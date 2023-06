Wizards of the Coast

Il est dangereux de sortir de chez vous. Vous allez sur la route et, si vous ne retenez pas vos pieds, nul ne sait jusqu’où vous pourriez être emporté. Heureusement, nous avons concocté une sélection de sept decks thématiques avec des cartes de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ pour que les joueurs puissent commencer leur aventure en fanfare dans la Terre du Milieu sur MTG Arena.

Plongez dans l'histoire avec six decks de 60 cartes contenant uniquement des cartes de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu utilisables en Alchemy et en Historique, ainsi qu'un deck de Brawl Historique qui comprend à la fois des cartes de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et des cartes historiques qui ont une bonne synergie avec Tom Bombadil s'il est votre commandant.

Elfes de Galadriel

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Simic

C'est un deck thématique qui tire parti de la synergie des elfes de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et du regard en utilisant Galadriel et son peuple, les Galadhrim. Dans ce deck, vous retrouverez également des visages familiers, comme Elrond ou Legolas. La mécanique de regard vous permet de voir X cartes du dessus de votre bibliothèque, de mettre n’importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque puis le reste au-dessus, dans l’ordre de votre choix.

Cartes notables :

2 Glorious Gale 7 Island 2 Elrond, Lord of Rivendell 4 Rivendell 2 Elven Farsight 2 Arwen Undómiel 2 Lothlórien Lookout 2 Glorfindel, Dauntless Rescuer 2 Chance-Met Elves 3 Celeborn the Wise 2 Legolas, Master Archer 4 Elrond, Master of Healing 13 Forest 4 Galadriel of Lothlórien 2 Legolas, Counter of Kills 1 Galadhrim Guide 2 Shower of Arrows 3 Fall of Gil-galad 1 Elvish Mariner

Voyage du hobbit

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Abzan

Ce deck couvre l'ensemble du voyage de Frodo et Samsagace, depuis leur départ de la Comté jusqu'au sort final de l'Anneau Unique et de ses porteurs, en passant par leur rencontre avec Gollum sur la route vers la Montagne du Destin. Ce deck renferme trois versions différentes de Frodo et de Gollum, et deux versions de Samsagace. Il contient des cartes issues de scènes épiques, comme l'embuscade d'Arachne, le sauvetage de Frodo, la trahison de Gollum et sa chute dans la Montagne du Destin, et le sauvetage de Frodo et de Samsagace par Landroval, l'un des Grands Aigles. Ce deck utilise également les jetons Nourriture, la mécanique « l’Anneau vous tente » et les déclenchements par la mort.

Cartes notables :

2 Frodo, Sauron's Bane 2 Sméagol, Helpful Guide 6 Forest 7 Swamp 2 Frodo Baggins 2 Samwise Gamgee 2 Frodo, Determined Hero 2 Hobbit's Sting 2 Samwise the Stouthearted 2 Landroval, Horizon Witness 4 Gollum's Bite 2 Sam's Desperate Rescue 2 Gollum, Patient Plotter 2 Gollum, Scheming Guide 2 Shelob's Ambush 2 The Ring Goes South 2 Mount Doom 2 Sting, the Glinting Dagger 2 Phial of Galadriel 2 The One Ring 9 Plains

Rivalité

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Temur

Ce deck met l'amitié et la rivalité de Legolas et de Gimli à l'honneur. Il renferme les deux versions des personnages et fonctionne très bien lorsque vous utilisez des cartes de soutien et des équipements pour renforcer Legolas et Gimli et pour retirer les créatures ennemies du champ de bataille. Les cartes suivent Legolas et Gimli de leur première rencontre à leur aventure dans les Mines de la Moria, en passant par la bataille du Gouffre de Helm et la bataille des Champs du Pelennor.

Cartes notables :

2 Gimli's Axe 9 Forest 4 Gimli's Fury 4 Gimli, Counter of Kills 4 Legolas, Master Archer 8 Mountain 2 Galadhrim Bow 2 Shower of Arrows 4 Friendly Rivalry 4 Gimli, Mournful Avenger 4 Legolas, Counter of Kills 5 Island 2 Doors of Durin 2 Gift of Strands 2 Mines of Moria 2 Council's Deliberation

Descente de Saruman

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Esper

Ce deck retrace l'histoire de Saruman depuis sa rencontre avec Gandalf, où il commence à mettre en place sa tromperie, jusqu'à sa défaite lors de la bataille d'Isengard et sa mort dans la Comté aux mains de Grima Langue de Serpent, son propre adepte. Ce deck multiplie les jetons Orque et Armée et vole les capacités de l'adversaire. Il renferme trois versions de Saruman : deux d'entre brillent lorsqu'au moins deux sorts ont été joués en un seul tour, et la troisième arbore « Sharcoux », qui terrorise le terrain de votre adversaire. De plus, ce deck contient une pléthore d'éphémères et de rituels qui vous aideront à contrôler le champ de bataille le temps que vous leviez l'armée puissante d'Isengard.

Cartes notables :

4 Saruman of Many Colors 2 Palantír of Orthanc 4 Plains 12 Island 2 Bewitching Leechcraft 4 Deceive the Messenger 4 Treason of Isengard 4 Saruman's Trickery 4 Saruman the White 4 Storm of Saruman 2 Orcish Bowmasters 2 Nasty End 2 Gríma Wormtongue 2 Sharkey, Tyrant of the Shire 8 Swamp

Armée de Sauron

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Grixis

Ce deck thématique fait appel aux forces maléfiques de Sauron. Il renferme les nombreux généraux et capitaines de l'armée de Sauron, et bien sûr, le Seigneur ténébreux lui-même et son Anneau Unique. L'objectif de ce deck est d'amasser une grande armée d'orques tout en utilisant les effets puissants de créatures légendaires afin d'amasser encore plus vite les jetons Orque et Armée et d'acquérir des capacités telles que le contact mortel. Le joueur doit utiliser la mécanique « l’Anneau vous tente » dans le même temps pour renforcer son porteur de l'anneau.

Cartes notables :

3 Sauron, the Dark Lord 5 Mountain 10 Swamp 7 Island 4 Treason of Isengard 2 Saruman the White 2 Saruman's Trickery 2 Witch-king of Angmar 2 Orcish Bowmasters 1 One Ring to Rule Them All 2 Gothmog, Morgul Lieutenant 9 Nazgûl 1 The One Ring 2 Mauhúr, Uruk-hai Captain 2 Mount Doom 2 The Mouth of Sauron 4 Call of the Ring

Le mariage

(Alchemy Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu)

Bant

Ce deck est centré sur l'histoire d'amour entre Aragorn et Arwen. Les cartes illustrent leurs retrouvailles à Fondcombe, leur mariage après la fin de la guerre et le début de leur règne lors du Quatrième Âge. Le deck utilise le regard et la mécanique « l’Anneau vous tente » pour renforcer encore plus les créatures sur le champ de bataille, grâce à des enchantements et des équipements puissants pour dominer la partie.

Cartes notables :

9 Forest 6 Island 9 Plains 4 Arwen, Mortal Queen 4 Aragorn and Arwen, Wed 4 Aragorn, Company Leader 4 Flowering of the White Tree 2 Minas Tirith 4 Elrond, Lord of Rivendell 2 Rivendell 4 Arwen Undómiel 2 Dawn of a New Age 4 Arwen's Gift 2 Andúril, Flame of the West

Livre des chansons de Bombadil

(Brawl Historique)

Ce deck basé sur les sagas se concentre sur l'amour de Tom Bombadil pour les histoires et les chansons. Il utilise la prolifération et les synergies historiques pour accélérer le déclenchement des enchantements saga. Ce deck renferme des cartes de saga de Kamigawa : la dynastie Néon qui se transforment en créatures, ainsi que des cartes de praetor de L'invasion des machines qui se transforment en sagas. Il contient également toutes les sagas de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Cartes notables :