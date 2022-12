Wizards of the Coast

Au-delà de l'horizon

Vous avez déjà vu les cartes, découvert les mécaniques, et vous avez même eu la chance d'observer l'extension en action lors de notre événement en accès anticipé. Et ce jeudi, Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur (code de l'extension : HBG) sortira pour vous proposer ce que le format Alchemy fait le mieux : introduire de nouvelles cartes, déchaîner de nouvelles mécaniques et faire bouger les choses en proposant des versions rééquilibrées de cartes et de mécaniques existantes. C'est une expérience de jeu dynamique qui n'existe que sur MTG Arena.

En plus de ces principes de base qui régissent l'Alchemy depuis ses débuts, Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur nous a soumis un défi de conception unique en son genre : prendre une extension destinée au jeu multijoueurs sur table en format Eternal pour en faire une expérience numérique amusante et rythmée, conçue pour des parties en un contre un à la fois en Standard et en Historique. Ce n'était pas une mince affaire, mais nous savions que le jeu en vaudrait la chandelle, car en plus de notre amour de la Porte de Baldur et de D&D, il y a autre chose que nos joueurs et nous adorons : le Brawl Historique.

Le Brawl Historique est le moteur qui nous a donné envie de conserver les racines « Commander » de l'extension autant que possible. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons essayé d'inclure autant de cartes issues de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur que possible. Nous avons apporté quelques « rééquilibrages de sortie » à un petit nombre de cartes afin de les adapter au format numérique en un contre un, mais ces ajustements sont assez minimes, et la plupart des cartes de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur devraient rester les mêmes.

Bien sûr, ce ne serait pas vraiment une extension Alchemy sans de nouvelles cartes conçues spécifiquement pour le jeu numérique. Ces cartes seront facilement identifiables par le symbole d'Alchemy « A » situé en bas de la carte au centre (comme le tampon holographique des cartes physiques) ainsi que par leur utilisation de mécaniques exclusivement numériques, dont de nouvelles mécaniques invitant l'esprit de Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur sur MTG Arena : la faveur, la gémelléité et la spécialisation.

Même si nous avons déjà expliqué le fonctionnement de ces mécaniques, nous aimerions prendre un peu plus de temps pour parler de la spécialisation. La spécialisation est notre version de la mécanique de passé. Vous pouvez donc utiliser des cartes avec la spécialisation en tant que commandant en Brawl. Si vous choisissez une carte avec la spécialisation comme commandant, vous devez choisir une spécialisation de couleur, même si vous choisissez de garder une carte monochrome. Dans le constructeur de deck, une roue de couleurs vous permettra de choisir l'identité couleur de spécialisation, et votre collection sera ensuite filtrée pour répondre aux règles d'identité couleur du Brawl. Si vous ignorez l'invite sans choisir une couleur de spécialisation, la carte sera retirée de l'emplacement de commandant. Si vous ne savez pas à quoi correspond chaque option de spécialisation, vous pouvez faire un clic droit (ou un appui long) sur n'importe quelle carte avec la spécialisation dans votre collection, puis sélectionner la rubrique permettant de voir les options de spécialisation.

Enfin, pour offrir l'expérience complète d'une extension à Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur, nous avons inclus des cartes issues de l'extension de l'an dernier, Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés pour parfaire l'expérience en Booster draft et Paquet scellé.

Heureusement que cette extension inclut un [autocard]Sac sans fond[/autocard], car il y a énormément d'éléments. Que vous cherchiez à commencer à jouer en Brawl, à exhiber votre maîtrise d'extension ou à drafter un deck d20, Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur a quelque chose à vous offrir. Et d'autres surprises vous attendent pour que le jeu reste amusant et intéressant jusqu'à la sortie de Dominaria uni.

La marée montante de MTG Arena

Quand MTG Arena est sorti pour la première fois, seul un format Construit était disponible : le Standard. Quelques années plus tard, nous n'en avions que deux : le Standard et l'Historique. Mais depuis un an, nous avons doublé le nombre de nos principaux formats Construits : Standard, Historique, Alchemy, et Explorateur.

En tant que joueurs de Magic, nous sommes vraiment heureux d'élargir notre offre en proposant des expériences uniques de Magic qui n'existent que sur MTG Arena et en apportant un niveau de profondeur différent et intéressant au jeu. En effet, l'une des grandes forces de Magic est de proposer de nombreuses façons de jouer avec toutes sortes de joueurs. Que vous soyez vétéran ou novice, que vous vous lanciez dans le jeu sur table ou en ligne, et quel que soit votre format préféré, nous sommes ravis que vous preniez part à l'univers de Magic !

Bien sûr, cette croissance s'accompagne de nouveaux besoins ! Tous nos formats principaux sont importants, et nous souhaitons assurer aux joueurs qu'il y aura du contenu destiné à chacun d'eux sur MTG Arena. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez cette année :

Pour commencer, Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur apportera cette semaine de nouvelles cartes et des rééquilibrages (voir ci-dessous) aux formats Alchemy and Historique !

Plus tard cet été, nous sortirons deux nouvelles Anthologies : L'Anthologie Explorateur 1 contiendra 20 cartes légales en Explorateur. Retrouvez de puissantes cartes emblématiques et des étrangetés appréciées des joueurs. L'Anthologie Historique 6 contiendra 20<cartes uniquement légales en Historique, offrant ainsi de nouvelles possibilités à notre format le plus large et le plus puissant.

Pour les joueurs du Standard qui souhaitent fortifier leur collection avant la rotation, nous organiserons plusieurs semaines de Draft majeur supplémentaires pour les extensions de l'année, en commençant par Innistrad : chasse de minuit.

Dominaria uni apportera du nouveau contenu à tous nos formats à l'automne, suivi par La Guerre Fratricide à la fin de l'année.

Chacune de ces extensions continuera à recevoir des cartes Alchemy supplémentaires dans les semaines suivant sa sortie.

Bien qu'aucune extension ou anthologie ne sera un jour capable de soutenir tous les modes de jeu de Magic, nous voulons nous assurer que les joueurs disposeront de nouveau contenu intéressant pour s'amuser dans tous nos formats soutenus. Dites-nous ce que vous attendez le plus !

Rééquilibrage

Avec la sortie d'Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur, nous amorcerons également une nouvelle série de rééquilibrages de cartes en Alchemy et Historique.

La première série de changements cible de puissantes cartes issues d'archétypes populaires en Historique. Les decks de sorts d'Izzet (qui contiennent généralement le [autocard]Phénix d’arc[/autocard]) et les decks de nourriture axés sur les sacrifices sont tous deux des piliers du métagame Historique depuis longtemps, parfois au point de submerger les autres options par leur puissance et leur résistance. Nous sommes conscients que la stabilité peut avoir un intérêt dans les formats sans rotation, mais elle peut aussi provoquer une stagnation, et l'Historique est plus flexible qu'un format fidèle au jeu sur table comme l'Explorateur.

En clair, l'objectif de ces changements n'est pas d'éliminer ces archétypes complètement mais de créer de l'espace pour que de nouvelles stratégies les affrontent. Nous espérons que l'Historique se retrouvera avec de nouveaux archétypes en plus de ceux existants afin de proposer une gamme de possibilités plus large.

La deuxième série de changements consiste à booster quelques archétypes qui ne se sont pas complètement épanouis en Alchemy. Les decks basés sur les sorts et les decks de marqueurs +1/+1 n'ont pas encore beaucoup de succès, mais ces changements leur donneront une chance de se développer dans les derniers mois précédant la sortie de cartes de soutien clés et de cartes de base.

Nous allons également bannir une carte en Alchemy : l'[autocard]Ignus grimaçant[/autocard]. L'Ignus grimaçant est récemment devenu la pièce maîtresse d'un puissant deck de combo. Nous avions pensé à rééquilibrer l'Ignus ou une carte associée afin de supprimer ce combo, mais nos tentatives l'auraient de toute façon soit retiré du format, soit transformé en une carte complètement différente. Dans ce genre de situation, il est donc préférable de bannir la carte.

L'Historique dispose d'outils plus robustes pour perturber ou devancer le combo, donc la carte restera jouable dans ce format. Nous continuerons à surveiller son comportement et son taux d'utilisation, et nous prendrons des mesures si nécessaire.

Pour connaître tous les détails et les explications derrière ces changements, consultez l'article de mardi dernier sur les cartes interdites et restreintes.

Le renouveau se relance

La sortie d'Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur est aussi un premier pas vers la rotation du Standard qui aura lieu cet automne. Si l'un de ces mots vous semble étrange, vous pouvez consulter notre guide complet sur le renouveau et la rotation, mais si vous avez simplement besoin d'un rappel, voici tout ce qui accompagnera cette sortie :

Decks pour les nouveaux joueurs actualisés : Ces decks contiendront uniquement des cartes à partir de l'extension Innistrad : chasse de minuit et resteront donc légaux dans les formats Alchemy et Standard après la rotation. Les joueurs ayant obtenu les précédents decks pour les nouveaux joueurs recevront automatiquement toutes les cartes des nouveaux decks qu'ils n'ont pas encore obtenues.

Ces decks contiendront uniquement des cartes à partir de l'extension Innistrad : chasse de minuit et resteront donc légaux dans les formats Alchemy et Standard après la rotation. Les joueurs ayant obtenu les précédents decks pour les nouveaux joueurs recevront automatiquement toutes les cartes des nouveaux decks qu'ils n'ont pas encore obtenues. Nouveaux paquets Jump In! : Les paquets qui utilisent des thèmes des extensions quittant la rotation seront retirés, tandis que les paquets restants seront révisés pour ne contenir que des cartes qui ne sortiront pas de la rotation. Cette révision s'accompagnera de l'ajout habituel de nouveaux paquets qui renfermeront du contenu de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur.

Les paquets qui utilisent des thèmes des extensions quittant la rotation seront retirés, tandis que les paquets restants seront révisés pour ne contenir que des cartes qui ne sortiront pas de la rotation. Cette révision s'accompagnera de l'ajout habituel de nouveaux paquets qui renfermeront du contenu de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur. Mise à jour des récompenses de cartes individuelles (RCI) : Désormais, les joueurs recevront uniquement des RCI provenant d'extension qui seront encore légales en Standard et en Alchemy après la rotation (c'est-à-dire à partir d'Innistrad : chasse de minuit).

Désormais, les joueurs recevront uniquement des RCI provenant d'extension qui seront encore légales en Standard et en Alchemy après la rotation (c'est-à-dire à partir d'Innistrad : chasse de minuit). Draft rapide : Pour l'instant, les événements de Draft rapide ne se feront qu'avec les extensions sorties depuis Innistrad : chasse de minuit pour que les joueurs puissent collectionner et jouer avec des cartes qui seront disponibles en Alchemy ou en Standard après la rotation.

Maintenant que nous ne sommes plus qu'à quelques mois de la rotation, nous voulons nous assurer que vous pourrez jouer avec les récompenses que vous gagnerez pendant les mois à venir. Des informations concernant les récompenses de renouveau supplémentaires seront disponibles en août.

Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur

Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur sort le jeudi 7 juillet. Gardez un œil sur notre page de mise à jour pour en savoir plus sur les heures et le statut de maintenance, et découvrez le billet de blog d'annonce de cette semaine pour connaître les dernières informations sur les événements à venir et les offres de la boutique.