Dans le but partager davantage d'informations à propos de MTG Arena et de la façon dont notre équipe travaille sur ce jeu que nous aimons, nous avons pensé qu'il était pertinent de parler de l'état du jeu plus d'une fois par an. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à l'édition printemps 2025 de l'état du jeu MTG Arena.

Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés récentes et à venir, de la philosophie économique de MTG Arena et analyser comment cela affecte notre approche pour 2025. Commençons.

Nouveautés Magic récentes

Aetherdrift

Notre première sortie de l'année comportait une ribambelle de mécaniques, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, d'une course contre la mort à travers le Multivers. Montures, véhicules et pilotes ont mené la charge lorsque les joueurs ont allumé leurs moteurs et épuisé leurs options dans une course pour la gloire... et remporter l'Étincelle Éthérique tant convoitée.

Alchemy : Aetherdrift a aussi introduit de nouvelles cartes exceptionnelles, dont un équipage de pirates, des tas d'artefacts puissants, quelques limons, un pilote et un élan. Alchemy : Aetherdrift contribue à notre objectif de proposer des cartes amusantes et palpitantes pour tous types de joueurs. Cela concerne aussi bien les nouveaux joueurs qui n'ont joué qu'à des versions numériques de Magic qu'aux vétérans endurcis qui ressentent une pointe de nostalgie à la vue d'épées acérées et de singes légendaires.

Exploits

En parallèle d'Aetherdrift, nous avons aussi implémenté notre système d'exploits de base. Pour rappel, les exploits ont été conçus pour encourager l'exploration, satisfaire un large éventail de joueurs, et encourager l'expression de soi. Deux mois après le lancement, nous sommes ravis de voir les réactions des joueurs. Nous nous réjouissons de voir les histoires d'exploits qui arrivent sur nos médias sociaux.

Maintenant que le système est implémenté dans le monde entier, nous analysons comment les joueurs l'utilisent pour réfléchir à son évolution. Comme c'est souvent le cas, nous n'avons pas pu accomplir tous nos objectifs au lancement, et nous avons déjà une liste d'améliorations de notre côté, mais vos réactions nous aideront à les affiner et à identifier les priorités. Comme toujours, n'hésitez pas à partager votre avis sur les médias sociaux.

Un ignoble compagnon

Lorsque l'on m'a demandé quelle était ma nouveauté préférée de 2024 dans la vidéo sur l'état du jeu en novembre dernier, ma réponse était simple : Dwayne. Il apporte tant de joie.

Pour 2025, les exploits sont bien placés, mais avec la sortie de la semaine dernière, ils ont un sacré adversaire face à eux. Si vous l'avez raté, j'ai convaincu l'ignoble Dwayne de revenir pour une journée supplémentaire, mais vous devrez accéder à la boutique de MTG Arena avant 10 heures (heure du Pacifique) le 9 avril.

Tarkir : la tempête des dragons

Tarkir : la tempête des dragons, la toute nouvelle extension en date, a fait sa sortie sur MTG Arena aujourd'hui même ! Nous sommes ravis de revenir dans les cieux draconiques de Tarkir, où les clans communient avec leurs dragons-esprits, interprètent les présages et survivent à des tempêtes assez puissantes pour raser des plans.

0004_MTGTDM_CommBord: Felothar the Steadfast 0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender

Restez à l'affût, car dans seulement quelques semaines, les tempêtes draconiques vont gronder de plus belle avec la sortie d'Alchemy : Tarkir. Et pour accompagner cette sortie Alchemy, nous vous avons concocté quelque chose de spécial : les dix cartes de personnages Commander Tarkir : la tempête des dragons pour galvaniser vos decks Brawl.

Si vous jouez régulièrement (au moins une fois la semaine dernière), vous avez peut-être remarqué l'absence de téléchargement au lancement de MTG Arena pour jouer à Tarkir : la tempête des dragons aujourd'hui. Cela est dû à notre nouveau processus de sortie d'extensions qui se divise en deux parties : d'abord un patch préparatoire, puis la sortie à proprement parler. Le patch préparatoire ajoute l'essentiel du contenu à télécharger une semaine avant la date de sortie. Cela permet aux joueurs de télécharger la mise à jour n'importe quand dans la semaine qui précède la sortie pour pouvoir voir les cartes, importer des decks et commencer à jouer immédiatement le jour de la sortie.

Cela nous permet également de disposer d'une semaine pour corriger les éventuels bugs critiques ou procéder à des améliorations d'ordre pratique avant que les joueurs ne commencent à drafter et ouvrir des boosters de la nouvelle extension. Améliorer la qualité des sorties est bénéfique à la fois pour les joueurs et notre équipe de développement, et cela constitue une nouvelle étape dans l'évolution du déploiement de Magic pour ravir tous les joueurs, partout dans le monde.

Prochainement

Amélioration des réimpressions

0055_MTGRVR_Main: Quasiduplicate

Lors du lancement, de MTG Arena, nous avions mis en place un système de base centré sur la collection et la protection des doublons basé sur notre compréhension du monde lors du développement du jeu. Une constante de Magic est son évolution permanente, et donc, nous avons fait évoluer ces systèmes pour mieux satisfaire les besoins des joueurs et s'adapter au fonctionnement de la collection de cartes dans MTG Arena.

Cela comprend la mise à jour de la protection des doublons, l'affichage des différentes versions, la possibilité de définir un style préféré, l'ajustement de la rareté des cartes Invités spéciaux pour correspondre à leur rareté historique, et bien plus encore. D'ici fin mai, nous lancerons notre nouvelle amélioration pour les réimpressions. Nous vous révélerons les détails lorsque la date approchera, mais les changements se concentrent sur deux axes :

Baser les remises sur les decks dans la boutique sur les noms de carte de sorte que la version présente dans le deck n'ait pas besoin d'être identique à celle figurant dans la collection du joueur.

Permettre aux joueurs d'utiliser n'importe quelle version d'une impression dans leur collection comme le style pour toutes les versions. Par exemple, si vous possédez quatre exemplaires d'Option de l'extension Ixalan et un de Fondations de Magic: The Gathering, vous pouvez utiliser la version de Fondations comme style sans avoir besoin de trois autres exemplaires de la version de Fondations.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY™

Nous sommes impatients d'assister à l'arrivée de cette extension emblématique dans MTG Arena et nous vous en reparlerons bientôt. L'équipe travaille dur pour que cette sortie numérique soit une réussite exceptionnelle, et nous avons hâte de vous faire part de tout ce que nous avons prévu.

Interactions sociales

94559_PIO: Call the Gatewatch

Notre prochaine fonctionnalité majeure se concentre sur l'amélioration des interactions sociales dans MTG Arena tout en rapprochant le plus possible le jeu numérique du jeu sur table. L'objectif est de permettre aux joueurs de construire de meilleurs groupes sociaux et de développer une communauté en phase avec leur approche du jeu pour que jouer à MTG Arena leur donne accès à plus d'options qui leur ressemblent. Nous aimerions aussi que ces joueurs puissent faire le lien entre jeu numérique et jeu en magasin pour créer un véritable écosystème intégré.

Même si j'aimerais pouvoir vous donner des exemples concrets, nous n'en sommes encore qu'à un stade d'expérimentation et de réflexion sur ce projet, et je ne voudrais pas créer de faux espoirs que nous ne pourrions pas satisfaire par la suite. Ce projet nécessite de prendre en compte énormément de paramètres, mais ne vous inquiétez pas, nous vous en reparlerons au cours de l'année 2025, à mesure que nos projets prennent forme.

Philosophie de l'économie de MTG Arena

0001_MTGOTJ_Epilogue: Collector's Cage

L'économie de MTG Arena est toujours un sujet populaire, et puisque nous n'en avons pas discuté depuis un moment, nous avons pensé à vous faire part de la façon dont nous définissons cette économie, ce qui nous semble pertinent, et ce que cela implique pour l'avenir. À l'heure actuelle, notre objectif est de mettre en contexte les décisions que nous prenons et de vous faire savoir à quoi vous attendre par la suite.

Philosophie

D'une manière générale, nous appelons l'économie la façon qu'ont les joueurs de jouer et de développer des connexions. Notre idée principale pour le jeu reste de proposer « du Magic rapide et amusant accessible à tout le monde à travers le monde » et c'est le leitmotiv dans tout ce que nous faisons. Même si nous considérons chaque utilisateur de MTG Arena comme un joueur de Magic, nous savons que chacun a des intérêts et des besoins qui lui sont propres.

Nous nous efforçons de répondre aux besoins d'un maximum de ces joueurs, et cela nécessite de gérer des intérêts parfois incompatibles dans un cadre qui a ses propres contraintes. Notre approche consiste à identifier les besoins d'un certain type de joueur, les inconvénients et avantages de chaque solution possible puis de choisir celle qui nous semble être la plus adaptée à répondre aux besoins des joueurs tout en s'intégrant au mieux à MTG Arena sur le long terme.

Dans notre analyse des changements éventuels, nous avons plusieurs principes fondateurs :

Tous les joueurs doivent avoir accès à tous les éléments de base du jeu uniquement en jouant, mais payer permet d'accélérer les choses.

Les joueurs qui ne paient pas doivent pouvoir mettre leur deck à jour ou en construire de nouveaux en jouant régulièrement entre les nouvelles sorties. Compléter chaque extension ou construire toutes les combinaisons de deck possibles n'est pas une attente raisonnable envers les joueurs qui n'achètent rien.

Nous souhaitons encourager des habitudes de jeu saines qui permettent aux joueurs de jouer à leur guise en se concentrant sur les modes de jeu qui leur plaisent.

Notre attention se porte sur la constitution de collections, et non leur destruction, donc le système ne comporte aucun mécanisme d'échange ou de destruction de carte.

Nous cherchons à bâtir un système qui apporte de la satisfaction aux joueurs et qui permette à MTG Arena de perdurer pour de nombreuses années.

Ces principes nous aident à prendre des décisions, mais chacun d'entre eux est sujet à de saines divergences d'appréciation. Par exemple, chaque joueur a sa propre opinion sur la façon d'investir de l'argent dans le jeu ou la définition d'une habitude de jeu saine, et ces opinions peuvent différer de la vision de l'équipe de MTG Arena.

Nous faisons de notre mieux pour toujours proposer des produits, fonctionnalités ou programmes qui répondent aux besoins des joueurs, mais il peut nous arriver de faire fausse route. Si tel est le cas, nous considérons cela comme un point de départ pour faire mieux jusqu'à ce que nous parvenions à quelque chose qui fonctionne en jeu ou que l'idée soit abandonnée pour être remplacée par une autre. Ce processus nous permet d'assurer l'évolution et l'amélioration constantes de MTG Arena pour les années à venir, même si nous aimerions parfois que cela soit un peu plus rapide.

Qu'est-ce qui fonctionne bien ?

Notre attention s'est concentrée sur l'amélioration de l'acquisition de cartes et l'accompagnement des joueurs de formats Construits au fil des dernières années, notamment pour permettre aux joueurs qui ne s'intéressent pas au draft d'obtenir les cartes nécessaires à la construction de leurs decks. Chacune de ces solutions est destinée à différents types de joueurs.

Les boosters mythiques aident les joueurs complétistes à obtenir les cartes rares mythiques qui manquent à leur collection.

Les joueurs plus compétitifs peuvent échapper à l'obtention aléatoire de cartes en boosters en achetant des bundles de jokers.

Les boosters dorés permettent de passer par la boutique de MTG Arena pour élargir votre collection si vous n'avez pas le temps, les compétences ou l'envie de jouer en draft.

pour élargir votre collection si vous n'avez pas le temps, les compétences ou l'envie de jouer en draft. Nous améliorons constamment nos decks préconstruits, des types de decks proposés à la présentation en passant par ce qu'ils apportent aux collections des joueurs.

Nous avons modifié notre gestion des réimpressions qui apparaissent sous forme de cartes Invités spéciaux pour que les joueurs puissent les construire avec des raretés plus cohérentes avec les impressions précédentes.

Nous pensons être sur la bonne voie, mais nous continuerons à observer la façon dont les joueurs constituent leur collection pour déterminer ce qui fonctionne bien ou moins bien, et je vais vous présenter quelques-uns de nos objectifs.

Une collection n'est pas très utile si vous ne disposez pas d'un endroit pour jouer avec vos cartes, et c'est pourquoi nous continuerons à soutenir différents profils de joueurs à travers de nouveaux formats, de l'Alchemy à l'Intemporel et tout ce qui vient entre les deux. En raison de l'essor de l'économie, nous avons doublé le nombre de formats accessibles aux joueurs. Nous devons maintenant nous assurer que les formats proposés sont diversifiés et permettent une grande variété de styles de jeu.

Vous trouverez ci-dessous la fréquence de jeu relative des formats depuis début 2024, c'est-à-dire plusieurs semaines après la sortie du format Intemporel :

La distribution est saine, et proche de nos attentes. Le Standard continue d'être le format dominant et a été très actif suite à la sortie de Bloomburrow. L'intensification du Standard amoindrit le besoin pour le changement de rythme que propose l'Alchemy, et nous constatons donc une baisse de son activité après la sortie de Bloomburrow. Le Brawl est passé devant l'Historique et devient notre deuxième format le plus populaire, notamment en raison du lancement de l'Intemporel, et aussi parce que le Brawl est vraiment amusant.

Et pour la suite ?

Alors que MTG Arena entre dans sa septième année, nous sommes plutôt contents du cœur de notre économie. Les ajustements réalisés au cours des dernières années ont corrigé un grand nombre des désagréments principaux, notamment la différence de valeur entre une collection développée en draft par rapport à l'ouverture de boosters, mais nous avons encore quelques points à améliorer.

Tout d'abord, nous avons plusieurs pistes pour améliorer notre gamme d'événements. Les Arena Directs ont un énorme succès, mais comme ils sont relativement nouveaux, nous découvrons encore des soucis qui doivent être réglés. En dépit des progrès que nous pensons avoir accomplis concernant les problèmes de satisfaction, la saison fiscale a apporté des changements auxquels nous nous efforçons de nous adapter pour compenser les disparités entre les joueurs aux États-Unis et les joueurs dans le reste du monde. Nous espérons implémenter ces modifications rapidement et nous vous en dirons plus à leur sujet dès qu'ils seront prêts.

En marge des Arena Directs, nous pensons que nos événements autour des formats Construits auraient bien besoin d'une nouvelle évolution. Lorsque nous les avons modifiés il y a quelques années, l'objectif était de permettre aux joueurs de convertir leurs pièces d'or en gemmes en jouant, ce qui a bien fonctionné. L'étape suivante consistera à marquer plus nettement la séparation entre le jeu avec classement et le jeu en événement pour donner à chaque mode une identité et un objectif qui lui sont propres, mais nous ne savons pas encore quand ces changements interviendront.

Nous continuerons également à explorer de nouvelles façons de vous permettre de jouer dans vos formats préférés et d'en découvrir de nouveaux. Les ventes de decks de champions ont permis aux joueurs d'améliorer leurs collections et de plonger directement dans le jeu, et nous continuerons à nous en servir pour clarifier le processus, mieux respecter vos collections (notamment les différentes impressions) et essayer de nouvelles choses. Ces decks ont été particulièrement appréciés des joueurs de Brawl, donc nous souhaitons nous appuyer sur ce succès en proposant davantage de cartes intéressantes pour le format, que ce soit dans des decks ou par d'autres biais.

Dans un autre registre, cela fait longtemps que notre dernière Anthology est sortie, nous avons donc commencé à discuter de notre prochain produit du genre pour savoir s'il sera similaire à ce que nous avons fait pour les versions précédentes ou si nous essaierons quelque chose de nouveau (certainement un prérequis pour tout format qui n'a pas encore bénéficié d'un produit Anthology). Il n'y a actuellement rien de prévu en termes d'extensions Remastered, alors une Anthology est un bon moyen d'ajouter des cartes dans des formats sans rotation.

96369_Y25-DFT: Naktamun Shines Again

Nous avons également recruté un concepteur de jeu, dont la mission principale se concentre sur l'Alchemy et le soutien du format numérique au lieu d'avoir plusieurs membres de l'équipe qui se répartissent des fonctionnalités d'équilibrage et la conception de l'Alchemy. Avec l'Alchemy, notre objectif initial était d'avoir un format numérique riche en diversité et évolutif. Tout se passe plutôt bien du point de vue de la diversité et du numérique, mais nous pensons que les évolutions pourraient être plus fréquentes, et cela pourrait bien se concrétiser avec un concepteur dédié.

Enfin, le Standard a beaucoup changé. En passant à une rotation sur trois ans et en ajoutant Fondations, nous avons créé une base solide et étendue sur laquelle construire au rythme des sorties de la version physique de Magic, et les extensions Univers infinis intégreront encore plus de cartes qu'avant dans le format. À nos yeux, ces deux facteurs semblent bien s'équilibrer mutuellement et nous ne prévoyons aucun changement majeur.

D'après la façon dont nous avons construit l'économie de MTG Arena, nous nous attendons à ce que la plupart des joueurs puissent continuer à jouer et à développer leurs collections comme ils l'ont toujours fait. Le passe de maîtrise conservera sa valeur même si les saisons seront légèrement plus courtes. Les joueurs de draft pourront généralement participer à autant de drafts qu'avant, mais les formats disponibles tourneront plus rapidement. Si vous construisez ou modifiez quelques decks à chaque saison, chaque nouvelle sortie devrait vous fournir un certain nombre d'améliorations pour vos decks existants ou vous inspirer pour créer un tout nouveau deck, mais le nombre de decks viables dont vous disposez ne devrait pas vraiment changer. Les complétistes et ceux qui cherchent à accéder à toutes les cartes pertinentes pour le métagame auront probablement les mêmes contraintes et inquiétudes qu'à l'heure actuelle. Quel que soit le groupe de joueurs auquel vous appartenez, nous examinerons attentivement les données et nous ferons notre possible pour corriger tout problème qui pourrait survenir quand nous observerons ce à quoi ressemble ce nouveau Standard amélioré au fil du temps.

Conclusion

Pfiou ! Même si j'ai essayé de faire court, il y avait quand même beaucoup d'informations, alors merci d'avoir lu jusqu'ici. Si vous ne l'aviez pas déjà compris, l'année 2025 s'annonce incroyable pour Magic and MTG Arena, et nous avons hâte de vous montrer tout ce que nous avons en réserve. Tout cela est possible grâce à vous. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner à mon draft de Tarkir : la tempête des dragons.

Merci, et à bientôt dans les files d'attente,

Chris Kiritz, producteur exécutif, Magic numérique