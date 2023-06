Wizards of the Coast

Une réception depuis longtemps attendue est sur le point d'avoir lieu : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ arrive sur MTG Arena ! Nous allons vous faire vivre l'expérience complète Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu avec la maîtrise d'extension, des événements en Limité, des boosters dorés et bien plus encore !

Continuez la lecture pour en savoir plus sur comment rejoindre la Communauté sur MTG Arena !

Mécaniques

Pour plus d'informations, consultez l'article sur Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

L’Anneau

L'Anneau est un lourd fardeau, mais nous n'allons sûrement pas vous envoyer sans personne !

Si le pouvoir écrasant et terrible de l'Anneau vous tente, vous n'aurez qu'à regarder le champ de bataille pour vous rappeler de quoi il est capable. Lorsque vous désignez un porteur de l'Anneau, il gagne un badge de porteur de l'Anneau spécial et le texte de règles de la carte est automatiquement mis à jour avec les capacités acquises grâce à l'Anneau.

De plus, l'emblème à droite du champ de bataille vous permet de suivre votre progression et de consulter tout ce dont l'Anneau est capable.

Amasser

Souhaitez-vous voir la grandeur de notre armée ?

La mécanique d’amasser fait son retour, même si dans ce récit, vous lèverez une armée d'orques. Comme mentionné dans l'article sur les mécaniques principales, les anciennes cartes recevront une mise à jour pour indiquer « amassez des zombies N », et si la créature Armée sur laquelle vous mettez des marqueurs +1/+1 n'est pas déjà un zombie, elle deviendra un zombie en plus de ses autres types.

Cela signifie que vous pourrez également utiliser d'anciennes cartes avec amasser avec celles de cette extension ! Orque et Zombie et Armée ? Orque et Zombie et Armée.

Informations supplémentaires sur les cartes

En plus de mécaniques nouvelles ou remaniées, il y a certaines interactions de cartes notables sur MTG Arena que nous souhaitons mentionner :

Frappe fatidique d’Isildur : vous entendez une voix, lointaine mais claire, criant « Un joueur ne peut pas lancer un sort d'éphémère légendaire ou de rituel à moins que ce joueur ne contrôle une créature légendaire ou un planeswalker légendaire. »

: vous entendez une voix, lointaine mais claire, criant « Un joueur ne peut pas lancer un sort d'éphémère légendaire ou de rituel à moins que ce joueur ne contrôle une créature légendaire ou un planeswalker légendaire. » Hobbit agile : si vous avez de la nourriture mais que vous voulez payer avec du mana à la place, refusez de sacrifier de la nourriture.

: si vous avez de la nourriture mais que vous voulez payer avec du mana à la place, de sacrifier de la nourriture. Le Balrog, Fléau de Durin : si vous avez l'intention de sacrifier des jetons Trésor, faites-le avant de commencer à lancer ce sort.

: si vous avez l'intention de sacrifier des jetons Trésor, faites-le avant de commencer à lancer ce sort. Halfeline ravie : l’engagement automatique ne sait pas quand vous voulez que votre sort ne soit pas contrecarré. Engagez la carte manuellement à l'avance si vous souhaitez l'utiliser.

Plongez dans la Terre du Milieu

Que vous découvriez Magic ou que vous célébriez 111 ans (plus ou moins) d'aventures, Lancez-vous en Terre du Milieu est un excellent moyen de découvrir l'extension de cartes remplie d'allers et retours. Nous mettons à jour notre événement Jump In! pour y ajouter des paquets sur le thème Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu qui vous permettront d'expérimenter rapidement une grande variété de façons de jouer.

Guiderez-vous la horde de Sauron depuis la Porte Noire ou vous tiendrez-vous aux côtés de la Comté vaillante ? À vous de faire votre choix... petits-déjeuners compris.

Pour plus d'informations sur notre événement Limité Lancez-vous en Terre du Milieu, consultez l'article dédié !

Collectionner Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu dans MTG Arena

Comme indiqué plus haut, avec Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, nous allons vous faire vivre l'expérience complète d'une extension de cartes Magic . Vous pourrez acheter des boosters en magasin, participer à des événements en Booster Draft et Paquet scellé, élaborer des decks Construits pour les formats de jeu Historique et Alchemy, et remporter des récompenses alors que affronterez l'Anneau pour obtenir la maîtrise d'extension.

Acheter les boosters Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu en magasin pourra également contribuer à votre compteur de boosters dorés, et les cartes Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu seront ajoutées aux boosters dorés.

En raison de la nature spéciale de cette extension Univers infinis, les boosters ne seront disponibles à la vente en boutique que jusqu'en 2025. N'ayez crainte ! Si vous voulez ajouter des cartes à votre collection après cette date, vous pourrez toujours les fabriquer avec des jokers.

Votre voyage commence

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu arrivera le mardi 20 juin 2023 sur MTG Arena ! N'oubliez pas de gardez un œil sur notre page de mise à jour pour en savoir plus sur les prochaines heures de maintenance !