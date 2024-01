Wizards of the Coast

Événement de festival et decks d'histoire Meurtres au manoir Karlov

Il y a eu un meurtre ! Voulez-vous aider Alquist Proft et les autres détectives de l'Agence à résoudre ces crimes ? Alors participez à l'événement Decks d'histoire Meurtres au manoir Karlov du 27 février au 5 mars, et remportez des styles de cartes pour votre collection !

Festival : détails de l'événement Decks d'histoire Meurtres au manoir Karlov

Dates : du 27 février à 8 h au 5 mars à 8 h, heure du Pacifique (UTC-8)

: du 27 février à 8 h au 5 mars à 8 h, heure du Pacifique (UTC-8) Format : Standard préconstruit. Jouez avec un des cinq decks et changez de deck autant de fois que vous le souhaitez.

: Standard préconstruit. Jouez avec un des cinq decks et changez de deck autant de fois que vous le souhaitez. Inscription : 2 500 pièces d'or ou 500 gemmes

: 2 500 pièces d'or ou 500 gemmes Structure : jouez autant que vous le souhaitez jusqu'à la fin de l'événement.

: jouez autant que vous le souhaitez jusqu'à la fin de l'événement. Récompenses :

Victoires Récompenses 5 Style de carte Showcase Dossier Trostani, les trois murmures 4 Style de carte Showcase Dossier Etrata, fugitive meurtrière 3 Style de carte Showcase Dossier Teysa, oligarque opulente 2 Style de carte Showcase À la loupe Ça ne colle pas 1 Style de carte Showcase À la loupe Exiger des réponses 0 Style de carte Showcase À la loupe Appeler un témoin surprise

Appeler un témoin surprise Exiger des réponses Ça ne colle pas

Teysa, oligarque opulente Etrata, fugitive meurtrière Trostani, les trois murmures

Vous avez hâte de commencer au plus vite ? Alors munissez-vous de votre loupe et mettez votre chapeau de détective ; les événements d'Avant-première dans votre magasin de jeux local commencent le 2 février. Vous pouvez également précommander Meurtres au manoir Karlov dès maintenant sur MTG Arena pour être la première personne sur le coup dès la sortie, le 6 février.

En attendant, vous pouvez utiliser ces decks pour remplir vos dossiers et établir une liste de suspects !

Decks d'histoire de l'événement de festival

Scènes de crimes et spiritisme

(Syndicat d'Orzhov)

Kaya est en quête de la vérité ! Teysa a été assassinée, et le coupable court toujours ! Ce deck se concentre sur la constitution d'une armée d'esprits avec Kaya, justice des esprits et Teysa, oligarque opulente, afin qu'ils joignent leurs forces avec Delney, vigie débrouillarde. Utilisez le pouvoir des morts pour trouver des indices et arrêter des criminels.

3 Teysa, Opulent Oligarch 9 Swamp 11 Plains 2 Kaya, Spirits' Justice 4 Shadowy Backstreet 2 Call a Surprise Witness 2 Murder 2 Delney, Streetwise Lookout 2 Makeshift Binding 3 Marketwatch Phantom 2 Leering Onlooker 2 On the Job 2 Sanguine Savior 3 Neighborhood Guardian 3 Snarling Gorehound 3 Wispdrinker Vampire 3 Novice Inspector 2 Assemble the Players

Études de criminologie

(Bant)

Kellan s'est retrouvé sur un nouveau plan où il a commencé à apprendre l'art de l'investigation ! Rejoignez-le dans sa quête pour élucider les crimes qui font trembler Ravnica, alors qu'Ezrim, l'archonte qui a fondé l'Agence, le prend sous aile. Le deck capitalise sur la pose de terrains et la création d'une horde d'indices vous permettant de garder la main pleine et vos détectives en sécurité. Attendez d'avoir tous les éléments avant de jouer Ezrim, chef d’agence et d'autres fins limiers pour écrouer votre adversaire !

2 Ezrim, Agency Chief 4 Plains 6 Island 2 Kellan, Inquisitive Prodigy 4 Hedge Maze 4 Lush Portico 4 Meticulous Archive 2 Escape Tunnel 2 Thinking Cap 2 Magnifying Glass 2 Steamcore Scholar 2 Fae Flight 3 Private Eye 3 Novice Inspector 2 Perimeter Enforcer 1 Agency Outfitter 1 Forest 2 Sharp-Eyed Rookie 2 Buried in the Garden 2 Evidence Examiner 2 Projektor Inspector 2 Mistway Spy 2 Bite Down on Crime 2 Exit Specialist

Machinations secrètes

(Culte de Rakdos)

Judith est retombée dans ses travers, piégeant les détectives un peu trop fouineurs à son goût. Machinations secrètes est un deck construit autour d'une combinaison de créatures et de sorts d'éphémère et de rituel dévastateurs afin de vous débarrasser des menaces adverses tout en renforçant vos troupes. Judith, connaisseuse en carnage utilise sa capacité à créer de puissants jetons ou à accorder le contact mortel et le lien de vie pour retirer de terribles créatures du champ de bataille à moindre coût.

4 Raucous Theater 10 Swamp 2 Innocent Bystander 10 Mountain 4 Judith, Carnage Connoisseur 1 Case of the Stashed Skeleton 2 Shock 2 Barbed Servitor 2 Unscrupulous Agent 2 Leering Onlooker 3 Clandestine Meddler 2 Torch the Witness 2 Blood Spatter Analysis 3 Demand Answers 2 Person of Interest 2 Rune-Brand Juggler 2 Long Goodbye 3 Deadly Complication 2 It Doesn't Add Up

Élémentaire, mon cher

(Esper)

Alquist Proft doit résoudre une nouvelle affaire et Etrata doit prouver son innocence. Les grands esprits se rencontrent avec ce duo de choc. Ensemble, ils découvriront la vérité ! Ce deck est basé sur l'utilisation d'indices avec des cartes comme Alquist Proft, maître détective, qui vous permettra de déchaîner de redoutables assassins comme Etrata, fugitive meurtrière et La Massacreuse, meurtrière connue. Remportez la partie en vous appropriant les créatures de vos adversaires et en les rendant encore plus dangereuses avec la flétrissure !

3 Alquist Proft, Master Sleuth 1 Plains 8 Island 3 Etrata, Deadly Fugitive 6 Swamp 2 Massacre Girl, Known Killer 2 Slice from the Shadows 2 Coerced to Kill 4 Undercity Sewers 2 Shadowy Backstreet 2 Meticulous Archive 2 Mistway Spy 2 Faerie Snoop 2 Exit Specialist 2 Alley Assailant 2 Cold Case Cracker 2 Not on My Watch 2 Deduce 2 Escape Tunnel 2 Jaded Analyst 2 Proft's Eidetic Memory 2 Cryptic Coat 1 Lazav, Wearer of Faces 2 Curious Cadaver

La mauvaise graine

(Naya)

Le grand arbre Vitu-Ghazi est au centre de Ravnica et de tous les soupçons ! La dryade Trostani s'est avérée au cœur d'un complot mortel dans lequel plusieurs citoyens de Ravnica ont été utilisés pour commettre des crimes. Déchaînez les terribles créatures de ce deck pour finir la partie en beauté. Trostani, les trois murmures utilise des effets variables pour conférer à de puissantes cartes comme Anzrag, la taupe sismique et Tolsimir, lumière de minuit, le pouvoir dont elles ont besoin pour clore l'affaire et terminer la partie.

4 Commercial District 5 Plains 4 Lush Portico 1 Branch of Vitu-Ghazi 2 Anzrag, the Quake-Mole 7 Forest 2 Trostani, Three Whispers 2 Elegant Parlor 2 Tolsimir, Midnight's Light 2 Worldsoul's Rage 1 Unyielding Gatekeeper 1 Audience with Trostani 2 Neighborhood Guardian 1 Mountain 2 Nervous Gardener 2 Greenbelt Radical 2 Inside Source 2 Museum Nightwatch 2 Aftermath Analyst 2 Makeshift Binding 2 Escape Tunnel 3 Hard-Hitting Question 2 Rubblebelt Maverick 2 Tunnel Tipster 2 They Went This Way 1 Caught Red-Handed

Decks d'histoire hors événement

Gare au loup

Brawl Deck

Tolsimir est l'elfe protecteur de la guilde de Selesnya, mais c'est désormais son compagnon loup, Voja, qui se trouve sur le devant de la scène. Ce deck Voja allie deux féroces types de créature, elfes et loups, en un seul deck. Voja, mâchoires du Conclave permet de faire grandir des créatures avec un nombre de marqueurs égal au nombre d'elfes que vous contrôlez et de piocher un nombre de cartes égal au nombre de loups que vous contrôlez. Défendre Selesnya devient alors un jeu d'enfant pour Voja, accompagné de son complice de toujours, Tolsimir.