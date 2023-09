À l'approche du cinquième anniversaire de Magic: The Gathering Arena, nous voulons parler de l'état actuel du format Construit et de la façon dont fonctionnent nos formats.

Lorsque MTG Arena est sorti, il n'existait qu'un seul format en Construit : le Standard. Cinq ans plus tard, il existe désormais six formats, à raison d'un nouveau format par an. Dans le même temps, des millions de joueurs de Magic ont rejoint l'aventure. Certains jouent à Magic depuis des décennies, tandis que d'autres apprennent encore les bases. Certains joueurs préfèrent un metagame en constante évolution qui demande d'ajuster et de modifier constamment leur deck, tandis que d'autres préfèrent la stabilité d'un deck avec lequel ils joueront pendant des années. C'est cette variété de joueurs qui fait toute la beauté de MTG Arena ; les raisons pour lesquelles nous jouons sont tout aussi uniques.

Nous voulons donner autant de liberté que possible aux joueurs pour répondre aux préférences de jeu de chacun tout en gardant un appariement qualitatif et varié. Ce sont les bases de la philosophie de nos formats. Il existe toutefois une tension inhérente : donner à davantage de joueurs le mode qu'ils préfèrent nous oblige à créer de nouveaux formats qui peuvent compliquer l'appariement, attirer un nombre plus réduit de joueurs, allonger le temps d'appariement et détériorer l'appariement (par exemple, deux joueurs de niveaux inégaux peuvent êtres appariés ensemble).

Pour résoudre ce problème, nous nous efforçons de proposer différents formats équilibrés pour répondre à autant de préférences de jeu que possible, tout en gardant un nombre de formats limité pour que l'appariement reste rapide et qualitatif.

Jeu sur table et jeu numérique, format avec rotation et format sans rotation

Nous regroupons nos formats principaux autour de deux axes : jeu sur table/jeu numérique et format avec rotation/format sans rotation.

(Le format Brawl n'a pas vraiment de place précise sur ces axes, j'en reparlerai ultérieurement.)

Nos formats de jeu sur table donnent la priorité à la parité avec le jeu Magic sur table, car nous savons que de nombreux joueurs recherchent cette ressemblance. Le format Standard a une parité totale. Pour le format Explorer, qui se base sur le format Pioneer, nous faisons en sorte d'accepter au moins toutes les cartes qui sont couramment jouées. Il est parfois nécessaire d'interdire des cartes pour garder l'équilibre de ces formats et pour faire correspondre le format au jeu sur table. Ces formats sont parfaits pour les joueurs qui jouent à la fois sur table et sur MTG Arena ou pour les joueurs qui ont d'abord joué au jeu sur table et veulent continuer à jouer à des formats familiers sous forme numérique.

C'est grâce aux formats numériques que nous tirons parti de la forme numérique de MTG Arena et que nous exploitons certains outils qui n'existent que dans le jeu numérique. L'engagement pour le jeu numérique est différent de celui du jeu sur table, notamment pour ce qui est du rythme élevé de jeu et de la facilité à partager les connaissances. En d'autres termes, les metagames peuvent être résolus plus rapidement. Beaucoup de jeux numériques ont développé des moyens de résoudre ce type de problème, et les formats numériques de MTG Arena permettent à Magic d'utiliser également ces outils.

Pour nos formats numériques Alchemy et Historique, nous utilisons des outils d'équilibrage ou sortons du contenu plus régulièrement pour que le metagame reste équilibré, fluide et varié. Nos données prouvent que ces outils nous aident à atteindre ces objectifs, à rendre ces formats attrayants et à garder un bon équilibre pour nos joueurs jouant au format numérique.

Nous continuerons à garder nos formats sur table comme ils sont, car nous savons que beaucoup de joueurs accordent de l'importance à l'authenticité et à la parité. Nous savons également que certains joueurs préfèrent les formats qui fonctionnent sous une forme numérique. Par conséquent, nous continuerons d'utiliser les données et les outils à notre disposition pour que ces formats évoluent de façon équilibrée.

Notes concernant les formats

Voilà une idée de la distribution de jeu parmi les formats principaux de MTG Arena (données sur un mois). Ce graphique ne concerne que le jeu hors événement. Autrement dit, il ne prend en compte que les rangs combinés et les files d'attente de jeu, et inclut à la fois le jeu en élimination directe et en trois parties.

Ce graphique montre une distribution équilibrée qui peut être un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir lorsque vous jouez et lorsque vous discutez avec des amis, ou de ce que vous avez l'habitude de lire en ligne. Ce n'est pas étonnant, puisque chacun a ses propres goûts et chaque communauté a ses propres préférences. Il est important de garder en tête que chacun a raison sur ses préférences. Notre but sur MTG Arena est d'offrir la meilleure expérience au plus grand nombre de joueurs possible. Nous divisons nos efforts parmi notre base de joueurs ; nous passons donc plus de temps et utilisons plus de ressources sur les éléments du jeu qui ont un impact sur un plus grand nombre de joueurs. Nous aimons les différentes manières de jouer à Magic et nous souhaitons soutenir cette variété autant que possible, mais nous ne pouvons pas nous occuper de tout à la fois.

Standard

Présentation MTG Arena : similaire au jeu sur table renouvelé utilisant les cartes des trois dernières années pour que le metagame évolue peu à peu.

Le Standard est le format le plus populaire sur MTG Arena. Il comprend le plus grand nombre de parties jouées dans les différentes files d'attente (mode avec classement, mode jeu, etc.). Le graphique ci-dessus s'appuie sur des données avant la rotation. Ainsi, vous pouvez voir que le format Standard perd un peu en popularité, tandis que des formats comme le format Historique gagnent un peu en popularité. Malgré ce schéma cyclique, le Standard reste clairement le format le plus populaire.

Dès cette année, nous allons agrandir la fenêtre de rotation du Standard pour y inclure trois ans d'extensions. Nous espérons que ce changement permettra au Standard de profiter d'un plus grand mélange d'archétypes, et d'être un format à la fois plus intéressant et plus stable. (Nous en reparlons dans l'article « Donner un second souffle au format Standard ».)

Le format Standard sur MTG Arena garde une parité totale avec le format Standard sur table ; autrement dit, il garde les mêmes règles, la même sélection de cartes, les mêmes cartes interdites, et ainsi de suite. C'est un format parfait pour les joueurs qui aiment la similarité avec le jeu sur table ou pour les joueurs qui cherchent un metagame qui évolue mais en douceur, pour jouer et voir un mélange de decks similaires sur une longue période. Dans l’ensemble, c’est un excellent format pour tous nos joueurs.

Explorer

Présentation MTG Arena : format sur table qui se base sur le format Pioneer et qui s'en rapproche progressivement en matière de parité.

Le format Explorer se base sur le format Pioneer, et même s'il ne profite pas de la même sélection de cartes, il suit les mêmes règles, garde la même liste de cartes interdites et subit les mêmes changements que le format Pioneer. Nous continuons d'agrandir la sélection de cartes et nous nous concentrons en priorité sur les cartes qui sont importantes pour la compétition, mais ajoutons également quelques cartes très populaires.

Quand nous avons présenté le format Explorer l'année dernière, nous avons estimé qu'il faudrait plusieurs années avant qu'il n'atteigne la même parité que le Pioneer compétitif, et nous sommes sur la bonne voie concernant cet objectif. Nous espérons atteindre cette parité fin 2024 ou début 2025 avec la sortie de Pioneer Masters. Nous savons que cela prend plus de temps que les joueurs d'Explorer ne le voudraient, mais comme le montre le graphique ci-dessus, nos joueurs apprécient différents formats, et nous devons diviser nos efforts pour les améliorer tous autant les uns que les autres.

Le format Explorer actuel prend en charge un large éventail d’archétypes de Pioneer, et bien d’autres sont jouables avec quelques légères modifications par rapport à leurs cartes habituelles. L'ajout de Les Khans de Tarkir plus tard cette année permettra d'agrandir encore plus le format, tout comme l'ajout de la Fortune des mers, de la Fouille temporelle et d'autres créatures avec la fouille, et bien plus encore.

Alchemy

Présentation MTG Arena : format numérique renouvelé utilisant les cartes des deux dernières années pour un metagame qui évolue plus souvent.

En travaillant avec l'équipe de conception de Magic concernant la gestion des formats aux prémices de MTG Arena, il était très clair que de nombreux joueurs de MTG Arena et sur table recherchaient différentes choses dans un format avec rotation. Les joueurs sur table souhaitaient plus de stabilité, tandis que les joueurs au format numérique voulaient plus de changement, et ce, plus rapidement. C'était le moteur essentiel de la création du format Alchemy : créer un format qui se modifie sous sa forme numérique et qui utilise des outils numériques pour que le jeu soit équitable, fluide et amusant.

Alchemy donne également l'opportunité à nos ingénieurs de MTG Arena de travailler aux côtés des concepteurs de Magic. Cette collaboration nous permet d'identifier la façon dont fonctionnent les nouvelles cartes et de faciliter leur implémentation dans MTG Arena. Comme ces cartes sont uniquement sur MTG Arena, nous pouvons travailler avec ces concepteurs de Magic pour ajuster leur langue. Comparé à la plupart des autres formats, il est ainsi plus facile d'ajouter de nouvelles cartes au format Alchemy que d'implémenter des cartes des anciennes extensions pour lesquelles il faut faire correspondre des cartes qui sont déjà imprimées et immuables.

Nous sommes ravis de voir l'évolution du format Alchemy jusqu'ici. Le metagame est aussi ouvert que varié, et change régulièrement, parfois même d'une semaine à l'autre. Nous pensons que cela crée un format intéressant et attrayant ; les tendances de jeu le confirment par ailleurs, car les débutants passent autant à ce format que les vétérans.

Avec la sortie de l'extension Les friches d'Eldraine, le format Alchemy possède désormais une autre différence par rapport au Standard cette année puisque le format Standard passe à une rotation tous les trois ans tandis que le format Alchemy garde une rotation tous les deux ans (plus d'informations à ce sujet dans l'article « Mises à jour des formats Standard et Alchemy sur MTG Arena »). Cette différence permet de diversifier le public de chaque format et permet au format Alchemy de continuer d'offrir un metagame qui se modifie fréquemment, qui est varié, équilibré, et qui attire les nouveaux joueurs, les joueurs qui aiment jouer au format numérique ou les joueurs expérimentés qui jouent énormément, a contrario du format Standard qui colle à l'authenticité du jeu sur table.

Historique

Présentation MTG Arena : format numérique qui ne se renouvelle pas et qui utilise une sélection de cartes pour garantir équilibre, diversité et amusement.

L'Historique est né il y a des années comme « le format qui permet de jouer avec toutes les cartes sur MTG Arena ». Il avait pour finalité d'utiliser une sélection de cartes pour créer un format numérique unique avec ses propres surprises, ses propres decks et son propre metagame. Nous sommes extrêmement contents de l'évolution de l'Historique, car il est devenu un format amusant et varié entre le Pioneer et le Modern en matière de niveau de puissance.

Nous sommes tout particulièrement contents de la variété que l'on retrouve dans le format et adorons voir des decks Reliquaires, Slivoïdes, ou bien des decks thématiques liés aux extensions Univers Infinis qui se font une place parmi les archétypes. Les chiffres de jeu de l'Historique, notre deuxième format le plus populaire et qui grandit le plus, prouvent que de nombreux joueurs apprécient ce format.

L'Historique a subi beaucoup de grands changements au début de sa création, avec par exemple l'ajout des Archives mystiques de Strixhaven : l'Académie des Mages, des produits Jumpstart originaux et d'autres innovations du jeu sur table qui ont bouleversé les metagames existants. À l'avenir, nous ferons attention aux ajouts que nous apporterons au format Historique, car nous pensons que le format est déjà très bien comme il est et qu'il n'a pas besoin de gros changements.

À n'en pas douter, des ajouts à venir comme Horizons du Modern 3 auront un grand impact sur le format Historique, car ils apporteront de nouvelles cartes puissantes au format. Nous apprécions la place fondamentale que prend le format Historique. Cependant, nous ne voulons pas lui faire subir de gros changements. Nous continuerons donc à étudier les cartes qui s'ajouteront au format, comme vous avez pu le voir avec les cartes Récits enchanteurs qui sont déjà interdites. Nous souhaitons avant tout que l'Historique reste un format équilibré, varié et amusant pour un large éventail de joueurs.

Brawl Historique et Brawl

Présentation MTG Arena : format amusant et amical avec des decks Singleton construits autour des commandants.

La dernière fois que nous avons parlé de formats, nous avons surtout parlé des quatre formats principaux de MTG Arena. Toutefois, les joueurs se demandaient où se trouvait leur format Brawl préféré. Au cours des douze derniers mois, le format Brawl a considérablement évolué et jouit désormais d'une certaine popularité. Nous voyons d'ailleurs de plus en plus de joueurs qui jouent principalement en Brawl ; ils ne voient plus ce format comme un « accompagnement » pour leur « plat de résistance ». Les données de jeu ci-dessus prennent en compte les formats Brawl et Brawl Historique, mais des deux, c'est le Brawl Historique qui reste le format le plus joué.

Avec le Brawl, nous cherchons généralement à accepter différents styles de jeu, car nous savons que les joueurs aiment avoir le choix parmi un large éventail de commandants et de niveaux de puissance. Nous avons très vite réalisé que certains commandants étaient bien plus puissants que d'autres. Nous utilisons donc un appariement selon les commandants en Brawl pour que les joueurs puissent livrer une partie équitable et amusante, peu importe le commandant utilisé. À cause de ce déséquilibre, nous avons mis l'accent sur des parties amicales plutôt que sur un classement pour le format Brawl.

À l'avenir

Lors du lancement de MTG Arena en bêta ouverte il y a cinq ans, il n'existait qu'un seul format : le Standard. Désormais, il en existe cinq. Il est clair que l'évolution du jeu numérique a été comme qui dirait historique, mais il est peu probable qu'elle se poursuive au même train. Nous pensons avoir une gamme de formats qui offrent un bon équilibre pour répondre aux préférences de tous les joueurs et pour maintenir des files d'attente saines Bien que nous ayons constaté l'intérêt des joueurs pour le Modern sur MTG Arena, en particulier après nos récentes annonces lors de la GenCon concernant Horizons du Modern 3, nous n'avons pas prévu de travailler dessus pour le moment. L'écart de contenu est trop important pour que nous puissions le combler de sitôt.

Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun changement. Par exemple, les formats Standard et Alchemy verront leurs rôles quelque peu changer au vu de l'impact qu'auront leurs nouvelles rotations, et nous aurons sans doute quelques éléments à ajuster. Nous commençons également à accumuler certaines cartes qui sont trop puissantes ou qui perturbent trop le jeu en Historique, et nous réfléchissons à une solution. Nous discutons également activement de ce qu'il est possible de faire pour susciter l'engouement chez les joueurs de Brawl et pour les soutenir, car ils sont de plus en plus nombreux.

L'offre de formats sur MTG Arena continuera à évoluer, et potentiellement à grandir à mesure que les joueurs continueront de changer leur façon de jouer. Notre objectif demeurera cependant le même : offrir un appariement équilibré et actif au plus grand nombre de joueurs possible.