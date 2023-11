Wizards of the Coast

Vous avez hâte de vous enfoncer dans les anciennes cavernes et le monde intérieur d'Ixalan ? Prenez ces decks avec vous pour assurer votre sécurité ! Il existe sept decks de 60 cartes sur le thème de l'histoire de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan ! Découvrez ces decks d'histoire sur MTG Arena dès le 23 novembre et essayez cinq de ces sept decks lors d'un événement préconstruit en face à face.

Huatli, poétesse de l’unité | Illustration par : Ledania

Informations sur l'événement de festival des decks narratifs Les cavernes oubliées d'Ixalan

Date : du 23 novembre à 8 h au 29 novembre à 8 h, heure du Pacifique (UTC-8)

: du 23 novembre à 8 h au 29 novembre à 8 h, heure du Pacifique (UTC-8) Format : Standard préconstruit ; jouez avec un des sept decks et changez de deck autant de fois que vous le souhaitez.

: Standard préconstruit ; jouez avec un des sept decks et changez de deck autant de fois que vous le souhaitez. Inscription : 2 500 pièces d'or ou 500 gemmes

: 2 500 pièces d'or ou 500 gemmes Structure : jouez autant que vous le souhaitez jusqu'à la fin de l'événement.

: jouez autant que vous le souhaitez jusqu'à la fin de l'événement. Récompenses :

Victoires Récompenses 5 Style de carte Huatli, poétesse de l’unité 4 Style de carte Kellan, voyageur audacieux 3 Style de carte Annonciateur de la dernière offrande 2 Style de carte Trône errant 1 Style de carte Gueuleffroi trembleterre

Gueuleffroi trembleterre Trône errant Annonciateur de la dernière offrande

Kellan, voyageur audacieux Huatli, poétesse de l’unité // Rugissement du Cinquième peuple

Decks d'histoire de l'événement de festival

Mon langage de l'amour, ce sont les dinos

(Gruul)

Ce deck s'articule autour de la nouvelle connexion entre Huatli et Saheeli après que Saheeli s'est retrouvée bloquée sur le plan suite à l'invasion phyrexiane. Huatli brave les profondeurs à l'aide des dinosaures d'Ixalan et d'autres amis métalliques grâce à Saheeli et son filigrane. Ce deck repose sur deux choses : accumuler rapidement du mana et jouer autant de dinosaures que possible pour terrasser les créatures de l'adversaire et gagner grâce à la puissance pure des reptiliens !

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Un Soleil pour Mille lunes

(Boros)

Le noble guerrier Inti, cher cousin de Huatli, a disparu lors du carnage perpétré par la croisade des fanatiques de Vito. Après sa disparition, seule la découverte de leurs origines, sous la croûte d'Ixalan, apporte un peu de réconfort à l'Empire du Soleil. Jouez avec Inti et les guerriers des Oltèques, plus connus sous le nom des Mille Lunes, et unissez vos forces contre la nouvelle horde des vampires démoniaques et la peste fongique du Mycotyran. Avec ce deck, attaquez et engagez des cartes pour créer des jetons, et renforcez vos créatures avec des marqueurs +1/+1. Utilisez votre armée, puis attaquez pour gagner ou renforcez-la pour surpasser celle de votre adversaire !

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Nouveau monde, nouveaux amis

(Abzan)

Est-ce Kellan ? C'est bien lui. L'audacieux demi-fæ s'est retrouvé sur Ixalan en plein milieu de la course pour trouver le Noyau. Joignez-vous à lui pour suivre son aventure sur Ixalan, fuyez les gobelins, faites face à des complots vampiriques et faites-vous de nouveaux amis en chemin. Ce deck utilise la mécanique d'exploration ; interagissez avec les nouveaux terrains Caverne pour renforcer vos créatures et chercher dans votre deck les cartes qu'il vous faut. L'aventure vous attend dans les cavernes d'Ixalan !

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Champignons empoisonnés

(Golgari)

Le Mycotyran s'est éveillé, et il est temps de le nourrir ! Ne faites qu'un avec le fongus et envahissez le plan ! Rempli de champignons insidieux et de gobelins affamés, ce deck vous permet de mettre des choses dans votre cimetière, de créer des jetons, de renforcer votre armée en expansion et surtout, de nourrir le Mycotyran.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Camarades des hardis

(Izzet)

Quelle est la raison de vivre des pirates, si ce n'est de voler des tas de trésors ? Eh bien, pour Malcolm et pour Braies, leur trésor le plus précieux, c'est leur vie ! Joignez-vous à ce duo dynamique de haut vol qui laisse parler la poudre alors qu'ils tentent de plonger dans des profondeurs bien éloignées de la haute mer dont ils ont l'habitude. Créez des trésors et utilisez-les pour motiver votre équipage ! Ce deck repose sur la vitesse et la liberté : créez et dépensez des jetons pour terrasser vos ennemis, pour piocher des cartes et pour renforcer vos créatures.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Decks d'histoire hors événement

Aurait-il sa place dans un musée ?

(Jeskaï)

Sur la demande de Saheeli, Quintorius Kand est venu sur Ixalan en essayant sa nouvelle étincelle de Planeswalker. Grâce aux connaissances qu'il a engrangées à Strixhaven, Quintorius aide l'Empire du Soleil à mettre au jour son histoire oubliée et, dans la foulée, en découvre davantage sur le mystérieux Empire des pièces disparu de la surface du monde. Au fil du temps, il apprend l'importance de l'honnêteté et comprend qui doit raconter l'histoire d'Ixalan. Ce deck utilise la mécanique de découverte pour lancer des cartes gratuitement, et pour lancer des créatures et des artefacts puissants sur le champ de bataille afin de créer des combinaisons intéressantes et des nouvelles conditions de victoire puissantes.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Chute des fanatiques

(Orzhov)

Vito est revenu et il est à la recherche de son véritable dieu. Son amour pour les saints de la Légion du crépuscule n'est plus. Il suit le journal de Tarrian pour rejoindre Aclazotz, l'ancien dieu chauve-souris scellé dans le Noyau d'Ixalan. Joignez-vous à lui pour participer à son pèlerinage, de sa croisade à sa défaite. Plus vos amis et vos ennemis meurent, plus ce deck gagne en puissance : profitez de différentes manières de sacrifier des jetons et des artefacts pour prendre l'avantage et retirer des cartes puissantes !