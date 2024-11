Au cours de l'année passée, nos formats ont connu beaucoup de changements, et l'année qui s'annonce en promet encore davantage. Il y a quelques mois seulement, l'Historique et l'Intemporel étaient refaçonnés par Horizons du Modern 3, puis le Standard a connu sa première rotation en tant que format de trois ans. Pour clôturer l'année, Fondations de Magic: The Gathering apportera des cartes incroyables au Standard qui resteront légales de nombreuses années, et Pioneer Masters marquera la fin du voyage de l'Explorer vers le Pioneer compétitif. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la façon dont nous envisageons chaque format, ainsi qu'avoir un aperçu de ce que nous vous réservons pour la suite.

Vue d'ensemble

Le tableau ci-dessous montre environ un mois de taux de jeu relatifs pour nos six formats principaux. Il se base sur des données allant de la fin de Bloomburrow jusqu'au lancement de Mornebrune : la Maison de l'horreur et est représentatif de l'état général du jeu.

Le Standard est de loin le format le plus populaire. Sa population décline légèrement à mesure qu'une extension vieillit (le graphique commence au milieu de Bloomburrow) et elle remonte à la sortie d'une nouvelle extension (le bond à la fin correspond à la sortie de Mornebrune : la Maison de l'horreur), mais c’est toujours lui qui concentre clairement le plus de jeu. Ensuite, nous avons l'Historique, suivi par le Brawl, tous deux très proches en termes de population. L'Alchemy arrive clairement quatrième, puis l'Explorer et l'Intemporel représentent chacun à peu près la moitié de la population de l'Alchemy.

C'est assez semblable à l'année dernière, avec quelques changements notables : le Standard est un peu plus populaire que l'année dernière, le Brawl est plus populaire qu'avant, et l'Intemporel fait son entrée dans ce tableau.

Formats sur MTG Arena

S'il y a bien une conclusion évidente à tirer de ce tableau, c'est que nous avons beaucoup de formats différents sur MTG Arena. Même si certains sont plus populaires que d'autres, chacun de ces formats comptabilise beaucoup de joueurs et de parties par jour, et chacun est le format préféré d'un joueur. Bien que nous consacrions davantage de notre temps de développement aux formats les plus populaires, nous tenons à nous assurer que des choses intéressantes et captivantes se passent dans tous nos formats.

En général, nous voulons que tous les formats offrent de l'équilibre, de la diversité et de l'amusement. L'équilibre est important pour que vous ayez toujours le sentiment d'avoir une chance équitable de gagner et que les décisions que vous prenez lors d'une partie comptent. Qui dit diversité dit affrontements avec une large variété d'adversaires, ce qui est rafraîchissant, mais aussi une grande quantité de decks et d'archétypes viables à jouer. Et l'amusement est toujours crucial. Après tout, n'importe quel joueur donné va perdre environ la moitié des parties qu'il jouera. Nous tenons donc à nous assurer que chaque match soit intéressant et appréciable.

L'équilibre, la diversité et l'amusement sont importants dans tous les formats, mais chaque format les envisage de manière un peu différente et peut réorganiser l'importance de ces valeurs. Par exemple, la diversité est un critère clé en Historique, où nous voulons nous assurer que les joueurs disposent de la plus vaste sélection possible de decks viables à jouer. D'un autre côté, un format amical comme le Brawl met surtout l'accent sur l'amusement. Chaque format est conçu avec un type précis de joueur en tête, ce qui nous aide à nous concentrer sur leur développement et à prendre les bonnes décisions pour leur croissance.

Formats analogiques sur table

Nombre des joueurs de MTG Arena aiment jouer à Magic comme ils le feraient en physique. Peut-être qu'ils jouent à Magic depuis longtemps, qu'ils possèdent d'immenses collections de cartes Magic physiques, ou bien qu'ils préfèrent juste en général profiter de la même expérience en Magic numérique que quand ils jouent sur table. Quelle qu'en soit la raison, nous savons qu'il est important pour ces joueurs que nous soyons fidèles à l'expérience Magic physique, et c'est pourquoi nous faisons en sorte que l'Explorer et le Standard correspondent authentiquement au jeu sur table.

Explorer

L'Explorer est notre incontournable pour offrir du jeu sur table authentique sans rotation. Il est conçu pour s'adresser aux fans du Pioneer ou à quiconque à la recherche d'un grand format sans rotation jouable sur MTG Arena et en personne.

Bien que l'Explorer n'inclue pas toutes les cartes du Pioneer, c'est pratiquement le cas. Nombre des meilleurs decks Pioneer sont entièrement jouables, et le metagame de l'Explorer en deux manches gagnantes voit l'emploi de beaucoup de decks du Pioneer, comme Prouesse Rakdos, Phénix d'Izzet, Contrôle d'Azorius et Anges de Selesnya. Et nous allons faire un vrai bond en avant avec la sortie de Pioneer Masters en décembre.

Quand nous avions annoncé le format Explorer il y a un peu plus de deux ans, nous avions dit souhaiter inclure toutes les cartes dont les joueurs auraient besoin pour jouer des decks Pioneer compétitifs, et assez de celles qui restent pour permettre de construire des decks Pioneer intéressants.

Quand Pioneer Masters sortira, nous pensons que nous aurons atteint cet objectif. Nous avons sondé le jeu en Pioneer dans les Pro Tours, les Championship Qualifiers régionaux, Magic Online ainsi que dans de nombreuses autres sources pour nous assurer de capturer toutes les cartes que les joueurs utilisent, et nous les avons toutes mises dans Pioneer Masters.

Les prochains championnats régionaux de Pioneer seront l'occasion parfaite pour tester tout ceci. En comptant le Brésil, les États-Unis, le Japon et d'autres pays encore, 1 473 cartes uniques étaient enregistrées dans les decks principaux et les réserves. Après la sortie de Pioneer Masters, MTG Arena les inclura toutes, à l'exception de 29. Parmi le total de 176 664 exemplaires de cartes enregistrés, seuls 95 manquent à l'appel, ce qui signifie que MTG Arena emploiera 99,95 % des cartes utilisées dans les championnats régionaux.

Dès le début, nous avions dit que l'Explorer était la première partie d'un voyage, et que nous le retirerions une fois que tous les decks de Pioneer que les joueurs veulent jouer seraient disponibles. Nous pensons que nous avons atteint cet objectif, mais c'est également à vous qu'il revient de trancher. C'est pourquoi, au cours des prochains mois, nous allons observer le metagame du Pioneer, observer le metagame de l'Explorer, observer nos données de jeu, et écouter ce que disent les joueurs pour voir si nous avons réussi. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis.

Standard

Le Standard est le format le plus ancien de MTG Arena, et il a toujours été de loin notre format le plus populaire. Nous l'ajustons spécifiquement pour les joueurs qui désirent une expérience de jeu sur table Magic authentique, mais ce choix rencontre sans surprise un franc succès auprès d'une large partie de nos joueurs.

Le Standard traverse quelques changements passionnants, et l'un des plus grand arrive à grand pas avec Fondations de Magic: The Gathering. Comme l'extension sera légale en Standard au moins jusqu'en 2029, elle constituera une nouvelle épine dorsale du format pour tous les joueurs. De plus, elle est construite en vue d'être parfaite pour captiver les nouveaux joueurs avec toute la profondeur séduisante que Magic a à offrir.

C'est l'occasion idéale d'ajuster notre méthode d'approche des nouveaux joueurs dans MTG Arena. Au cours des six prochains mois environ, nous allons adapter notre expérience à destination des débutants autour de Fondations de Magic: The Gathering, en recommandant notamment aux nouveaux joueurs de MTG Arena le Standard comme mode de jeu par défaut.

Le Standard a récemment eu droit à sa première rotation depuis un moment, et à sa toute première rotation en tant que format de trois ans. Même si, en général, nous observions beaucoup de diversité et une bonne santé, en particulier dans les parties en deux manches gagnantes, nous avons récemment décidé d'interdire la Ligne ley de résonance en élimination directe. Ce n'est pas une stratégie à laquelle nous recourons souvent, étant donné qu'elle va à l'encontre de la vocation du format. Nous l'avons dit dès l'ouverture de cette section : le Standard se destine aux joueurs qui désirent une expérience de jeu sur table Magic authentique, et on peut penser qu'une telle interdiction nuit à de telles aspirations.

Mais les joueurs en ligne préfèrent clairement et de loin jouer en élimination directe. Nous offrons la même option pour tous nos formats, avec à chaque fois le même résultat : quel que soit le format, la plupart des joueurs préfèrent jouer en élimination directe. Ce qui signifie que nous devons parfois faire des compromis. En l'occurrence, nous pensons que l'interdiction de la Ligne ley de résonance en élimination directe rend le mode de jeu plus proche du déroulement des parties en deux manches gagnantes, où la carte n'est actuellement pas un facteur déterminant.

Il se peut que nous rencontrions à nouveau ce genre de situations à l'avenir ; l'extension de l'environnement de Standard risque de les rendre plus courantes. Dans tous les cas, nous garderons le même cap pour le Standard sur MTG Arena, en offrant autant que possible une excellente expérience aux joueurs voulant du Magic sur table authentique.

Formats numériques

Les schémas de jeu numériques différent des schémas de jeu physique. Par exemple, là où les joueurs à faire 50 parties de Magic en personne chaque semaine se font rares, c'est monnaie courante sur MTG Arena. Étant donné ce taux de jeu élevé, il nous faut revoir un peu certaines priorités. La diversité du format devient encore plus importante, par exemple, pour que les joueurs affrontent une plus grande variété d'adversaires et qu'ils aient un sentiment de liberté de choix quant au deck qu'ils veulent jouer.

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous utilisons des outils différents pour ajuster les formats numériques, comme le rééquilibrage des cartes. L'interdiction d'une carte supprime d'ordinaire au moins un deck d'un environnement, voire parfois plusieurs. Lorsqu'il est bien fait, le rééquilibrage nous permet de faire en sorte que les cartes et archétypes que les joueurs apprécient restent viables et jouables, mais à un niveau de puissance approprié.

Alchemy

L'Alchemy est notre format numérique à rotation, et il est conçu pour offrir un metagame fluide et varié. Comme il est destiné aux joueurs qui font beaucoup de parties chaque semaine, la variété est un critère important.

En règle générale, l'Alchemy conserve une bonne variété. Là où le meilleur deck du Standard n'a pas beaucoup bougé cette dernière année, le deck le plus populaire en Alchemy changeait tous les trois à quatre mois.

Le mono-rouge est puissant en Alchemy, tout comme en Standard, et comme il est possible qu'il le soit même un peu trop, nous allons bientôt y remédier. En dehors de cela, nous continuons à observer beaucoup de diversité dans les decks que les gens jouent. En Alchemy à élimination directe, les trois meilleurs decks n'occupent que 12 % du metagame, soit moitié moins qu'en Standard (24 %).

Cette année, c'est le deck Casse qui a fait beaucoup couler d'encre en Alchemy. Même si nos données n'ont jamais montré que le deck était trop puissant, il a failli devenir beaucoup trop populaire pendant un moment. C'est désormais redescendu et, en général, nous sommes plutôt contents de l’évolution du deck Casse. Braquer est une mécanique intéressante qui a permis un deck thématique amusant que beaucoup de gens ont apprécié mais qui a conservé un taux de victoires juste. C'est plus ou moins l'objectif que nous nous fixons pour toute nouvelle mécanique d'extension. Peut-être qu'une carte ou deux sont mal ajustées mais, à nos yeux, la mécanique en elle-même fonctionne bien.

Enfin, avec la sortie de Fondations de Magic: The Gathering et la décision de faire du Standard notre format pour les nouveaux joueurs, nous allons axer l'Alchemy sur ces joueurs réguliers prioritairement numériques qui aiment la variété et le rythme de changement que nous voulions à l'origine pour le format. Comme évoqué dans l'article sur l'état du jeu, il nous reste encore du travail à faire en coulisses pour améliorer nos capacités, mais nous sommes ravis des opportunités que nous offre l'Alchemy.

Historique

Notre format numérique sans rotation principal est l'Historique, un endroit où nous visons à proposer la plus large sélection de decks possible, en conservant des options équilibrées et amusantes pour les joueurs. Comme tous nos formats numériques, il se destine aux joueurs réguliers, c'est pourquoi la diversité est importante.

La sortie d'Horizons du Modern 3 en juillet a beaucoup secoué le format, et a nui à son équilibre et à sa diversité pendant un moment. Le deck Énergie de Boros d'origine était clairement trop puissant pour le format, et il s'est également vite retrouvé surreprésenté. Après avoir rééquilibré plusieurs de ses cartes, nous sommes très satisfaits du résultat. Le deck Énergie de Boros rééquilibré reste l'un des decks les plus puissants et les plus joués du format, mais au lieu de tout dominer, il est en compétition avec d'autres decks redoutables, comme Elfes mono-vert, Sorciers d'Izzet et quelques variations de mono-blanc.

C'est ce que nous visons à chaque rééquilibrage : garder un deck puissant et viable, mais qui soit équitable. Nous n'atteignons pas toujours cet objectif, mais nous apprenons un peu plus à chaque fois.

L'Historique est le format le plus varié de MTG Arena, et actuellement, il n'a jamais été aussi varié. Les trois meilleurs decks ne représentent qu'un peu moins de 5 % du metagame, ce qui indique que les gens jouent une large variété de decks différents. Nous nous attendons à ce que Pioneer Masters contribue au format sans provoquer de perturbations majeures.

Intemporel

L'Intemporel est le format où notre priorité est de mettre à disposition la plus vaste sélection de cartes jouables et d'expériences Magic que MTG Arena a à offrir. Actuellement, toutes les cartes de MTG Arena y sont légales et seulement trois sont restreintes. Il paraît encore fou qu'un format où l'on peut jouer quatre Messes noires dans un deck ne se soit pas effondré, mais quand chaque deck regorge de stratégies démentes, d’une certaine façon tout finit par s’arranger. L'Intemporel reste un format où rien n'est équitable et où pourtant tout est équilibré.

Tout comme l'Historique, l'Intemporel a été secoué par Horizons du Modern 3, mais pas de la façon dont on aurait pu s'y attendre. Avant le lancement, tous craignaient que l'Intemporel ne soit noyé sous les decks Arnaque de Rakdos et les élémentaux de lancer, mais au final, ce sont un inoffensif chat à un mana et quelques amis énergiques qui ont fini par donner du fil à retordre à Exposé libre pour la place de deck le plus joué en Intemporel. En fin de compte, Horizons du Modern 3 a été très sain pour l'Intemporel et a mené à un metagame encore plus étendu et varié. La diversité des decks joués est proprement surprenante, surtout pour un format avec si peu de garde-fous.

Brawl

Même si le Brawl n'est plus notre format le plus jeune, il continue de se développer très vite. L'année dernière, son taux de jeu avoisinait celui de l'Alchemy, tandis qu'il se situe aujourd'hui juste en dessous de celui de l'Historique. Même si cette dynamique semble plutôt stable depuis un moment, il ne serait pas surprenant que le Brawl dépasse l'Historique l'année prochaine.

Le Brawl est un format amical façon Commander qui a pour but de permettre aux joueurs d'utiliser la plus grande variété de commandants possible. Nous voulons que les joueurs puissent faire appel au commandant qui leur plaît tout en livrant un match équitable et intéressant.

Pour offrir aux joueurs un match équitable peu importe leur commandant, nous devons regarder leur deck, estimer sa puissance, puis les apparier avec quelqu'un de niveau similaire rapidement. C'est un défi qui nécessite quelques compromis. Et nous nous efforçons toujours de nous améliorer à cet égard, en particulier en ce qui concerne notre vitesse de réaction face aux nouvelles cartes et aux changements du metagame. Mais en général, nous sommes très contents du fonctionnement de ce système. Dans la plupart des cas, nous proposons un match équitable et amusant rapidement pour tout commandant qu'un joueur veut utiliser.

Comme ce format continue de se développer, nous allons poursuivre notre exploration des façons de soutenir les joueurs qui y jouent déjà ou qui veulent s'y mettre. Nous avons constaté des résultats positifs avec les ventes de decks préconstruits et nous pensons qu'il y a encore matière à créer du contenu dédié spécifiquement aux joueurs de Brawl de plusieurs manières.

Conclusion

Le crédo de MTG Arena est « Des parties de Magic rapides et amusantes pour tout le monde, et partout » (nous revenons plus en détail dessus dans l’article État du jeu). Par « tout le monde », nous entendons une large variété de joueurs différents que nous voulons satisfaire. C’est l’objectif auquel nous aspirons. Nous avons pensé la sélection de formats principaux que nous prenons en charge pour plaire au plus de joueurs possible, mais nous savons qu’il y aura toujours des joueurs qui souhaiteront que nous proposions un autre format ou une autre extension de cartes. À nos yeux, la sélection actuelle de formats propose une bonne variété d’options, surtout avec le nouveau contenu que chacun recevra l’année prochaine, mais nous continuerons toujours à chercher des moyens d’apporter plus de Magic à plus de personnes dans plus d’endroits.