rare dans l’extension (la protection des doublons ne s’appliquerait pas avant que vous n’ayez collectionné quatre exemplaires de cette version).

Rappels importants

La protection des doublons ne s'applique pas lorsque vous ouvrez un booster de 14 cartes dans un événement Limité ; vous pourrez toujours voir et choisir les cartes rares ou rares mythiques, même si vous en avez déjà quatre exemplaires dans votre collection. C’est exactement comme auparavant.

Les réimpressions de carte apparaîtront encore dans les boosters, mais vous ne devriez les recevoir que si vous avez déjà collectionné toutes les autres cartes éligibles de cette rareté dans l’extension.

Depuis que nous avons implémenté pour la première fois notre politique de protection des doublons des réimpressions, la manière dont les joueurs collectionnent les cartes sur MTG Arena et les versions des cartes disponibles (bonus, anthologies, traitements Showcase, boosters or, etc.) a changé, et nous avons vu les commentaires demandant le changement de notre politique de protection des doublons. Nous sommes d’accord !

Ouvrez les boosters !

Puisqu’on parle d’ouvrir des boosters…

On va peut-être devoir refaire ça. Vous savez, pour la science. Ou quelque chose comme ça. OK, ce changement est très simple. Nous aimons ouvrir des boosters. Parfois, nous aimons en ouvrir beaucoup en même temps, et quand on les ouvre, on aime bien avoir l'impression de le faire vraiment. Nous voulons voir toutes les cartes que nous avons reçues. C’est tout. Voilà le changement. C’est juste une amélioration de qualité de vie amusante pour transformer l’ouverture de boosters en une expérience plus fun et plus informative.

Rotation et renouveau

Le moment approche ! De grands changements sont prévus pour la rotation du Standard, le plus important étant… pas de rotation du format Standard cette année !

Si vous l’apprenez seulement aujourd’hui, alors commençons par là : allez lire notre article intitulé Donner un second souffle au format Standard. Ensuite, allez voir notre Guide du renouveau 2023, parce que même si le Standard n’a pas de rotation cette année, Alchemy en a une. Et comme il y a une rotation d’Alchemy, et qu’il y aura toujours une rotation du Standard, mais sur un cycle plus long de trois ans, nous continuerons à aider les joueurs à commencer leur collection avec de super récompenses de renouveau qu’ils pourront gagner, y compris des boosters Les friches d'Eldraine supplémentaires, des récompenses de carte individuelle (RCI) et un fantastique protège-carte Ashiok pour la maîtrise d'extension, sans obligation d'achat !

Pour recevoir les récompenses du renouveau, assurez-vous de vous connecter à MTG Arena avant la sortie de l’extension Les friches d'Eldraine !

À la conquête des friches

L'extension Les friches d'Eldraine arrive le 5 septembre sur MTG Arena ! Préparez-vous pour l’aventure que ces histoires vont vous apporter. Et, plus important, éclatez-vous !