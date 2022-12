L’aventure vous attend

Attention au Roulis! Dans quelques jours seulement, Renaissance de Zendikar fera ses débuts en numérique sur MTG Arena en même temps que notre mise à jour de jeu de septembre.

Renaissance de Zendikar

Une quête vous attend sur Zendikar. Enfin... techniquement parlant, il y en a trois plus les récompenses quotidiennes et hebdomadaires parce que tout est réinitialisé quand on sort une nouvelle extension, mais ce n’est pas le moment de rentrer dans les détails! Rassemblez votre groupe d’aventuriers et n’oubliez pas votre familier roche pour vous préparer à de périlleux défis et à d’inestimables récompenses.

Renaissance de Zendikar introduit 280cartes dans MTG Arena, et si vous n’avez pas encore regardé les aperçus de cartes, vous pouvez découvrir tous les visuels des cartes ici. Vous pourrez également ajouter à vos collections des variantes de cartes (Showcase et à illustration alternative); certaines seront disponibles en achat direct en magasin dès jeudi, et d’autres pourront être gagnées dans des événements en jeu qui commencent en octobre.

Les expéditions et les cartes de la liste ne seront pas ajoutées dans MTG Arena. En effet, elles contiennent des cartes surpuissantes qui feraient exploser le niveau de puissance du format.

Quant à ces magnifiques terrains de base pleine illustration, vous pourrez les ajouter à votre collection de façon similaire aux styles de cartes de monstres de la série Godzilla que nous avions proposés pour Ikoria: la terre des béhémoths. Pendant une période limitée, lorsque vous achèterez un bundle de boosters Renaissance de Zendikar d’au moins six boosters ou que vous participerez à un événement en Booster Draft ou en Paquet scellé Renaissance de Zendikar, vous recevrez également des exemplaires des terrains de base pleine illustration Renaissance de Zendikar (avec protection des dupliqués, bien évidemment). Psst! L’offre concerne également le bundle de précommande Jace!

Plongez par ici pour découvrir tous les détails.

Exprimez-vous

L'une des fonctions amusantes que nous ajoutons à Renaissance de Zendikar est la capacité de personnaliser vos options d'émotes en jeu. En plus des options par défaut, les joueurs pourront déverrouiller des émotes supplémentaires grâce au passe de maîtrise Renaissance de Zendikar, ainsi qu'à certains événements en jeu.

Une fois ajoutés à votre collections, vous pourrez modifiez les émotes disponibles depuis votre page de profil, à côté de la sélection de votre avatar et de votre familier. Et ne vous en privez surtout pas: il n'y a pas de limite à vos choix! Si vous sélectionnez tous les émotes disponibles, vous pourrez les faire défiler en jeu à l’aide des flèches à côté de la sélection d'émotes.

Mécaniques

Matt Tabak, notre explorateur chevronné, a déjà fourni un guide des outils et ressources qui seront à votre disposition quand vous braverez les Forts célestes dans son article Mécaniques de Renaissance de Zendikar, mais nous avons quelques conseils supplémentaires pour vous assister dans votre exploration de donjons numérique.

Cartes modales recto-verso

Une des nouveautés de Renaissance de Zendikar, ce sont les cartes modales recto-verso (CMRV). Contrairement aux cartes recto-verso transformables précédentes, vous pouvez jouer le recto ou (mot important!) le version d’une CMRV. Il n’y a pas de déclencheur de transformation. Dans MTG Arena, vous pourrez passer votre souris au-dessus d'une CMRV à tout moment pour voir les deux faces. Nous vous montrerons également le verso des CMRV de votre main de départ pour vous aider à décider s'il faut déclarer un mulligan ou non.

Groupe

Nous savons tous qu’il est dangereux de voyager seul, alors rassemblez votre groupe d'aventuriers avec la nouvelle mécanique de groupe. Votre groupe est composé de jusqu’à un clerc, un gredin, un guerrier et un sorcier. Il est automatiquement calculé pour obtenir la taille de groupe maximum possible. Les cartes qui utilisent la mécanique de groupe auront un badge de calcul indiquant la taille actuelle de votre groupe, et vous pourrez passer votre souris dessus pour obtenir des informations supplémentaires (comme quels rôles restent à remplir).

Toucheterre

Cette mécanique emblématique de Zendikar se déclenche à chaque fois qu’un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Dans MTG Arena, vous pourrez voir le paysage de Zendikar renaître (il fallait bien le dire) depuis la source de déclenchement du toucheterre.

Kick

Déjà apparu dans Dominaria, le kick revient dans le format Standard pour donner à vos sorts un bon coup de pied, à condition d’avoir suffisamment de mana pour payer le coût supplémentaire optionnel. Les sorts qui ont été kickés, et leurs déclencheurs respectifs, sont entourés sur la pile par un effet visuel de kick afin de mettre en valeur leurs effets supplémentaires.

Programme des événements Renaissance de Zendikar

Draft majeur: 17septembre - hiver2020

Paquet scellé: 17septembre—2octobre

Défi Métagame Standard: 26-29septembre

Draft rapide: 2-16octobre

Construit Renaissance de Zendikar: 3-6octobre

Rotation2020 et renouveau

Il n'y a pas que l'aventure qui vous attend dans Renaissance de Zendikar! La rotation du Standard arrivera également le 17septembre, et même si l’Édition de base2020, Les guildes de Ravnica, ‘L’allégeance de Ravnica et La Guerre des Planeswalkers continueront la fête dans les formats Historique, il est temps qu'un nouveau métagame Standard fasse son apparition. Pour commencer, en plus du cadeau de renouveau que les joueurs recevront quand ils se connecteront après le 17septembre, nous ajouterons des récompenses supplémentaires à la maîtrise d’extension Renaissance de Zendikar. Pas besoin d’un passe de maîtrise!

Les détails importants

Les utilisateurs devront avoir créé un compte MTG Arena et se connecter à leur compte avant le 17septembre pour être éligibles pour ces récompenses.

Les cartes individuelles offertes en récompense sont issues des extensions de l'environnement Standard en date du 17septembre2020.

Offre limitée à une (1) activation par compte MTG Arena.

Cadeau de renouveau*

10xRCI au minimum rares

Récompenses de maîtrise de renouveau

Niveau3: 2xrécompenses de carte individuelle (RCI) inhabituelles Renaissance de Zendikar

Niveau5: 1xbooster Renaissance de Zendikar et 1RCI rare mythique Renaissance de Zendikar

Niveau7: 2xRCI inhabituelles Renaissance de Zendikar

Niveau11: 2xRCI inhabituelles Renaissance de Zendikar

Niveau15: 1x booster Renaissance de Zendikar et 1x RCI rare mythique Renaissance de Zendikar

Niveau17: 2x RCI inhabituelles Renaissance de Zendikar

Niveau21: 2x RCI inhabituelles Renaissance de Zendikar

Niveau25: 1x booster Renaissance de Zendikar et 1x RCI rare mythique Renaissance de Zendikar

Niveau31: Protège-carte de base Standard2020

Une fois de plus, pour être éligible à recevoir ces récompenses du renouveau, vous devrez avoir créé votre compte et vous y connecter avant la sortie de Renaissance de Zendikar!

*Pour les joueurs qui nous ont demandé comment ajouter ces terrains de base Amonkhet Remastered (pas pleine illustration) à leur collection, il y a eu un oubli dans la mise à jour de jeu d’août. Ils seront également offerts dans le cadre du cadeau de renouveau le 17septembre.

Feuille de route des extensions pour 2021

Dans le cadre de notre moment Débuts de Zendikar, nous avons également révélé les extensions à venir de Magic: The Gathering en 2021. MTG Arena prendra en charge toutes les extensions Standard (y compris Adventures in the Forgotten Realms et les deux extensions Innistrad), et, même si Spirale temporelle Remastered etHorizons du Modern2 ne seront disponibles que pour le jeu sur table, nous créerons du contenu supplémentaire pour MTG Arena, notamment Pioneer Masters, Anthologie historique4 et Kaladesh Remastered.

Feuille de route des développeurs

En développement

Mobile

Comme nous l’avons affirmé pour les débuts de Renaissance de Zendikar , bientôt. Dans notre feuille de route des développeurs, nous l'indiquons encore comme étant «En développement» parce que «Bientôt» signifie généralement «à la prochaine mise à jour du jeu», ce qui serait un peu trop tôt. Cependant, chaque mois nous rapproche un peu plus du lancement de MTG Arena sur les appareils mobiles, et nous avons l’intention de prendre en charge les appareils iOS comme Android dès le lancement. Les joueurs devraient s’attendre à retrouver les mêmes formats, les mêmes fonctions et collections que sur ordinateur.

Kaladesh Remastered

Voici une histoire en deux parties impliquant Kaladesh Remastered et Pioneer Masters. Comme vous l’avez probablement remarqué, nous avons ajouté le premier dans la liste «En développement» et repoussé le deuxième dans la liste «En concept». Détaillons les raisons de ces changements:

Amonkhet Remastered nous a appris beaucoup de choses que nous souhaitons mettre en place le plus tôt possible.

Nous avons une meilleure idée du niveau de puissance du format Historique dans un monde post Jumpstart, Amonkhet Remastered et Mythic Invitational, et nous avons pensé que c’était le bon moment de réintroduire Kaladesh et La révolte éthérique dans MTG Arena.

Ce qui reste un pas vers Pioneer!

L'une des leçons tirées d’Amonkhet Remastered a été la manière dont les joueurs choisissent d’interagir avec l’extension et d’ajouter des cartes à leur collection. Si l'on en croit nos formats Historique, il y a à peu près autant de joueurs jouant en Historique Construit que de joueurs ayant acheté des boosters Amonkhet Remastered dans le magasin en jeu. Nous avons fait les calculs. La quantité de joueurs ayant participé à des événements Amonkhet Remastered en Booster Draft et en Paquet scellé a dépassé de loin nos attentes et effacé la frontière séparant les joueurs de Standard et d'Historique.

Le bloc Kaladesh était réputé pour son environnement Limité amusant et rapide ainsi que pour ses cartes puissantes parfaites pour jouer en Construit. Il correspond donc aux fondations du format Historique que nous avons construit pendant l’année.

Kaladesh Remastered devrait arriver d’ici la fin de l’année.

En concept

Pioneer Masters

Comme indiqué plus haut, nous avons renvoyé Pioneer Masters en phase de concept afin que nous puissions incorporer ce que nous avons appris avec Amonkhet Remastered et ce que nous apprendrons certainement de Kaladesh Remastered. À l'origine, lorsque nous avons conçu Pioneer Masters, nous avons surtout mis l’accent sur des incontournables du jeu en Construit, et même si cela reste une ligne directrice, nous comptons utiliser ce temps pour effectuer plus de tests et nous assurer que l’environnement Limité est tout aussi amusant. Nous pensons que ce temps supplémentaire permettra à Pioneer Masters d'être une meilleure extension à tous les niveaux. Cependant, sa sortie s'en trouve reculée à 2021.

Étape de nettoyage

Renaissance de Zendikar (et bien plus!) sera disponible à partir du jeudi 17septembre. Gardez l'œil sur notre page de mise à jour pour connaître les heures de maintenance et, comme toujours, suivez-nous via @MTG_Arena pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et mises à jour.

Vous ne pouvez pas attendre? Connectez-vous à notre événement en accès anticipé mercredi 16septembre. Certains de vos diffuseurs Web et créateurs de contenu préférés présenteront la nouvelle extension et le nouveau métagame toute la journée.

P.S. N'oubliez pas de précommander!