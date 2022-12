Chaque mois de septembre, une nouvelle année de Magic commence, et le format Standard est renouvelé. Pour maintenir l’attrait du Standard, les extensions qui ont été dans le format pendant plus d’un an « quittent la rotation » pour céder la place à une nouvelle année d’extensions de Magic. Voilà comment cela se passera en septembre 2021 :

Nous savons que l’idée de la rotation est toujours un peu stressante, surtout pour les nouveaux joueurs. Sachez que vous pouvez continuer de jouer avec les extensions qui quittent la rotation. Après tout, elles restent légales en format Historique. Mais pour répondre à vos inquiétudes, nous allons faire de notre mieux pour vous aider, et cet article sera une ressource prévue à cet effet.

8 juillet : sortie de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés

Standard 2022

Même si le Standard ne change pas en lui-même, vous pourrez prendre de l’avance sur le prochain format Standard en jouant dans différents modes Standard 2022. Ces modes n’incluront que les extensions qui seront encore en Standard après la rotation : Renaissance de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven : l’Académie des Mages et Dungeons & Dragons - Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés.

Il y aura un mode avec classement et un mode jeu, qui seront tous les deux par élimination directe, et ces modes commenceront avec la sortie de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés.

Récompenses de deck de défis de couleur

Les récompenses de défis de couleur proposeront deux nouveaux decks multicolores pour remplacer les decks actuels, et ces nouveaux decks seront légaux en format Standard après la rotation. Vous pourrez les utiliser lors des événements Standard 2022 et commencer à les personnaliser avec votre collection personnelle pour prendre de l’avance quand la rotation aura lieu en septembre. Le cas des joueurs existants qui ont déjà terminé les défis de couleur est abordé ci-dessous.

Drafts rapides

À partir de la sortie de Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés, les drafts rapides utiliseront les extensions toujours en Standard après la rotation à venir (la moitié des drafts étant Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés, comme d’habitude), alors inutile de ne pas drafter par peur que vos cartes quittent la rotation dans peu de temps.

Récompenses de carte individuelle

Les récompenses de carte individuelle pour les bonus de victoire quotidiens et les événements consacrés au Standard seront limités à ces mêmes quatre extensions. Les extensions qui quittent la rotation seront en revanche incluses dans les récompenses de carte individuelle des événements au format Historique.

Début août : mise à jour du jeu

Attribution de decks

Pour la sortie de début août, les joueurs existants se verront attribuer les dix decks multicolores qui sont utilisés comme récompense pour les défis de couleur. Ces decks seront peut-être modifiés en fonction des données collectées depuis la sortie des versions initiales. Si vous n’avez pas les cartes dont vous avez besoin pour jouer ces decks, ces cartes seront également attribuées à votre compte pour vous assurer d’être en mesure de jouer les dix decks.

Avertissements concernant la fabrication de cartes

Tenter de fabriquer des cartes qui quittent la rotation du Standard déclenchera un avertissement, pour vous rappeler que ces cartes quitteront bientôt le Standard, et vous demander si vous souhaitez quand même les fabriquer. Vous pourrez toujours les fabriquer pour jouer en Historique, bien sûr. Il s’agit simplement d’un rappel utile.

Œuf de renouveau

Ce que nous appelons un « œuf de renouveau » apparaîtra sur votre profil pour vous rappeler le temps qu’il vous faudra attendre pour recevoir vos récompenses du renouveau ! Voir ci-dessous pour plus de détails.

Début septembre : sortie de Innistrad : chasse de minuit

Rotation

Comme indiqué dans le schéma ci-dessus, les extensions suivantes quitteront le format Standard : Le trône d’Eldraine, Theros par-delà la mort, Ikoria : la terre des béhémoths et l’Édition de base 2021. Ces quatre extensions seront toujours légales en format Historique. Innistrad : chasse de minuit sera légale à la fois en Standard et en Historique dès sa sortie.

Récompenses du renouveau

L'œuf de renouveau « s’ouvrira » pour vous donner vos récompenses du renouveau !

Pour commencer, vous recevrez immédiatement dix récompenses de carte individuelle (RCI) : neuf rares et une rare mythique. Quatre d’entre elles seront une rare de chacune des extensions encore en Standard (Renaissance de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven : l’Académie des Mages et Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés), et les six autres seront cinq rares et une rare mythique d’Innistrad : chasse de minuit.

De plus, l’ouverture de l’œuf de renouveau déverrouillera des boosters et des RCI inhabituelles d’Innistrad : chasse de minuit (qui pourront être mises à niveau à une rareté supérieure) gratuits sur la voie de la maîtrise, que vous recevrez à mesure que vous gagnerez des points d’expérience.

Ces RCI et ces boosters devraient vous aider à assembler votre collection Innistrad : chasse de minuit pour vous préparer à jouer dans le nouvel environnement Standard tout frais !

Changements de champ de bataille

Les champs de bataille basés sur les extensions qui quittent la rotation cesseront d’être utilisés dans les matchs en Standard et commenceront à l’être dans les matchs en format Historique. Le champ de bataille Innistrad : chasse de minuit commencera à être utilisé pour des matchs en format Standard.

Magic est en constante évolution

L’évolution constante de Magic est son meilleur atout en tant que jeu, et la rotation annuelle accompagnée du renouveau de l’environnement Standard chaque année en fait partie. Nous espérons que vous comprenez mieux ce qui va arriver et notre façon de vous aider pour ces changements. Amusez-vous bien !