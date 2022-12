Kaladesh Remastered

Rassemblez votre équipe, inspectez votre Æther, et pour votre sécurité, veuillez rester à l'intérieur de vos véhicules jusqu’à l’arrêt complet de la maintenance programmée. Kaladesh et La révolte éthérique sont bientôt de retour sur MTG Arena avec Kaladesh Remastered, ce qui signifie que l’heure est venue pour l’état du jeu de novembre !

Ère de l’innovation

Pour commencer, si ce n’est pas déjà fait, laissez-nous vous conduire directement vers les visuels des cartes Kaladesh Remastered afin que vous puissiez voir par vous-même les cartes qui arriveront jeudi. En conservant notre objectif qui est de progresser vers le Pioneer et en gardant à l’esprit le niveau de puissance de l’Historique, vous avez peut-être remarqué que, mis à part une exception notable, nous n’avons ajouté aucune carte supplémentaire à cette extension car... Eh bien...

Pour être honnêtes, nous pensions que Kaladesh Remastered n’en avait pas besoin. Cette extension renferme des cartes et des mécaniques très puissantes, à la fois pour le jeu en Limité et en Construit, et l'ajout des Inventions ou d’autres cartes du passé de Magic semblait risquer de pousser le niveau de puissance un peu trop loin à notre goût. L’exception que nous mentionnons ci-dessus fait référence à l’Acier sculpteur, que nous considérons comme la carte promo « Buy-a-Box » de l’extension, de la même façon que nous avons traité le Caracal royal pour Amonkhet Remastered (cela signifie que vous en recevrez un exemplaire en achetant certains bundles de boosters, et que vous pourrez la fabriquer en utilisant des jokers, même si elle ne sera pas disponible dans les boosters).

En parlant de la boutique, c’est ici que vous trouverez également les terrains de base Kaladesh Remastered, gratuitement.

Avec le cadeau de renouveau de Renaissance de Zendikar, nous nous sommes rendu compte qu’il était possible d’abuser des bonnes choses, et que proposer une offre de connexion à tous les joueurs comprenant l’ajout d’un bon nombre de cartes à leur collection en parallèle de la sortie d’une nouvelle extension n’est pas toujours bon pour le client ou nos serveurs. De cette façon, vous pourrez ajouter les terrains de base à votre collection comme bon vous semble (ils seront disponibles dans un futur proche) sans que nos serveurs soient à l’agonie.

Une fois la maintenance terminée et votre client mis à jour, vous pourrez également utiliser le code « TryKaladesh » pour recevoir un booster Kaladesh Remastered en cadeau.

Héraut de la foire

Parlons des événements ! Comme nous l’avons déjà dit, l'une des leçons tirées d’Amonkhet Remastered a été la manière dont les joueurs ont choisi d’interagir avec l’extension et d’ajouter des cartes à leur collection. En effet, la participation aux événements en Booster Draft et en Paquet scellé a largement dépassé nos attentes. Comme cette information nous est allée droit au cœur, nous ajoutons le Draft traditionnel (Draft contre joueurs en 3 parties) à la liste des événements en Limité de Kaladesh Remastered :

Paquet scellé : du 12 au 19 novembre

Draft traditionnel : du 12 au 19 novembre

Draft majeur : du 12 novembre au 18 décembre

Défi de Draft : du 28 novembre au 1er décembre

Le Draft traditionnel Kaladesh Remastered suivra le même système de frais d'inscription, de compte rendu et de récompenses que les événements de Draft traditionnel en Standard : vous remporterez des boosters Kaladesh Remastered et/ou des gemmes en fonction de vos résultats de matchs. Attention ! Il sera disponible moins longtemps que les autres événements en Booster Draft, mais nous voulions nous inspirer des leçons tirées d’Amonkhet Remastered et proposer un événement en 3 parties en Limité semblait être un bon point de départ... et un bon moyen de s’entraîner pour notre défi de Draft Kaladesh Remastered.

Si vous connaissez notre défi Métagame Standard, il ressemble ça, sauf qu’il s’agit d’un Draft contre joueurs en 3 parties ! Cet événement compétitif en Booster Draft aux enjeux élevés rapportera jusqu’à 20 000 pièces d’or et 40 boosters Kaladesh Remastered si vous parvenez à atteindre six victoires avant d’essuyer deux défaites. Voici tous les détails :

Défi de Draft Kaladesh Remastered

Format : Draft traditionnel

Compte rendu d’événement : 6 victoires ou 2 défaites (selon la première éventualité)

Récompenses :

6 victoires : 20 000 pièces d’or, 40 boosters Kaladesh Remastered

5 victoires : 15 000 pièces d’or, 30 boosters Kaladesh Remastered

4 victoires : 10 000 pièces d’or, 20 boosters Kaladesh Remastered

3 victoires : 7 500 pièces d’or, 12 boosters Kaladesh Remastered

2 victoires : 4 000 pièces d’or, 6 boosters Kaladesh Remastered

1 victoire : 2 000 pièces d’or, 3 boosters Kaladesh Remastered

0 victoire : aucune récompense

Frais d'inscription : 3 000 gemmes ou 15 000 pièces d’or

Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent mettre leur courage à l'épreuve en jeu Construit, notre prochain Open Arena est programmé pour le 12 décembre, et oui, vous l’aurez deviné, le format sera l’Historique Construit. Le jour 1 offrira à la fois des événements en une partie et en trois parties, et le jour 2 se concentrera sur le jeu en trois parties. Tous les détails arriveront en décembre, mais nous voulions vous donner assez de temps pour créer, construire et tester vos decks avant la date de l’événement.

Brawl Historique

Passons au prochain sujet à l’ordre du jour : le Brawl Historique ! Pour commencer, nous allons tenir un festival du Brawl Historique sur une semaine à partir du 20 novembre. Comme pour nos autres festivals, notre Foire des inventeurs en Brawl Historique sera accessible avec des frais d’inscription uniques (2 500 pièces d'or ou 500 gemmes). Vous pourrez jouer autant de matchs que vous voudrez pendant toute la durée de l’événement et remporterez des styles de cartes incroyables pour vos trois premières victoires.

Avant que vous ne sortiez votre Outil de malice, nous prévoyons également de tenir un autre événement d’une semaine en Brawl Historique à partir de début janvier, cette fois dans une file d’attente générale (similaire à la file d’attente Brawl actuelle, sans frais d’inscription et sans récompenses supplémentaires en dehors de celles des quêtes et de progression des victoires quotidiennes).

Nous avons fait de mauvaises suppositions sur le Brawl par le passé, c’est pourquoi nous abordons tout ceci avec précaution. En définitive, nous voulons voir s’il y a suffisamment d’intérêt pour ces deux formats pour soutenir un bon environnement de jeu en simultané. Personne ne veut se retrouver dans un monde ou le Brawl et le Brawl Historique souffrent de longues files d’attente et de matchs en doublons car nous aurons coupé la base de joueurs en deux. Cependant, nous avons également reçu beaucoup de retours de la part de joueurs qui veulent vraiment jouer en Brawl Historique plus souvent, c’est pourquoi nous organisons ces événements pour tester différentes options et trouver un équilibre entre les deux.

L’intérêt des joueurs et leur comportement nous aideront à prendre cette décision.

Mobile

Une petite mise au point à ce sujet. Vous l'avez probablement déjà entendu ailleurs, mais nous vous confirmons que la version mobile de MTG Arena a été reportée à début 2021. Nous conservons le même objectif de proposer l’expérience complète de MTG Arena sur les appareils Android et iOS, mais pour l’atteindre, nous avons besoin de plus de temps que ce que l’année 2020 est prête à nous offrir. Le lancement sur mobile représente de nombreux défis évidents (changement de l’agencement et des commandes pour jouer sur de petits appareils, amélioration des performances et de la stabilité en jeu, etc.) et beaucoup de travail de fond pour assurer aux joueurs une expérience uniforme sur toutes les plateformes prises en charge. Nous espérons pouvoir vous donner un calendrier à jour d’ici janvier avec la sortie de Kaldheim.

Bric-à-brac

Au-delà de Kaladesh Remastered, nous voulons vous parler de certaines corrections de bugs et améliorations de l’expérience de jeu qui arriveront également avec la mise à jour du jeu de novembre. Voici quelques exemples : les joueurs ne devraient plus subir de retard lorsqu'ils terminent un match, votre rang ne devrait plus s'afficher incorrectement après des matchs non classés, le Marais phyrexian est à nouveau complet, nous avons réglé un problème de taille où les noms des commandants pouvaient être trop grands et bloquer les cartes, le déclenchement de Turlupin montre à nouveau toutes les capacités choisies (et plus seulement celle qui est en cours), la capacité du Pistrappeur agile se déclenche désormais correctement quand un membre de groupe arrive sur le champ de bataille depuis ailleurs que la main, et bien d’autres corrections et améliorations ! Les notes de patch complètes seront disponibles une fois la maintenance terminée.

Étape de nettoyage

Prenez notre énergie ! La mise à jour du jeu de novembre avec Kaladesh Remastered est prévue pour ce jeudi 12 novembre. Les précommandes seront disponibles jusqu’au début de la maintenance, alors gardez un œil sur notre page de mise à jour pour recevoir les dernières informations sur les heures de maintenance.