Vous vous retrouvez à la taverne

Bonjour ! Nous avons beaucoup de choses à voir, notamment la première adaptation de D&D par Magic avec Dungeons & Dragons - Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés et plusieurs améliorations de qualité de vie, ainsi que des visions de l’avenir.

Prenez un siège, et commençons.

Contact avec un autre plan

Au cours des dernières années, nous avons sorti une édition de base chaque été, mais cette année est différente. À la place, nous partons en voyage pour Faerûn avec Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés. Ici, nous importons le monde de Dungeons & Dragons dans Magic: The Gathering. Vous trouverez tout ce que vous attendez d’une extension de Magic, comme de nouvelles mécaniques, des cartes puissantes et un environnement en limité fantastique. Et, si vous avez joué ou même juste entendu parler de D&D, vous reconnaîtrez bon nombre de vos éléments préférés : nous avons des donjons, des dragons, des dés ainsi que toute une série de variantes et de vieux amis.

Donjons

S’aventurer dans un donjon est un grand classique dans bon nombre de campagnes de D&D, et Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés l’adapte également pour Magic en introduisant les donjons comme nouveau type de carte. Ces cartes ne vont ni dans votre deck, ni dans votre réserve. Elles commencent en dehors de la partie et arrivent en jeu quand une carte vous dit « aventurez-vous dans le donjon ».

Il y a trois donjons dans l’extension et vous pourrez les voir à côté des cartes qui font référence aux donjons. Sur les plateformes informatiques, vous pouvez survoler une carte avec la souris et faire un clic droit dessus pour consulter les options du donjon. Sur les plateformes mobiles, vous pouvez appuyer et maintenir votre doigt enfoncé sur la carte pour voir une liste des donjons (un peu comme la manière dont les cartes avec la mutation sont affichées).

Si vous n’êtes pas déjà dans un donjon, à chaque fois que vous vous « aventurez dans le donjon », vous choisissez un des trois donjons de l’extension pour y entrer :

Vous commencez à l’entrée, la première pièce en haut de la carte, ce qui déclenche la capacité déclenchée de cette salle. En continuant de vous aventurer plus profondément dans le donjon, vous aurez souvent à choisir la pièce et l’effet déclenché vers lesquels continuer :

Jusqu’à ce que finalement, vous atteigniez la fin du donjon en le terminant. Si vous vous aventurez dans le donjon à nouveau, vous pouvez choisir de refaire le même donjon ou de sélectionner l’un des autres. Si vous voulez en savoir plus sur l'exploration des donjons, consultez notre article dédié.

Bon nombre de cartes de l’extension proposent différentes manières de s’aventurer dans les donjons ou de gagner des bonus pour avoir terminé des donjons, ce qui donne aux joueurs plusieurs approches stratégiques :

Bien sûr, les donjons sont célèbres à cause des puissants ennemis qui s'y terrent, et parmi les plus effrayants, on trouve les...

Dragons

Les dragons sont un autre élément clé des aventures de D&D et aussi un élément classique de Magic. Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés propose tout un vol de dragons, que ce soit des adversaires légendaires comme Noiremort ou des dragons classiques comme le Dragon rouge et Tiamat, la Reine des Dragons.

Histoire de ne pas être en reste, la précommande et le passe de maîtrise proposent également une gamme de familiers dragons chromatiques.

Dés

Les donjons et les dragons sont certainement emblématiques pour les joueurs de D&D, mais rien n’est plus craint et aimé que les dés. Pour la première fois en bords noirs, Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés fait lancer un d20 dans Magic.

Il y a plusieurs cartes dans l’extension qui auront un effet variable en fonction des résultats d’un jet de dé à vingt faces (d20). Chacune de ces cartes comporte un tableau qui décrit ce que vous rapporte le résultat du dé, souvent avec un joli bonus quand vous réussissez à faire un 20 naturel. Bien sûr, MTG Arena gèrera les lancers de dés et les tableaux pour vous, alors vous pourrez apprécier le résultat, mais vous pouvez lire tous les détails ici si vous êtes intéressé.

Révélation

Jouer à D&D, c’est participer à une histoire, et Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés propose quelques trucs permettant d’aider les cartes à raconter elles aussi une histoire.

Par exemple, les terrains de base ont un texte d’ambiance contenant les bases d’une aventure ou une référence à des lieux familiers du monde :

Pour vous assurer de pouvoir les apprécier sur MTG Arena, nous avons modifié la présentation des textes d’ambiance. Si une carte n’a pas de texte de règles, le texte d’ambiance s’affichera directement sur la carte.

Plusieurs cartes ont également des mots d’ambiance attachés à leurs capacités ou leurs options. Ils n’ont pas d’impact mécanique, mais ils font référence à des caractéristiques ou capacités connues, ou encore permettent à une carte de mieux raconter son histoire.

Le monde de Faerûn a une histoire très riche, avec un grand nombre de personnages que les fans ont pu suivre au travers de romans, de campagnes ou d’autres jeux. Forgotten Realms : aventures dans les Royaume Oubliés introduit des douzaines de ces visages familiers dans Magic, alors vous pourrez combattre aux côtés de vieux amis (et combattre de vieux ennemis aussi !) ou en découvrir de nouveaux.

Même le style des cartes paraîtra familier aux fans de D&D, avec des styles de créature qui évoquent les illustrations classiques du Manuel des Monstres ou de terrain qui font référence aux modules d’aventure originaux :

(Oui, c’est bien un terrain à gauche !) Tous ces styles seront disponibles sur MTG Arena, dans une sélection d’événements et des bundles de magasin comme d’habitude.

La joie des cartes à l'horizontale

Au-delà de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés, nous avons continué de travailler pour améliorer l’utilisation et la qualité de vie, tout particulièrement sur la plateforme mobile.

L’amélioration principale avec cette sortie est que le constructeur de deck horizontal fonctionne maintenant sur les appareils mobiles, alors vous pourrez avoir la vue en pile familière de votre deck :

Nous avons également ajouté une nouvelle interface permettant d’ajouter ou de retirer des cartes du constructeur de deck horizontal dans les modes Construits. Au lieu de retirer un seul exemplaire d’une carte, en cliquant sur elle, vous ouvrez une interface qui vous permet d’ajouter ou de retirer des exemplaires de cette carte. Vous pouvez également faire glisser la carte pour la sortir du deck (PC uniquement) comme raccourci permettant de retirer tous les exemplaires.

Cette interface n’apparaît que lorsqu’il est logique d’ajouter librement des cartes, alors vous la verrez en format Construit normal, mais dans les événements Limités ou Singleton, elle ne fonctionne que sur les terrains. Là, un simple clic retirera la carte comme c'est le cas actuellement.

Vous débouchez sur une clairière

En plus du constructeur de deck, nous avons continué d’améliorer l’expérience utilisateur mobile en facilitant l’entrée en mode contrôle total (vous pouvez maintenant maintenir le doigt enfoncé sur votre avatar ou l’échelle des phases) et en augmentant légèrement la taille des cartes pour les cartes en main et lors du draft sur tablette. Grâce à un travail de fond visant à améliorer les performances, nous avons également pu activer les ombres pour les appareils mobiles haute performance.

Sur tous les appareils, nous avons ajouté un bouton « Annuler les blocages ». Il apparaît au moment où vous déclarez les bloqueurs au combat, et il fonctionne exactement comme « Annuler les attaques ». Il vous donne une manière pratique d’annuler ce que vous avez déjà attribué pour changer de stratégie.

Il y a d’autres petites améliorations, comme la mise à jour de la technologie « Ajouter des terrains » pour gérer correctement des decks de 100 cartes. Consultez les notes de patch accompagnant la sortie de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés pour plus de détails.

Druide du cercle des rêves

Pour terminer, nous avons quelques visions de l’avenir et des notes concernant de prochains changements à vous communiquer.

Magic de mi-semaine : une nouvelle version de FNM à la maison pour MTG Arena

Nous avons lancé FNM à la maison en mars 2020 parce que les joueurs du monde entier n'étaient plus en mesure de garder le contact avec leur magasin de jeux local de la manière habituelle. Nous voulions maintenir Friday Night Magic, même si nous ne pouvions pas procéder à « L’Assemblée ». Heureusement, le jeu en magasin est à nouveau disponible dans beaucoup d’endroits, avec de plus en plus de magasins proposant un FNM en face à face.

En gardant cela à l'esprit, nous voulons que FNM redevienne une expérience de jeu en magasin uniquement, mais nous voulons également continuer les événements FNM à la maison de MTG Arena.

Nous modifions donc notre événement FNM à la maison afin qu’il ait lieu les mardis et les mercredis, en le rallongeant un peu pour en faciliter l’accès, et en le renommant Magic de mi-semaine. Il gardera la même structure, sans inscription et avec deux RCI (récompenses de carte individuelle) en dotation, et vous serez toujours en mesure de contacter votre magasin de jeux local préféré pour obtenir un code, que ce soit en ligne ou en personne (si c’est sanitairement possible). À partir de maintenant, vous pourrez participer à ces événements MTG Arena amusants et avoir l’occasion de passer FNM avec vos amis dans votre magasin de jeux local.

Le premier Magic de mi-semaine aura lieu le 13 juillet.

Pause sur Pioneer Masters

Le format Historique a connu une croissance et des changements rapides au cours de l’année passée, et il est devenu un format attrayant et unique. Nous sommes ravis que l’Historique se distingue, et nous voulons continuer de le développer.

Malheureusement, notre calendrier ne nous permet pas de nous concentrer à la fois sur la progression de cette identité unique pour l'Historique et sur le soutien de Pioneer. Certaines étapes prévues pour Pioneer seront incorporées à la croissance de l’Historique, mais nous avons pour le moment cessé de travailler sur les extensions Pioneer Masters. Nous ne prévoyons pas de sortie Pioneer Masters dans l’année qui vient. Nous avons un plan solide pour ces extensions, mais pour l’instant, nous allons nous focaliser sur d'autres façons de développer l’Historique.

Préparation pour la rotation

Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés marque également la dernière extension avant la rotation du Standard en septembre. Quand Innistrad : chasse de minuit arrivera sur MTG Arena en septembre, les quatre extensions les plus anciennes quitteront le Standard, ce qui permettra de renouveler le format.

Le trône d’Eldraine, Theros par-delà la mort, Ikoria : la terre des béhémoths et l’Édition de base 2021 ne seront plus légales qu’en format Historique. Cela laissera Renaissance de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven : l’Académie des Mages, Dungeons & Dragons - Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés et Innistrad : chasse de minuit comme extensions légales en Standard.

Comme toujours au moment de la rotation, MTG Arena procèdera à quelques changements afin de faciliter la transition pour les joueurs. Avec la prochaine sortie, nous changerons les decks bicolores gagnés lors des défis de couleur afin qu’ils restent légaux après la rotation. (Les joueurs qui ont déjà terminé les défis de couleur recevront ces decks le mois prochain, avec les cartes dont ils auront besoin pour pouvoir les jouer.)

Nous lançons également les modes Standard 2022 et le Standard 2022 en élimination directe avec classement, où les anciennes extensions du Standard sont déjà hors rotation et où il ne reste actuellement plus que Renaissance de Zendikar en légal. Ces modes vous donnent une bonne occasion de découvrir en avant-première ce à quoi ressemblera le Standard post-rotation ou d’essayer une autre version du Standard. Ils commenceront tous les deux avec la sortie de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés et continueront jusqu’à la rotation du format Standard en septembre.

Il y a beaucoup d’autres informations à connaître sur la rotation, et vous verrez plus de détail à la fois en jeu et plus tard en juillet quand nous révèlerons ce qui vous attend ensuite dans MTG Arena.

Étape de nettoyage

C’est tout ce que nous avons à vous dire ici avant de partir pour Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés... des donjons, des dragons, des dés et bien plus encore débarquent dans Magic comme jamais auparavant. Nous reviendrons bientôt vous parler d’autres nouveautés qui se profilent à l'horizon, mais en attendant, vous pouvez toujours suivre toute l'actualité de MTG Arena dans nos annonces.