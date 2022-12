De grands monstres. De grandes fonctionnalités. De grands projets pour l’avenir. L’heure est bientôt venue de poser le pied sur la terre des béhémoths, et l’heure est venue de vous parler de notre vision. Avec la mise à jour du jeu de ce mois-ci, nous allons vous dévoiler notre plan visant à vous proposer d'autres façons de jouer, de participer à des compétitions et de créer des liens sur Magic: The Gathering Arena. Jouez en toute sécurité, à domicile et avec vos amis dès maintenant.

Ikoria: la terre des béhémoths

Si vous n’avez pas consulté tous les aperçus des cartes, nous vous conseillons de prendre un moment pour aller voir les Visuels des cartes. Même si vous les avez déjà vus, y jeter un autre coup d’œil en vaut sûrement la peine.

Oui, il s’agit bien de Godzilla, et oui, vous pourrez retrouver ces styles de carte à illustration alternative dans MTG Arena.

Monstres de la série Godzilla (durée limitée)

Jusqu’au 21mai, les joueurs ayant participé à un événement Limité Ikoria: la terre des béhémoths recevront un style de carte de monstre de la série Godzilla en plus des récompenses normales. Cela comprend à la fois les événements en Booster Draft et ceux en Paquet scellé Ikoria: la terre des béhémoths, et vous en recevrez un à chaque fois que vous participerez à un événement avant la date limite (ou jusqu’à ce que vous ayez ajouté les 18à votre collection!).

En plus de la nouvelle extension, de la maîtrise d’extension et des styles de carte vraiment monstrueux, nous voulons mettre en avant une dernière chose avant de vous présenter notre feuille de route des développeurs.

Vous pourrez drafter Ikoria: la terre des béhémoths avec d’autres joueurs. Il s’agit d’une fonctionnalité importante, et pour fêter son arrivée, chaque joueur recevra un jeton de draft en cadeau pour tester cette nouvelle fonctionnalité: vous n’avez qu’à vous connecter dans les deux semaines suivant la sortie d’Ikoria: la terre des béhémoths pour obtenir le vôtre!

Nouveauté: Draft contre joueurs

À partir de jeudi, deux modes de Draft contre joueurs seront disponibles en jeu afin de constituer une expérience compétitive de haut niveau avec davantage de récompenses à la clé. Ce mode correspond à ce que vous pouvez espérer voir sur Magic: The Gathering Arena et reproduit le plus fidèlement possible l’expérience qu’un joueur pourrait vivre lors d’un draft de Magic sur table avec d’autres joueurs.

Commençons par les bases:

Le Draft contre joueurs sera disponible pour des drafts en élimination directe et en deux manches gagnantes.

Le Draft contre bots en élimination directe sera toujours disponible avec une rotation toutes les deux semaines.

Le Draft contre bots en deux manches gagnantes ne sera plus disponible, tous les drafts en deux manches gagnantes se feront contre des joueurs.

Si le Draft contre bots et le Draft contre joueurs utilisent la même extension à un moment donné, ils se dérouleront sur deux files d’attente différentes (les joueurs ayant drafté contre des bots ne seront pas appariés à des joueurs ayant drafté contre d’autres joueurs).

Les Drafts contre joueurs fonctionneront comme les ligues: vous serez appariés à des joueurs d’un autre groupe de draft que le vôtre.

Lorsque vous rejoignez un Draft contre joueurs, vous serez placé(e) à une table numérique jusqu’à ce que vous soyez apparié(e) à sept autres joueurs. Une fois les huit joueurs présents dans la file d’attente, vous confirmerez que vous êtes prêt(e) avant que le draft ne commence. À partir de là, le draft commence de la même manière que contre des bots, chaque joueur choisit une carte de son booster avant de le faire passer aux autres joueurs. Nous avons ajouté une sécurité à l’expérience utilisateur: un simple clic réserve une carte (mais ne la sélectionne pas automatiquement comme étant votre choix). Double cliquer, faire glisser la carte dans votre deck ou cliquer sur le bouton «Confirmer le choix» verrouillera votre choix.

Nous avons mis à jour l’expérience utilisateur en draft pour refléter certains de ces détails, comme le fait de passer vers la gauche ou la droite, ainsi que le statut des choix de draft des autres joueurs (mais pas leurs choix directement):

Pour que le Draft contre joueurs avance à un rythme raisonnable, vous ne bénéficierez que d’un temps limité pour faire votre choix, qui variera selon votre booster et votre choix en cours. Par exemple, vous aurez droit à plus de temps pour votre premier choix de votre premier booster (75secondes), mais une fois le septième choix du troisième booster atteint, vous n’aurez plus que 30secondes. Si vous ne choisissez pas de carte avant la fin du temps imparti, le jeu choisira une carte pour vous (si vous aviez réservé une carte par un simple clic, le jeu choisira cette carte réservée une fois le temps écoulé)!

Une fois le draft terminé, vous serez apparié(e) à des joueurs qui ont également drafté contre d’autres joueurs, mais pas nécessairement dans le même groupe que vous (si vous connaissez les ligues de Magic: The Gathering Online, il s’agit d’un système similaire).

Draft Ikoria: la terre des béhémoths offert!

Pour fêter l’arrivée de cette option de jeu tant attendue, nous vous proposons deux surprises très spéciales à la sortie:

Le Draft contre joueurs Ikoria: la terre des béhémoths en élimination directe et en deux manches gagnantes sera disponible le 16avril.

Votre premier Draft contre joueurs Ikoria: la terre des béhémoths est offert: aucuns frais d'inscription requis! Vous pouvez choisir de jouer soit en élimination directe, soit en deux manches gagnantes.

Vous devrez vous connecter au jeu d’ici le 30avril pour bénéficier de votre Draft contre joueurs Ikoria: la terre des béhémoths offert.

Changements de noms

Draft majeur

Élimination directe, Draft contre joueurs, extension actuelle, Draft avec classement

Draft avec classement -> Draft rapide

Élimination directe, Draft contre bots, rotation d’extension toutes les deux semaines, Draft avec classement

Draft traditionnel -> Draft traditionnel*

Deux manches gagnantes, Draft contre joueurs, extension actuelle, Draft sans classement

*En Draft traditionnel, vous drafterez désormais contre d’autres joueurs et non contre des bots.

Programme de Draft Ikoria: la terre des béhémoths

16avril - juin 2020: Draft majeur Ikoria: la terre des béhémoths

16avril - juin 2020: Draft traditionnel Ikoria: la terre des béhémoths

17avril - 1ermai: Draft rapide Édition de base2020

1ermai - 15mai: Draft rapide Ikoria: la terre des béhémoths

15mai - 29mai: Draft rapide La Guerre des Planeswalkers

Participation et récompenses d’événement

Draft traditionnel

Nous allons tester une nouvelle structure d'événements pour les Drafts traditionnels, plus proche de l’expérience que vous pourriez avoir dans votre magasin de jeux local. En participant, vous ferez un total de trois matchs et vous recevrez des dotations en fonction de votre nombre de victoires.

Frais d'inscription: 1500gemmes ou 10000pièces d’or

Compte rendu d’événement: trois matchs (sans tenir compte du ratio victoires-défaites)

Récompenses:

3victoires: 3000gemmes, 6boosters

2victoires: 1000gemmes, 4boosters

0-1victoire: 1booster

Draft majeur

Nous souhaitons que le Draft majeur porte bien son nom et nous avons structuré les frais d'inscription et les récompenses en fonction de ce concept. Nous prévoyons actuellement de mettre en place des frais d'inscription plus élevés par rapport au Draft rapide, mais avec des récompenses adaptées.

Frais d'inscription: 1500gemmes ou 10000pièces d’or

Compte rendu d’événement: 7victoires ou 3défaites (selon la première éventualité)

Récompenses:

7victoires: 2200gemmes et 6boosters

6victoires: 1800gemmes et 5boosters

5victoires: 1600gemmes et 4boosters

4victoires: 1400gemmes et 3boosters

3victoires: 1000gemmes et 2boosters

2victoires: 250gemmes et 2boosters

1victoire: 100gemmes et 1booster

0victoire: 50gemmes et 1booster

Draft rapide (anciennement Draft avec classement)

Mis à part le changement de nom, le Draft rapide continuera d’utiliser la même structure d’événement et de récompense qu’auparavant, et les matchs compteront toujours dans le calcul de votre rang en Limité.

Feuille de route des développeurs

Bientôt

Si vous êtes à la recherche d’informations à propos d’Ikoria: la terre des béhémoths ainsi que sur le draft contre des joueurs, nous vous conseillons de lire ce qui se trouve ci-dessus, mais voici d’autres changements auxquels vous pouvez vous attendre dans la mise à jour du jeu d’avril2020.

Mises à jour de FNM à la maison

Notre priorité numéro un reste de préserver la santé et le bien-être de nos employés, de nos fans et de nos partenaires, et nous allons continuer de soutenir les communautés locales et les magasins à rester en sécurité grâce au jeu en ligne. En plus de nos autres initiatives principales, nous allons continuer d’organiser des événements FNM à domicile tout au long du mois de mai:

17avril: Repère Ikoria: la terre des béhémoths (jouez dans n’importe quel événement et recevez peut-être une récompense de la part de votre magasin de jeux local)

24avril: Singleton

1ermai: Artisan

8mai: Pauper

15mai: Brawl Historique

Comme avant, ces événements se dérouleront sans frais d'inscription en jeu et vous offriront des récompenses de carte individuelle rare ou rare mythique (RCI) pour votre première et votre deuxième victoire. Si vous vous connectez avec vos magasins WPN participants, vous pourrez également recevoir un code promotionnel supplémentaire à échanger contre d’autres récompenses en jeu. À partir de la mise à jour d’avril, il s’agira d’un code pour un booster promo sur MTG Arena, inspiré par (vous l’aurez deviné) les boosters promos que vous recevez dans votre magasin local.

Vous pourrez recevoir jusqu’à un code par semaine, et chaque échange de code vous permettra d'obtenir deux objets cosmétiques en jeu, notamment des styles de carte, des avatars, des protège-cartes et des familiers, dont certains qui n’étaient pas disponibles précédemment.

Si vous avez l'habitude de participer à FNM, nous vous encourageons à continuer de communiquer avec votre magasin de jeux local et à rester en contact avec vos communautés en ligne. Et si vous n’avez jamais participé à un événement Friday Night Magic sur table et que vous avez envie de vous connecter aux autres joueurs de Magic près de chez vous, allez-y! Avec ces événements, nous cherchons à réunir les gens malgré les distances imposées.

Améliorations de l’interface des cartes

Si vous trouviez que les cartes sur le champ de bataille avaient l’air différentes dans nos vidéos et nos captures d’écran, vous aviez raison! Rien qu’avec les douze types de marqueurs différents d’Ikoria: la terre des béhémoths ainsi qu’avec la complexité de la mutation et notre volonté d’ajouter d’anciennes cartes (ce qui signifierait l’ajout d’encore plus de mécaniques de jeu), c’est le moment idéal pour optimiser l’apparence des cartes en match:

Emplacement de logo cohérent

Mise à l’échelle améliorée

Moins de «bruit»

Effets dépendants d’une quantité (ex.: dévotion, adapter, etc.) Capacités mot-clé (ex.: vol, contact mortel, etc.) «Voir plus» (ex.: texte spécifique à une carte, capacités déclenchées, plus de trois mots-clés, etc.) / Capacités acquises

En développement

Client 64-bit

Psst! Si vous attendiez un point sur l’avancement concernant macOS, c’est le moment d’ouvrir vos yeux et vos oreilles! À partir de la mise à jour de juin2020, Magic: The Gathering Arena migrera vers un client 64-bit. Nous continuerons le support du client 32-bit pour la sortie d’Ikoria: la terre des béhémoths et pour la mise à jour de mai, mais nous ne proposerons ensuite qu’un client 64-bit.

macOS

Cela signifie que lorsque nous sortirons le jeu sous macOS, celui-ci sera compatible avec Catalina. Nous travaillons avec nos partenaires de chez Skybox Labs pour parvenir à atteindre cet objectif tant espéré, et nous prévoyons de lancer un client macOs d’ici la fin de l’été. Alors avant de nous écrire pour nous demander «à quand macOS?!», veuillez faire preuve de patience pendant que nous passons d’abord sur un client 64-bit.

Dès que nous aurons une date de sortie plus concrète, nous n’hésiterons pas à le crier sur tous les toits.

Cube Draft

Maintenant que nous avons mis en place le draft avec d’autres joueurs, vous savez ce que ça signifie...

Vous en avez peut-être déjà eu un aperçu si vous avez essayé notre Cube en Paquet scellé ce mois-ci, mais bientôt, vous pourrez drafter en utilisant la crème de la crème de toutes les cartes disponibles dans Magic: The Gathering Arena. Comme pour le Cube en Paquet scellé, le Cube Draft sera un événement fantomatique, mais cette fois, au lieu d’ouvrir l’équivalent de six «boosters» de cartes, vous allez les drafter contre d’autres joueurs.

Le Cube ne présente aucun aspect de rareté, les boosters contiendront donc tout un tas de cartes rares et rares mythiques pour votre sélection. La diversité des cartes, des stratégies et des synergies fait de chaque session une nouvelle expérience palpitante, et plus nous ajouterons de cartes à MTG Arena, plus nous continuerons de mettre à jour et de répéter l’expérience des cubes.

Feuille de route en Historique

Même si nous n’avons rien de particulier à annoncer cette fois-ci, nous tenons à vous indiquer que nous continuerons de soutenir l’Historique et que nous prévoyons de lui donner une place encore plus importante dans Magic: The Gathering Arena à mesure que nous étendons notre offre de formats Eternal.

Nous allons continuer de renforcer et de diversifier ce mode de jeu, notamment en ajoutant des cartes qui sortent des domaines du Pioneer et du Standard afin que ce format reste intéressant. Anthologie Historique3 devrait sortir courant mai.

Amonkhet Remaster

Amonkhet Remaster avance bien et devrait arriver cet été. Nous continuons également à travailler avec l'équipe R&D de Magic sur des versions remasterisées d’extensions Pioneer pour plus tard, même s’il ne s’agit pour l’instant que de concepts.

Entre ceci, Anthologie Historique3, l’Édition de base2021, Jumpstart et Renaissance de Zendikar vous aurez de quoi profiter de beaucoup de nouvelles cartes tout au long de l’année!

En concept

Mobile

Soyons clairs: il s’agit d’un gros projet, et il nous faudra beaucoup de travail pour y parvenir. Il n’y aura pas beaucoup de nouvelles à ce sujet avant la fin de l’automne, mais voici ce que nous pouvons vous dire dès maintenant:

La sortie est prévue pour 2020.

Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes.

Peu importe si vous jouez en déplacement ou chez vous, vous aurez toujours accès à toutes vos cartes, tous vos decks, tous vos modes de jeu, etc.

Défis joueurs

«Défis joueurs» est le nom que nous donnons pour l’instant aux expériences compétitives de courte durée mais de haut niveau qui offriront des moyens de remporter des récompenses importantes autres que simplement des pièces d’or, des gemmes ou des boosters. Étant donné les circonstances actuelles, il s’agit d’une nouveauté que nous avons décidé de mettre en place rapidement pour vous permettre de participer à des compétitions tout en restant en sécurité chez vous. Attendez-vous à en savoir plus à ce sujet dans les semaines à venir!

Les dotations et le format seront différents de ceux de nos défis Métagame mais ils suivront toujours un format Xvictoires ou Ydéfaites (c’est à dire, sans poules ni rondes suisses).

Même s’ils seront compétitifs, ils seront différents de nos Mythic Point Qualifiers puisqu’il n’y aura besoin d’aucune préqualification pour y participer.

Ils seront également séparés de l’e-sport de Magic et du jeu de la MPL.

L’objectif est de soutenir les dotations grâce aux frais d’inscription payés par les joueurs et de proposer des récompenses en fonction de la région et des lois locales.

Étape de nettoyage

Il est clair que nous avons couvert beaucoup de sujets, et nous espérons que vous n'avez pas décroché! Ikoria: la terre des béhémoths sera disponible le 16avril et vous proposera une toute nouvelle extension de cartes, une nouvelle expérience de draft, une nouvelle maîtrise d’extension ainsi que d’importantes améliorations de l’interface. Gardez un œil sur notre page de mise à jour pour connaître les dernières informations sur les heures de maintenance, et si vous avez hâte d’être jeudi, participez à notre événement en accès anticipé le 15avril pour soutenir vos créateurs et vos streamers préférés lorsqu’ils mettront la main, la patte ou la griffe sur cette extension monstrueuse pour la toute première fois.